2024年15款最佳GoLogin替代方案：专家评估

在过去的10年里,我在网上做了很多事情:提升客户的声誉,为社交网络创建内容,发布广告,当然也有加密货币。提高我的表现的工具是反检测浏览器。

我已经测试了不同的解决方案,所以我对反检测工具有一定经验。目前市面上最受欢迎的反检测浏览器之一是GoLogin。尽管它有诸多优点,但我经常尝试不同的GoLogin替代方案。

在本文中,我已准备了一份适合不同目标、任务和预算用户的反检测浏览器清单。为了节省您的时间,这里是导航:

让我们从其中一种最受欢迎的解决方案 GoLogin 开始。

GoLogin是一种通用的反检测浏览器,适用于普通用户和数字专家:市场营销人员、SMM专家、联盟营销人员、开发人员、游戏玩家和其他专业人士。

就个人而言,我注意到了这款浏览器的以下优点:

浏览器的另一个优势是它与不同设备的兼容性。GoLogin 可用于 Windows、Linux、Mac、Android 或作为基于云的解决方案。

由於先前發生過反偵測瀏覽器黑客的先例,任何使用者都可以設置雙因素認證以防止未經授權的帳戶登錄。為提高安全性和匿名性,每個個人檔案都存儲在雲端中。

GoLogin 是为数不多提供最多三个免费配置文件的浏览器之一。对于需要更多配置文件的用户,有各种订阅计划可供选择。如果选择年付方式支付,任何订阅计划都将更加实惠。

尽管浏览器很方便且功能强大,但一些用户仍选择其他程序,或同时使用多个反检测浏览器。以下是原因:

我已经做了研究,并找到了15个GoLogin的替代方案,满足不同用户的需求:网页浏览者、联盟营销人员、开发人员、营销专家和其他数字专业人士。

在准备我的备选浏览器清单时,我专注于以下标准:

我已经制作了一个比较表,展示了我研究的所有浏览器的关键特点以及其费用。

让我们更仔细地看看这些浏览器。

Undetectable 是一个易于使用且功能强大的浏览器,可以在几分钟内创建数百个拥有受信任的指纹的配置文件,受到反欺诈系统的信任。

该浏览器兼容Windows 10及更高版本,以及macOS的M系列和Intel处理器。

浏览器的一个关键特性是用户可以在所有已购订阅上创建无限数量的本地配置文件。尽管数字指纹、云配置文件和浏览器配置存在数量限制。

Undetectable拥有广泛的功能,适合既担心数据保护的网络用户,也适合真正的专业人士。三种配置文件存储格式提高了数据保护。与GoLogin不同,Undetectable具有更灵活的定价计划,可以创建无限数量的配置文件。

用户指出在团队协作时,Undetectable 的便利性高,具有高级仿真和实用功能。 链接文本。

就缺点而言,用户注意到保存主页存在问题,并且自动填充功能未能在所有网站上正常工作。

不容易被发现的是适用于联盟营销、赌博、电子商务、与加密货币合作、多账户操作以及对有不同角色的大团队。

Sessionbox是一个具有合理订阅费用和免费试用的浏览器应用程序。这款浏览器将受到用户的赞赏,因为他们可以在熟悉的浏览器中工作,如Chrome、Edge或Mozilla,同时模拟其指纹。

该浏览器适用于Windows和macOS。

Sessionbox 在市场上拥有价格最实惠的基本订阅之一:独立用户的订阅每月起价为$6.99。

Sessionbox 的关键优势在于能够在熟悉的浏览器中使用档案并使用所有功能。这款反侦测应用即使在 PRO 计划中成本也很低。

根据用户评论,Sessionbox 适用于基础数据仿真和简单任务。尽管如此,一些用户等待支持团队的回应已经等了很久。

这个浏览器适用于各种任务,包括网络抓取、电子商务、联盟营销和社交媒体营销。在购买订阅之前一定要试用一下免费版本。就个人而言,我更喜欢完全的桌面软件,但这是习惯问题。

AdsPower 是一款流行的反检测浏览器,具有竞争优势。例如,它具有一个同步器,可以同时在多个配置文件中重复特定操作,并且有两个内置浏览器,可以增加在不同系统中的仿真效果。

