Как управлять множеством аккаунтов в социальных сетях?

Рассказать анекдот? Как-то сидит SMM-менеджер возле компьютера и пытается разблокировать клиентский аккаунт в социалке. Долго пытается… За это время его старший внук уже успел жениться, вырастить детей и уйти на пенсию. Не смешон анекдот? Зато отражает всю боль данной профессии. Ведь из-за глупых антифрод-систем управлять аккаунтами в социальных сетях не так просто. Но все можно изменить с помощью проверенного антидетекта.

В чем соль проблемы?

Социальные сети стали намного большим, чем площадкой для приятного общения. Точнее, для обычных юзеров значимость социальных медиа не изменилась. А вот для брендов социалки превратились в богатые залежи целевой аудитории, в поисках которой не нужно глубоко копать. Поэтому продвижение здесь отзывами и комментариями обладает высокими показателями конверсии при небольших затратах на раскрутку с помощью ботов. После чего людская молва быстро распространит среди ЦА весть об интересном продукте или выгодном предложении. Но для этого потребуется часто обновляемый профиль, вести который лучше поручить профессиональному SMM-менеджеру.

Но на все бренды, продвигающиеся в социалках, настоящих профи не наберется. Да и невыгодно ему вести и накручивать социальную активность только на одной странице. Поэтому опытный менеджер ведет сразу несколько десятков профилей. Но как ему удается управлять столькими аккаунтами клиентов? Ведь это трудно и опасно. Потому что социальные сети жестко наказывают за мультиаккаунтинг. Даже если он используется в благих намерениях – для управления клиентскими профилями.

Чтобы получать достойный профит, менеджер должен вести хотя бы несколько социальных страниц. С другой стороны, это может стоить специалисту его профессионального авторитета… И работы в целом. Ведь аккаунт-менеджера с подпорченной репутацией не сильно нанимают.

Весь имидж менеджера может разрушиться вмиг из-за единичного случая блокировки клиентского аккаунта. И, скорее всего, в этой блокировке не будет вины специалиста, который просто хочет получать достойный доход и вынужден управлять несколькими социальными профилями или YouTube-каналами. Но почему так происходит? Почему социальные медиа не признают право менеджера на ведение множества аккаунтов? Об этом стоит лишь догадываться… А лучше просто перехитрить их антифрод-системы с помощью надежного антидетекта Undetectable.

На самом деле специалисту никто не запрещает управлять любым количеством акков. Но не одновременно. Он может поработать с одним профилем, выйти из него. Затем с помощью двухфакторной аутентификации зайти в другой, поработать с ним, разлогиниться… А если во время аккаунт менеджмента нужно будет зайти в профиль еще раз, то придется снова потревожить клиента и запросить у него валидирующий код. И так пару раз на день. В итоге терпение клиента лопнет, и он просто откажется от услуг менеджера.

Но даже описанный выше порядок действий аккаунт-менеджеру совершать опасно. Ведь системы социалок рьяно следят за входом и выходом каждого пользователя. И при каждой последующей авторизации сравнивают его отпечатки с отпечатками, оставленными им во время предыдущей сессии. А если их найдут на ручке двери, ведущей в другой пользовательский профиль, то настанет конец ведению аккаунтов. Поэтому о командной работе в сфере аккаунт-менеджмента и SMM-продвижении с помощью мультиаккаунтинга можно забыть? Давайте копать глубже…

Где собака зарыта?

Проблему с антифрод-системами социалок можно решить двумя способами:

Вести несколько аккаунтов в Instagram, но для работы с каждым из них использовать отдельное устройство.

То есть, если управляешь и продвигаешь комментариями и постами десять клиентских страниц, то приготовься купить столько же ноутов или смартфонов. Решенье верное, но экономически невыгодное.

Попытаться обойти, переиграть защитные системы социалок. Тем более что для этого уже придумали надежное средство – антидетект-браузеры.

Но как антифрод-системам удается так точно идентифицировать своих пользователей… И так эффективно мешать работе с аккаунтами в соцсетях? Для этого они используют технологию цифровых отпечатков, которые оставляет каждый юзер, бороздящий просторы интернета.

Цифровые отпечатки также называют фингерпринтами. Они представляют собой совокупность признаков, по которым защитные алгоритмы социалок с 94% точностью способны распознавать пользователей.

Понятно, что при входе в свой профиль никаких отпечатков пальцев рук или ног юзер не оставляет. Идентификация осуществляется по сочетанию технических характеристик пользовательского устройства, его IP, локальных настроек, значений строки User-Agent и других параметров.

User-Agent – это строка, посылаемая серверу веб-приложением (в том числе и браузером) в ответ на его запрос. Строка содержит основную информацию об ОС устройства и движке браузера.

Фингерпринты являются теми граблями, о которые спотыкается менеджер при ведении аккаунтов клиента в социалках. Они также мешают масштабной накрутке социальной активности аккаунтов, их масслайкингу и массфолловингу. Но в наше время обойти это препятствие очень просто – с помощью надежного антидетекта Undetectable.

Как работают антидетекты?

Фингерпринты – это комплексное понятие. В их состав входит множество признаков, которые с помощью антидетекта можно подменить. Именно функционал для замены параметров цифровых отпечатков отличает анонимные браузеры от обычных. В остальном они во многом схожи. Поскольку используют одни и те же браузерные движки.

