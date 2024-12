Làm thế nào để sử dụng trình duyệt Undetectable để so sánh giá bán lẻ?

Ví dụ, bạn muốn mua một thứ mà bạn thích. Tuy nhiên, việc mua lại này lại được đặt sang một bên trong ba năm nữa. Hay là thứ này rẻ hơn ở đâu đó trên Internet nước ngoài? Cần phải kiểm tra giá! Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không ở quốc gia đó, và thị trường không cho chúng ta vào các trang của nó?

Mà giá của chúng lại rẻ hơn

Internet đã mở rộng khả năng mua sắm. Giờ đây, người dùng từ một nơi trên thế giới có thể mua hàng hóa được bán trong một cửa hàng ở bên kia bán cầu. Nhưng, thật không may, khả năng mua hàng xuyên lục địa như vậy bị hạn chế nghiêm trọng.

Nhiều sàn giao dịch và chợ không muốn gây rối với người nước ngoài. Họ sẽ dễ dàng hơn khi làm việc với đối tượng trong nước để không phải bận tâm đến việc tổ chức vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài hoặc khi hàng bị hoàn lại. Để làm điều này, các cửa hàng trực tuyến thiết lập tính năng lọc người dùng theo địa lý trên trang web của họ. Do đó, người dùng mất cơ hội so sánh giá hàng hóa trên các trang web nước ngoài với giá trên thị trường khu vực.

Không chỉ người dùng, mà các nhà tiếp thị cũng phải hứng chịu những lệnh cấm này. Do bị chặn trên các trang web thương mại, họ cũng không thể truy cập vào các trang web nước ngoài để hình thành chi phí hàng hóa tương xứng trong các cửa hàng trực tuyến mà họ chịu trách nhiệm.

Việc thiếu cái nhìn quy mô lớn của các nhà bán lẻ trên thị trường nước ngoài có tác động tiêu cực đến chính sách giá tổng thể. Do đó, hàng hóa trên các trang web trong nước được bán với giá quá cao, khiến người tiêu dùng trong nước không sẵn sàng mua sắm. Kết quả là cả người bán và người mua đều bị thiệt hại.

Việc chọn lọc khách hàng theo quốc gia cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của các cửa hàng sử dụng các khối như vậy. Họ không chỉ đánh mất những người mua tiềm năng mà còn thúc đẩy các đối thủ cạnh tranh đặt ra những hạn chế tương tự.

Tính năng lọc đối tượng theo quốc gia cũng được các thị trường toàn cầu sử dụng. Ví dụ: người bán bán hàng trên Amazon hoặc eBay có thể đặt khả năng hiển thị cho người mua theo vị trí địa lý trong cài đặt trang web của họ. Sau đó, các loại cửa hàng và giá khu vực cho chúng sẽ chỉ được hiển thị cho người dùng từ một danh sách các quốc gia và thành phố được chỉ định.

Và đừng quên về mạng xã hội, nơi cũng có một số lượng lớn các sản phẩm. Ở đây, có lẽ, chắc chắn không có rào cản nào giữa người mua mục tiêu và nền tảng giao dịch. Câu trả lời là vẫn có, thậm chí một số còn được triển khai ở cấp tài khoản.

Vì vậy tất cả các danh mục người dùng rất cần một phương tiện để bỏ qua việc nhắm mục tiêu theo vùng. Và một công cụ như vậy đã ra đời – trình duyệt chống phát hiện.

Nó là gì?

Tính ẩn danh của các hành động của người dùng đã được World Wide Web cung cấp cách đây 10-15 năm vào thời kỳ hoàng kim của nó. Và bây giờ, Internet đang trở nên tương tự như thế giới thực thông qua các hiện tượng và quy luật của nó. Bao gồm cả những thực thể. Rốt cuộc, bất kỳ ai truy cập Internet đều để lại dấu vết kỹ thuật số trong đó.