浏览器有一个网页版本,但我建议立即从桌面版本开始以获得更多功能。安装了浏览器之后,您会在全局设置部分看到完整的浏览器功能集。

AdsPower 兼容 Windows 7 及更高版本、macOS 和 Linux。

AdsPower提供无时间限制的5个浏览器配置文件。然而,该选项仅在一些国家可用。对于高级用户,有几种订阅选项,如果一年购买则可享受40%的折扣。

用戶評論瀏覽器的穩定性能、功能和積極主動的支持,確實努力幫助。

一些用户注意到代理连接出现问题。

AdsPower拥有GoLogin所没有的独特功能。例如,高级的RPA机器人功能和动作同步器。开发人员不断改进浏览器,并添加数字专业人士欣赏的新功能。

由於其易於安裝、用戶友好的界面和功能集,AdsPower 適用於普通用戶和專業用戶。

Incogniton有超过400,000名用户,他们赞赏这款浏览器的广泛功能,这些功能有助于解决各种数字任务,并提供了有用的支持。

Incogniton 可以安装在 Windows 和 macOS 上。

Incogniton 提供 10 个免费的浏览器配置文件。如果这个数量不够,用户可以从三个付费订阅选项中进行选择。

Incogniton提供10个免费配置文件,支持所有主要浏览器功能,包括自动化、数据导入和导出。

用户通常对这款浏览器 持积极态度。特别是他们指出了其响应支持和稳定性。

同时,一些用户期望 添加新选项。

浏览器最适合社交网络和电子商务。与此同时,其他专业领域的用户发现它对他们的数字任务很有用。

Multilogin有来自世界各地的广泛用户群。浏览器界面提供了多种语言版本,包括巴西语、英语、中文、葡萄牙语和越南语。

Multilogin 可以安装在 Windows、macOS 和 Linux 上。

虽然浏览器中没有免费试用,用户可在使用头14天内申请退款。单用户基本订阅价从每月$99起。选择年付,用户可享受20%的折扣。

多重登录设置简单且具有独特功能。例如,同一软件内置两个浏览器。

虽然一些用户在工作或支付账单时遇到了服务失败的情况。

开发人员强调浏览器非常适合多个账户和网络爬虫。在我看来,这个浏览器适合所有数字任务,包括团队协作。

Dolphin Anty 官方网站

Dolphin Anty是由一支非常负责任和以客户为导向的团队创建的。例如,在2022年夏天,黑客发现了一个漏洞并入侵了浏览器。这次攻击影响了一些用户,所以团队全额赔偿了所有受到财务损失的用户。

Dolphin 相容 Windows、macOS和Linux。從官方網站下載該程式時,你的作業系統將被自動檢測。

Dolphin Anti 提供4种订阅选项。其中一种是完全免费的,但在功能上有限制。例如,一次只能有10个个人资料,并且不能与其他用户共享个人资料。

Dolphin Anti因其忠诚的定价政策和丰富的功能范围而在CIS用户中获得了极大的 popularity。开发人员不断更新浏览器并增加新功能,以满足用户的需求。

尽管 Dolphin Anty 浏览器已经推出市场超过 3 年,但在网络上却没有太多的评论。据用户评论称,该浏览器提供稳定的运行、高水平的支持,并不断更新新功能。

最初,防检测浏览器是为联盟营销而开发的,因此它具有许多用于同时处理多个帐户的有用功能。由于提供了10个免费的配置文件,该浏览器也适用于希望在网络上保持匿名身份而不必承担额外费用的普通用户。

十月浏览器满足了不同数字任务的用户需求。在该浏览器的独特功能中,值得强调的是可以导出配置文件,并在之后导入时不会丢失指纹数据的功能。

浏览器可以在Windows,Intel/Apple Silicon macOS和Linux上安装。

Octo 浏览器提供 5 种不同类型的订阅服务,还可选择 3、6 或 12 个月付款享受折扣。

Octo浏览器不绑定设备,因此用户可以从不同设备登录。同时运行的配置文件数量没有限制。这些特点通常成为用户选择此浏览器的原因。

用户评价 表示这个浏览器具有丰富的功能集,并提供高水平的仿真。

然而,一些用户希望在浏览器中看到更多功能并且浏览器加载更快。

Octo 浏览器是一款通用浏览器,适用于各种任务: 反检测浏览器、SMM、SEO、多账号和仅增加网上匿名性。

Hidemyacc 是少数基于两种热门浏览器的浏览器之一。到目前为止,该浏览器只在数字专家中日渐流行,因此开发人员积极扩展他们软件的功能。

浏览器只能在 Windows 操作系统上使用。

Hidemyacc 提供六种订阅选项,这些选项在配置文件数量、支持的操作系统、功能和团队合作能力方面有所不同。

Hidemyacc具有广泛的功能集,采用灵活的定价政策,使得该浏览器可供普通用户和顶级团队使用。另外,该软件的个人资料复制功能也使其与许多其他浏览器区别开来。

在浏览器的主要优势中,用户指出包括功能丰富、易于设置和仿真质量。链接

一些用户希望看到更低的价格。

Hidemyacc非常适用于不同的数字任务:处理加密货币,联盟营销,SMM,SEO。 由于浏览器没有完全免费的订阅,普通用户经常选择其他解决方案。

Loginways 出现在 2021 年的市场上,到目前为止,在其他防检测浏览器中在功能方面并没有凸显出太多优势。

浏览器可安装在Windows和macOS上。

Loginways没有免费订阅,这就是为什么普通用户更喜欢其他浏览器。订阅价格取决于配置文件的数量。

Login 是一个简单直观的浏览器,具有模拟指纹数据的基本功能,并能在网络上进行后续工作。开发人员很少添加新功能,但基本功能表现出色。

Loginways 在网上的评论和推荐比较少。这也是因为这款浏览器相对较新,更多可能在独联体国家使用。例如,这款浏览器在 ALternativeTo 上还没有评级,这是一个知名的浏览器比较网站。

