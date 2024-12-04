Undetectable 2.29.0：新代理系统和密钥更新

地平线上有什么？ Undetectable 2.29.0 更新！
十二月来临了，这意味着是我们反检测浏览器今年的最终更新时刻！
版本2.29.0 结合用户反馈，使产品变得更加便捷可靠。此更新引入了新功能、错误修复和增强功能，使您的工作更加舒适。让我们来详细了解吧。
一个新的代理系统
一个重要的新增功能是添加了一个启用新代理系统的选项。我们注意到某些代理存在问题，因此决定彻底改进功能。目前，新系统作为一个选项可用，可以在不干扰当前工作流程的情况下测试在现实世界的场景中。旧系统仍然默认情况下启用。
要启用新选项，只需转到程序设置。然后，在“高级”部分中选择“使用备用代理系统”选项。
改进后的机器人
该机器人已升级，可以记住上次选择的设置。现在，您不再需要每次加热饼干时都设置参数了。您现在可以用更少的时间预热您的配置文件。
问题修复
我们还解决了一些可能影响您工作流程的错误。以下是主要修复内容：
- 使用手机配置时，一些网站上的输入字段未显示输入的文本。此问题现已解决。
- 如果在关闭后将云配置文件上传到服务器时连接中断，将不再解锁云配置文件。
- 通过API更新地理位置时出现问题，自动接受位置请求选项将自行禁用的错误已被解决。
- 解决了导入具有空值字段的 cookie 后出现的 cookie 处理问题。
- 修复了配置文件管理器中在导入 cookie 时导致错误的错误。
- 现在WebRTC替代功能可以正确运行，即使在某些特定设置下也可以正常工作：网站上的IP地址可以被替换，而无错误发生。
更方便的界面
我们已经添加了在程序内重新排序文件夹和分组的功能。这一小改进使得导航更加灵活和用户友好。
结论
这一年的最后一个月，不仅带来了圣诞氛围，还带来了版本2.29.0 中的许多实用更新。我们在不断改进我们的产品，并感谢所有用户的反馈和支持。您的想法和建议帮助我们改进程序。
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