2024年15款最佳GoLogin替代方案：专家评估

在过去的10年里，我在网上做了很多事情：提升客户的声誉，为社交网络创建内容，发布广告，当然也有加密货币。提高我的表现的工具是反检测浏览器。

我已经测试了不同的解决方案，所以我对反检测工具有一定经验。目前市面上最受欢迎的反检测浏览器之一是GoLogin。尽管它有诸多优点，但我经常尝试不同的GoLogin替代方案。

在本文中，我已准备了一份适合不同目标、任务和预算用户的反检测浏览器清单。为了节省您的时间，这里是导航：

让我们从其中一种最受欢迎的解决方案 GoLogin 开始。

我为什么首先选择GoLogin

GoLogin是一种通用的反检测浏览器，适用于普通用户和数字专家：市场营销人员、SMM专家、联盟营销人员、开发人员、游戏玩家和其他专业人士。

GoLogin 适用于多账户和简化创建

就个人而言，我注意到了这款浏览器的以下优点：

内置免费代理。对于想要改变其指纹并保护网络数据的人来说，这是一个方便的功能。要完成更复杂的数字任务，如加密和多帐户操作，建议购买住宅或移动代理。

自定义个人资料表。用户可以在一个窗口中看到全部帐户列表，并轻松在不同社交网络和搜索引擎的个人资料之间切换。此功能在SMM、联盟营销和多帐户操作中尤其有用。

移动版。GoLogin是为数不多的除网页版外还拥有完整移动Android版本的浏览器之一。

定期更新。为了保证高仿真质量，开发人员每月至少发布两次更新。由于这一点，该浏览器提供稳定的连接。在出现错误时，支持团队会快速响应并解决问题。

浏览器的另一个优势是它与不同设备的兼容性。GoLogin 可用于 Windows、Linux、Mac、Android 或作为基于云的解决方案。

由於先前發生過反偵測瀏覽器黑客的先例，任何使用者都可以設置雙因素認證以防止未經授權的帳戶登錄。為提高安全性和匿名性，每個個人檔案都存儲在雲端中。

GoLogin 是为数不多提供最多三个免费配置文件的浏览器之一。对于需要更多配置文件的用户，有各种订阅计划可供选择。如果选择年付方式支付，任何订阅计划都将更加实惠。

GoLogin提供四种订阅计划

尽管浏览器很方便且功能强大，但一些用户仍选择其他程序，或同时使用多个反检测浏览器。以下是原因：

价格。 尽管 GoLogin 提供三个免费配置文件，但对一些用户来说这是不够的。 因此，他们会选择那些提供更多免费配置文件或完全免费的浏览器。

功能取决于任务。 例如，对于 SMM 专家和联盟成员，跟踪器阻止和广告活动自动化功能可能很重要。 另一方面，与加密货币有关的用户会将数据模拟的质量和对抗反欺诈系统放在首位。

社区。 除了功能外，一些用户注意到拥有一群志同道合的社区的重要性。 特别是如果开发人员最初将浏览器定位于特定的目的。 例如，对于联盟成员，加密货币用户或开发人员。

