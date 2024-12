Configurer un proxy depuis Astro dans le navigateur Undetectable : guide étape par étape

Comment utiliser les serveurs proxy Astro avec Undetectable?

Astro est une infrastructure de collecte de données et un fournisseur de confiance avec un bon pool de proxies résidentiels, mobiles et serveurs fiables. Le coût de la location de proxies est inférieur à celui de nombreux participants du marché. Vous pouvez acheter des proxies à partir de 3,65 $ par 1 Go. Si nous énumérons les principaux avantages point par point, la liste ressemblera à ceci :

La politique KYC/AML garantit l'éthique des procurations tout au long du cycle d'utilisation. Chaque adresse est vérifiée ;

Procurations mobiles et résidentielles avec une large géolocalisation. Astro propose des connexions via de vrais appareils dans plus de 100 pays. Accès rapide aux procurations : commande - réception ;

Toutes les procurations sont dynamiques. Peu importe la procurations individuelle que vous commandez, vous pouvez changer l'IP externe à tout moment. La rotation est définie par minuterie, pour chaque nouvelle connexion ou sur demande (y compris la commande API). La nouvelle IP sera dans le même pool (pays, ville, fournisseur) que la précédente ;

Un temps de disponibilité vraiment élevé à 99,9 %. Habituellement, ce sont des affirmations publicitaires, mais Astro surveille attentivement son pool de procurations et élimine les IPs inactives et "brûlées" ;

Interface web pratique. Tous les paramètres sont regroupés sur une seule page. Tout en un seul endroit : sélection des procurations, leur géolocalisation, tarif et surveillance du trafic - sur un seul écran ;

Système tarifaire flexible. Astro se concentre sur les forfaits de trafic (de 100 Mo à 300 Go), bien qu'il propose également des options de paiement à l'utilisation. Cela vous permet d'acheter des procurations à moindre coût et de ne pas vous inquiéter que les Mo inutilisés seront gaspillés - la location de procurations est simplement prolongée pour un autre mois, sans perdre d'argent et de temps ;

API avec un éditeur de commandes pratique et des paramètres prêts à l'emploi pour utiliser le serveur proxy avec OpenVPN pour les systèmes d'exploitation fixes et mobiles (Windows, macOS, Android, iOS, MikroTik). Le chiffrement TLS est disponible. Vous pouvez router tout le trafic via un canal sécurisé ;

Système de parrainage (RevShare) avec un pourcentage vers votre compte personnel à chaque paiement des utilisateurs que vous référez (10%-15%, avec la croissance des utilisateurs enregistrés via votre lien de partenaire) ;

Test gratuit de procurations sans limitations, avec accès à toutes les IPs et fonctionnalités (un montant bonus de 3 $ est crédité sur votre compte personnel ; vous pouvez l'utiliser pour acheter des procurations mobiles, résidentielles ou de serveur) ;

Système basé sur l'IA pour prévenir les violations des conditions d'utilisation (en plus de la surveillance manuelle) ;

Protocoles HTTP(S) et SOCKS5 interchangeables ;

Compatibilité avec les logiciels d'automatisation de navigateur, les outils de marketing, les navigateurs anti-détection.

Examen complet d'Astro et un joli bonus - 10% de réduction sur l'achat de proxies dans notre article.

Maintenant, passons à l'utilisation d'un serveur proxy d'Astro dans un navigateur anti-détection fiable et éprouvé - Undetectable.

Guide pour configurer une connexion proxy avec Astro en utilisant Undetectable

Pour commencer, vous avez besoin des meilleurs proxies : résidentiels et mobiles, ils sont les mieux adaptés pour une utilisation avec Undetectable. Sur le site Astro, vous achetez un port avec un accès gratuit à l'ensemble du pool d'adresses IP. Ce sont vos proxies individuels, avec la possibilité de changer l'IP externe. Les restrictions ne sont définies que par type de proxy : vous pouvez acheter des proxies mobiles, des proxies résidentiels ou des proxies serveur à bas prix.

