网站上退出账户的原因

无论你使用的是防检测浏览器还是普通浏览器，在网站上的账户被登出的情况都会发生。原因并不总是显而易见的，希望本文能帮助你理解为什么会发生这种情况以及如何优化你的工作流程。我将尽可能简单地解释一切，不会深入太多细节。

如何在Cookies中保存授权信息：无需重新输入密码即可登录

授权信息通常记录在浏览器cookies中（但不总是）。当你使用用户名/密码登录网站时，一个授权令牌会被保存在cookies中。然后，使用这个令牌，你就不必每次都输入你的登录名和密码了。

因此，除了在你的浏览器中拥有这个令牌外，网站还需要知道这个令牌是有效的。此外，每个网站都可以为令牌刷新和生命周期设置自己的策略。

账户登出的原因

以下是账户登出的主要原因。它们可能是由于技术问题、开发者错误和用户失误造成的。了解主要的问题领域将有助于最小化风险并简化操作。

Cookies过期

所有浏览器cookies都有一个生命周期，这个期限并不总是被更新。当访问一个网站时，过了过期期限后，cookies会被从浏览器中简单地删除，意味着授权会因为存储在cookies中的令牌被删除而下降。

在防检测浏览器Undetectable中，有一个方便的cookie管理器，你可以在其中查看cookies将存活到何时，甚至可以改变这个日期。

网站重置授权令牌

重置的原因可能多种多样：服务器可以为令牌设置一个生命周期，在此之后它将被删除。可能有更新、故障和其他问题导致授权令牌被重置，迫使用户重新使用用户名/密码登录。这样的问题可能广泛存在，有时甚至会成为新闻头条。

更改授权令牌存储位置

有时，网站开发者可能决定更改令牌存储位置，例如，Wildberries网站之前将令牌存储在cookies中，但最近我了解到他们将存储移动到了Local Storage（浏览器cookie文件的更现代化类似物）。虽然开发者试图使过渡过程顺利，但漏洞和其他问题并未取消。

团队合作

当使用支持团队协作并使用服务器进行配置文件同步的任何防检测浏览器时，可能会发生各种故障。一个简单的例子：一些网站，如Ozon，不断更新授权令牌。当你登录Ozon时，一个令牌将被写入cookies，每次你访问网站时都会更新。

因此，如果一个团队成员登录Ozon然后不正确地关闭配置文件（没有互联网或将计算机置于休眠模式），配置文件可能不会同步，相应地，其他团队成员将拥有过时的令牌，导致授权下降。

因此，向所有团队成员解释如何正确关闭配置文件很重要，等待它们在关闭PC或断开互联网之前发送到云端。

磁盘空间不足

有时，浏览器没有地方放置新数据，导致cookies丢失。在这种情况下，授权也可能下降。监控你的PC以避免这种风险。

浏览器错误和旧版本

任何浏览器都可能出现错误，无论是普通的Chrome还是防检测。开发者总是旨在发布没有错误的更新，但在更新cookie数据库或实施新功能（破坏旧功能）时，没有人能保证不出错。

另一方面，更新是不可或缺的。拥有最新版本的浏览器很重要，因为旧版本可能缺乏已用于网站授权的功能。因此，在浏览器Undetectable中，我们定期更新浏览器核心，并尽可能快地进行。

网站安全措施

如果网站检测到任何奇怪的行为，可能会阻止访问一个账户。这可能包括：

来自黑名单的IP地址。此外，每个网站可能都有自己的受信任IP地址数据库，即使使用市场上最好的代理，它们也可能不适用于特定的网站。

与大多数常规浏览器不同的可疑浏览器。尝试使用经过验证的防检测浏览器，这些浏览器不试图在每个配置文件中引入大量的唯一性。记住，融入人群比脱颖而出更好。在Undetectable中，我们努力精确模仿常规浏览器，只改变必要的参数，因此你总是显得与众不同但平凡。

检测到自动化工具。为了有效操作，许多用户使用各种手段在网站上自动化操作。几乎所有这些工具都会留下痕迹，所以你需要小心并提前彻底测试一切。

总结

最后，账户登出的问题可能有许多原因，从cookie生命周期的到期到网站安全政策的更新。理解这些原因并防止它们不仅节省了你的时间，也简化了你在互联网上的工作。

使用最新版本的浏览器，定期检查和更新你的cookies，确保你的团队使用相同版本的浏览器并正确关闭配置文件以进行同步。注意安全消息，不要忘记保持足够的磁盘空间。最后，记得使用可靠和经过测试的防检测浏览器和代理，这将帮助最小化账户阻塞的风险。

最终，这些行动将确保不间断和安全的互联网工作，使你的工作更加愉快和高效。