我已经做了研究，并找到了15个GoLogin的替代方案，满足不同用户的需求：网页浏览者、联盟营销人员、开发人员、营销专家和其他数字专业人士。

我如何评估GoLogin的替代方案

在准备我的备选浏览器清单时，我专注于以下标准：

特征。除了数据欺骗，开发人员还为浏览器添加附加功能。例如，内置代理管理器，Cookies 机器人，API 访问，浏览器自动化等。

定价。通常，反检测浏览器以付费订阅方式提供。费用取决于订阅中包含的配置文件数量。

整合易用性。所有的浏览器在安装难度上有所不同。一些浏览器易于以程序格式下载，而其他一些以网络版本和基于云的解决方案格式使用。

特定浏览器的目标受众。例如，由于界面复杂性，某些浏览器仅适用于专业人士。其他一些易于安装到用户设备上，并具有直观界面。

评论和反馈。

我已经制作了一个比较表，展示了我研究的所有浏览器的关键特点以及其费用。

浏览器名称 试用和费用 主要特点 Undetectable 免费试用 订阅费：每月39美元起 每分钟创建数百个配置文件

Cookie 机器人

导出 Cookie 和配置文件

存储账户的 3 种方式 Sessionbox 免费试用 订阅费：每月6.99美元起 工作流程自动化

代理管理器

兼容不同浏览器 AdsPower 免费试用 订阅费：每月5.4美元起 行动自动化

应用中心

简易配置和同步配置文件 Incogniton 免费试用 订阅费：每月20.99美元起 漂亮的用户界面

导入/导出 Cookie

营销自动化 Multilogin 无试用 订阅费：每月74美元起 云存储

2 个内置浏览器

配置管理 Dolphin Anty 免费试用 订阅费：每月71美元起 账户和代理的导入

Cookie 机器人

用户友好界面 Octo Browser 免费试用 订阅费：每月21美元起 任务自动化

代理管理器

云同步 Hidemyacc 免费试用 订阅费：每月15美元起 2 个内置浏览器

账户快速复制

任务自动化 Loginways 免费试用 订阅费：每月35美元起 Cookie 管理器

代理支持

配置文件同步 Kameleo 无试用 订阅费：每月59欧元起 移动应用

自动化集成

无限配置文件 Ghost Browser 免费试用 订阅费：每月21美元起 Chrome 同步

广告拦截

代理管理器 Lalicat 免费试用 订阅费：每月59美元起 任务自动化

模拟不同操作系统

快速配置文件设置 VMlogin 免费试用 订阅费：每月75美元起 任务自动化

导入/导出 Cookie

批量创建浏览器配置文件 Surfinite 免费试用 订阅费：每月29欧元起 任务自动化

快速指纹更改

出色的用户界面 ixBrowser 订阅费：浏览器免费，IP每月2.25美元起 免费浏览器

Cookie 管理器

Chrome 扩展功能

让我们更仔细地看看这些浏览器。

使用Undetectable，用户可以管理数百个帐户并保护指纹数据

Undetectable 是一个易于使用且功能强大的浏览器，可以在几分钟内创建数百个拥有受信任的指纹的配置文件，受到反欺诈系统的信任。

主要特点

基于 Chrome 的浏览器。 不可检测并支持从 Chrome 商店安装扩展和开发工具。

Cookie 机器人。 该机器人自动收集 cookie 并为帐户热身，以获取反欺诈系统的信任。 若要使用此功能，请打开 cookie 机器人，并选择应该访问的站点的国家和数量。 cookie 机器人将生成一系列随机站点并访问它们。

三种存储配置文件的方式。 浏览器提供三种配置文件存储格式：在设备上、在云端或用户的个人服务器上。 在设备上的本地存储情况下，配置文件在不同步到服务器的情况下可供使用，这使得用户可以在全天候创建、编辑、启动和删除配置文件。

适合团队合作。 浏览器内置超过 30 种功能，可定制团队内的访问。 例如，用户可以为其配置文件添加标签，为原始团队成员选择角色，对配置文件进行分组以区分访问权限，并在特殊仪表板上跟踪角色、状态和会话。

导出 cookie 和配置文件。 不可检测支持以 JSON 或来自 antidetect 浏览器本身的特殊格式等多种流行格式进行会话和代理传输。

集成

该浏览器兼容Windows 10及更高版本，以及macOS的M系列和Intel处理器。

价格

浏览器的一个关键特性是用户可以在所有已购订阅上创建无限数量的本地配置文件。尽管数字指纹、云配置文件和浏览器配置存在数量限制。

难以检测提供4种订阅计划，包括一个免费计划，含5个云配置文件

为什么Undetectable是GoLogin的一个很好的替代品

Undetectable拥有广泛的功能，适合既担心数据保护的网络用户，也适合真正的专业人士。三种配置文件存储格式提高了数据保护。与GoLogin不同，Undetectable具有更灵活的定价计划，可以创建无限数量的配置文件。

评论

用户指出在团队协作时，Undetectable 的便利性高，具有高级仿真和实用功能。 链接文本。

团队提到Undetectable表现出色，数据欺骗能力强

就缺点而言，用户注意到保存主页存在问题，并且自动填充功能未能在所有网站上正常工作。

用户在保存主页和使用 Undetectable 的自动填充工具时遇到问题

优势

所有购买的订阅都可以创建无限数量的档案

全队强大的功能

内置的 Cookie 机器人

优点

没有移动应用程序或网页版

仅在PRO计划中提供完整的浏览器功能，包括100种浏览器配置、Cookie导出和本地配置文件。

适合谁使用无法检测？

不容易被发现的是适用于联盟营销、赌博、电子商务、与加密货币合作、多账户操作以及对有不同角色的大团队。

Sessionbox适用于多账号和数据欺骗

Sessionbox是一个具有合理订阅费用和免费试用的浏览器应用程序。这款浏览器将受到用户的赞赏，因为他们可以在熟悉的浏览器中工作，如Chrome、Edge或Mozilla，同时模拟其指纹。

