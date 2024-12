Noyau de chromium 123 nouvellement amélioré, API améliorée et davantage de nouvelles fonctionnalités dans la nouvelle mise à jour 2.18

La mise à niveau vers la version 2.18 du navigateur Indétectable représente une série d'améliorations visant à optimiser votre expérience en ligne et renforcer votre anonymat numérique. Découvrons ce qui est nouveau et excitant dans cette dernière version.

Mise à jour du moteur Chromium en version 123 : se fondre dans la foule

Mettre à jour vers la dernière version du moteur Chromium ne consiste pas seulement à rester à jour ; c'est une opportunité de se fondre parfaitement avec le grand nombre d'utilisateurs d'Internet. La transition vers la version 123 de Chromium garantit une compatibilité avec les dernières normes web et fonctionnalités de sécurité, rendant votre expérience en ligne indiscernable de la majorité. Cela offre une présence en ligne plus sécurisée, stable et indétectable, ce qui est essentiel pour ceux qui accordent de l'importance à la confiance et à la confidentialité.

API améliorée : Gestion des cookies et fuseaux horaires

L'API offre désormais un contrôle plus précis sur votre empreinte numérique. Elle introduit la possibilité de supprimer les cookies spécifiques à un profil sans affecter les autres données. Cette suppression sélective des cookies permet de mieux gérer vos profils et sessions. Il est maintenant plus facile de manipuler les fuseaux horaires, grâce à une nouvelle fonctionnalité d'API permettant de récupérer une liste de fuseaux horaires et de les définir pour chaque profil. Cette fonctionnalité est cruciale pour les utilisateurs qui automatisent la gestion de plusieurs comptes dans différentes zones, car elle soutient la conformité avec l'heure locale, améliorant ainsi encore plus le camouflage.

Fonction de copie d'adresse IP de proxy

Fonction de clonage de proxy

Menu des paramètres repensé

Masquerade de Nom de Profil

Une nouvelle option de case à cocher a été ajoutée aux paramètres, vous permettant de masquer le nom du profil dans la barre d'adresse du navigateur. Pour ceux qui préfèrent un aspect épuré comme sur Chrome ou travaillent dans un espace partagé et souhaitent augmenter le niveau de confidentialité, cette petite fonctionnalité peut avoir un grand impact.

En conclusion

En fin de compte, la mise à jour du navigateur Indétectable vers la version 2.18 n'est pas simplement une mise à jour de routine ; c'est une amélioration stratégique qui renforce votre anonymat numérique. Que vous soyez un défenseur de la vie privée, un spécialiste du marketing numérique, ou simplement quelqu'un qui valorise son autonomie en ligne, ces mises à jour sont conçues pour vous permettre de rester un pas en avant dans le monde numérique.