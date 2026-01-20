Undetectable 2.42.0: Chromium 144 и улучшения стабильности

Команда Undetectable на связи. В версии 2.42.0 мы прокачали базу: обновили Chromium до 144 и сделали массовые операции с профилями еще быстрее.

Ниже — что именно поменялось и какую пользу это дает в работе.

Chromium 144

Регулярное обновление Chromium — это не “галочка” в релизе. Это то, что напрямую влияет на траст со стороны площадок и стабильность работы профилей.

Что дает переход на Chromium 144

Снижает риск триггеров антифрода за счет более “естественного” поведения браузера.

Ваш fingerprint (User-Agent, поддержка API, рендеринг) выглядит как у миллионов обычных пользователей .

Убирает проблемы со скриптами и современными стандартами.

На старых ядрах сайты чаще ломаются: ошибки рендеринга и сбои скриптов могут стать дополнительными red flags .

Повышает скорость и безопасность.

Новые версии Chromium приносят оптимизации и закрывают уязвимости — профили работают быстрее и стабильнее, особенно при запуске пачками.

Наш совет: держите профили на актуальном ядре, чтобы поддерживать высокий уровень доверия со стороны платформ.

Массовый импорт Netscape cookies

Если вы работаете с большим количеством аккаунтов, скорость решает. Раньше bulk-import был максимально удобен для JSON, а Netscape требовал лишних действий.

Теперь Netscape импортируется так же быстро и просто, как JSON.

Как работает импорт Netscape теперь

Не нужно конвертировать формат или загружать файлы по одному.

или загружать файлы по одному. Можно выделить несколько файлов с Netscape cookies и перетащить их в менеджер профилей.

с Netscape cookies и их в менеджер профилей. Альтернатива: импортировать cookies через массовое создание профилей.

Результат: меньше рутины, быстрее старт проектов.

Что исправили

В этом релизе мы закрыли несколько багов, которые мешали работе в отдельных сценариях. Теперь поведение браузера стало более предсказуемым.

Исправлена работа Mango Proxy на MacOS.

Ранее могла возникать ошибка при запросе партнерских прокси Mango через API-токен. Причина конфликта устранена, интеграция работает стабильно. Исправлена смена группы у облачного профиля.

Была редкая проблема, когда изменение группы не применялось. Теперь перемещение между группами работает корректно. Исправлен импорт закладок без параметра ICON.

Раньше такие закладки могли вызывать ошибки. Теперь они обрабатываются без сбоев.

Итог релиза

Undetectable 2.42.0 — это про надежность и экономию времени:

Chromium 144 дает более высокий траст и стабильную работу сайтов.

дает более высокий траст и стабильную работу сайтов. Массовый импорт Netscape cookies ускоряет запуск и масштабирование.

ускоряет запуск и масштабирование. Исправления делают работу с профилями плавнее и предсказуемее.

Обновляйтесь до актуальной версии и работайте уверенно.