主要特点

桌面应用程序。所有启动的配置文件将在您选择使用的浏览器中打开。例如，在Windows上，您可以选择Microsoft Edge、Chrome或Mozilla。

与不同浏览器的兼容性。由于Sessionbox在您选择的浏览器中打开配置文件，它还支持各种特定于浏览器的扩展。

适用于团队合作。特别是用户可以共享会话，实现无间断工作。

代理管理器。在应用程序中保存代理之后，用户可以将它们绑定到配置文件，或在代理管理器中使用时区和地理位置的自动设置。

打开设置以管理您在Sessionbox中的个人资料数据

集成

该浏览器适用于Windows和macOS。

定价

Sessionbox 在市场上拥有价格最实惠的基本订阅之一：独立用户的订阅每月起价为$6.99。

Sessionbox 提供四种订阅计划，其中包括一个企业版，提供全天候支持

为什么Sessionbox是GoLogin的一个很好的替代品

Sessionbox 的关键优势在于能够在熟悉的浏览器中使用档案并使用所有功能。这款反侦测应用即使在 PRO 计划中成本也很低。

评论

根据用户评论，Sessionbox 适用于基础数据仿真和简单任务。尽管如此，一些用户等待支持团队的回应已经等了很久。

Sessionbox用户在尝试从支持团队获得回应时遇到问题

优势

负担得起的订阅

能够在您喜欢的浏览器中使用配置文件

缺点

应用格式。 习惯于专门在桌面版本上工作的用户可能会发现从该应用切换不方便

缺乏团队合作功能

自动化功能不足

Sessionbox适合谁

这个浏览器适用于各种任务，包括网络抓取、电子商务、联盟营销和社交媒体营销。在购买订阅之前一定要试用一下免费版本。就个人而言，我更喜欢完全的桌面软件，但这是习惯问题。

AdsPower 提供所有订阅的高达 40% 的折扣

AdsPower 是一款流行的反检测浏览器，具有竞争优势。例如，它具有一个同步器，可以同时在多个配置文件中重复特定操作，并且有两个内置浏览器，可以增加在不同系统中的仿真效果。

主要特点

替换超过20个设备和连接指纹参数。AdsPower替换浏览器版本、操作系统、时区和时间、用户代理、语言和其他参数。

创建配置文件的三种格式。对所有用户可用的三种配置文件创建方式包括：创建一个带有标准设置的配置文件、创建多个具有相似设置的配置文件，或者根据您在Excel格式中收集的参数一次创建多个配置文件。

自动化操作。特别是自动创建指纹、配置文件和IP选择。浏览器内置了一个RPA机器人 - 一种可以模拟真实人员在各种网站上的操作的程序。例如，它可以翻转页面，创建和点赞帖子。每个用户都可以收集他想要自动化的个人功能集。

