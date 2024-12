Atualização do navegador 2.17.0: bot de cookies invisível, novo núcleo cromado e mais

Estamos entusiasmados em apresentar a você a aguardada atualização do nosso navegador, que inclui uma série de melhorias significativas e novas funcionalidades, visando simplificar seu trabalho e aumentar a eficiência do uso.

Cesto de Perfis Esperado

Agora, ao excluir um perfil, ele não desaparece para sempre imediatamente. Em vez disso, o perfil é movido para um cesto local, onde será armazenado por duas semanas. Isso lhe dá a oportunidade de recuperar um perfil excluído acidentalmente sem complicações. Perfis no cesto podem ser facilmente encontrados, selecionando o status "Deleted" no filtro do gerenciador de perfis.

É importante notar que tanto perfis locais quanto em nuvem são movidos para o cesto ao serem excluídos, mas não será possível recuperar um perfil em nuvem excluído através do painel da nuvem.

Novas funcionalidades com proxy: verificação antes do lançamento, API e verificadores alternativos

Introduzimos várias novidades para trabalhar com servidores proxy, a fim de minimizar problemas com proxies não funcionais:

Verificação de proxy antes do lançamento do perfil: Uma nova opção nas configurações permite evitar o lançamento de perfis com proxies não funcionais, garantindo um funcionamento mais estável.

API para verificação de proxy: Agora você pode realizar uma verificação do estado do proxy usando nossa API. Isso permite reagir a problemas com o proxy em tempo hábil durante o trabalho automatizado, interrompendo o trabalho do perfil até a resolução do problema ou a restauração da conexão.

Escolha de um verificador de proxy alternativo: Uma opção para escolher um serviço alternativo de verificação de proxy foi adicionada às configurações, oferecendo flexibilidade adicional na configuração da rede.

Atualização do núcleo do Chromium para a versão 122

Atualizamos o núcleo do Chromium para a última versão, o que permite uma melhor integração com a multidão de surfistas da internet medianos. Além disso, isso garante uma melhor compatibilidade com sites e melhora o desempenho geral do navegador.

Bot de Cookies Invisível

Uma nova opção foi adicionada, permitindo executar perfis no modo Headless (sem exibir a interface), o que pode ser útil para automatizar tarefas em segundo plano sem intervenção visual.

Randomização de configurações padrão

Uma opção de Random para os parâmetros de Screen, RAM, CPU foi adicionada às configurações padrão para novos perfis. Quando ativada, esses parâmetros serão randomizados a cada criação de perfil, em vez de serem baseados na configuração.

