Nova base de cromo 123, API aprimorada e mais novos recursos na nova atualização 2.18

A atualização para a versão 2.18 do navegador Undetectable representa uma série de melhorias destinadas a otimizar sua experiência online e reforçar sua anonimato digital. Vamos explorar o que há de novo e empolgante nesta última versão.

Atualização do Motor de Chrome para a Versão 123: Misturando-se com a Multidão

Atualizar para a versão mais recente do motor de Chromium não se limita a manter-se atualizado; é uma oportunidade de se misturar perfeitamente com o grande número de usuários da internet. A transição para a versão 123 do Chromium garante compatibilidade com os mais recentes padrões web e recursos de segurança, tornando sua experiência online indistinguível da maioria. Isso oferece uma presença online mais segura, estável e indetectável, o que é criticamente importante para aqueles que priorizam confiança e privacidade.

API Avançada: Gestão de Cookies e Fusos Horários

A API agora apresenta um controle mais preciso sobre sua pegada digital. Ela introduz a capacidade de limpar cookies específicos de um perfil sem afetar outros dados. Essa limpeza seletiva de cookies ajuda a gerenciar melhor seus perfis e sessões. Agora é mais fácil manipular fusos horários, graças a uma nova funcionalidade de API para obter uma lista de fusos horários e configurá-los para cada perfil. Esta funcionalidade é crucial para usuários que automatizam a gestão de várias contas em diferentes localizações, pois suporta a conformidade com o horário local, melhorando ainda mais o disfarce.

Funcionalidade de Copiar Endereço IP do Proxy

Recurso de Clonagem de Proxy

Menu de Configurações Revisto

Ocultação de Nome do Perfil

Foi adicionada uma nova opção de caixa de seleção nas configurações, permitindo ocultar o nome do perfil na barra de endereço do navegador. Para aqueles que preferem o visual limpo do Chrome ou trabalham em um espaço compartilhado e desejam aumentar o nível de confidencialidade, este pequeno recurso pode ter um grande impacto.

Em Conclusão

No final, atualizar o navegador Indetectável para a versão 2.18 não é apenas uma atualização de rotina; é um aprimoramento estratégico que fortalece sua anonimidade digital. Seja você um defensor da privacidade, um profissional de marketing digital ou alguém que simplesmente valoriza sua autonomia online, essas atualizações são projetadas para mantê-lo um passo à frente no mundo digital.