适用于独立专家、小团队和整个公司。AdsPower包括一系列用于团队合作的功能，包括角色分配、配置文件分组以及使用登录或cookie快速导入账户。

应用中心。用户可以为每个配置文件安装不同的扩展程序，以自动化或增强其账户。例如，使用“FB广告报告”扩展，用户可以查看广告账户和活动信息。

浏览器有一个网页版本，但我建议立即从桌面版本开始以获得更多功能。安装了浏览器之后，您会在全局设置部分看到完整的浏览器功能集。

您可以在“全局设置”选项卡中找到所有的AdsPower功能

集成

AdsPower 兼容 Windows 7 及更高版本、macOS 和 Linux。

价格

AdsPower提供无时间限制的5个浏览器配置文件。然而，该选项仅在一些国家可用。对于高级用户，有几种订阅选项，如果一年购买则可享受40%的折扣。

AdsPower提供4种订阅计划，包括一个免费计划，可使用5个配置文件。

评论

用戶評論瀏覽器的穩定性能、功能和積極主動的支持，確實努力幫助。

用户对AdsPower支持团队感到满意

一些用户注意到代理连接出现问题。

有时AdsPower会遇到代理问题

为什么 AdsPower 是 GoLogin 的一个很好的替代品

AdsPower拥有GoLogin所没有的独特功能。例如，高级的RPA机器人功能和动作同步器。开发人员不断改进浏览器，并添加数字专业人士欣赏的新功能。

优点

自动化的独特扩展

简单明了的界面

适用于所有工作格式

费用实惠

缺点

代理工作不稳定

连接失败发生

AdsPower适合谁

Who AdsPower is good for

AdsPower适合谁

由於其易於安裝、用戶友好的界面和功能集，AdsPower 適用於普通用戶和專業用戶。

Incogniton拥有用户友好界面和Selenium集成

Incogniton有超过400,000名用户，他们赞赏这款浏览器的广泛功能，这些功能有助于解决各种数字任务，并提供了有用的支持。

主要功能

用户友好界面。浏览器中有提示来描述功能，帮助快速了解设置。对于新用户来说，这个特性非常有帮助。界面提供四种语言选择：英语、中文、俄语和葡萄牙语。

全天候支持。与许多浏览器不同，Incogniton支持24/7并且总是快速响应。

导入和导出Cookie。这个特性对那些购买现成账户或需要从另一个浏览器转移账户的专家很有用。

工作自动化。该浏览器与Selenium和Puppeteer集成，可以自动处理账户工作。

集成

Incogniton 可以安装在 Windows 和 macOS 上。

价格

Incogniton 提供 10 个免费的浏览器配置文件。如果这个数量不够，用户可以从三个付费订阅选项中进行选择。

隐身模式提供4种订阅计划，其中包括一个免费计划，拥有10个配置文件

为什么Incogniton是GoLogin的极佳替代品

Incogniton提供10个免费配置文件，支持所有主要浏览器功能，包括自动化、数据导入和导出。

评论

用户通常对这款浏览器 持积极态度。特别是他们指出了其响应支持和稳定性。

Incogniton有助于在线匿名

同时，一些用户期望 添加新选项。

Incogniton对专业人员来说功能不够多

优点

响应支持

导入和导出 cookies

与 Selenium 和 Puppeteer 集成

免费提供 10 个浏览器配置文件

缺点

特性不足

Incogniton 适合谁

浏览器最适合社交网络和电子商务。与此同时，其他专业领域的用户发现它对他们的数字任务很有用。

Multilogin适用于网络爬虫和多账户操作

Multilogin有来自世界各地的广泛用户群。浏览器界面提供了多种语言版本，包括巴西语、英语、中文、葡萄牙语和越南语。

主要特点

云端数据存储。所有个人资料信息都存储在安全的广告云环境中。这样可以减轻用户设备的内存和资源压力。

适合团队合作。浏览器适合整个团队同时工作，管理数百个不同服务和平台的帐户。在团队协作时，个人资料会在所有设备上同步，使参与者可以一起使用特定账户进行工作。

两个内置浏览器。Multilogin同时包含两个浏览器：Mimic基于Chromium运行，Stealth fox使用Mozilla核心。

个人资料管理。例如，用户可以使用复选框标记个人资料以快速启动或关闭数百个会话。

集成

Multilogin 可以安装在 Windows、macOS 和 Linux 上。

价格

虽然浏览器中没有免费试用，用户可在使用头14天内申请退款。单用户基本订阅价从每月$99起。选择年付，用户可享受20%的折扣。

Multilogin 提供三种订阅计划

为什么 Multilogin 是 GoLogin 的绝佳替代方案

多重登录设置简单且具有独特功能。例如，同一软件内置两个浏览器。

评论

Multilogin拥有出色的支持团队

虽然一些用户在工作或支付账单时遇到了服务失败的情况。

Multilogin用户希望收到PDF格式的发票

优点

高质量仿真

大量功能集合

反应迅速的支持

缺点

付款困难

订阅费用高昂

没有试用版

谁适合使用 Multilogin

Multilogin is suitable for:

开发人员强调浏览器非常适合多个账户和网络爬虫。在我看来，这个浏览器适合所有数字任务，包括团队协作。

Dolphin Anty 官方网站

Dolphin Anty是由一支非常负责任和以客户为导向的团队创建的。例如，在2022年夏天，黑客发现了一个漏洞并入侵了浏览器。这次攻击影响了一些用户，所以团队全额赔偿了所有受到财务损失的用户。

主要功能

适用于团队合作。用户可以在团队内分配三种角色之一：管理员、购买者或用户。所有角色都有不同的访问级别和功能。

批量导入帐户和代理。此功能可帮助直接从设备下载数百个帐户和代理到浏览器中，并为每个创建配置文件。

使用真实指纹。开发人员在网络上收集数字指纹，并自动将其添加到每个新配置文件中。这样可以使您尽可能看起来像普通用户。

便捷的帐户过滤。您可以为任何配置文件添加标签、备注和状态，以加快查找正确配置文件的速度。这种功能对于与众多站点合作或团队合作的用户尤其有用。

Cookie 机器人。借助它，您可以自动生成访问历史，这样在启动帐户后，各种站点的反欺诈系统可以检查这些数据并增加对帐户的信任。

通过使用Dolphin Anty，您可以伪装20多个指纹参数

集成

Dolphin 相容 Windows、macOS和Linux。從官方網站下載該程式時，你的作業系統將被自動檢測。

价格

Dolphin Anti 提供4种订阅选项。其中一种是完全免费的，但在功能上有限制。例如，一次只能有10个个人资料，并且不能与其他用户共享个人资料。

为什么Dolphin Anty是独立于GoLogin的一个很好的替代方案

Dolphin Anti因其忠诚的定价政策和丰富的功能范围而在CIS用户中获得了极大的 popularity。开发人员不断更新浏览器并增加新功能，以满足用户的需求。

