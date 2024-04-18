2024年如何免费或通过订阅绕过IP封禁

嘿，大家！

在数字领域工作超过10年的经验中，我经历过多次IP封禁。封禁发生在不同的情况下：如在发布广告时、在使用社交媒体时、在进行网页抓取时，甚至只是在浏览网页时。

多年来，我试验过不同的方法来解决这个问题，并确定了一些经过验证的方法，肯定会帮助您绕过IP封禁，并减少将来受到限制的风险。

在这里我会分享我的经历并告诉：

如果你是一名市场营销人员、SMM专家、联盟营销专员或者只是想享受互联网服务而没有任何限制和限制的用户，那么本文就是为你准备的。

用户面临IP封禁的4个主要原因

IP地址是一个独特的标识符，其中包含有关特定设备位置的数据，并在互联网上对其进行标识。IP地址包括一组包含网络号和主机号的数字。如今，有两种类型的IP地址：IPv4和IPv6。

IP封禁是指无法使用特定网站或平台，因为服务通过查看用户的IP地址来阻止访问该用户。网站可以封禁特定位置或特定IP地址的所有用户。

不幸的是，并非所有的服务都会警告其用户有关封禁及其原因。要确保某个特定网站已封禁您，请尝试从另一台设备访问该网站，或请他人检查该网站。如果您是唯一无法访问该服务的人，很抱歉，您被百分之百封禁了。

网站会因不同原因禁止 IP 地址，我总结了自己的前4个个人理由。

1. 垃圾邮件

流行的网站和服务在其平台上有自己的行为规则，其中包括允许和禁止的行为。

根据这些规则和政策，网站可封锁特定用户的访问权限甚至列入黑名单。封禁时间从几小时到几个月不等。对于某些违规行为，用户可能会被终身封禁，无法恢复访问权限。

在我的工作中，我遇到了因发送垃圾邮件和未经用户许可在社交网络上发送消息而被封禁的情况。嗯，谁没有做过呢？

因此，我的IP地址被列入黑名单，因此仅在一个平台上违规，我立即被多个网站封锁了。以下是一份来自 mytoolbox 的服务列表，它们同时封禁了我。

您可以使用mytoolbox服务检查您的IP地址是否在常用数据库中列入黑名单

2. 第三方网站链接

每个网站和服务都希望让用户尽可能长时间地留在他们的平台上。为了实现这一目标，网站提供有用的内容、有趣的游戏、奖励和娱乐。

一些网站禁止公开分享外部网站的链接。如果用户违反这一规则并发布外部链接，网站可能会对他进行封锁，无论是暂时的还是永久的。

如果网站本身不禁止发布外部链接，用户分享违法法律或平台内容的链接也可能会被封禁。例如，包括18+内容、赌博服务、竞争对手平台在内的内容。

在使用任何网站之前，请查看网站政策中的禁止内容：相信我，这些信息可以为您节省大量时间。例如，在此您可以查看Google的外部链接政策。

从Google的外部链接政策中，您将了解到YouTube上允许的链接以及用户违反此政策会发生什么

3. 高速数据收集

数字专家经常使用网络爬虫工具来自动从网站收集数据。例如电子邮件、用户名、电话号码等。这些程序会向特定网站的服务器发送多个请求，这可能导致服务器超载并崩溃。

假设网站每分钟能处理20个请求，然后所有用户决定发起100个请求。没有任何服务器能承受这样的压力，因此每个网站都有其自己允许请求数量的限制。如果某个特定的IP地址超过此限制，服务将封锁其访问。

这些限制是暂时的，持续时间从几个小时到几天不等。但是，有些服务可能会永久封禁用户。

这样的限制也是为了保护服务免受黑客的攻击，他们使用分布式拒绝服务（DDoS）攻击。例如，2023年10月谷歌观察到一种新型DDoS攻击，达到了每秒398百万个请求。

Google团队观察到的达到398百万请求的新型DDoS攻击

4. 特定国家用户的限制

各国可以阻止其公民访问特定网站。如果某国认为某服务违反了其法律并传播禁止内容，就会发生这种情况。例如，中国阻止访问Facebook、Instagram、Tinder和YouTube，而俄罗斯阻止访问LinkedIn、Facebook、Instagram、Last.fm和许多其他网站。

