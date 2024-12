Configurar um proxy Astro no browser indetetável: guia passo a passo

Como usar servidores proxy Astro com Undetectable?

Astro é uma infraestrutura para coleta de dados e um provedor confiável com um bom conjunto de proxies residenciais, móveis e de servidor confiáveis. O custo de aluguel de proxies é mais baixo do que o de muitos participantes do mercado. Você pode comprar proxies a um preço: a partir de $3.65 por 1 GB. Se listarmos as principais vantagens ponto a ponto, a lista ficará assim:

A política KYC/AML garante a ética dos proxies ao longo do ciclo de uso. Cada endereço é verificado;

Proxies móveis e residenciais com ampla geolocalização. A Astro oferece conexões através de dispositivos reais em mais de 100 países. Acesso rápido aos proxies: pedir - receber;

Todos os proxies são dinâmicos. Não importa qual proxy individual você solicite, você pode alterar o IP externo a qualquer momento. A rotação é definida por temporizador, para cada nova conexão ou sob solicitação (incluindo comando API). O novo IP estará no mesmo pool (país, cidade, provedor) que o anterior;

Tempo de atividade realmente alto em 99,9%. Normalmente, essas são reivindicações publicitárias, mas a Astro monitora cuidadosamente seu pool de proxies e descarta IPs inativos e "queimados";

Interface web conveniente. Todas as configurações estão combinadas em uma única página. Tudo em um só lugar: seleção de proxies, geolocalização deles, tarifa e monitoramento de tráfego - em uma tela;

Sistema de tarifas flexível. A Astro se concentra em pacotes de tráfego (de 100 MB a 300 GB), embora também ofereça opções de pagamento conforme o uso. Isso permite comprar proxies de forma econômica e não se preocupar que MB não utilizados serão desperdiçados - o aluguel do proxy é simplesmente estendido por mais um mês, sem perder dinheiro e tempo;

API com um editor de comandos conveniente e configurações prontas para usar o servidor proxy com OpenVPN para sistemas operacionais fixos e móveis (Windows, macOS, Android, iOS, MikroTik). A criptografia TLS está disponível. Você pode rotear todo o tráfego por um canal seguro;

Sistema de referência (RevShare) com uma porcentagem para sua conta pessoal de cada pagamento de usuários que você indicar (10%-15%, com o crescimento de usuários registrados através do seu link de parceiro);

Teste gratuito de proxy sem limitações, com acesso a todos os IPs e recursos (um valor de bônus de $3 é creditado em sua conta pessoal; você pode usá-lo para comprar proxies móveis, residenciais ou de servidor);

Sistema baseado em IA para prevenir violações dos termos de uso (além do monitoramento manual);

Protocolos HTTP(S) e SOCKS5 intercambiáveis;

Compatibilidade com software de automação de navegador, ferramentas de marketing, navegadores anti-detecção.

Revisão completa do Astro e um bom bônus - 10% de desconto na compra de proxies em nosso artigo.

Agora vamos passar a usar um servidor proxy da Astro em um navegador anti-detect confiável e comprovado - Undetectable.

Guia sobre como configurar uma conexão de proxy com Astro usando Undetectable

Para começar, você precisa dos melhores proxies: residenciais e móveis, eles são os mais adequados para uso com Undetectable. No site da Astro, você compra uma porta com acesso gratuito a todo o pool de endereços IP. Estes são seus proxies individuais, com a capacidade de alterar o IP externo. As restrições são definidas apenas pelo tipo de proxy: você pode comprar proxies móveis, proxies residenciais ou proxies de servidor de forma econômica.

Para fazer isso, você precisa clicar no botão "Adicionar Porta".

Especifique os parâmetros necessários na janela: nome da conexão (1), tipo de rede (proxy) e geolocalização (3), frequência e método de alteração do IP externo (4), quantidade necessária de tráfego (5). Há também um espaço para um código promocional (2).

Por favor, note que ao usar o código promocional "Undetectable.io" você terá um desconto de 10% (2)!

Para confirmar o aluguel de um proxy da Astro, clique no botão "Salvar" (6).

Agora copie o endereço IP e o número da porta para configurar uma conexão de proxy em Undetectable. Você pode fazer isso de duas maneiras: manualmente (se tiver um ou dois proxies alugados) ou exportando todos os proxies para uma lista chamada ports.txt (conveniente quando você tem muitos endereços de proxy e inseri-los manualmente leva muito tempo).

Método 1: Manual

Por favor, note que você pode copiar o IP separadamente (1) ou o endereço completo de uma vez (2, 3): IP, porta, nome de usuário e senha. Como você pode ver, o Astro permite que você use tanto HTTP(S) (2) quanto SOCKS5 (3). Mais abaixo estão o login e a senha (4), que também são copiados para a área de transferência com um clique.

Método 2: automático

Pressione o botão "Exportar tudo" (5). Uma janela pop-up aparecerá.

Você pode deixar as configurações inalteradas conforme indicado entre colchetes, elas são suficientes para a conexão. No entanto, o uso da API para alteração automática de IP exigirá a chave {link} na string.

Copie os dados necessários - e abra o navegadorUndetectable.

No menu do navegador, selecione "Proxy", uma nova janela será aberta - "Gerenciador de Proxy". Lá você encontrará todos os endereços IP dos servidores proxy aos quais você se conecta no navegador. Você pode então anexar qualquer um deles a um perfil existente ou a um recém-criado.

Você pode adicionar proxies individuais usando os mesmos dois métodos que você usou no site Astro: manualmente e automaticamente.

Método 1: Configurando um proxy manualmente

Pressione o botão "Novo Proxy" (2).

Na janela aberta, selecione o protocolo (HTTP(S) ou SOCKS5) e cole os dados copiados. Para obter o link para alterar o IP via API, retorne ao site Astro e clique no botão especificado à esquerda (1). Em seguida, clique em um dos comandos GET (2) e copie a URL obtida (3).

Depois disso, retorne às configurações Undetectable e cole o texto copiado na janela "Link de Alteração de IP". Verifique o proxy e salve.

Método 2: Importação em Massa

Pressione o botão "Importar" (1).

Se você exportou a lista de proxy Astro com as configurações padrão, a janela "Formato" no navegador parecerá como mostrado na imagem acima. Escolha o arquivo salvo ports.txt, clique em "Adicionar" - e a lista inteira de servidores proxy aparecerá na tabela.

Verifique os proxies: o status deve ser "Ativo". Tudo pronto, parabéns!

Agora, para qualquer perfil novo ou existente, voce pode selecionar o proxy adicionado atraves do menu principal. Aprimore a excelente funcionalidade Undetectable com os melhores proxies moveis e residenciais da Astro - garanta um trabalho eficiente e seguro na Internet!