评论

尽管 Dolphin Anty 浏览器已经推出市场超过 3 年，但在网络上却没有太多的评论。据用户评论称，该浏览器提供稳定的运行、高水平的支持，并不断更新新功能。

Dolphin Anty 展现稳定的连接和性能

优势

Cookies 机器人

良好的团队合作功能

用户友好的界面

周到的支持服务

缺点

昂贵的订阅计划

Dolphin Anty适用于哪些人

最初，防检测浏览器是为联盟营销而开发的，因此它具有许多用于同时处理多个帐户的有用功能。由于提供了10个免费的配置文件，该浏览器也适用于希望在网络上保持匿名身份而不必承担额外费用的普通用户。

八爪鱼浏览器伪装数字指纹，可以在单个设备上管理多个账户

十月浏览器满足了不同数字任务的用户需求。在该浏览器的独特功能中，值得强调的是可以导出配置文件，并在之后导入时不会丢失指纹数据的功能。

主要功能

API 自动化。浏览器可以与 Selenium、Puppeteer 和其他库同步。

多种配置文件设置选项。用户可以在 1 次点击内创建配置文件，之后可以将其复制、导出并传输给团队成员。

代理管理器。Octo 浏览器支持所有流行的代理类型：HTTP、SOCKS5、SSH。用户可以将代理保存在浏览器中，以便稍后将它们添加到帐户中。用户可以添加各种扩展程序来管理代理。

