Как использовать браузер Undetectable для сравнения розничных цен?

Так хочется купить вещь, которая пришлась по душе. Но ее приобретение откладываем в сторону еще на три года. Или где-то в зарубежном интернете эта вещь стоит дешевле? Нужно проверить цены! Но как, если мы не оттуда родом, поэтому маркетплейс не пускает нас на свои страницы?

А у них дешевле

Интернет расширил возможности шоппинга. Теперь пользователи из одного конца света могут купить товары, которые продаются в магазине на другом конце. Но, к сожалению, возможности таких межконтинентальных покупок сильно урезаны.

Многие торговые площадки и маркетплейсы не хотят возиться с иностранцами. Им проще работать с локальной аудиторией, чтобы не заморачиваться с организацией доставки товара на другой конец света или с его возвратом. Для этого интернет-магазины настраивают на своих сайтах фильтрацию пользователей по гео. Вследствие чего юзер утрачивает возможность сравнить цены товара на зарубежных площадках с ценниками на региональном рынке.

От глупых запретов страдают не только пользователи, но и маркетологи. Из-за блокировок на коммерческих сайтах они тоже не могут попасть на иностранные площадки, чтобы сформировать адекватную стоимость товара в интернет-магазинах, за которые отвечают.

Отсутствие у ритейлеров масштабного взгляда на зарубежный рынок негативно сказывается на общей ценовой политике. В результате товары на отечественных площадках продаются по завышенной цене, по которой местный потребитель не готов приобретать товар. В итоге страдают и продавцы, и покупатели.

Просеивание посетителей по странам также отрицательно влияет и на развитие магазинов, которые используют подобные блокировки. Они не только теряют потенциальных покупателей, но и мотивируют конкурентов устанавливать такие же ограничения.

Фильтрацию аудитории по странам применяют и глобальные маркетплейсы. Например, продавец, торгующий на Amazon или eBay, в настройках своей площадки может установить видимость покупателям по гео. После чего ассортимент его магазина и региональные цены на них будут выводиться только пользователям из заданного списка стран и городов.

И не забываем о социальных сетях, в которых тоже представлено большое количество товаров. Здесь, наверное, уж тут точно нет никаких преград между целевым покупателем и торговой площадкой. Есть, да еще и какие – реализованные на уровне аккаунтов.

Получается, что всем категориям пользователей позарез нужно средство обхода регионального таргетинга. И такой инструмент существует – антидетект браузер.

Что это такое?

Анонимность действий пользователя Всемирная паутина обеспечивала лет 10-15 назад в пору своего расцвета. А сейчас интернет становится похожим на реальный мир, перенимая его явления и законы. В том числе и физические. Ведь любой ходящий по инету оставляет в нем цифровые следы.

Теперь каждый шаг пользователя в Сети легко отслеживается. Цифровые отпечатки, также называемые фингерпринты, обеспечивают более чем 90% точность идентификации юзера. Понятно, что по этим следам нельзя определить, какой у вас цвет глаз. Но геолокацию, язык, технические характеристики устройства и ранее посещаемые сайты – это запросто. Именно эти показатели, входящие в состав фингерпринтов, используются системами интернет-ресурсов для идентификации пользователей.

То есть цифровые следы являются причиной того, что вы не можете проверить цены в разных странах и приобрести товар по более выгодной стоимости. Поэтому нужен инструмент, который умеет делать эти следы максимально естественными для антифрод-систем. Таким средством и является Undetectable. Но о его талантах поговорим позже. А пока возвращаемся к цифровым уликам.

Все существующие на данный момент блокировки и запреты, реализуемые на разных типах интернет-ресурсов, так или иначе, работают на фингерпринтах. Эта технология является наиболее точным способом фильтрации аудитории площадки. Но цифровые отпечатки – обоюдоострый клинок. Инструмент, который не только строит преграды, но и разрушает их.

Антидетекты широко применяются для мультиаккаунтного продвижения в социальных сетях. Но в реалиях сегодняшнего дня они востребованы и у обычных пользователей. Хотя данное программное обеспечение долгое время считалось узкоспециализированным решением.