Loginways 用于多账户操作,并提供所有基本功能:团队合作、个人资料的自动同步、cookie管理器以及与不同代理的兼容性。对于更复杂的数字任务,我建议使用此列表中的其他解决方案。

Kameleo 很快在市场上找到了它的受众,这要归功于一系列有用的功能。特别是,Kameleo 是少数几款提供移动应用的浏览器之一。

Kameleo 可以安装在 Windows 和 Android 上。

浏览器的主要特点之一是它在配置文件数量上没有限制。订阅类型在浏览器中可用功能数量方面有所不同。

这款浏览器的关键特点是其针对安卓设备的移动应用程序。Kameleo具有您执行各种任务所需的所有功能:自动化、支持流行的代理格式、导出和导入cookies等。

用户注意这个浏览器的易用性,定制性和用户友好界面。

对 Kameleo 的评论

有时候Kameleo浏览器收到了有关指纹仿真质量的负面反馈。

由于评论指出仿真质量不稳定,因此浏览器可能不适用于赌博、与加密货币打交道以及规避高级防欺诈系统。相对而言,Kameleo在联盟营销、社交媒体营销和搜索引擎优化方面表现得不错。

Ghost Browser 的价格与内置功能数量之比很好。就我个人而言,我很喜欢他们漂亮而流畅的浏览器界面。

Ghost 浏览器兼容 Windows、Linux 和 macOS。

浏览器有三种订阅选项,其中包括一个完全免费的计划,拥有4个档案。付费订阅根据功能和档案数量而异。

Ghost 浏览器在免费计划中提供了一套不错的功能。用户注意到界面的便利性和指纹设置。

用户浏览器注意其方便的工作自动化功能,能够设置不同颜色的配置文件以避免迷失,并且具有良好的仿真水平。

在浏览器的缺点中,用户指出了加载网站速度的问题,并遇到了扩展方面的问题。广告拦截功能也需要改进,因为它经常会在网站上屏蔽所有广告,尽管在某些情况下用户需要看到它们。

Ghost Browser 适合在线数据保护、SMM 专家、联盟营销和电子商务。

Lalicat 在亚洲和一些欧洲国家获得了极大的普及。该浏览器是一个提供基本功能优质质量的标准解决方案。

Lalicat 可在 Windows 上安装。

浏览器提供免费的3天试用,以及五种订阅选项。用户可以通过一次性支付来选择3个月、6个月或12个月的订阅,从而获得额外的订阅天数或高达27%的折扣。

由于其良好的功能性和灵活的价格政策,Lalicat在用户中越来越受欢迎,年付款可享受高达27%的折扣。

在主要优势中,用户指出了指纹切换水平高、大量用户代理和轻松在选项卡之间切换。【查看用户评价】(https://www.trustpilot.com/review/lalicat.com)

一些用户遇到了付款问题。特别是,其中一个用户无法使用该程序,之后申请退款。

Lalicat适用于社交网络,电子商务,售票,投注和联盟营销。虽然开发者表示该浏览器适用于多账户,但我建议大型团队和整个公司选择更经验丰富的解决方案。

VMlogin 是一个具有英文本地化的中国浏览器。除了特殊的指纹替换技术之外,这是一个提供数字任务基本功能的标准浏览器。

VMlogin可以安装在Windows上。

VMLogin 提供免费的3天试用期,之后用户必须选择三种订阅选项中的一种。

Wmlogin具有满足数字专家需求的所有功能,包括浏览器自动化、导入和导出Cookie、账户传输功能。

在网上没有太多有关Antidetect浏览器的评论。在可用的评论中,用户指出,可以针对每个个人资料设置独立的标签,并自动化执行操作。

一些评论者单独指出,他们经常遇到错误。 一些评论者指出。

VMlogin适用于独立专家或从事会员营销、网络爬虫、社交媒体营销和电子商务的小团队。对于大团队和公司,我建议选择本文中的其他浏览器。

对于那些关注秩序和结构的人来说,Surfinite将是很受欢迎的。例如,一个在团队中工作的用户可以为个人项目创建一个单独的配置文件组。

兼容Windows、Linux和macOS

所有用户都有1天的试用期,之后可以选择4种订阅选项之一。年付订阅享有8折优惠。

