Как использовать Undetectable для e-commerce и дропшиппинга?

Теперь даже за тапочками люди ходят не на базар, а на маркетплейсы. Поэтому благодаря e-commerce продавцу уже не нужно на рынке мерзнуть зимой или мучатся от жары в летнюю пору. А зачем, если пользователи сами придут на торговую площадку… Может, придут. Ведь ритейлеров в Сети хватает с головой. Значит, продавцу нужно сделать все, чтобы покупатели предпочли его торговое предложение. А для этого потребуется надежный антидетект. Такой, как Undetectable.

Интернет-торговля бывает разная

Ритейл в интернете шагнул еще дальше. Теперь продавцу для получения дохода даже не обязательно вкладывать средства в закупку товаров, их хранение и доставку. Ведь существует дропшиппинг, с помощью которого можно продавать продукцию по розничной стоимости, не приобретая ее у оптовиков. Что выгодно отличает этот вариант торговли от традиционной схемы электронной коммерции.

Сравним эти модели онлайн-продаж более наглядно:

В обычном ритейле продавец вливает средства в разработку, запуск и раскрутку коммерческого сайта или интернет-магазина на маркетплейсе. После чего закупает товар, платит за его хранение и доставку. А в случае с продажей бракованной продукции оплачивает ее возврат.

В дропшиппинге коммерсант не тратится на приобретение товаров, их хранение и доставку. Все эти заботы, а также обработка, прием платежей и доставка покупок ложатся на плечи поставщика продукции. Благодаря чему задача интернет-продавца сужается до продвижения своей торговой площадки и оформления заказов.

Получается, что дропшипперы получают тот же доход, что и классические торговцы. Но только не рискуют собственными средствами и минуя несколько этапов классической торговой цепочки.

Тем не менее у такой модели прямых поставок есть несколько значительных недостатков:

Отсутствие у продавца контроля над стоимостью – ритейлер не может самостоятельно менять цены на реализуемые товары. Это можно сделать только с разрешения поставщика продукции.

Ограниченные способы защиты репутации e-commerce – долго выстраиваемая лояльность клиента к торговому бренду может рухнуть из-за затягивания сроков поставки или ухудшения качества товаров.

Высокая конкуренция – из-за простоты процесса продаж дропшиппингом занимается множество ритейлеров. Что создает высокую конкуренцию в данной нише.

Но несмотря на столь значимые различия и дропшипперы, и классические интернет-продавцы одолеваемы единой головной болью – продвижением своего бизнеса… Которое не увенчается успехом без антидетект браузера для e-commerce.

Зачем продавцу антидетект?

Многие онлайн-ритейлеры даже не слышали о существовании анонимных браузеров. А те, что слышали, относят данный инструментарий больше к профессиональным маркетинговым фичам. Но на самом деле антидетекты способны вывести онлайн-продажи на более значимый уровень.

Почему продавцам стоит использовать надежный антидетект:

Для увеличения объемов продаж на маркетплейсах – большая часть торговых агрегаторов не приветствуют использование мультиаккаунтинга. За применение для продаж более одного профиля защитные системы таких маркетплейсов, как Amazon и eBay, навсегда или временно блокируют аккаунт продавца. В результате чего он лишается основного канала продаж и источника постоянного дохода. Конечно, можно запустить новый торговый профиль или попытаться разблокировать старый. Но на прокачку свежего акка потребуется время и значительные финансовые вливания. А рассмотрение апелляции на снятие блокировки со старого может занять не один месяц.

Антидетекты позволяют создавать в торговых агрегаторах неограниченное количество аккаунтов и с их помощью увеличить охват целевой аудитории и повысить уровень продаж.

Управление репутацией бренда – для любого пользователя отзывы являются основным мерилом надежности бренда. Но долго выстраиваемую лояльность целевой аудитории могут разрушить несколько негативных отзывов, оставленных недобросовестными конкурентами. Анонимный браузер для e-commerce позволяет вернуть веру клиента в надежность бренда путем «перекрытия» негативных отзывов большим числом положительных. Для этого ритейлеру потребуется безопасный мультиаккаунтный доступ, который обеспечивают антидетекты.

Анализ конкурентов – стать успешным онлайн-торговцем не так просто. Сначала бизнесмену нужно провести анализ рынка, чтобы понять, товарами из каких категорий выгодно торговать в том или ином регионе. После чего оценить, продукция каких производителей пользуется здесь наибольшим спросом. Для этого ритейлер должен посетить не один десяток конкурентных площадок, просмотреть каталог товаров и зафиксировать их стоимость… Кропотливая работа, ускорить которую можно с помощью парсеров.

