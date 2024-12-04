Undetectable 2.29.0: Новая система работы с прокси и улучшения

А что это у вас на носу? Обновление Undetectable 2.29.0!
На дворе декабрь, а значит самое время для финального обновления антидетект браузера в этом году!
В новой версии 2.29.0 мы учли обратную связь от наших пользователей, чтобы сделать продукт ещё удобнее и стабильнее. В обновлении добавлены новые функции, исправлены ошибки и реализованы улучшения, которые помогут вам работать комфортнее. Расскажем обо всём по порядку.
Новая система работы с прокси
Одним из ключевых нововведений является опция для включения новой системы работы с прокси. Мы заметили проблемы в работе с некоторыми прокси и решили полностью переработать этот функционал. Пока что новая система доступна в качестве опции, чтобы протестировать ее в реальных условиях, не нарушая текущие процессы. Старый вариант остается включенным по умолчанию.
Для того чтобы включить новую опцию просто пройдите в настройки программы. Затем в разделе “advanced” выберите опцию “use alternative proxy system”
Улучшили Бота
Мы доработали Бота, и теперь он может запоминать последние выбранные настройки. Вам больше не придётся каждый раз заново задавать параметры при нагуле кук. Теперь, чтобы прогреть профили потребуется немного меньше времени.
Исправления ошибок
Мы также устранили баги, которые могли мешать вам в работе. Вот основные из них:
- На конфигурациях мобильных устройств в некоторых полях ввода на сайтах не отображался вводимый текст. Теперь эта ошибка устранена.
- Облачные профили больше не разблокируются в случае обрыва соединения при их отправке на сервер после закрытия.
- Исправлена проблема с обновлением геолокации через API, из-за которой опция автоматического принятия запроса геолокации отключалась.
- Устранена ошибка с работой куков, которая возникала после их импорта с пустым значением Value.
- Исправлена ошибка импорта куков через менеджер профилей.
- Подмена WebRTC теперь корректно работает даже при некоторых специфических настройках: IP-адрес на сайтах подменяется без сбоев.
Более удобный интерфейс
Мы добавили возможность изменять порядок папок и групп в программе. Это небольшое улучшение, которое сделает навигацию более удобной и гибкой.
Итог
Последний месяц года принес не только новогоднее настроение, но и кучу полезных обновлений в версии 2.29.0. Ну а мы продолжаем развивать наш продукт и благодарим всех пользователей за отзывы и поддержку. Ваши идеи и предложения помогают нам делать программу лучше.