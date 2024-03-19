Причины выхода из учетных записей на веб-сайтах

Независимо от того, используете ли вы антидетект браузер или обычный, бывают ситуации, при которых вас выкидывает из аккаунта на каком-либо сайте. Причины этого не всегда очевидны и, возможно, данная статья поможет лучше понять, почему это происходит и как оптимизировать работу. Постараюсь объяснять всё максимально просто, не вдаваясь в детали.

Как работает сохранение авторизации в куки: вход без повторного ввода пароля

Авторизация обычно записывается в куки файлы браузера (но не всегда). Зайдя на сайт по логину/паролю в куки сохраняется токен авторизации. В дальнейшем этот токен будет использоваться для того, чтобы вам не приходилось каждый раз вводить логин и пароль.

Соответственно, кроме того, чтобы у вас в браузере был этот токен, нужно еще, чтобы сайт знал, что этот токен корректный. Кроме того, каждый сайт может по-своему настроить политику обновления и срока жизни токена.

Причины разлога аккаунтов

Далее приведу основные причины, по которым происходят разлогинивания аккаунтов. Они могут заключаться как в технических проблемах, так и в ошибках разработчиков и пользователей. Понимание основных проблемных мест позволит минимизировать риски и упростить работу.

Истекли cookies

У всех куки файлов в браузере есть срок жизни, и этот срок не всегда обновляется. При заходе на сайт, после истечения срока, куки просто удаляются из браузера, а значит, и авторизация слетит, так как токен, хранящийся в куках, удалится.

В антидетект браузере Undetectable есть удобный куки менеджер, где вы можете увидеть до какого числа будут жить cookies и даже изменить эту дату.

Сайт сбросил токен авторизации

Причины сброса могут быть разные: на сервере могут настроить срок жизни токена, по истечении которого, он удалится. Могут быть обновления, сбои и другие проблемы, которые приводят к сбрасыванию токенов авторизации, из-за чего пользователям приходится заново входить в аккаунт по логину/паролю. Подобные проблемы могут быть массовыми и о них, порой, даже можно прочитать в новостях.

Изменилось место хранения токена авторизации

В какой-то момент разработчики сайта могут решить поменять место хранения токена, например, сайт Wildberries раньше хранил токен в cookies, а недавно я узнал, что они перенесли хранение в Local Storage (это более современный аналог куки файлов в браузере). Хоть разработчики и пытаются сделать так, чтобы переход прошел гладко, баги и другие проблемы никто не отменял.

Командная работа

При работе с любым антидетект браузером, поддерживающим командную работу и использующим сервера для синхронизации профилей, могут произойти различные сбои. Простой пример: некоторые сайты, например, Ozon, постоянно обновляют токены авторизации. Когда вы авторизуетесь на Ozon, в куки запишется токен, который будет обновляться при каждом вашем заходе на сайт.

Таким образом, если один участник команды зашел на Ozon, а затем некорректно закрыл профиль (без интернета или увел компьютер в спящий режим), профиль может не синхронизироваться, и соответственно, у остальной команды будет устаревший токен, из-за которого слетит авторизация.

Поэтому важно объяснять всем участникам команды, как корректно закрывать профили, дожидаясь отправки в облако, прежде, чем выключать ПК или отключать интернет.

Закончилось место на жестком диске

Бывает, что браузеру некуда помещать новые данные, что приводит к утрате cookies. В авторизация в данной ситуации также может слететь. Следите за вашим ПК, чтобы исключить подобные риски.

Баги в браузере и старые версии

Баги могут возникать в любом браузере, как в обычном Chrome, так и в антидетект. Разработчики всегда стремятся выпустить обновление без багов, но никто не застрахован от ошибок при обновлении базу данных cookies, или внедрении нового функционала, который поломает старый.

В свою очередь, без обновлений нельзя обойтись. Важно иметь актуальную версию браузера, так как в старых версиях может отсутствовать функционал, который уже используется для авторизации на сайтах. Для этого в браузере Undetectable мы регулярно обновляем ядро браузера и стараемся это делать максимально быстро.

Средства защиты на сайтах

Сайты могут блокировать доступ к аккаунту, если обнаружат какое-либо странное поведение. Это могут быть:

IP адреса из черного списка. Причем, каждый сайт может иметь свои базы доверенных IP адресов, и даже, используя лучшие прокси на рынке, они могут не подойти под конкретный сайт.

Подозрительный браузер, который отличается от большинства обычных браузеров. Старайтесь использовать проверенные антидетект браузеры, которые не пытаются внести множество уникальностей в каждый профиль. Помните, лучше сливаться с толпой, чем выделяться. В Undetectable мы стараемся максимально точно имитировать обычные браузеры, изменяя лишь нужные параметры, чтобы вы всегда были разными, но обычными.

Обнаружение средств автоматизации. Для эффективной работы многие пользователи используют разные средства для автоматизации действий на сайтах. Почти все они оставляют следы, поэтому нужно быть аккуратным и предварительно всё хорошо протестировать.

Резюме

В заключение, проблема разлога аккаунтов может иметь множество причин, от истечения срока действия cookies до обновлений политики безопасности сайта. Понимание этих причин и их предотвращение не только сэкономит ваше время, но и упростит вашу работу в интернете.

Используйте актуальные версии браузеров, регулярно проверяйте и обновляйте свои куки и следите за тем, чтобы ваша команда использовала одинаковые версии браузеров и правильно закрывала профили для синхронизации. Будьте внимательны к сообщениям о безопасности и не забывайте про поддержку достаточного места на жестком диске. Наконец, помните о важности использования надежных и проверенных антидетект браузеров и прокси, которые помогут минимизировать риски блокировки аккаунтов.

В итоге, эти действия помогут обеспечить бесперебойную и безопасную работу в интернете, делая вашу работу более приятной и продуктивной.