云同步。有了这个功能，用户可以在不同设备上打开帐户。例如，如果您在设备 1 上工作，然后关闭了它，在设备 2 上登录到浏览器，您可以继续从同一位置工作。

集成

浏览器可以在Windows，Intel/Apple Silicon macOS和Linux上安装。

价格

Octo 浏览器提供 5 种不同类型的订阅服务，还可选择 3、6 或 12 个月付款享受折扣。

Octo浏览器提供5种不同类型的订阅计划，如果一年一次性购买可享受30%的折扣

为什么Octo浏览器是GoLogin的一个很好的替代品

Octo浏览器不绑定设备，因此用户可以从不同设备登录。同时运行的配置文件数量没有限制。这些特点通常成为用户选择此浏览器的原因。

评论

用户评价 表示这个浏览器具有丰富的功能集，并提供高水平的仿真。

用户对Octo浏览器的安装速度和设置很满意

然而，一些用户希望在浏览器中看到更多功能并且浏览器加载更快。

用户发现Octo浏览器缺乏功能

优点

容易安装

用户界面与 Chrome 相同，易于使用

良好的 API 自动化

缺点

有时加载时间很长

成本高

缺乏典型插件

Octo 浏览器适用于谁

Octo 浏览器是一款通用浏览器，适用于各种任务: 反检测浏览器、SMM、SEO、多账号和仅增加网上匿名性。

Hidemyacc提供7天免费试用

Hidemyacc 是少数基于两种热门浏览器的浏览器之一。到目前为止，该浏览器只在数字专家中日渐流行，因此开发人员积极扩展他们软件的功能。

主要功能

在两个浏览器上运行。 为了确保最大匿名性，该软件包括两个浏览器：具有Chromium内核的Ghostly和具有Mozilla Firefox内核的Foxy。

移动设备仿真。 在创建指纹时，您可以选择模拟Linux、Mac、Ubuntu、Chrome OS、iOS和Android操作系统。

快速复制帐户功能。 用户可以创建数百个单个配置文件的副本，并有可能进一步编辑特定指纹参数。

自动化脚本。 在浏览器的特殊部分中，您可以添加自编代码以自动执行操作，或者使用现成的脚本之一。 例如，在与Facebook合作时，您可以自动点赞、评论和转发。

集成

浏览器只能在 Windows 操作系统上使用。

价格

Hidemyacc 提供六种订阅选项，这些选项在配置文件数量、支持的操作系统、功能和团队合作能力方面有所不同。

Hidemyacc提供3种标准订阅计划

Hidemyacc提供3种高级订阅计划

为什么Hidemyacc 是一个很好的GoLogin 替代方案

Hidemyacc具有广泛的功能集，采用灵活的定价政策，使得该浏览器可供普通用户和顶级团队使用。另外，该软件的个人资料复制功能也使其与许多其他浏览器区别开来。

评论

在浏览器的主要优势中，用户指出包括功能丰富、易于设置和仿真质量。链接

Hidemyacc拥有用户友好的界面，简便的安装流程和快速的支持

一些用户希望看到更低的价格。

一些Hidemyacc用户希望有更实惠的价格

优势

简单安装

特色功能，包括代理管理和账户复制

稳定连接

劣势

高价

Hidemyacc适合哪些人

Hidemyacc非常适用于不同的数字任务：处理加密货币，联盟营销，SMM，SEO。 由于浏览器没有完全免费的订阅，普通用户经常选择其他解决方案。

Loginways帮助管理多个账户并保护数据

Loginways 出现在 2021 年的市场上，到目前为止，在其他防检测浏览器中在功能方面并没有凸显出太多优势。

主要特点

无需绑定设备。通过配置文件同步，用户可以在任何设备上登录浏览器，继续上次的工作。

Cookie管理器。浏览器具有快速导入和导出账户cookie的功能。

支持所有流行的代理协议。特别是HTTPS，SOCKS4，SOCKS5，授权和非授权代理。

集成

浏览器可安装在Windows和macOS上。

价格

Loginways没有免费订阅，这就是为什么普通用户更喜欢其他浏览器。订阅价格取决于配置文件的数量。

Loginways 提供三种订阅计划

为什么 Loginways 是一个很好的 GoLogin 替代方案

Login 是一个简单直观的浏览器，具有模拟指纹数据的基本功能，并能在网络上进行后续工作。开发人员很少添加新功能，但基本功能表现出色。

评论

Loginways 在网上的评论和推荐比较少。这也是因为这款浏览器相对较新，更多可能在独联体国家使用。例如，这款浏览器在 ALternativeTo 上还没有评级，这是一个知名的浏览器比较网站。

优势

高仿真

稳定连接

缺点

功能缺乏

小范围功能价格过高

Loginways适合谁

Who Loginways is good for

Loginways 用于多账户操作，并提供所有基本功能：团队合作、个人资料的自动同步、cookie管理器以及与不同代理的兼容性。对于更复杂的数字任务，我建议使用此列表中的其他解决方案。

Kameleo有桌面版和移动应用

Kameleo 很快在市场上找到了它的受众，这要归功于一系列有用的功能。特别是，Kameleo 是少数几款提供移动应用的浏览器之一。

主要功能

安卓移动应用程序。用户可创建具有iOS和安卓指纹的配置文件，并使用各种流行的代理类型或VPN来替换IP。

支持四种浏览器。Kameleo同时在多个浏览器内核上运行，用户可以模拟Chrome、Firefox、Safari和Edge指纹并使用其功能。

替换超过10个指纹参数。具体来说，包括操作系统数据、时区、语言、WebRTC、字体、插件和其他参数。

配置文件数量无限制。所有订阅均提供无限制的浏览器配置文件。

集成

Kameleo 可以安装在 Windows 和 Android 上。

价格

浏览器的主要特点之一是它在配置文件数量上没有限制。订阅类型在浏览器中可用功能数量方面有所不同。

Kameleo 提供三种订阅计划

为什么Kameleo是GoLogin的一个很好的替代方案

这款浏览器的关键特点是其针对安卓设备的移动应用程序。Kameleo具有您执行各种任务所需的所有功能：自动化、支持流行的代理格式、导出和导入cookies等。

评论

用户注意这个浏览器的易用性，定制性和用户友好界面。

对 Kameleo 的评论

有时候Kameleo浏览器收到了有关指纹仿真质量的负面反馈。

Kameleo在某些指纹测试中失败

优势

内置代理管理器

安卓移动应用

所有订阅计划上都有无限个配置文件

缺点

模拟质量不稳定

一些用户遇到连接问题

昂贵

Kameleo 适合谁

由于评论指出仿真质量不稳定，因此浏览器可能不适用于赌博、与加密货币打交道以及规避高级防欺诈系统。相对而言，Kameleo在联盟营销、社交媒体营销和搜索引擎优化方面表现得不错。

Ghost Browser拥有直观的界面和优质的支持

Ghost Browser 的价格与内置功能数量之比很好。就我个人而言，我很喜欢他们漂亮而流畅的浏览器界面。

主要特点

广告拦截。浏览器内置广告拦截扩展程序。这使您可以访问网站而不受到不必要的垃圾邮件和数据收集的干扰。

Chrome同步。该浏览器基于Chromium内核，允许您安装来自Chrome的扩展，并在必要时同步历史记录、书签和cookie。

档案排序。在Ghost浏览器中，用户可以通过筛选器标记和排序标签，从而加快搜索速度，并在不同帐户之间快速切换。

代理管理。浏览器有一个名为Ghost Proxy Control的特殊扩展程序，可以帮助管理所有保存的代理，并将它们添加到帐户中。

集成

Ghost 浏览器兼容 Windows、Linux 和 macOS。

价格

浏览器有三种订阅选项，其中包括一个完全免费的计划，拥有4个档案。付费订阅根据功能和档案数量而异。

Ghost Browser提供3种订阅计划，其中一个是免费的

为什么Ghost浏览器是GoLogin的一个很好的替代品

Ghost 浏览器在免费计划中提供了一套不错的功能。用户注意到界面的便利性和指纹设置。

评论

用户浏览器注意其方便的工作自动化功能，能够设置不同颜色的配置文件以避免迷失，并且具有良好的仿真水平。

Ghost浏览器易于操作，适合团队使用

在浏览器的缺点中，用户指出了加载网站速度的问题，并遇到了扩展方面的问题。广告拦截功能也需要改进，因为它经常会在网站上屏蔽所有广告，尽管在某些情况下用户需要看到它们。

