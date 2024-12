Les raisons de la déconnexion des comptes sur les sites web

Que vous utilisiez un navigateur antidétecteur ou un navigateur ordinaire, il arrive que vous soyez déconnecté d'un compte sur un site web. Les raisons ne sont pas toujours évidentes, et cet article vous aidera, espérons-le, à comprendre pourquoi cela se produit et comment optimiser votre flux de travail. Je vais essayer d'expliquer tout cela aussi simplement que possible, sans entrer dans trop de détails.

Comment la sauvegarde de l'autorisation dans les cookies fonctionne : se connecter sans resaisir le mot de passe

L'autorisation est généralement enregistrée dans les cookies du navigateur (mais pas toujours). Lorsque vous vous connectez à un site avec un nom d'utilisateur/mot de passe, un jeton d'autorisation est sauvegardé dans les cookies. Ce jeton est ensuite utilisé pour que vous n'ayez pas à saisir à nouveau votre login et votre mot de passe à chaque fois.

Ainsi, outre le fait d'avoir ce jeton dans votre navigateur, le site doit savoir que ce jeton est valide. De plus, chaque site peut définir sa propre politique de rafraîchissement et de durée de vie du jeton.

Raisons de la déconnexion du compte

Voici les principales raisons des déconnexions de compte. Elles peuvent être dues à des problèmes techniques, des erreurs de développeurs et des erreurs d'utilisateurs. Comprendre les principaux domaines problématiques aidera à minimiser les risques et à simplifier l'opération.

Cookies expirés

Tous les cookies du navigateur ont une durée de vie, et ce terme n'est pas toujours renouvelé. Lors de la visite d'un site, après le terme d'expiration, les cookies sont simplement supprimés du navigateur, ce qui signifie que l'autorisation tombera parce que le jeton stocké dans les cookies est supprimé.

Dans le navigateur antidétecteur Undetectable, il existe un gestionnaire de cookies pratique où vous pouvez voir jusqu'à quand les cookies vivront et même changer cette date.

Le site réinitialise le jeton d'autorisation

Les raisons de la réinitialisation peuvent varier : le serveur peut définir une durée de vie pour le jeton, après laquelle il sera supprimé. Il peut y avoir des mises à jour, des problèmes et d'autres problèmes qui conduisent à la réinitialisation des jetons d'autorisation, forçant les utilisateurs à se reconnecter avec un nom d'utilisateur/mot de passe. De tels problèmes peuvent être répandus et parfois même faire les actualités.

Changement de l'emplacement de stockage du jeton d'autorisation

À un certain moment, les développeurs du site peuvent décider de changer l'emplacement de stockage du jeton, par exemple, le site Wildberries stockait auparavant le jeton dans les cookies, mais récemment j'ai appris qu'ils ont déplacé le stockage vers le Local Storage (un analogue plus moderne des fichiers cookies du navigateur). Bien que les développeurs essaient de rendre la transition fluide, les bugs et autres problèmes ne sont pas annulés.

Travail d'équipe

Lors du travail avec tout navigateur antidétecteur qui prend en charge la collaboration en équipe et utilise des serveurs pour la synchronisation des profils, divers échecs peuvent survenir. Un exemple simple : certains sites, comme Ozon, mettent constamment à jour les jetons d'autorisation. Lorsque vous vous connectez à Ozon, un jeton sera écrit dans les cookies, qui sera mis à jour à chaque fois que vous visitez le site.

Ainsi, si un membre de l'équipe se connecte à Ozon puis ferme incorrectement le profil (sans internet ou met l'ordinateur en mode veille), le profil peut ne pas se synchroniser, et en conséquence, le reste de l'équipe aura un jeton obsolète, provoquant la chute de l'autorisation.

Il est donc important d'expliquer à tous les membres de l'équipe comment fermer correctement les profils, en attendant qu'ils soient envoyés au nuage avant d'éteindre le PC ou de déconnecter l'internet.

Manque d'espace disque

Parfois, il n'y a nulle part où le navigateur peut placer de nouvelles données, ce qui conduit à la perte de cookies. L'autorisation dans cette situation peut également tomber. Surveillez votre PC pour éviter de tels risques.

Bugs du navigateur et anciennes versions

Des bugs peuvent survenir dans n'importe quel navigateur, à la fois dans un Chrome ordinaire et dans un antidétecteur. Les développeurs visent toujours à publier des mises à jour sans bugs, mais personne n'est assuré contre les erreurs lors de la mise à jour de la base de données des cookies ou de l'implémentation de nouvelles fonctionnalités qui brisent l'ancien.

D'un autre côté, les mises à jour sont indispensables. Il est important d'avoir la dernière version du navigateur, car les anciennes versions peuvent manquer de fonctionnalités déjà utilisées pour l'autorisation sur les sites. Pour cette raison, dans le navigateur Undetectable, nous mettons régulièrement à jour le noyau du navigateur et essayons de le faire aussi rapidement que possible.

Mesures de sécurité du site

Les sites peuvent bloquer l'accès à un compte s'ils détectent un comportement étrange. Cela peut inclure :

Adresses IP d'une liste noire. De plus, chaque site peut avoir ses propres bases de données d'adresses IP de confiance, et même en utilisant les meilleurs proxies sur le marché, ils peuvent ne pas convenir à un site spécifique.

Un navigateur suspect qui diffère de la majorité des navigateurs ordinaires. Essayez d'utiliser des navigateurs antidétecteurs éprouvés qui n'essaient pas d'introduire beaucoup d'unicité dans chaque profil. Rappelez-vous, il vaut mieux se fondre dans la foule que de se démarquer. Dans Undetectable, nous nous efforçons de simuler avec précision les navigateurs ordinaires, en changeant uniquement les paramètres nécessaires, afin que vous apparaissez toujours différent mais ordinaire.

Détection d'outils d'automatisation. Pour une opération efficace, de nombreux utilisateurs utilisent divers moyens pour automatiser les actions sur les sites. Presque tous laissent des traces, donc vous devez être prudent et tester soigneusement tout à l'avance.

Résumé

En conclusion, le problème des déconnexions de compte peut avoir de nombreuses causes, de l'expiration des durées de vie des cookies aux mises à jour dans la politique de sécurité du site. Comprendre ces raisons et les prévenir non seulement économise votre temps mais aussi simplifie votre travail sur internet.

Utilisez des versions de navigateur à jour, vérifiez régulièrement et mettez à jour vos cookies, et assurez-vous que votre équipe utilise les mêmes versions de navigateur et ferme correctement les profils pour la synchronisation. Soyez attentif aux messages de sécurité et n'oubliez pas de soutenir suffisamment d'espace disque. Enfin, rappelez-vous l'importance d'utiliser des navigateurs et des proxies antidétecteurs fiables et testés qui aideront à minimiser le risque de blocage du compte.

En fin de compte, ces actions garantiront un travail sur internet ininterrompu et sécurisé, rendant votre travail plus agréable et productif.