将ABCProxy连接到Undetectable浏览器：逐步指南

将ABCProxy连接到Undetectable的说明
本文将向您介绍如何在Undetectable反检测浏览器上连接ABCProxy住宅代理。
打开ABCproxy.com，充值并转到仪表板。 在仪表板上，您可以查看余额、使用时间、资产等详细信息。
IP白名单配置 + 创建已识别的账户密码
将需要使用代理的IP地址添加到白名单列表，以便轻松使用。 创建子账户名称 + 密码，并设置IP使用的GB限制。 API提取以获取代理
设置通过API提取的IP地址数量
选择相应的国家/地区 设置http/https/socks5协议
选择格式/分隔符，然后您可以生成链接并复制以供使用。
密码身份验证以获取代理
选择国家/地区、代理服务器地址、IP模式； 选择现有的子帐户或创建新的子帐户； 可选地，您可以设置生成链接以提取代理使用的IP数量。 流量使用记录
实时IP流量显示，一目了然的代理数据使用情况。
下载并安装Undetectable反检测浏览器
在控制面板中点击“创建配置文件”，
在“新配置文件”中输入名称，点击“保存”。
选择“新代理”，点击“socks5”
输入abcproxy的IP信息（IP和端口），检查并保存代理，
在“今日列表”中，您可以检查所选IP代理是否在线，
执行喜欢的操作等。
点击图标或“打开”以启动浏览器，代理成功。
Apr 4, 2024 1 min
Undetectable Team Anti-detection Experts
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