一些Ghost Browser功能运行效果不佳

优点

高水平的安全和隐私保护

响应式支持不同操作系统用户

用户友好的界面

缺點

价格与质量不匹配

浏览器速度存在问题

一些功能，如单一登录和有限访问，并非如描述的那样工作

Ghost浏览器适合谁

Ghost Browser 适合在线数据保护、SMM 专家、联盟营销和电子商务。

Lalicat 在亚洲和一些欧洲国家获得了极大的普及。该浏览器是一个提供基本功能优质质量的标准解决方案。

主要功能

通过 API 进行自动化。有了这个功能，用户可以添加第三方服务来自动执行各种平台和社交网络上的例行操作。

适合团队合作。用户可以指定不同的角色和访问级别，以及在团队成员之间转移帐户。

模拟不同的操作系统。在设置档案时，用户可以选择 Chrome、Firefox、Windows、Android 或 iOS 指纹。

替换超过 10 个指纹参数。用户可以欺骗浏览器版本、系统字体、RAM、CPU、SSL、媒体设备、扩展、操作系统、CPU 类别、语言、WebGL 等。

集成

Lalicat 可在 Windows 上安装。

价格

浏览器提供免费的3天试用，以及五种订阅选项。用户可以通过一次性支付来选择3个月、6个月或12个月的订阅，从而获得额外的订阅天数或高达27%的折扣。

Lalicat 提供5种订阅计划

为什么 Lalicat 是替代 GoLogin 的绝佳选择

由于其良好的功能性和灵活的价格政策，Lalicat在用户中越来越受欢迎，年付款可享受高达27%的折扣。

评论

在主要优势中，用户指出了指纹切换水平高、大量用户代理和轻松在选项卡之间切换。【查看用户评价】(https://www.trustpilot.com/review/lalicat.com)

