Партнёрские прокси в Undetectable: как настроить и проверить прокси в один клик

Если вы хоть раз строили анонимную инфраструктуру для работы в сети, вы точно сталкивались с proxy.
Прокси помогают менять IP и гео, а в связке с anti-detect браузером дают то, что важно в реальной работе: стабильные сессии без лишних триггеров и меньше шансов «спалиться» на одинаковых сетевых следах.
Чтобы не прыгать между вкладками и ручными конфигами, в Undetectable прокси-партнёры интегрированы прямо в программу.
Это значит, что вы можете сгенерировать и подключить прокси внутри браузера, а потом просто выбрать их для нужного профиля.
Ниже — пошагово, как подключить прокси от каждого партнёра.
ABCProxy
Шаг 1. Добавьте свой IP в whitelist на сайте ABCProxy
Чтобы генерация прокси из Undetectable работала корректно, сначала добавьте ваш IP в «белый список» на стороне партнёра.
- Перейдите на страницу партнёра в раздел резидентских прокси:
- Нажмите Get proxy.
На боковой панели снова выберите Get proxy.
- Откройте вкладку IP white list configuration.
Нажмите Add white list.
- Введите IP-адрес и подтвердите действие кнопкой Confirm.
После этого ваш IP окажется в whitelist.
Шаг 2. Сгенерируйте и добавьте прокси в Undetectable
Когда IP добавлен, дальнейшая работа делается прямо в программе.
- Откройте Undetectable и перейдите в прокси-менеджер.
- Нажмите на иконку портфеля (партнёрские прокси).
- В списке партнёров выберите ABCProxy.
- Настройте параметры: количество, страна/регион, тип прокси.
- Нажмите Generate.
- После генерации нажмите Add proxy, чтобы добавить прокси в список.
Готово: прокси добавлены в прокси-менеджер.
SX.ORG
Для SX.ORG потребуется API-ключ из личного кабинета.
- Откройте прокси-менеджер в Undetectable.
- Нажмите иконку портфеля (партнёрские прокси).
- В поле Select proxy provider выберите SX.ORG.
- Возьмите API-ключ в кабинете SX.ORG:
https://my.sx.org/proxy/link → раздел API documentation → скопируйте ключ.
- Вставьте ключ в поле в прокси-менеджере.
- Нажмите Get proxy.
- Настройте параметры прокси: количество, гео, тип и т.д.
- Нажмите Generate.
- Завершите добавление кнопкой Add proxy.
Прокси появятся в списке и будут готовы к привязке к профилю.
Asocks
Подключение занимает буквально несколько минут: нужен только API-ключ.
- Откройте вкладку партнёрских прокси (иконка портфеля) в прокси-менеджере.
- В первом поле выберите провайдера Asocks.
- На сайте Asocks откройте API documentation и скопируйте API-ключ.
- Вставьте API-ключ в поле в прокси-менеджере.
- Нажмите Get proxy.
- Настройте параметры и нажмите Generate.
- Добавьте прокси в список кнопкой Add proxy.
Готово: прокси добавлены и доступны для выбора в профиле.
Mango Proxy
Для Mango Proxy тоже нужен API-ключ из настроек аккаунта.
- Откройте вкладку партнёрских прокси (иконка портфеля) в прокси-менеджере.
- В списке провайдеров выберите Mango Proxy.
- Скопируйте API-ключ в кабинете Mango Proxy:
раздел Settings → вкладка API keys.
- Вставьте API-ключ в поле в прокси-менеджере и нажмите Get proxy.
- Настройте параметры (количество, тип, гео и т.д.) и нажмите Generate.
- Добавьте прокси в список кнопкой Add proxy.
После этого прокси будут доступны в менеджере.
Дополнительная информация
Как проверить прокси
Чтобы убедиться, что прокси живые и готовы к работе:
- В прокси-менеджере нажмите ПКМ по нужному прокси.
- Выберите Check Proxy.
- В столбце статуса должен появиться зелёный “Active” — это значит, что прокси работают.
Как подключить прокси к профилю
- В менеджере профилей выберите нужный профиль и кликните по нему.
- В окне настроек, в разделе главных настроек, выберите прокси из списка.
- Нажмите Save, чтобы сохранить изменения и начать работу с прокси.
PS
Чтобы подключение прошло без сюрпризов, перед генерацией всегда проверяйте баланс средств в личном кабинете прокси-провайдера.
Это банально, но именно из-за этого чаще всего прокси «не выдаются» в момент, когда они нужны прямо сейчас.