Парсеры осуществляют многопользовательский доступ к указанным торговым площадкам на маркетплейсах и к интернет-магазинам. Парсеры извлекают из этих ресурсов нужные для анализа данные и сохраняют их. Затем ритейлер может проанализировать собранную информацию и выделить популярные товарные категории. А также продукцию, пользующуюся спросом среди аудитории конкретного региона. Но для реализации мультиаккаунтинга в e-commerce вам потребуется надежный антидетект. Он позволяет осуществлять безопасный многопользовательский доступ к заданным парсеру площадкам.

Глобальный анализ рынка – локальные маркетплейсы и коммерческие сайты намеренно закрывают доступ к своей платформе пользователям из других стран. Но у зарубежных коллег можно перенять эффективные методы увеличения продаж и продвижения. С помощью антидетектов можно обойти эти блокировки и осуществить парсинг данных площадок.

Каким образом антидетекты решают насущные проблемы онлайн-ритейла?

Оказывается, что антидетект-браузеры – мощное средство стимулирования продаж и управления репутацией с помощью отзывов для e-commerce. Но как антидетектам удается достичь такой эффективности? Чтобы понять это, рассмотрим принцип их работы более детально.

Андитетекты работают на базе популярных браузерных движков. Например, Undetectable использует движок Chromium. С их помощью также, как и с помощью интернет-обозревателей, можно посещать сайты… Любые сайты. Для этого антидетект-браузеры применяют подмену цифровых отпечатков, которые при интернет-серфинге оставляет каждый пользователь.

Цифровые отпечатки или фингерпринты – совокупность признаков, позволяющих специализированным решениям идентифицировать цифровую личность практически любого пользователя. Что позволяет системам сайтов и сервисов осуществлять сбор аналитической информации об аудитории. А также сегментировать посетителей по заданным показателям, блокируя доступ к содержимому и функционалу ресурса тем, кто не соответствует установленным параметрам.

В состав фингерпринтов, которые используют анонимные браузеры для e-commerce, входят следующие составляющие:

Тип устройства.

ОС.

Ее разрядность.

Локальные настройки: язык и время.

Параметры User-Agent – строка, посылаемая клиентским приложением серверу. Содержит основные характеристики пользовательского приложения и браузера.

Антидетекты умеют подменять цифровые отпечатки и редактировать их. Благодаря чему антифрод-системы маркетплейсов и других платформ распознают в вас юзеров, которые отвечают заданным критериям.

Профессиональные антидекты позволяют использовать неограниченное количество фингерпринтов. Поэтому с помощью Undetectable можно запускать в маркетплейсах и социальных сетях любое число аккаунтов. При этом каждый из них будет восприниматься защитными системами как естественный.

Краткая инструкция по применению анонимных браузеров

Чтобы начать использовать антидетект браузер для e-commerce и дропшиппинга:

Заходим на сайт Undetectable и регистрируемся. Скачиваем нужную десктопную версию приложения. Устанавливаем его. Создаем новый профиль. В настройках задаем ОС, конфигурацию пользовательского устройства, User-Agent и другие параметры. Загружаем прокси. Для упрощения дальнейшей настройки в остальных параметрах активируем режим «Авто». После чего анонимный браузер будет автоматически подставлять в них значения, релевантные прокси. Если нужно, загружаем cookies-файлы.

Куки повышают естественность цифровых отпечатков для антифрод-систем. С их колокольни фингерпринты с сохраненной историей посещения других сайтов выглядят более валидными. К тому же в состав инструментов Undetectable входит бот для автоматического сбора cookies. В настройках анонимного браузера для e-commerce можно задать список ресурсов для посещения, порядок просмотра веб-страниц и другие опции.

Безопасно ли применение антидетектов?

Технология фингерпринтов широко используется в Сети. С помощью цифровых отпечатков аналитические и рекламные платформы идентифицирую цифровые сущности пользователей. А полученные о них данные применяют для таргетинга рекламы или перепродают в третьи руки. Поэтому использование анонимных браузеров с моральной точки зрения оправдано и не запрещается законом ни одной страны.

Единственное чего стоит опасаться – безграмотного применения антидетектов и использование некачественных прокси. В таком случае безопасность мультиаккаунтинга снижается и повышается вероятность блокировки профилей.

Почему Undetectable?

В отличие от других анонимных браузеров Undetectable предоставляет более обширный функционал для безопасного мультиаккаунтинга в e-commerce:

Расширенный функционал для командной работы – облачные и локальные профили, разделение пользователей по ролям и группам.

Официальный магазин конфигураций с постоянно обновляемым ассортиментом.

Cookies-бот для автоматического формирования истории посещения.

Простой импорт-экспорт данных – cookies, прокси и локальных профилей.

Бесплатный тарифный план – в рамках которого предоставляется пять облачных профилей и 10 фингерпринтов.

Как видите, без надежного антидетекта не могут обойтись даже онлайн-ритейлеры.