Pour ce faire, vous devez cliquer sur le bouton "Ajouter un port".

Spécifiez les paramètres nécessaires dans la fenêtre : nom de connexion (1), type de réseau (proxy) et géolocalisation (3), fréquence et méthode de changement d'adresse IP externe (4), quantité de trafic requise (5). Il y a également un espace pour un code promotionnel (2).

Veuillez noter que l'utilisation du code promo "Undetectable.io" vous donnera une réduction de 10% (2) !

Pour confirmer la location d'un proxy auprès d'Astro, cliquez sur le bouton "Enregistrer" (6).

Maintenant copiez l'adresse IP et le numéro de port pour configurer une connexion proxy dans Undetectable. Vous pouvez le faire de deux manières : manuellement (si vous avez un ou deux proxies loués) ou en exportant tous les proxies dans une liste nommée ports.txt (pratique lorsque vous avez de nombreuses adresses de proxy et que les saisir manuellement prend beaucoup de temps).

Méthode 1 : Manuelle

Veuillez noter que vous pouvez copier l'IP séparément (1) ou l'adresse entière en une seule fois (2, 3) : IP, port, nom d'utilisateur et mot de passe. Comme vous pouvez le constater, Astro vous permet d'utiliser à la fois HTTP(S) (2) et SOCKS5 (3). Plus bas se trouvent le nom d'utilisateur et le mot de passe (4), ils sont également copiés dans le presse-papiers en un clic.

Méthode 2 : automatique

Appuyez sur le bouton "Exporter tout" (5). Une fenêtre contextuelle apparaîtra.

Vous pouvez laisser les paramètres inchangés tels qu'indiqués entre crochets, ils sont suffisants pour la connexion. Cependant, l'utilisation de l'API pour le changement automatique d'IP nécessitera la clé {link} dans la chaîne.

Copiez les données nécessaires - et ouvrez le navigateur Undetectable.

Dans le menu du navigateur, sélectionnez "Proxy", une nouvelle fenêtre s'ouvrira - "Gestionnaire de proxy". Vous y trouverez toutes les adresses IP des serveurs proxy auxquels vous vous connectez via le navigateur. Vous pourrez ensuite attacher l'une d'entre elles à un profil existant ou à un nouveau profil créé.

Vous pouvez ajouter des proxies individuels en utilisant les mêmes deux méthodes que vous avez utilisées sur le site Astro : manuellement et automatiquement.

Méthode 1 : Configuration manuelle d'un proxy

Appuyez sur le bouton "Nouveau Proxy" (2).

Dans la fenêtre ouverte, sélectionnez le protocole (HTTP(S) ou SOCKS5) et collez les données copiées. Pour obtenir le lien permettant de changer l'IP via l'API, retournez sur le site Astro et cliquez sur le bouton spécifié à gauche (1). Ensuite, cliquez sur l'une des commandes GET (2) et copiez l'URL obtenue (3).

Ensuite, retournez dans les paramètres Undetectable et collez le texte copié dans la fenêtre "Lien de changement d'IP". Cochez le proxy et enregistrez.

Méthode 2 : Importation en vrac

Appuyez sur le bouton "Importer" (1).

Si vous avez exporté la liste de proxy Astro avec les paramètres par défaut, la fenêtre "Format" dans le navigateur ressemblera à l'image ci-dessus. Choisissez le fichier enregistré ports.txt, cliquez sur "Ajouter" - et l'ensemble de la liste des serveurs proxy apparaîtra dans le tableau.

Vérifiez les proxies : le statut doit être "Actif". Tout est prêt, félicitations !

Désormais, pour tout profil nouveau ou existant, vous pouvez sélectionner le proxy ajouté via le menu principal. Améliorez l'excellente fonctionnalité Undetectable avec les meilleurs proxies mobiles et résidentiels d'Astro - assurez un travail efficace et sécurisé sur Internet !