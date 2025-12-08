Партнёрские прокси в Undetectable: как настроить и проверить прокси в один клик

Если вы хоть раз строили анонимную инфраструктуру для работы в сети, вы точно сталкивались с proxy.

Прокси помогают менять IP и гео, а в связке с anti-detect браузером дают то, что важно в реальной работе: стабильные сессии без лишних триггеров и меньше шансов «спалиться» на одинаковых сетевых следах.

Чтобы не прыгать между вкладками и ручными конфигами, в Undetectable прокси-партнёры интегрированы прямо в программу.

Это значит, что вы можете сгенерировать и подключить прокси внутри браузера, а потом просто выбрать их для нужного профиля.

Ниже — пошагово, как подключить прокси от каждого партнёра.

Шаг 1. Добавьте свой IP в whitelist на сайте ABCProxy

Чтобы генерация прокси из Undetectable работала корректно, сначала добавьте ваш IP в «белый список» на стороне партнёра.

Перейдите на страницу партнёра в раздел резидентских прокси:

Нажмите Get proxy.

На боковой панели снова выберите Get proxy.

Откройте вкладку IP white list configuration.

Нажмите Add white list.

Введите IP-адрес и подтвердите действие кнопкой Confirm.

После этого ваш IP окажется в whitelist.

Шаг 2. Сгенерируйте и добавьте прокси в Undetectable

Когда IP добавлен, дальнейшая работа делается прямо в программе.

Откройте Undetectable и перейдите в прокси-менеджер.

Нажмите на иконку портфеля (партнёрские прокси).

В списке партнёров выберите ABCProxy.

Настройте параметры: количество, страна/регион, тип прокси.

Нажмите Generate.

После генерации нажмите Add proxy, чтобы добавить прокси в список.

Готово: прокси добавлены в прокси-менеджер.

Для SX.ORG потребуется API-ключ из личного кабинета.

Откройте прокси-менеджер в Undetectable.

Нажмите иконку портфеля (партнёрские прокси).

В поле Select proxy provider выберите SX.ORG.

Возьмите API-ключ в кабинете SX.ORG:

https://my.sx.org/proxy/link → раздел API documentation → скопируйте ключ.

Вставьте ключ в поле в прокси-менеджере.

Нажмите Get proxy.

Настройте параметры прокси: количество, гео, тип и т.д.

Нажмите Generate.

Завершите добавление кнопкой Add proxy.

Прокси появятся в списке и будут готовы к привязке к профилю.

Подключение занимает буквально несколько минут: нужен только API-ключ.

Откройте вкладку партнёрских прокси (иконка портфеля) в прокси-менеджере.

В первом поле выберите провайдера Asocks.

На сайте Asocks откройте API documentation и скопируйте API-ключ.

Вставьте API-ключ в поле в прокси-менеджере.

Нажмите Get proxy.

Настройте параметры и нажмите Generate.

Добавьте прокси в список кнопкой Add proxy.

Готово: прокси добавлены и доступны для выбора в профиле.

Для Mango Proxy тоже нужен API-ключ из настроек аккаунта.

Откройте вкладку партнёрских прокси (иконка портфеля) в прокси-менеджере.

В списке провайдеров выберите Mango Proxy.

Скопируйте API-ключ в кабинете Mango Proxy:

раздел Settings → вкладка API keys.

Вставьте API-ключ в поле в прокси-менеджере и нажмите Get proxy.

Настройте параметры (количество, тип, гео и т.д.) и нажмите Generate.

Добавьте прокси в список кнопкой Add proxy.

После этого прокси будут доступны в менеджере.

Дополнительная информация

Как проверить прокси

Чтобы убедиться, что прокси живые и готовы к работе:

В прокси-менеджере нажмите ПКМ по нужному прокси. Выберите Check Proxy. В столбце статуса должен появиться зелёный “Active” — это значит, что прокси работают.

Как подключить прокси к профилю

В менеджере профилей выберите нужный профиль и кликните по нему. В окне настроек, в разделе главных настроек, выберите прокси из списка. Нажмите Save, чтобы сохранить изменения и начать работу с прокси.

PS

Чтобы подключение прошло без сюрпризов, перед генерацией всегда проверяйте баланс средств в личном кабинете прокси-провайдера.

Это банально, но именно из-за этого чаще всего прокси «не выдаются» в момент, когда они нужны прямо сейчас.