Lalicat 在网上欺骗用户数据方面做得很好

一些用户遇到了付款问题。特别是，其中一个用户无法使用该程序，之后申请退款。

Lalicat支持团队可以回答很长时间

优势

大量的用户代理

支持各种浏览器内核

缺点

退款可能存在问题

昂贵

响应支持较慢

Lalicat适合谁

Lalicat适用于社交网络，电子商务，售票，投注和联盟营销。虽然开发者表示该浏览器适用于多账户，但我建议大型团队和整个公司选择更经验丰富的解决方案。

使用VMlogin，用户可以在独立工作或团队合作时管理多个账户

VMlogin 是一个具有英文本地化的中国浏览器。除了特殊的指纹替换技术之外，这是一个提供数字任务基本功能的标准浏览器。

主要功能

典型任务的自动化。用户可以使用Selenium或特殊软件（如Browser Automation Studio）自动化例行任务。

适用于团队合作。团队成员可以传输配置文件或同时在特定帐户中工作。

兼容不同代理格式。用户可以添加各种流行类型的代理，包括HTTPS、SOCKS5和SSH。

导入和导出Cookie。通过此功能，您可以添加购买或以前在另一个浏览器中使用过的Cookie。

集成

VMlogin可以安装在Windows上。

定价

VMLogin 提供免费的3天试用期，之后用户必须选择三种订阅选项中的一种。

VMlogin提供3种订阅计划和一个为期3天的试用期

为什么VMlogin 是一个很好的选择作为GoLogin 的替代品

Wmlogin具有满足数字专家需求的所有功能，包括浏览器自动化、导入和导出Cookie、账户传输功能。

评论

在网上没有太多有关Antidetect浏览器的评论。在可用的评论中，用户指出，可以针对每个个人资料设置独立的标签，并自动化执行操作。

一些评论者单独指出，他们经常遇到错误。 一些评论者指出。

部分VMlogin文本为中文

优点

典型任务的自动化

适合团队合作

缺点

服务器错误

接口错误和不稳定运作

价格昂贵

一些界面文本是中文

VMlogin适合谁

企业IT团队，需要简化虚拟机访问管理流程的团队

系统管理员，希望提高虚拟机操作的效率和安全性的管理员

开发人员，需要快速访问和管理虚拟机的开发人员

VMlogin适用于独立专家或从事会员营销、网络爬虫、社交媒体营销和电子商务的小团队。对于大团队和公司，我建议选择本文中的其他浏览器。

Surfinite加快工作速度，并伪装数字指纹

对于那些关注秩序和结构的人来说，Surfinite将是很受欢迎的。例如，一个在团队中工作的用户可以为个人项目创建一个单独的配置文件组。

主要功能

自动化。用户可以自动执行在社交网络和广告控制台中经常进行的日常任务。

适用于团队合作。在Surfinite中，用户可以为团队成员选择不同的角色，以区分权限、转移账户或同时登录到选定的配置文件。

可替代10多个指纹参数。Surfinite可以模拟操作系统、CPU、GPU、RAM、屏幕分辨率、字体、地理位置、语言、WebRTC、Canvas 图像、WebGL 图像、音频上下文、电池和媒体设备。

方便排序。所有配置文件可以分为不同的类别和标签，以加快搜索账户的速度。

集成

兼容Windows、Linux和macOS

价格

所有用户都有1天的试用期，之后可以选择4种订阅选项之一。年付订阅享有8折优惠。

Surfinite 提供 4 种订阅计划

为什么Surfinite是GoLogin的一个很好的替代品

Surfinite and GoLogin are both powerful tools for managing and optimizing your online activities. Below are some reasons why Surfinite is a great alternative to GoLogin:

Pricing: Surfinite offers competitive pricing plans that are affordable for individuals and businesses of all sizes, making it a cost-effective option compared to GoLogin. User Interface: Surfinite features a user-friendly interface that is easy to navigate and understand, making it simple for beginners to get started and utilize all of its features effectively. Security: Surfinite prioritizes the security and privacy of its users' data, employing advanced encryption techniques and strict security measures to ensure that sensitive information is protected at all times. Customer Support: Surfinite provides excellent customer support, offering timely assistance and resources to help users troubleshoot any issues or inquiries they may have while using the platform. Features: Surfinite offers a wide range of valuable features, such as advanced customization options, automation tools, and detailed analytics, allowing users to tailor their online activities to their specific needs and goals.

Surfiniite提供了高水准的仿真，并具备定制打印的能力。感谢其用户友好的界面，用户能够迅速找到所需的所有配置档案。

评论

用户注意，Sufinite具有开发人员声明的所有功能，有些用户对浏览器的连接速度和用户界面印象深刻。

用户喜欢Surfinite拥有令人印象深刻的用户界面和7天免费试用期

优点

令人印象深刻的用户界面

高连接速度

自动化功能

缺点

小问题

Surfinite适合哪些人

Surfinite适用于管理多个广告柜和社交媒体账户，以及投注、售票和加密货币。

ixBrowser是一款100%免费的反检测浏览器

ixBrowser 已经成为市场上独特的解决方案。这个浏览器的特殊之处在于它完全免费：用户只需要支付如果需要使用高质量的代理。

主要特点

免费。所有浏览器功能均免费提供。用户仅需为根据他们的任务选择特定代理而付费。

Cookie 管理器。用户可以将 Cookie 导出和导入到浏览器中，例如从其他浏览器传输帐户时使用。

Chrome 扩展。用户可以安装任何 Google Chrome 扩展程序并在他们的浏览器配置文件中使用它们。

适用于团队合作。用户可以转移帐户，分配角色，并管理特定用户的访问级别。

集成

ixBrowser 可以安装在 Windows 上。

价格

ixBrowser提供4种订阅计划，包括1种免费计划，拥有无限个个人资料

为什么 ixBrowser 是 GoLogin 的一个很好的替代品

ixBrowser 是一个完全免费的浏览器，支持所有必要的功能，可以进行独立工作或整个团队工作。

评论

iXBrowsers 的关键优势在于它对个人资料数量没有上限。

ixBrowsers是免费提供且没有任何限制

鉴于浏览器是免费的，用户甚至对其缺点也很忠诚。例如，界面和代理连接存在问题。

用户希望看到一个更舒适的界面

优点

完全免费的反检测浏览器

PC 和手机配置文件

适用于团队合作

缺点

需要升级用户界面

代理连接速度

ixBrowser适合谁

Who ixBrowser is good for

ixBrowser适合谁

ixBrowser 对想要解决基本数字任务的普通用户和专业人士（包括联盟营销、SMM 和电子商务）都是可访问的。

选择哪个 GoLogin 替代方案

这篇文章的主要目的是展示比GoLogin更便宜且在不同数字任务中表现出色的替代方案。市场上有很多其他解决方案可以实现您的目标，并帮助您在网络上展现引人入胜的表现。特别是，一些用户同时使用几个反检测浏览器。

就我个人而言，过去6个月来我一直在使用Undetectable，效果非常好。

在评论中分享你测试过哪些浏览器，以及你最好的体验是什么。