Giờ đây, mọi bước của người dùng trên Web đều được theo dõi một cách dễ dàng. Dấu vân tay kỹ thuật số hay còn gọi là dấu vân tay mang lại độ chính xác hơn 90% trong việc nhận dạng người dùng. Rõ ràng là những dấu vết này không thể xác định được màu mắt của bạn là gì. Nhưng vị trí địa lý, ngôn ngữ, thông số kỹ thuật thiết bị và các trang web đã truy cập trước đó rất dễ dàng phát hiện. Các chỉ số này là một phần của dấu vân tay được sử dụng bởi các hệ thống tài nguyên Internet để xác định người dùng.

Nghĩa là, dấu vân tay kỹ thuật số là lý do tại sao bạn không thể kiểm tra giá ở các quốc gia khác nhau và mua hàng với giá trị tốt hơn. Do đó, chúng ta cần một công cụ có thể làm cho các dấu vết này trở nên tự nhiên nhất có thể đối với các hệ thống chống gian lận. Undetectable chính là một công cụ như vậy. Nhưng chúng ta sẽ nói về ưu điểm của nó sau. Còn bây giờ, hãy quay lại dấu vân tay kỹ thuật số.

Tất cả các quy tắc chặn và cấm hiện có được thực hiện trên các loại tài nguyên Internet khác nhau, bằng cách này hay cách khác, đều hoạt động dựa trên dấu vân tay. Công nghệ này là cách chính xác nhất để lọc đối tượng trang web. Nhưng dấu vân tay kỹ thuật số là một con dao hai lưỡi. Một công cụ không chỉ xây dựng các rào cản mà còn phá hủy chúng.

Công cụ chống phát hiện được sử dụng rộng rãi để quảng bá nhiều tài khoản trên mạng xã hội. Nhưng trong thực tế ngày nay, chúng cũng đang có nhu cầu với ngay cả những người dùng bình thường. Mặc dù từ lâu, phần mềm này đã được coi là một giải pháp mang tính chuyên dụng cao.

Trình duyệt chống phát hiện có rất nhiều ưu điểm. Bao gồm khả năng chưa biết đối với các hệ thống an ninh của mạng xã hội, sàn thương mại và cửa hàng trực tuyến, để phá vỡ các hạn chế được đặt ra trong đó. Do đó, sử dụng Undetectable bạn có thể so sánh giá bán lẻ mà không cần phân loại khách truy cập theo địa lý, vốn được nhiều sàn thương mại sử dụng.

Nguyên tắc hoạt động của công cụ chống phát hiện

Cơ chế của trình duyệt ẩn danh và trình duyệt thông thường phần lớn giống nhau - cả hai đều được triển khai trên cùng một công cụ.

Là một phần của chức năng của trình duyệt ẩn danh để chỉnh sửa dấu vân tay kỹ thuật số.

Các phần mềm chống phát hiện tiên tiến nhất, bao gồm cả Undetectable, đi kèm với một danh mục các dấu vân tay, các thông số có thể được thay đổi theo quyết định của bạn.

Các trình duyệt chống phát hiện là phương tiện hiệu quả duy nhất để sử dụng đa kế toán ngay cả trong các dịch vụ và nền tảng an toàn nhất: thị trường, mạng xã hội và quảng cáo, v.v.

Công cụ chống phát hiện cho phép bạn sử dụng đồng thời số lượng dấu vân tay kỹ thuật số gần như không giới hạn và cung cấp quyền truy cập nhiều người dùng vào tài nguyên Internet.

Sử dụng tính năng đa kế toán, bạn có thể xác định giá trị và phạm vi giá do người bán đặt cho hàng hóa của họ cho người dùng từ các khu vực và quốc gia khác nhau.

Nhiều nhà bán lẻ quốc tế đang sử dụng công nghệ vân tay để tăng doanh thu của họ. Điều này đạt được bằng cách bán cùng một sản phẩm với các mức giá khác nhau cho người mua từ các quốc gia khác nhau. Người dùng từ các khu vực giàu có hơn sẽ được bán với giá cao hơn và người dùng từ các quốc gia ít giàu hơn với mức giá thấp hơn. Đó là lý do tại sao việc so sánh giá bán lẻ với sự trợ giúp của công cụ chống phát hiện là rất hiệu quả.