Антидетекты поставляются с определенным набором фингерпринтов для замены естественного цифрового отпечатка устройства браузера. Кроме этого благодаря комбинированному строению фингерпринтов данное ПО позволяет редактировать значения каждого параметра отпечатка. Что значительно упрощает ведение мультиаккаунтинга в социальных сетях.

На основе отпечатка создается один браузерный профиль для управления отдельным социальным аккаунтом. И таких профилей в антидетекте может быть любое количество. Благодаря этому полностью нивелируется вероятность блокировки пользовательского аккаунта. А также отпадает необходимость входа и выхода с аккаунтов и дергания клиентов для прохождения повторной двухфакторной аутентификации.

Ведение мультиаккаунтинга для SMM с помощью антидетекта выглядит следующим образом:

Для перехода в другой аккаунт менеджер запускает или создает новый браузерный профиль на основе уникального цифрового отпечатка.

Для антифрод-систем социалок благодаря антидетект-браузерам каждый из профилей выглядит как отдельный уникальный пользователь.

При этом в антидетекте каждый акк может быть открыт в отдельной вкладке. Поэтому мультиаккаунтинг в Undetectable выглядит как переключение между вкладками в обычном браузере.

При этом стоит понимать, что для эффективного мультипользовательского доступа вам потребуется не только надежный антидетект. Он обеспечивает валидность пользовательских профилей для защитных систем социалок только по нескольким наборам параметров:

Техническим характеристикам устройства – ОС, ее разрядности, разрешению экрана и т.д.

Локальным настройкам – языку и времени.

Значениям, указанным в строке User-Agent.

Но антидетект браузер не может гарантировать валидность мультиаккаунтов по гео, IP и интернет-провайдеру. Для этого понадобятся качественные прокси.

Еще одним преимуществом антидетектов является возможность многопользовательского доступа к клиентским аккаунтам. Благодаря чему руководитель может делегировать ведение акков и SMM-продвижение другому менеджеру. При этом данный процесс для антифрод-систем социалок останется за кадром. Поскольку передача аккаунта осуществляется на уровне браузерного профиля в антидетекте. Но как происходит работа в браузере для мультиаккаунтинга?

Описание основных этапов работы в антидетекте

Анонимные браузеры относятся к профессиональным инструментам. Поэтому большая часть антидетектов не уделяет должного внимания оптимизации пользовательского функционала. Приятным исключением из этого правила является Undetectable.

Чтобы начать использовать данный антидетект для управления несколькими профилями, достаточно выполнить пару простых действий:

Зарегистрироваться на сайте Undetectable. Скачать и установить нужную версию программы. Создать браузерный профиль и установить нужный фингерпринт. Импортировать прокси. Прогреть профиль с помощью встроенного cookies-бот – который автоматически и в указанном порядке посетит заданный вами список сайтов и таким образом повысит трастовость аккаунтов для антифрод-систем социалок. Предоставить доступ к профилю одному или нескольким членам команды, чтобы они могли управлять несколькими учетными записями одновременно.

Недостатки применения антидетектов

Анонимные браузеры не только эффективны, но и полностью легальны. Юридических запретов на их использование не введено ни в одной стране. Поэтому пользуйтесь ими на здоровье. Ведь это лучший способ управлять аккаунтами в социальных сетях, который существует на сегодняшний день.

Единственное, чего стоит опасаться, это некачественных прокси. Их применение может привести к частичной или полной блокировке клиентских аккаунтов. Поэтому не скупитесь и приобретайте резидентские IP и только у проверенных провайдеров.

Но Undetectable все-таки лучший!

Считаете, что управлять всеми учетными записями одновременно – это дорого и по карману только богатым digital-агентствам? Undetectable разрушает данный миф! Это первый профессиональный антидетект с бесплатным тарифным планом, возможностей которого хватает для того, чтобы беспрепятственно раскручивать и вести несколько профилей:

Десять ежемесячно обновляемых конфигураций.

Пять облачных профилей.

Возможность покупки до 40 профилей, которые суммируются с предоставляемыми бесплатно.

А большим digital-агентства доступны три платных подписки с более обширными возможностями:

Локальные и облачные профили – на любом тарифном плане Undetectable можно создать облачные профиля и неограниченное число локальных. Что позволяет менеджеру работать с любым количеством аккаунтов. А также повышает безопасность данных за счет возможности их хранения на клиентских устройствах.

Управление доступами к профилям с помощью ролей и групп – позволяет выстроить в команде нужную иерархию доступов к клиентским аккаунтам в социалках без передачи авторизационных данных, а лишь делегировав их управление через профили в антидетекте, в которых уже выполнена авторизация.

Покупка нужного количества конфигураций – при этом набор магазина конфигураций обновляется несколько раз в месяц.

Cookies-бот для прогрева профиля – повышает надежность профилей, с помощью которых осуществляется управление аккаунтами клиентов.

Инструмент массового создания профилей – экономит время аккаунт-менеджера, которое он тратит на заполнение каждого профиля.

Подключение к антидетекту собственного сервера – позволяет агентству хранить любое количество профилей на своем виртуальном пространстве.

Теперь вы знаете, что можно спокойно раскручивать и вести несколько профилей клиентов, не опасаясь за свою репутацию. Осталось только зарегистрироваться на сервисе, чтобы реализовать все эти знания на практике с помощью одного из самых надежных анонимных браузеров Undetectable!