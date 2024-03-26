Новое ядро Chromium 123, расширенные API и еще больше новых функций в новом обновлении 2.18

Обновление до версии 2.18 браузера Undetectable представляет собой набор улучшений, которые обещают оптимизировать ваш опыт в Интернете и усилить вашу цифровую анонимность. Давайте рассмотрим, что нового и интересного появилось в этой последней версии.

Обновление ядра Chromium до версии 123: Слияние с толпой

Обновление до последней версии ядра Chromium — это не просто вопрос актуализации; это возможность незаметно смешаться с огромным числом интернет-пользователей. Переход браузера Undetectable на версию Chromium 123 гарантирует совместимость с последними стандартами веба и функциями безопасности, делая ваш опыт в Интернете неразличимым от большинства. Это обеспечивает более безопасное, стабильное и незаметное присутствие в сети, что критически важно для тех, кто ставит траст и приватность на первое место.

Улучшенное API: Управление куками и часовые пояса

API теперь может похвастаться более тонким контролем над вашим цифровым следом. Появилась возможность чистки куков, принадлежащих профилю, без воздействия на другие данные. Это селективное очищение куков поможет лучше контролировать ваши профили и сессии.

Теперь можно легко манипулировать часовыми поясами, благодаря новой возможности API по получению списка часовых поясов и их установке для каждого профиля. Эта функция критически важна для пользователей, которые автоматизируют управление несколькими аккаунтами для разных локаций, так как она поддерживает соответствие с местным временем, дополнительно усиливая маскировку.

Функция копирования IP-адреса прокси

Была введена удобная кнопка для копирования IP-адреса прокси, что упрощает процесс управления и тестирования различных прокси. Когда вы раскрываете подробности профиля и проверяете прокси, IP-адрес будет выделен и готов к копированию одним кликом.

Функция клонирования прокси

Новая опция доступна в менеджере прокси. Теперь вы можете скопировать настройки прокси с помощью правого клика и выбора "Клонировать". В клоне можно поменять пару необходимых параметров, без нужды переносить вручную все остальные настройки.

Переработанное меню настроек

Вкладка "Основные" в меню настроек была перестроена для улучшения взаимодействия с пользователем и более удобной навигации. Меню стало более организованным, опции четче разграничены, и в целом улучшена доступность.

Скрытие имени профиля

В настройки добавлена новая опция в виде флажка, позволяющего скрывать имя профиля в адресной строке браузера. Для тех, кому визуально приятнее чистый Chrome, или работает в общем пространстве, желая повысить уровень конфиденциальности, эта маленькая функция может оказать большое влияние.

Как итог

В итоге, обновление браузера Undetectable до версии 2.18 — это не просто рутинное обновление; это стратегическое улучшение, которое укрепляет вашу цифровую анонимность. Будь вы сторонник защиты личной информации, цифровой маркетолог или кто-то, кто просто ценит свою онлайн-автономию, эти обновления разработаны, чтобы вы всегда были на шаг впереди в цифровом мире.