Các trình duyệt chống phát hiện không chỉ yêu cầu dấu vân tay kỹ thuật số chất lượng cao mà còn cả proxy và cookie để hoạt động tốt.

Dấu vân tay chứa các thông số sau: giờ địa phương, ngôn ngữ, hệ điều hành thiết bị, phiên bản công cụ trình duyệt, độ phân giải màn hình. Cũng như chuỗi User-Agent do trình duyệt gửi theo yêu cầu máy chủ. Nhưng để vượt qua các khối chống dò tìm địa lý, bạn cần IP từ một quốc gia nhất định và một nhà cung cấp Internet cung cấp dịch vụ của mình trong khu vực này. Do đó, bạn cần phải xem xét lựa chọn của một proxy một cách nghiêm túc. Các proxy dân cư phù hợp nhất để mua sắm tại các cửa hàng nước ngoài - các IP màu trắng độc đáo chỉ được cung cấp trong một bàn tay.

Cookie là cần thiết để làm cho dấu vân tay được sử dụng tự nhiên hơn. Vì sự hiện diện của lịch sử truy cập được các hệ thống chống phát hiện của mạng xã hội và thị trường coi là bằng chứng về tính tự nhiên của tài khoản người dùng.

Làm thế nào để làm việc với công cụ chống phát hiện?

Trên ví dụ về trình duyệt chống phát hiện chất lượng cao Undetectable.

Nhiều người dùng nhận thức được sự tồn tại của các trình duyệt ẩn danh cảm thấy khó khăn trong việc thiết lập các công cụ. Trên thực tế, ngay cả một người dùng thiếu kinh nghiệm cũng có thể thành thạo phần mềm này. Để chứng minh điều này, hãy xem từng bước quá trình thiết lập và làm việc với Undetectable:

Đăng ký trên trang web của dịch vụ. Tải xuống phiên bản mong muốn của ứng dụng trình duyệt trên máy tính để bàn - dành cho macOS hoặc Windows. Cài đặt chương trình và chạy nó. Đăng nhập. Tạo một hồ sơ mới. Chỉnh sửa các thông số của nó - chọn cấu hình kỹ thuật mong muốn của thiết bị, ngôn ngữ và các cài đặt khác. Tải xuống các proxy chất lượng đã mua trước. Trong phần “Dấu vân tay mạng”, kích hoạt chế độ “Tự động” - sau đó tất cả cài đặt mạng, bao gồm cả vị trí địa lý, sẽ được Undetectable tạo tự động dựa trên proxy được sử dụng. Nếu cần, hãy tải xuống tệp cookie. Và sau khi khởi chạy hồ sơ đã tạo, chúng ta có thể mua hàng hóa mình thích với chi phí thấp hơn ở cửa hàng nước ngoài. Vì Undetectable cung cấp tất cả các chức năng cần thiết để mua sắm không giới hạn trong một tùy chọn đăng ký miễn phí.

Điều đó có được phép không?

Chúng tôi hoàn toàn tự tin tuyên bố rằng việc sử dụng công cụ chống phát hiện không bị cấm ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Vì vậy, việc sử dụng các trình duyệt ẩn danh là hoàn toàn an toàn theo quan điểm pháp lý. Nhưng điều bạn nên cảnh giác là những proxy chất lượng thấp có thể dẫn đến khóa tài khoản. Do đó, tốt hơn là không sử dụng hồ sơ người dùng cá nhân trong việc chống phát hiện.

Ngoài ra, đừng tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho Undetectable. Đây là trình duyệt chống phát hiện chuyên nghiệp duy nhất trên thị trường cung cấp đăng ký miễn phí với bộ công cụ hoàn chỉnh để vượt qua việc chặn tài khoản một cách hiệu quả. Vì vậy, chúng tôi nhanh chóng đăng ký, tải trình duyệt và hiện thực hóa giấc mơ bị hoãn ba năm nay. Sau cùng, nhờ Undetectable, bạn có thể mua sản phẩm mình thích ở một quốc gia khác … Và với một mức giá khác!