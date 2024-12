Einrichten eines Proxys von Astro im Undetectable-Browser: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Wie benutzt man Astro-Proxy-Server mit Undetectable?

Astro ist eine Infrastruktur für die Datensammlung und ein vertrauenswürdiger Anbieter mit einem guten Pool zuverlässiger Wohn-, Mobil- und Server-Proxys. Die Kosten für die Anmietung von Proxys sind niedriger als die vieler Marktteilnehmer. Sie können Proxys zu einem Preis kaufen: ab $3,65 pro 1 GB. Wenn wir die Hauptvorteile Punkt für Punkt auflisten, sieht die Liste wie folgt aus:

Die KYC/AML-Richtlinie gewährleistet die Ethik der Proxies während des gesamten Nutzungszyklus. Jede Adresse wird verifiziert;

Mobile und Wohnungsproxies mit breiter Geolokalisierung. Astro bietet Verbindungen über echte Geräte in über 100 Ländern. Schneller Zugriff auf Proxies: Bestellen - Empfangen;

Alle Proxies sind dynamisch. Egal welchen individuellen Proxy Sie bestellen, Sie können die externe IP jederzeit ändern. Die Rotation erfolgt nach Timer, für jede neue Verbindung oder auf Anfrage (einschließlich API-Befehl). Die neue IP wird sich im gleichen Pool (Land, Stadt, Anbieter) wie die vorherige befinden;

Wirklich hohe Betriebszeit von 99,9%. Normalerweise sind dies Werbeaussagen, aber Astro überwacht sorgfältig seinen Proxy-Pool und verwirft inaktive und "verbrannte" IPs;

Benutzerfreundliche Web-Oberfläche. Alle Einstellungen sind auf einer Seite kombiniert. Alles an einem Ort: Proxy-Auswahl, ihre Geolokalisierung, Tarif und Traffic-Überwachung - auf einem Bildschirm;

Flexibles Tarifsystem. Astro konzentriert sich auf Traffic-Pakete (von 100 MB bis 300 GB), bietet aber auch Optionen für die Bezahlung nach Verbrauch. Dies ermöglicht es Ihnen, Proxies kostengünstig zu kaufen und sich keine Sorgen zu machen, dass ungenutzte MB verschwendet werden - die Proxy-Miete wird einfach um einen weiteren Monat verlängert, ohne Geld und Zeit zu verlieren;

API mit einem praktischen Befehlseditor und fertigen Einstellungen für die Verwendung des Proxy-Servers mit OpenVPN für stationäre und mobile Betriebssysteme (Windows, macOS, Android, iOS, MikroTik). TLS-Verschlüsselung ist verfügbar. Sie können den gesamten Datenverkehr durch einen sicheren Kanal leiten;

Empfehlungssystem (RevShare) mit einem Prozentsatz auf Ihr persönliches Konto von jeder Zahlung der Benutzer, die Sie verweisen (10%-15%, mit dem Wachstum der registrierten Benutzer über Ihren Partnerlink);

Kostenlose Proxy-Test ohne Einschränkungen, mit Zugriff auf alle IPs und Funktionen (ein Bonusbetrag von $3 wird Ihrem persönlichen Konto gutgeschrieben; Sie können ihn verwenden, um mobile, Wohnungs- oder Server-Proxies zu kaufen);

KI-basiertes System zur Verhinderung von Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen (zusätzlich zur manuellen Überwachung);

Austauschbare HTTP(S)- und SOCKS5-Protokolle;

Kompatibilität mit Browser-Automatisierungssoftware, Marketing-Tools, Anti-Erkennungs-Browsern.

Vollständige Überprüfung von Astro und ein schöner Bonus - 10% Rabatt beim Kauf von Proxies in unserem Artikel.

Lassen Sie uns nun dazu übergehen, einen Proxy-Server von Astro in einem zuverlässigen und bewährten Anti-Detect-Browser zu verwenden - Undetectable.

Anleitung zum Einrichten einer Proxy-Verbindung mit Astro unter Verwendung von Undetectable

Um zu beginnen, benötigen Sie die besten Proxies: Wohn- und Mobilfunknetze, sie eignen sich am besten für die Verwendung mit Undetectable. Auf der Astro-Website kaufen Sie einen Port mit kostenlosem Zugriff auf den gesamten IP-Adressen-Pool. Dies sind Ihre individuellen Proxies, mit der Möglichkeit, die externe IP zu ändern. Einschränkungen werden nur nach Proxy-Typ festgelegt: Sie können Mobilfunkproxis, Wohnproxis oder Serverproxis kostengünstig kaufen.

