Как использовать Undetectable для множественных ставок? - Undetectable.io

Угадал, поэтому не проиграл. А если бы и не угадал, то все равно выиграл… Благодаря мультиаккаунтингу, с которым так рьяно борются букмекеры, и побеждают. Но только тех, кто для множественного доступа к беттинг-сервисам использует неправильные инструменты. А пользователи Undetectable Browser становятся победителями в этой неравной борьбе.

Беттинг, по сути, тоже является неординарной разновидностью спортивной дисциплины. Ведь вместе победой любимой команды человек, сделавший экспресс ставки, испытывает те же эмоции, что и ее фанаты. И можно вдвойне, и втройне повысить градус счастья игрока… Но букмекерские конторы этому всячески противостоят. Иначе доход беттинг-сервиса уменьшится, а все игроки враз станут богатыми и перестанут делать ставки.

Хотя у клиентов букмекеров другое мнение на этот счет. Ведь на точно выверенном прогнозе можно зарабатывать больше, и не только с помощью множественных ставок.

Зачем игрокам антидетекты?

Один игрок равен одному аккаунты – этому правилу следуют беттинг-сервисы во всех странах. А для контроля за соблюдением сего незыблемого закона букмекеры используют антифрод-системы, которые способны распознавать многоликих пользователей, пытающихся обогатиться с помощью мультиаккаунтинга.

Справочная информация?

Мультиаккаунтинг – одновременное использование на платформе множества аккаунтов для повышения эффекта. В случае с букмекерскими платформами речь идет об увеличении дохода, получаемого игроками от размещаемых одновременных ставок.

То есть чтобы получить больший профит, профессиональные игроки создают в системе беттинг-платформы сразу несколько аккаунтов. С их помощью доход от оправдавшихся спортивных прогнозов увеличивается в разы. Но букмекеры не согласны с таким подходом повышения профитности прогнозирования. Поэтому конторы рьяно борются с мультиаккауккаунтингом в ставках с помощью специализированных систем, способных распознавать пользователей лишь по одному цифровому отпечатку.

Но кто мешает игроку создать аккаунты в разных беттинг-сервисах и зарабатывать с помощью ставок на вилки? На первых парах никто не будет вставлять палки в колеса и наказывать пользователя. Но после трех-четырех сыгравших в его пользу прогнозов, размещенных у разных букмекеров, отпечатки удачливого юзера попадают в общий черный список. А затем за применение букмекерских вилок акки юзера на всех «пострадавших» беттинг-сервисах заблокируют. И создать новые игрок уже не сможет.

Как антидетект-браузеры увеличивают доходы от спортивного прогнозирования?

Букмекерские вилки при умелом использовании способны приносить высокий доход. Но из-за них снижается прибыль самих беттинг-сервисов. Поэтому они активно борются с применением мультиаккаунтинга на своих платформах. И чаще всего в этой борьбе букмекерские конторы выходят победителями. Но почему?

Чтобы эффективно бороться с вилками в ставках, а также мультиаккаунтным доступом, беттинг-сервисы не скупятся вкладывать средства в разработку решений в области безопасности. Поэтому их антифрод-системы умеют определять нарушающих «каноны» игроков по цифровым отпечаткам. Их также называют фингерпринтами.

Цифровые отпечатки в Сети оставляет каждый юзер, блуждающий по интернету. Под фингерпринтом понимают совокупность характеристик пользовательского устройства и применяемого для посещения интернета браузера. К таким характеристикам относят:

ОС устройства, ее тип и разрядность.

Язык пользователя.

Локальное время.

IP пользователя.

Заголовки User-Agent.

Во время посещения юзером сайта браузер в ответ на запрос сервера отсылает ему строку User-Agent. Данная строка содержит сведения о версии движка браузера, локальном времени, языке и другую информацию, позволяющую идентифицировать пользователя. Защитные системы брокерских платформ используют User-Agent для идентификации пользователя. А также для борьбы с применением нескольких аккаунтов для ставок.

Антидетекты умеют обходить системы безопасности беттинг-сервисов. Что позволяет игрокам делать ставки с нескольких аккаунтов и таким образом увеличить доходность прогнозирования.

Для обхода блокировок анонимные браузеры применяют цифровые отпечатки, снятые с реальных пользовательских устройств. В совокупности с прокси фингерпринты являются эффективным оружием против антифрод-систем букмекерских контор.

