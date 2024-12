Undetectable 2.16: Aprimoramentos, Impressões Digitais e Gerenciamento

Undetectable, seu navegador anti-detecção confiável, tem o prazer de apresentar sua última atualização - a versão 2.16. Neste artigo, vamos discutir as principais mudanças e melhorias que tornarão sua experiência de uso ainda mais confortável e segura.

Atualização do núcleo Chromium para a versão 121

Uma das principais mudanças na nova versão é a atualização do núcleo Chromium para a versão 121. Isso proporciona uma melhor integração com a multidão, um navegador mais estável e rápido, além de suporte às últimas mudanças tecnológicas.

Melhoria de impressões digitais (configurações)

Nesta atualização, foram feitas pequenas alterações para melhorar as impressões digitais (configurações). Agora, a substituição de fontes em configurações recentes se tornou mais eficiente. Além disso, a versão do sistema operacional é agora mais precisamente identificada na loja de configurações. No futuro, essa melhoria de detecção será adicionada ao programa.

Criação de perfil com UA desconhecido

Agora, ao criar um perfil com User Agent (UA) desconhecido, os valores de Accept Language serão preenchidos automaticamente com os valores padrão, proporcionando um uso mais eficiente e conveniente.

Timeout na ordem de execução de perfis

Foi introduzido um timeout na ordem de execução de perfis. Se um perfil não for iniciado dentro de um minuto, o sistema emitirá um erro e iniciará automaticamente o próximo perfil na fila, garantindo um funcionamento mais suave.

Gerenciamento conveniente

Edição de proxies salvos nas configurações do perfil: Agora você pode editar facilmente os proxies salvos diretamente nas configurações do perfil.

Pesquisa de contas no perfil em execução: Foi adicionada a capacidade de pesquisar na guia "contas" nas configurações do perfil em execução para um gerenciamento mais conveniente.

Definição em massa de proxies através do gerenciador de perfis: Agora, no gerenciador de perfis, você pode selecionar vários perfis e atribuir a eles vários proxies, que serão definidos sequencialmente.

Definição da página inicial para novos perfis: Foi adicionada a função de definir a página inicial para perfis durante o processo de criação. Anteriormente, essa opção só estava disponível após a salvamento do perfil.

Definição em massa da página inicial e opções de inicialização através do gerenciador de perfis: Agora você pode definir em massa a página inicial e as opções de inicialização através do gerenciador de perfis para economizar tempo.

Erros corrigidos