Um dies zu tun, musst du auf die Schaltfläche "Port hinzufügen" klicken.

Geben Sie die erforderlichen Parameter im Fenster an: Verbindungsnamen (1), Netzwerktyp (Proxy) und Geolokalisierung (3), Häufigkeit und Methode zum Ändern der externen IP (4), erforderliche Datenmenge (5). Es gibt auch einen Platz für einen Promo-Code (2).

Bitte beachten Sie, dass Sie mit dem Aktionscode "Undetectable.io" einen Rabatt von 10% erhalten (2)!

Um die Vermietung eines Proxys von Astro zu bestätigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern" (6).

Kopieren Sie jetzt die IP-Adresse und die Portnummer, um eine Proxy-Verbindung in Undetectable einzurichten. Dies können Sie auf zwei Arten tun: manuell (wenn Sie ein oder zwei gemietete Proxies haben) oder durch Exportieren aller Proxies in eine Liste mit dem Namen ports.txt (bequem, wenn Sie viele Proxy-Adressen haben und das manuelle Eingeben viel Zeit in Anspruch nimmt).

Methode 1: Manuell

Bitte beachten Sie, dass Sie die IP separat (1) oder die gesamte Adresse auf einmal (2, 3) kopieren können: IP, Port, Benutzername und Passwort. Wie Sie sehen können, ermöglicht Astro die Verwendung von sowohl HTTP(S) (2) als auch SOCKS5 (3). Weiter unten sind der Login und das Passwort (4), sie werden ebenfalls mit einem Klick in die Zwischenablage kopiert.

Methode 2: automatisch

Drücken Sie die Schaltfläche "Alle exportieren" (5). Ein Popup-Fenster wird angezeigt.

Sie können die Einstellungen unverändert lassen, wie in den Klammern angegeben, sie sind ausreichend für die Verbindung. Wenn Sie jedoch die API zur automatischen IP-Änderung verwenden möchten, wird der Schlüssel {link} im String benötigt.

Kopiere die notwendigen Daten - und öffne den BrowserUndetectable.

Im Browser-Menü wählen Sie "Proxy" aus, es öffnet sich ein neues Fenster - "Proxy-Manager". Dort finden Sie alle IP-Adressen der Proxy-Server, mit denen Sie sich im Browser verbinden. Sie können dann eine davon einem bestehenden Profil oder einem neu erstellten Profil zuordnen.

Du kannst einzelne Proxies mit denselben beiden Methoden hinzufügen, die du auf der Astro-Website verwendet hast: manuell und automatisch.

Methode 1: Manuelle Einrichtung eines Proxys

Drücken Sie die Schaltfläche "Neuer Proxy" (2).

Im geöffneten Fenster wählen Sie das Protokoll (HTTP(S) oder SOCKS5) und fügen die kopierten Daten ein. Um den Link zum Ändern der IP über die API zu erhalten, kehren Sie zur Astro-Website zurück und klicken Sie auf die angegebene Schaltfläche auf der linken Seite (1). Klicken Sie dann auf einen der GET-Befehle (2) und kopieren Sie die erhaltene URL (3).

Danach kehren Sie zu den Einstellungen Undetectable zurück und fügen den kopierten Text in das Fenster "IP-Änderungslink" ein. Überprüfen Sie den Proxy und speichern Sie es.

Methode 2: Massenimport

Drücken Sie die Schaltfläche "Import" (1).

Wenn Sie die Astro-Proxyliste mit den Standardeinstellungen exportiert haben, wird das "Format"-Fenster im Browser wie im obigen Bild dargestellt aussehen. Wählen Sie die gespeicherte Datei ports.txt aus, klicken Sie auf "Hinzufügen" - und die gesamte Liste der Proxyserver wird in der Tabelle angezeigt.

Überprüfen Sie die Proxys: Der Status sollte "Aktiv" sein. Alles erledigt, herzlichen Glückwunsch!

Jetzt können Sie für jedes neue oder bestehende Profil den hinzugefügten Proxy über das Hauptmenü auswählen. Verbessern Sie die ausgezeichnete Funktionalität Undetectable mit den besten mobilen und Wohnproxys von Astro - gewährleisten Sie effiziente und sichere Arbeit im Internet!