Для лучшего понимания работы антидетектов рассмотрим пошагово процесс их применения для букмекерских аккаунтов:

После установки антидетекта игрок выбирает нужный вариант цифрового отпечатка. На его основе генерирует фингерпринты, не выделяющие его среди общей массы других пользователей беттинг-сервисов. Редактирует параметры полученной конфигурации или выбирает нужную в каталоге.

Лучшие антидетект браузеры, такие как Undetectable, позволяют менять значения множества параметров отпечатков. В том числе и прописанные в заголовках User-Agent.

Подключает заранее приобретенные пакеты прокси и запускаем созданный аккаунт. Открывает букмекерский аккаунт в первом беттинг-сервисе и делает ставку. Затем игрок создает еще один отпечаток в антидетекте и запускает на его основе новый профиль. Регистрируется во второй букмекерской конторе и размещает еще одну ставку. Также игрок может создать неограниченное число фингерпринтов и беспрепятственно поставить у букмекера множество раз на один и тот же прогноз. При этом системы безопасности беттинг-платформ благодаря применению анонимного браузера не блокируют множественные аккаунты игрока. В результате доход, получаемый от правильных прогнозов или вилок, увеличивается в разы.

Следует понимать, что антидетект браузер для ставок эффективно работает только в совокупности с качественными прокси. В этой связке proxy обеспечивают правильную идентификацию защитными системами брокера пользователя по IP и, соответственно, по гео и интернет-провайдеру. А на плечи антидетекта ложится снятие сомнений по другим параметрам, входящих в состав фингерпринтов и учитывающимися антифрод-системами при установке цифровой личности пользователя.

То есть антидетект браузер для мультиаккаунтинга это эффективный инструмент обхода блокировок пользовательских профилей. А также залог долговечности учетных записей игрока. Но какой из антидетектов лучший? И почему многие, профессионалы, зарабатывающие на спортивных прогнозах, предпочитают Undetectable Browser?

Почему Undetectable?

В интернете представлено множество анонимных браузеров. Но Undetectable Browser выгодно отличается от них. И не только обширным функционалом. Поэтому пройдемся по характеристикам данного инструмента более подробно.

Преимущества лучшего антидетект браузера для мультиаккаунтов в беттинге:

Большое количество позитивных отзывов игроков – Undetectable пользуется популярностью среди специалистов из разных сфер, чья интернет-деятельность связана с мультиаккаунтингом. В том числе и у тех, кто зарабатывает на спортивном прогнозировании.

Поддерживает командный режим работы – что позволяет использовать анонимный браузер для коллективной промысла в беттинг-нише.

Бесплатный тарифный план – данный вариант подписки на антидетект позволяет игрокам не только протестировать возможности антидетекта, но и беспрепятственно работать в нем.

В рамках бесплатного тарифного плана на Undetectable Browser пользователь получает 10 ежемесячно обновляемых фингерпринтов. А также пять облачных профилей, количество которых можно увеличить до 40. При этом купленные акки суммируются с пятью предоставляемыми бесплатно.

Только качественные фингерпринты – в официальном магазине анонимного браузера для мультиаккаунтинга представлены цифровые отпечатки, снятые с реальных пользовательских устройств. Благодаря чему Undetectable обеспечивает безопасное осуществление ставок на вилки даже с большого количества акков в одной букмекерской конторе.

Подходит для масштабной по размаху деятельности – в рамках тарифного плана Custom игроки с большой буквы могут подключить к анонимайзеру собственный сервер. После чего разместить на нем любое количество облачных профилей и получать колоссальный профит от командного прогнозирования.

Платные тарифные планы с гибкими настройками – позволяют подключать к действующей подписке от 25 до 100 облачных профилей, неограниченное количество локальных. А также увеличить число запущенных экземпляров приложения Undetectable Browser до пяти.

Простой перенос данных – антидетект браузер для ставок обеспечивает быстрый обмен файлами cookies и пакетами прокси между акками и локальными профилями.

Встроенный бот для сбора cookies – предназначен для быстрого прогрева профиля путем автоматического посещения указанных сайтов. В результате чего формируется история интернет-серфинга, которая повышает валидность цифрового отпечатка для антидетект-систем букмекерских платформ.

Способность прогнозирования исхода спортивных соревнований – это интеллектуальный дар, которым наделены единицы. Остальным игрокам для получения высокого дохода от множественных ставок приходится долго учится на собственных аналитических ошибках. Поэтому спортивное прогнозирование обязано приносить солидный доход, влиять на который не должна ни одна, даже самая навороченная антифрод-система. И чтобы оградить себя от этого дурного влияния, устанавливаем Undetectable Browser и радуемся полученному высокому профиту!