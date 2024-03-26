新的铬核心123，在新更新2.18中增强了API和更多新功能

Undetectable 2.18：有什么新功能
升级到版本2.18的隐身浏览器代表着一套旨在优化您的在线体验并加强您的数字匿名性的增强功能。让我们来探索这个最新版本中的新功能和令人兴奋的地方。
Chromium引擎更新到版本123：与人群融合
升级到最新版本的Chromium引擎不仅仅是保持更新，更是与大量互联网用户无缝融合的机会。转换到Chromium 123版本可确保与最新的Web标准和安全功能兼容，使您的在线体验无法与多数人区分开。这为那些重视信任和隐私的人提供了一个更安全、更稳定、更隐蔽的在线存在，这对他们来说至关重要。
增强的 API：Cookie 管理和时区
现在，API 增加更精细的数字足迹控制。它引入了一种能够清除特定档案的 Cookie 能力，而不影响其他数据。这种有选择性的 Cookie 清除有助于更好地管理您的档案和会话。 由于一项新的 API 功能，现在更容易管理时区，可以获取一个时间区域列表并为每个配置文件设置时区。对于自动管理多个帐户的用户来说，这一功能至关重要，因为它支持与当地时间的一致性，并进一步增强了伪装效果。
代理IP地址复制功能
代理克隆功能
更新后的设置菜单
个人资料名称隐藏
在设置中新增了一个复选框选项，允许您在浏览器地址栏中隐藏个人资料名称。对于喜欢Chrome简洁外观或在共享空间工作并希望提高保密级别的人来说，这个小功能可以产生重大影响。
总结
最终，将无法检测的浏览器更新到2.18版本并不仅仅是例行更新；这是一项战略性增强，可以加强您的数字匿名性。无论您是隐私倡导者、数字营销人员，还是只是重视在线自主权的人，这些更新都旨在让您在数字世界中保持领先地位。
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