Причины выхода из учетных записей на веб-сайтах

Почему выкидывает из аккаунтов на сайтах
Независимо от того, используете ли вы антидетект браузер или обычный, бывают ситуации, при которых вас выкидывает из аккаунта на каком-либо сайте. Причины этого не всегда очевидны и, возможно, данная статья поможет лучше понять, почему это происходит и как оптимизировать работу. Постараюсь объяснять всё максимально просто, не вдаваясь в детали.
Как работает сохранение авторизации в куки: вход без повторного ввода пароля
Авторизация обычно записывается в куки файлы браузера (но не всегда). Зайдя на сайт по логину/паролю в куки сохраняется токен авторизации. В дальнейшем этот токен будет использоваться для того, чтобы вам не приходилось каждый раз вводить логин и пароль.
Соответственно, кроме того, чтобы у вас в браузере был этот токен, нужно еще, чтобы сайт знал, что этот токен корректный. Кроме того, каждый сайт может по-своему настроить политику обновления и срока жизни токена.
Причины разлога аккаунтов
Далее приведу основные причины, по которым происходят разлогинивания аккаунтов. Они могут заключаться как в технических проблемах, так и в ошибках разработчиков и пользователей. Понимание основных проблемных мест позволит минимизировать риски и упростить работу.
Истекли cookies
У всех куки файлов в браузере есть срок жизни, и этот срок не всегда обновляется. При заходе на сайт, после истечения срока, куки просто удаляются из браузера, а значит, и авторизация слетит, так как токен, хранящийся в куках, удалится.
В антидетект браузере Undetectable есть удобный куки менеджер, где вы можете увидеть до какого числа будут жить cookies и даже изменить эту дату.
Сайт сбросил токен авторизации
Причины сброса могут быть разные: на сервере могут настроить срок жизни токена, по истечении которого, он удалится. Могут быть обновления, сбои и другие проблемы, которые приводят к сбрасыванию токенов авторизации, из-за чего пользователям приходится заново входить в аккаунт по логину/паролю. Подобные проблемы могут быть массовыми и о них, порой, даже можно прочитать в новостях.
Изменилось место хранения токена авторизации
В какой-то момент разработчики сайта могут решить поменять место хранения токена, например, сайт Wildberries раньше хранил токен в cookies, а недавно я узнал, что они перенесли хранение в Local Storage (это более современный аналог куки файлов в браузере). Хоть разработчики и пытаются сделать так, чтобы переход прошел гладко, баги и другие проблемы никто не отменял.
Командная работа
При работе с любым антидетект браузером, поддерживающим командную работу и использующим сервера для синхронизации профилей, могут произойти различные сбои. Простой пример: некоторые сайты, например, Ozon, постоянно обновляют токены авторизации. Когда вы авторизуетесь на Ozon, в куки запишется токен, который будет обновляться при каждом вашем заходе на сайт.
Таким образом, если один участник команды зашел на Ozon, а затем некорректно закрыл профиль (без интернета или увел компьютер в спящий режим), профиль может не синхронизироваться, и соответственно, у остальной команды будет устаревший токен, из-за которого слетит авторизация.
Поэтому важно объяснять всем участникам команды, как корректно закрывать профили, дожидаясь отправки в облако, прежде, чем выключать ПК или отключать интернет.
Закончилось место на жестком диске
Бывает, что браузеру некуда помещать новые данные, что приводит к утрате cookies. В авторизация в данной ситуации также может слететь. Следите за вашим ПК, чтобы исключить подобные риски.
Баги в браузере и старые версии
Баги могут возникать в любом браузере, как в обычном Chrome, так и в антидетект. Разработчики всегда стремятся выпустить обновление без багов, но никто не застрахован от ошибок при обновлении базу данных cookies, или внедрении нового функционала, который поломает старый.
В свою очередь, без обновлений нельзя обойтись. Важно иметь актуальную версию браузера, так как в старых версиях может отсутствовать функционал, который уже используется для авторизации на сайтах. Для этого в браузере Undetectable мы регулярно обновляем ядро браузера и стараемся это делать максимально быстро.
Средства защиты на сайтах
Сайты могут блокировать доступ к аккаунту, если обнаружат какое-либо странное поведение. Это могут быть:
- IP адреса из черного списка. Причем, каждый сайт может иметь свои базы доверенных IP адресов, и даже, используя лучшие прокси на рынке, они могут не подойти под конкретный сайт.
- Подозрительный браузер, который отличается от большинства обычных браузеров. Старайтесь использовать проверенные антидетект браузеры, которые не пытаются внести множество уникальностей в каждый профиль. Помните, лучше сливаться с толпой, чем выделяться. В Undetectable мы стараемся максимально точно имитировать обычные браузеры, изменяя лишь нужные параметры, чтобы вы всегда были разными, но обычными.
- Обнаружение средств автоматизации. Для эффективной работы многие пользователи используют разные средства для автоматизации действий на сайтах. Почти все они оставляют следы, поэтому нужно быть аккуратным и предварительно всё хорошо протестировать.
Резюме
В заключение, проблема разлога аккаунтов может иметь множество причин, от истечения срока действия cookies до обновлений политики безопасности сайта. Понимание этих причин и их предотвращение не только сэкономит ваше время, но и упростит вашу работу в интернете.
Используйте актуальные версии браузеров, регулярно проверяйте и обновляйте свои куки и следите за тем, чтобы ваша команда использовала одинаковые версии браузеров и правильно закрывала профили для синхронизации. Будьте внимательны к сообщениям о безопасности и не забывайте про поддержку достаточного места на жестком диске. Наконец, помните о важности использования надежных и проверенных антидетект браузеров и прокси, которые помогут минимизировать риски блокировки аккаунтов.
В итоге, эти действия помогут обеспечить бесперебойную и безопасную работу в интернете, делая вашу работу более приятной и продуктивной.