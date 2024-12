Novo núcleo cromado e inovações interessantes na atualização indetectável 2.15.0

Nova visão sobre segurança e eficiência! Núcleo Chromium atualizado para a versão 120 para uma fusão discreta com a multidão. Economize espaço e tempo com a transferência desativada do IndexedDB ao trabalhar com perfis na nuvem. E isso não é tudo: 5 recursos inovadores do Undetectable, incluindo verificação de atualização de perfil, aprimorada verificação de conexão e capacidade de desativar o WebRTC. Saiba mais sobre o novo recurso de salvamento de senha ao criar uma conta do Google! Além disso, corrigimos erros para uma experiência impecável. Atualize hoje e fique à frente!

Núcleo Chromium atualizado para a versão 120

Nos dias de hoje, quando basta um clique para atualizar o Chrome em milhões de dispositivos ao redor do mundo, você pode chamar a atenção dos sistemas antifraude usando versões desatualizadas do núcleo do navegador. Ao atualizar rapidamente o Chromium para a versão 120, nos preocupamos em garantir que você não se destaque na multidão.

Economia de espaço e aumento de velocidade: desativação da transferência do IndexedDB

Transferir IndexedDB ao exportar o perfil - esse recurso será um presente real para todos os nossos usuários. Agora você pode escolher se deseja transferir o IndexedDB ao exportar o perfil. Isso significa que, com a opção Transferir IndexedDB desativada, os perfis ocuparão significativamente menos espaço ao serem exportados para um arquivo ou para a nuvem e serão sincronizados mais rapidamente.

O que é Transferir IndexedDB?

IndexedDB é um banco de dados embutido no navegador usado por aplicativos da web para armazenar dados no lado do cliente.

Como funciona o novo recurso?

Quando a Transferência do IndexedDB está ativada, os perfis incluirão os dados do IndexedDB ao serem exportados para um arquivo ou para a nuvem. Por outro lado, com a opção Transferir IndexedDB desativada, o tamanho do perfil será significativamente menor, pois os dados do IndexedDB não serão incluídos.

Por que isso é importante para você?

Economia de espaço: Desativando a Transferência do IndexedDB, você reduzirá o tamanho dos perfis, o que é especialmente importante se você precisar armazená-los ou transmiti-los com espaço limitado.

Economia de tempo e tráfego: A transferência de dados do IndexedDB pode ser uma tarefa demorada, especialmente com grandes volumes de informações. Desativando essa opção, você acelerará o processo de exportação e carregamento de perfis, economizando seu tempo e tráfego de internet.

Como ativar/desativar a Transferência do IndexedDB?

Basta acessar as configurações do navegador, encontrar a opção Transferir IndexedDB ao exportar o perfil e selecionar a opção adequada de acordo com suas necessidades.

5 novos recursos exclusivos do Undetectable

Vamos dar uma olhada mais de perto nos recursos inovadores adicionais que tornaram o Undetectable uma ferramenta única e ainda mais eficiente para garantir sua segurança online e anonimato.

1. Verificação de atualização do perfil ao trabalhar em equipe

Agora, ao iniciar um perfil na nova versão, o sistema verifica automaticamente o núcleo em que esse perfil foi iniciado. Se algum membro da equipe não atualizou para a versão mais recente, o perfil não poderá ser iniciado em seu dispositivo.

2. Melhoria na adição de ruídos na Impressão Digital de Áudio

Dedicamos atenção especial à proteção da sua identificação de áudio e, nesta atualização, aprimoramos significativamente a adição de ruídos à Impressão Digital de Áudio. Agora, seu perfil de som será ainda mais difícil de ser reconhecido.

3. Possibilidade de desativar o WebRTC: Maior controle sobre sua privacidade

A nova versão oferece aos usuários a possibilidade de desativar completamente o WebRTC. Isso permite que você tome medidas mais rigorosas para proteger sua privacidade online. Independentemente de suas necessidades, agora você tem controle total sobre o uso do WebRTC no navegador antifraude.

4. Verificador de proxy

O que aconteceu com o verificador de proxy? - Ele ainda verifica o acesso aos sites mais populares da rede, mas agora o faz muito mais rápido!

5. Salvamento de senha ao criar uma conta do Google

E, a pedido de vocês, adicionamos o salvamento de dados ao gerenciador de senhas padrão ao criar uma conta do Google.

Corrigimos os seguintes erros: