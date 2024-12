Die Gründe für das Ausloggen von Konten auf Websites

Egal, ob Sie einen Antidetect-Browser oder einen regulären verwenden, es gibt Situationen, in denen Sie von einem Konto auf einer Website abgemeldet werden. Die Gründe sind nicht immer offensichtlich, und hoffentlich wird Ihnen dieser Artikel helfen zu verstehen, warum dies geschieht und wie Sie Ihren Arbeitsablauf optimieren können. Ich werde versuchen, alles so einfach wie möglich zu erklären, ohne zu sehr ins Detail zu gehen.

Wie das Speichern der Autorisierung in Cookies funktioniert: Anmeldung ohne erneute Passworteingabe

Die Autorisierung wird normalerweise in Browser-Cookies aufgezeichnet (aber nicht immer). Wenn Sie sich mit einem Benutzernamen/Passwort auf einer Website anmelden, wird ein Autorisierungstoken in den Cookies gespeichert. Dieses Token wird dann verwendet, damit Sie nicht jedes Mal Ihren Login und Ihr Passwort eingeben müssen.

So muss neben dem Vorhandensein dieses Tokens in Ihrem Browser die Website erkennen, dass dieses Token gültig ist. Darüber hinaus kann jede Website ihre eigene Richtlinie für die Aktualisierung und Lebensdauer des Tokens festlegen.

Gründe für die Abmeldung vom Konto

Hier sind die Hauptgründe für Kontoabmeldungen. Sie können auf technische Probleme, Entwicklerfehler und Benutzerfehler zurückzuführen sein. Das Verständnis der Hauptproblemfelder hilft, Risiken zu minimieren und den Betrieb zu vereinfachen.

Cookies abgelaufen

Alle Browser-Cookies haben eine Lebensdauer, und dieser Begriff wird nicht immer erneuert. Beim Besuch einer Website werden nach Ablauf der Gültigkeitsdauer die Cookies einfach aus dem Browser gelöscht, was bedeutet, dass die Autorisierung abbricht, weil das in den Cookies gespeicherte Token gelöscht wird.

Im Antidetect-Browser Undetectable gibt es einen praktischen Cookie-Manager, in dem Sie sehen können, wie lange die Cookies leben werden und sogar dieses Datum ändern können.

Website setzt Autorisierungstoken zurück

Die Gründe für das Zurücksetzen können variieren: Der Server kann eine Lebensdauer für das Token festlegen, nach der es gelöscht wird. Es kann Updates, Störungen und andere Probleme geben, die zum Zurücksetzen von Autorisierungstokens führen und Benutzer dazu zwingen, sich erneut mit einem Benutzernamen/Passwort anzumelden. Solche Probleme können weit verbreitet sein und manchmal sogar die Nachrichten machen.

Geänderter Speicherort des Autorisierungstokens

Zu einem bestimmten Zeitpunkt können Website-Entwickler beschließen, den Speicherort des Tokens zu ändern, zum Beispiel hat die Website Wildberries das Token früher in Cookies gespeichert, aber kürzlich habe ich erfahren, dass sie die Speicherung in den Local Storage verlegt haben (ein moderneres Analogon zu Browser-Cookie-Dateien). Obwohl Entwickler versuchen, den Übergang reibungslos zu gestalten, sind Fehler und andere Probleme nicht ausgeschlossen.

Teamarbeit

Beim Arbeiten mit einem Antidetect-Browser, der Teamarbeit unterstützt und Server für die Profilsynchronisierung verwendet, können verschiedene Ausfälle auftreten. Ein einfaches Beispiel: Einige Websites, wie Ozon, aktualisieren ständig Autorisierungstokens. Wenn Sie sich bei Ozon anmelden, wird ein Token in Cookies geschrieben, das jedes Mal aktualisiert wird, wenn Sie die Website besuchen.

Wenn also ein Teammitglied sich bei Ozon anmeldet und dann das Profil falsch schließt (ohne Internet oder den Computer in den Ruhezustand versetzt), kann das Profil möglicherweise nicht synchronisiert werden, und dementsprechend wird der Rest des Teams ein veraltetes Token haben, was zu einem Abbruch der Autorisierung führt.

Daher ist es wichtig, allen Teammitgliedern zu erklären, wie sie Profile korrekt schließen und darauf warten, dass sie in die Cloud gesendet werden, bevor sie den PC ausschalten oder das Internet trennen.

Kein Speicherplatz mehr

Manchmal gibt es keinen Platz mehr für den Browser, um neue Daten zu platzieren, was zum Verlust von Cookies führt. Die Autorisierung kann in dieser Situation auch abbrechen. Überwachen Sie Ihren PC, um solche Risiken zu vermeiden.

Browser-Bugs und alte Versionen

Fehler können in jedem Browser auftreten, sowohl in einem regulären Chrome als auch in einem Antidetect. Entwickler zielen immer darauf ab, Updates ohne Fehler zu veröffentlichen, aber niemand ist gegen Fehler beim Aktualisieren der Cookie-Datenbank oder bei der Implementierung neuer Funktionen, die das Alte brechen, versichert.

Andererseits sind Updates unverzichtbar. Es ist wichtig, die neueste Version des Browsers zu haben, da alte Versionen möglicherweise Funktionen fehlen, die bereits für die Autorisierung auf Websites verwendet werden. Aus diesem Grund aktualisieren wir im Browser Undetectable regelmäßig den Browserkern und versuchen, dies so schnell wie möglich zu tun.

Sicherheitsmaßnahmen der Website

Websites können den Zugang zu einem Konto blockieren, wenn sie ein seltsames Verhalten feststellen. Dazu können gehören:

IP-Adressen aus einer Blacklist. Darüber hinaus kann jede Website ihre eigenen Datenbanken vertrauenswürdiger IP-Adressen haben, und selbst die Verwendung der besten Proxies auf dem Markt kann für eine bestimmte Website nicht geeignet sein.

Ein verdächtiger Browser, der sich von der Mehrheit der regulären Browser unterscheidet. Versuchen Sie, bewährte Antidetect-Browser zu verwenden, die nicht versuchen, jedem Profil viel Einzigartigkeit zu verleihen. Denken Sie daran, es ist besser, in der Menge unterzugehen, als aufzufallen. In Undetectable streben wir danach, reguläre Browser genau nachzuahmen, indem wir nur die notwendigen Parameter ändern, sodass Sie immer anders, aber gewöhnlich erscheinen.

Erkennung von Automatisierungstools. Für einen effektiven Betrieb verwenden viele Benutzer verschiedene Mittel zur Automatisierung von Aktionen auf Websites. Fast alle hinterlassen Spuren, daher müssen Sie vorsichtig sein und alles im Voraus gründlich testen.

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann das Problem von Kontoabmeldungen viele Ursachen haben, vom Ablauf der Cookie-Lebensdauer bis zu Aktualisierungen in der Sicherheitspolitik der Website. Diese Gründe zu verstehen und ihnen vorzubeugen, spart nicht nur Ihre Zeit, sondern vereinfacht auch Ihre Arbeit im Internet.

Verwenden Sie aktuelle Browserversionen, überprüfen Sie regelmäßig Ihre Cookies und aktualisieren Sie sie, und stellen Sie sicher, dass Ihr Team dieselben Browserversionen verwendet und Profile korrekt für die Synchronisierung schließt. Achten Sie auf Sicherheitsmeldungen und vergessen Sie nicht, genügend Speicherplatz zu unterstützen. Schließlich erinnern Sie sich an die Bedeutung der Verwendung zuverlässiger und getesteter Antidetect-Browser und Proxies, die das Risiko einer Kontosperrung minimieren.

Letztendlich werden diese Aktionen einen unterbrechungsfreien und sicheren Internetbetrieb gewährleisten, was Ihre Arbeit angenehmer und produktiver macht.