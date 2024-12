Undetectable 2.29.0 : Nouveau système de proxy et mises à jour des clés

Décembre est arrivé, ce qui signifie qu'il est temps pour la dernière mise à jour de l'année de notre navigateur anti-détection!

La version 2.29.0 intègre les retours des utilisateurs pour rendre le produit encore plus pratique et fiable. Cette mise à jour introduit de nouvelles fonctionnalités, des correctifs et des améliorations pour rendre votre travail plus confortable. Décortiquons tout cela.

Un nouveau système de proxy

Une des principales nouveautés est une option pour activer un nouveau système de proxy. Nous avons remarqué des problèmes avec certains proxys et avons décidé de revoir complètement la fonctionnalité. Pour l'instant, le nouveau système est disponible en tant qu'option pour le tester dans des scénarios réels sans perturber les flux de travail actuels. L'ancien système reste activé par défaut.

Pour activer la nouvelle option, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres du programme. Ensuite, dans la section "Avancé", sélectionnez l'option "Utiliser un système de proxy alternatif".

Bot Amélioré

Le robot a été mis à jour pour se souvenir des derniers paramètres sélectionnés. Vous n'avez plus besoin de définir les paramètres à chaque fois que vous réchauffez des cookies. Maintenant, vous avez besoin d'un peu moins de temps pour réchauffer vos profils.

Corrections de bugs

Nous avons également corrigé plusieurs bugs susceptibles de perturber votre flux de travail. Voici les principales corrections :

En utilisant les configurations mobiles, les champs de saisie sur certains sites Web n'affichaient pas le texte saisi. Ce problème a maintenant été résolu.

Les profils Cloud ne sont plus déverrouillés si la connexion est interrompue pendant leur téléchargement sur le serveur après leur fermeture.

Correction d'un problème avec les mises à jour de géolocalisation via l'API, où l'option d'acceptation automatique de demande de localisation se désactivait elle-même.

Résolution d'un problème de gestion des cookies qui se produisait après l'importation de cookies avec un champ Valeur vide.

Correction d'un bug dans le gestionnaire de profils qui provoquait des erreurs lors de l'importation de cookies.

La substitution WebRTC fonctionne désormais correctement, même avec certains paramètres spécifiques : l'adresse IP sur les sites web est remplacée sans erreur.

Interface Plus Pratique

Nous avons ajouté la possibilité de réorganiser les dossiers et les groupes au sein du programme. Cette petite amélioration rend la navigation plus flexible et conviviale.

Conclusion

Le dernier mois de l'année a apporté non seulement une ambiance de Noël mais aussi de nombreuses mises à jour utiles dans la version 2.29.0. Nous continuons d'améliorer notre produit et sommes reconnaissants pour tous les retours et le soutien de nos utilisateurs. Vos idées et suggestions nous aident à améliorer le programme.