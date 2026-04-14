Обновление Undetectable 2.45.0: Chromium 147, RAM до 32 ГБ и экономия трафика прокси

Команда Undetectable подготовила новое обновление браузера. В версии 2.45.0 мы сделали упор на актуализацию ядра, расширение аппаратных настроек и устранение багов, мешающих стабильной работе с профилями. Разбираем детально, что изменилось и как это повлияет на ваш ежедневный рабочий процесс.

Расширенные настройки RAM: 16 и 32 GB

Теперь при создании конфигураций вам доступна опция выбора оперативной памяти объемом 16 и 32 ГБ. Это позволяет формировать более мощные и разнообразные цифровые отпечатки для требовательных платформ. Однако здесь есть важный технический нюанс, о котором необходимо знать.

До 147 версии движок Chromium имел внутреннее ограничение и отдавал сайтам максимум 8 GB через параметр device Memory , даже если на устройстве было больше памяти. С переходом на новую версию этот лимит снят, и браузер корректно показывает 16 и 32 GB. Некоторые устаревшие чекеры фингерпринтов еще не адаптировались к этому изменению логики Chromium. Они могут выдавать предупреждение о неверном значении памяти, но для современных антифрод-систем это абсолютно легитимный показатель, поэтому подобные алерты на чекерах можно игнорировать.

Chromium 147

Мы обновили ядро браузера до актуальной 147 версии. Регулярная синхронизация с релизами обычного Chrome — это базовая необходимость для успешного обхода Sybil-детектирования и жестких антифрод-фильтров. Системы безопасности анализируют сотни микропараметров, и любое отставание в поддержке новых Web-API или стандартов рендеринга моментально выдает автоматизацию.

Свежее ядро гарантирует, что профили генерируют максимально естественный сетевой шум и сливаются с общим потоком реальных пользователей. Вы получаете предсказуемое поведение на любых современных сайтах без падений скриптов и ошибок верстки.

Гибкий выбор типа запуска профиля

Для более удобного управления большим количеством сессий мы внесли в главные настройки программы новую функцию – выбор типа запуска профилей. Теперь вы можете заранее выбирать, как именно будут открываться новые окна: развернутыми на весь экран, свернутыми или на переднем плане.

Эта функция очень важна при массовом запуске профилей. Она позволит держать ваш рабочий стол в порядке и вы сможете сфокусироваться на главном окне программы пока профили подгружаются.

Что по исправлениям

В этом релизе мы устранили ряд ошибок, чтобы сделать управление сессиями более надежным.

Во-первых, исправлен баг с автовходом в систему. Раньше программа могла выполнить вход даже при снятой галочке авторизации, теперь же вы имеете абсолютно строгий контроль над доступом к вашим локальным данным.

Во-вторых, решена проблема с аварийным завершением работы главного окна. Ранее интерфейс мог крашиться по внутренним причинам, при этом окна браузерных профилей оставались открытыми и продолжали работать. Мы пофиксили этот баг, сейчас программа работает стабильно.

В-третьих, мы починили кликабельность ссылок в комментариях Facebook при использовании мобильных конфигураций. Это критичное исправление для SMM-задач и работы с мобильным трафиком, возвращающее полноценную навигацию внутри социальной сети.

Что пол улучшениям

Мы серьезно оптимизировали алгоритм проверки IP-адресов при работе браузера. Количество фоновых запросов к прокси для чека соединения было существенно сокращено. Если вы работаете с масштабными фермами аккаунтов или используете ротацию мобильных прокси с оплатой за трафик, это обновление заметно снизит ваши издержки.

Заключение

Версия Undetectable 2.45.0 делает мультиаккаунтинг еще более предсказуемым и экономным. Актуальный Chromium 147 и расширенные лимиты RAM обеспечивают высокий траст со стороны защитных систем. Снижение запросов к IP бережет прокси-трафик, а новые настройки запуска окон и фиксы багов избавляют от рутины. Обновляйтесь и продолжайте масштабировать свои задачи с максимальным комфортом.