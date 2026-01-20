Undetectable 2.42.0: Chromium 144 и улучшения стабильности

Команда Undetectable на связи. В версии 2.42.0 мы прокачали базу: обновили Chromium до 144 и сделали массовые операции с профилями еще быстрее.
Ниже — что именно поменялось и какую пользу это дает в работе.
Chromium 144
Регулярное обновление Chromium — это не “галочка” в релизе. Это то, что напрямую влияет на траст со стороны площадок и стабильность работы профилей.
Что дает переход на Chromium 144
-
Снижает риск триггеров антифрода за счет более “естественного” поведения браузера.
Ваш fingerprint (User-Agent, поддержка API, рендеринг) выглядит как у миллионов обычных пользователей.
-
Убирает проблемы со скриптами и современными стандартами.
На старых ядрах сайты чаще ломаются: ошибки рендеринга и сбои скриптов могут стать дополнительными red flags.
-
Повышает скорость и безопасность.
Новые версии Chromium приносят оптимизации и закрывают уязвимости — профили работают быстрее и стабильнее, особенно при запуске пачками.
Наш совет: держите профили на актуальном ядре, чтобы поддерживать высокий уровень доверия со стороны платформ.
Массовый импорт Netscape cookies
Если вы работаете с большим количеством аккаунтов, скорость решает. Раньше bulk-import был максимально удобен для JSON, а Netscape требовал лишних действий.
Теперь Netscape импортируется так же быстро и просто, как JSON.
Как работает импорт Netscape теперь
- Не нужно конвертировать формат или загружать файлы по одному.
- Можно выделить несколько файлов с Netscape cookies и перетащить их в менеджер профилей.
- Альтернатива: импортировать cookies через массовое создание профилей.
Результат: меньше рутины, быстрее старт проектов.
Что исправили
В этом релизе мы закрыли несколько багов, которые мешали работе в отдельных сценариях. Теперь поведение браузера стало более предсказуемым.
-
Исправлена работа Mango Proxy на MacOS.
Ранее могла возникать ошибка при запросе партнерских прокси Mango через API-токен. Причина конфликта устранена, интеграция работает стабильно.
-
Исправлена смена группы у облачного профиля.
Была редкая проблема, когда изменение группы не применялось. Теперь перемещение между группами работает корректно.
-
Исправлен импорт закладок без параметра ICON.
Раньше такие закладки могли вызывать ошибки. Теперь они обрабатываются без сбоев.
Итог релиза
Undetectable 2.42.0 — это про надежность и экономию времени:
- Chromium 144 дает более высокий траст и стабильную работу сайтов.
- Массовый импорт Netscape cookies ускоряет запуск и масштабирование.
- Исправления делают работу с профилями плавнее и предсказуемее.
Обновляйтесь до актуальной версии и работайте уверенно.