Антидетект-браузеры обладают множеством талантов. В том числе и способностью неведомо для защитных систем соцсетей, маркетплейсов и интернет-магазинов обходить установленные в них ограничения. Поэтому с помощью Undetectable можно провести сравнение розничных цен и без сортировки посетителей по гео, которую используют многие торговые площадки.

Принцип работы антидетектов:

Механизм анонимных и обычных браузеров во многом схож – и те, и другие развернуты на одинаковых движках.

В состав функционала анонимных браузеров входят инструменты для замены и редактирования цифровых отпечатков.

Наиболее продвинутые антидетекты, в том числе и Undetectable, поставляются с каталогом фингерпринтов, параметры которых можно менять на свое усмотрение.

Антидетект-браузеры являются единственным эффективным средством применения мультиаккаунтинга даже в самых защищенных сервисах и платформах: маркетплейсах, социальных и рекламных сетях и т.д.

Антидетекты позволяет одновременно использовать практически неограниченное количество цифровых отпечатков и осуществлять мультипользовательский доступ к интернет-ресурсу.

С помощью мультиаккаунтинга можно определить значение и разброс цен, устанавливаемых продавцом на свои товары для пользователей из разных регионов и стран.

Многие ритейлеры, работающие на международном рынке, используют технологию фингерпринтов для повышения своего дохода. Это достигается за счет продажи одного и того же товара по разной стоимости покупателям из разных стран. Пользователям из более обеспеченных регионов товар будет продаваться по более высокой цене, а юзерам из менее богатых стран – по более дешевой. Поэтому сравнение розничных цен с помощью антидетектов так эффективно.

Для качественной работы антидетект-браузерам требуются не только качественные цифровые отпечатки, но и прокси, и cookies-файлы.

В фингерпринтах указываются следующие параметры: локальное время, язык, ОС устройства, версия движка браузера, разрешение экрана. А также строка User-Agent, посылаемая браузером в ответ на запрос сервера. Но для обхода блокировок по гео антидетекту требуются IP из определенной страны и интернет-провайдера, предоставляющего свои услуги в этом регионе. Поэтому нужно серьезно отнестись к выбору прокси. Лучше всего для покупок на зарубежных магазинах подходят резидентские прокси – уникальные белые IP, предоставляемые только в одни руки.

Cookies-файлы нужны для придания используемым фингерпринтам большей естественности. Поскольку наличие истории посещения воспринимается антидетект-системами соцсетей и маркетплейсов как доказательство естественности пользовательского аккаунта.

Как работать с антидетектом?

На примере качественного антидетект-браузера Undetectable.

Многие юзеры, знающие о существовании анонимных браузеров, считают их сложными в настройке инструментами. На самом деле освоить данное ПО под силу даже неопытному юзеру. Чтобы доказать это, рассмотрим пошагово процесс настройки и работы с Undetectable:

Регистрируемся на сайте сервиса. Скачиваем нужную версию десктопного приложения браузера – под macOS или Windows. Устанавливаем программу и запускаем ее. Авторизируемся. Создаем новый профиль. Редактируем его параметры – выбираем нужную техническую конфигурацию устройства, язык и другие настройки. Загружаем заранее приобретенные качественные прокси. В разделе «Сетевые отпечатки» активируем режим «Авто» - после чего все сетевые настройки, в том числе и геолокация, будут генерироваться Undetectable автоматически на основе используемых прокси. Если нужно, загружаем cookies-файлы. И после запуска созданного профиля можем купить на зарубежном магазине понравившийся товар по более низкой стоимости. Поскольку весь необходимый для безграничного шопинга функционал Undetectable предоставляет в бесплатном варианте подписки.

А так можно было?

С полной уверенностью заявляем – использование антидетектов не запрещено ни в одной стране мира. Так что применение анонимных браузеров с юридической точки зрения полностью безопасно. А вот чего стоит опасаться, так это некачественных прокси, которые могут привести к блокировке аккаунта. Поэтому в антидетектах лучше не использовать личные пользовательские профили.

А еще не стоит искать альтернатив Undetectable. На рынке это единственный профессиональный антидетект-браузер, предоставляющий в бесплатной подписке полный набор инструментов для эффективного обхода блокировок. Поэтому быстро регистрируемся, скачиваем браузер и реализуем отложенную на три года мечту сейчас. Ведь благодаря Undetectable понравившийся товар можно купить в другой стране… И по другой цене!