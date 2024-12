As razões para sair das contas em websites

Seja usando um navegador antidetecção ou um regular, há situações em que você é desconectado de uma conta em um site. As razões nem sempre são óbvias, e espero que este artigo ajude a entender por que isso acontece e como otimizar seu fluxo de trabalho. Tentarei explicar tudo da forma mais simples possível, sem entrar em muitos detalhes.

Como a Autorização Salva em Cookies Funciona: Login Sem Redigitar a Senha

A autorização é geralmente registrada em cookies do navegador (mas nem sempre). Quando você faz login em um site com um nome de usuário/senha, um token de autorização é salvo nos cookies. Este token é então usado para que você não tenha que digitar seu login e senha toda vez.

Assim, além de ter esse token em seu navegador, o site precisa saber que este token é válido. Além disso, cada site pode definir sua própria política para atualização e tempo de vida do token.

Razões para Desconexão da Conta

Aqui estão as principais razões para desconexões de contas. Elas podem ser devido a problemas técnicos, erros de desenvolvedores e erros dos usuários. Entender as principais áreas problemáticas ajudará a minimizar riscos e simplificar a operação.

Cookies Expirados

Todos os cookies do navegador têm um tempo de vida, e esse termo nem sempre é renovado. Ao visitar um site, após o termo de expiração, os cookies são simplesmente deletados do navegador, significando que a autorização cairá porque o token armazenado nos cookies é deletado.

No navegador antidetecção Indetectável, há um gerenciador de cookies conveniente onde você pode ver até quando os cookies viverão e até mudar essa data.

Site Redefine Token de Autorização

As razões para a redefinição podem variar: o servidor pode definir um tempo de vida para o token, após o qual será deletado. Pode haver atualizações, falhas e outros problemas que levam à redefinição de tokens de autorização, forçando os usuários a fazer login novamente com um nome de usuário/senha. Tais problemas podem ser generalizados e às vezes até fazer notícia.

Mudança na Localização de Armazenamento do Token de Autorização

Em algum momento, os desenvolvedores do site podem decidir mudar o local de armazenamento do token, por exemplo, o site Wildberries anteriormente armazenava o token em cookies, mas recentemente soube que eles moveram o armazenamento para o Local Storage (um análogo mais moderno de arquivos de cookie do navegador). Embora os desenvolvedores tentem fazer a transição de forma suave, bugs e outros problemas não são cancelados.

Trabalho em Equipe

Ao trabalhar com qualquer navegador antidetecção que suporte colaboração em equipe e use servidores para sincronização de perfis, vários falhas podem ocorrer. Um exemplo simples: alguns sites, como o Ozon, atualizam constantemente os tokens de autorização. Quando você faz login no Ozon, um token será escrito em cookies, que será atualizado toda vez que você visitar o site.

Assim, se um membro da equipe fizer login no Ozon e depois fechar o perfil incorretamente (sem internet ou colocar o computador em modo de espera), o perfil pode não sincronizar, e, consequentemente, o restante da equipe terá um token desatualizado, causando a queda da autorização.

Portanto, é importante explicar a todos os membros da equipe como fechar corretamente os perfis, esperando que eles sejam enviados para a nuvem antes de desligar o PC ou desconectar a internet.

Acabou o Espaço no Disco

Às vezes, não há espaço no navegador para colocar novos dados, levando à perda de cookies. A autorização, nesta situação, também pode cair. Monitore seu PC para evitar tais riscos.

Bugs do Navegador e Versões Antigas

Bugs podem ocorrer em qualquer navegador, tanto em um Chrome regular quanto em um antidetecção. Desenvolvedores sempre visam lançar atualizações sem bugs, mas ninguém está seguro contra erros ao atualizar o banco de dados de cookies ou implementar novas funcionalidades que quebram as antigas.

Por outro lado, atualizações são indispensáveis. É importante ter a versão mais recente do navegador, pois versões antigas podem faltar funcionalidades já usadas para autorização em sites. Por essa razão, no navegador Indetectável, nós regularmente atualizamos o núcleo do navegador e tentamos fazer isso o mais rápido possível.

Medidas de Segurança do Site

Sites podem bloquear o acesso a uma conta se detectarem qualquer comportamento estranho. Isso pode incluir:

Endereços IP de uma lista negra. Além disso, cada site pode ter suas próprias bases de dados de endereços IP confiáveis, e mesmo usando os melhores proxies do mercado, eles podem não ser adequados para um site específico.

Um navegador suspeito que difere da maioria dos navegadores regulares. Tente usar navegadores antidetecção comprovados que não tentem introduzir muita singularidade em cada perfil. Lembre-se, é melhor se misturar à multidão do que se destacar. No Indetectável, nos esforçamos para imitar com precisão os navegadores regulares, mudando apenas os parâmetros necessários, então você sempre aparece diferente, mas comum.

Detecção de ferramentas de automação. Para operação eficaz, muitos usuários usam vários meios para automatizar ações em sites. Quase todos eles deixam rastros, então você precisa ser cuidadoso e testar tudo com antecedência.

Resumo

Em conclusão, o problema de desconexões de contas pode ter muitas causas, desde a expiração do tempo de vida dos cookies até atualizações na política de segurança do site. Entender essas razões e preveni-las não apenas economiza seu tempo, mas também simplifica seu trabalho na internet.

Use versões atualizadas do navegador, verifique e atualize seus cookies regularmente e garanta que sua equipe use as mesmas versões do navegador e feche corretamente os perfis para sincronização. Esteja atento a mensagens de segurança e não esqueça de suportar espaço suficiente no disco. Por fim, lembre-se da importância de usar navegadores e proxies antidetecção confiáveis e testados que ajudarão a minimizar o risco de bloqueio de contas.

Em última análise, essas ações garantirão um trabalho na internet ininterrupto e seguro, tornando seu trabalho mais agradável e produtivo.