这是用户在Chrome浏览器尝试访问被阻止网站时看到的内容。

如果一个网站在您的地区被禁止访问，您可能会看到“无法到达该网站”消息

有时候平台会退出特定国家，停止向用户提供服务。

在这两种情况下，服务通过IP地址确定用户属于哪个特定国家。

通常，封禁 IP 的原因有很多，但大多数都大同小异。

用户的行为、错误和服务的错误，或者国家的限制。

如果你以前遇到过封禁，也请在评论中分享一下原因。

11种绕过IP封禁的方法

防欺诈系统不断变得更加复杂和完善。就在10年前，简单地打开VPN来隐藏真实IP地址就足够了。不幸的是，在2023年，VPN已不再是绕过限制的通用方式。

因此，我收集了有关如何通过各种参数绕过IP封禁的所有工作方法，包括IP地址、设备数据和连接数据。

记住，并没有一种独特的魔法技巧可以绕过所有限制，因此在某些情况下可能只有多种方法的结合才能奏效。

方法1：使用反检测浏览器

也许，这是欺骗您的数据免受不同服务、网站甚至黑客侵害的最佳方式之一。

方法的本质

抗检测浏览器是一种特殊程序，可以更改网站和服务关于您和您设备的数据。借助抗检测浏览器，您可以伪装您的IP地址、设备数据和连接数据，即构成您的数字指纹的所有信息。

通常，一个反检测浏览器的界面看起来像一个普通的浏览器。唯一的区别是你可以在每个标签页中自定义一个独特的指纹。这样可以让用户看起来像一个普通用户，并且同时在相邻标签页中使用不同的账户。

举例来说，在一个标签页中，你可以假装是一个来自阿根廷的用户，使用一台配备Windows 10和8 GB RAM的联想笔记本电脑。在相邻的标签页中，你可以模拟一个来自德国使用搭载M1处理器和16 GB RAM的Mac的用户的指纹。

如何实现

根据您的任务、预算以及通常遭遇到禁止情况的原因和地点，您需要选择一个适合的反检测浏览器。在做出选择时，请注意：

浏览器适合哪些任务。例如，一些反检测浏览器非常适合搜索引擎，而另一些则非常适合在社交媒体上进行广告投放。顶级反检测浏览器在所有网站上表现出色，但价格也很高。

浏览器成本。所有顶级反检测浏览器都采用按需付费的方式提供。通常，定价从每月80美元开始，并取决于指纹数量。然而，一些开发者提供5-10个指纹免费，并带有一套有限的功能。这种选择适合普通用户，但对专业人士来说可能不够。

用户界面的方便性。如果没有免费试用，可以在网络上查找评论。这将帮助您评估特定浏览器的方便性，并了解程序的功能更多信息。

支持服务的可用性。在试用期间，检查支持团队的便捷性和速度。您50%的成功取决于反检测浏览器的支持服务质量。

购买后，您需要根据开发者的指示安装和配置浏览器。

设置指纹时，请遵循开发者的建议。每个幽灵浏览器都有其特定的配置，可以在隐藏您的PC和连接数据方面展现最佳效果。

要检查仿真质量，请使用专门的服务来扫描数字指纹和匿名级别。例如，我是唯一的吗？，browserleaks或site24x7。

如果服務沒有完全模擬100％，請不要擔心。每個網站都有自己評估用戶的標準，輕微的偽裝不會引起反欺詐算法的懷疑。

优势

反检测浏览器伪装数据而非加密数据。因此，您可以在任何国家冒充真实用户，而不会引起服务怀疑。

适用于不同任务：绕过禁令、在线数据保护、多账户操作、网络抓取。

数据替换。如果在某些网站上被阻止，您可以在几分钟内创建新的指纹，以继续使用该服务。

缺点

昂贵。高品质的反检测浏览器的价格每月从80美元起。便宜甚至是免费的反检测程序在仿真质量方面较差，因此它们并不总是能够帮助规避那些具有强大防欺诈算法的服务的禁令。

额外费用。除了反检测浏览器外，您还需要获取代理来替换IP地址。一些反检测浏览器会为用户与他们的合作伙伴提供折扣，但您仍需要购买IP地址。

无法帮助解决应用程序禁令问题。到了2023年，仍然没有针对手机的反检测浏览器。

选择这种方法时

顶级的反检测浏览器配备有直观的界面，因此它们既方便普通用户、数字专家，也适用于在网络上有各种任务的公司。由于这类程序的成本较高，它们更常被专业人士和数字专家使用。

方法2. 从您的计算机中删除该程序

删除一个程序是绕过 IP 封禁的基本方法之一。

方法的本质

通过移除程序，您可以清除计算机中保存您在特定服务中操作历史的文件。这种方法也有助于解决一些系统错误。

如何实施

在Windows上卸载程序时，请执行以下步骤：

步骤1. 寻找程序

在“开始”旁边的搜索框中键入“卸载程序”。

步骤 2. 删除该程序

选择程序，然后点击“卸载”。

如果是网站导致了问题，请卸载浏览器。

优势

自由。您可以手动从计算机中删除任何程序，而无需使用额外的软件。

快速。通常只需几分钟即可卸载该程序。

缺点

该方法仅适用于对具有较弱防欺诈保护的服务进行简单封禁。

作为独立方法几乎没有效果。此外，您需要清除浏览器和个人电脑的缓存，使用代理和反检测浏览器。

选择这种方法的时机

这种方法适用于基本解决办法，用来绕过用户的简单封禁。举个例子，如果某个 IP 地址因故障、意外或以前用户的行为而被封禁。如果您被搜索引擎或社交网络封禁，这种方法几乎无效。

方法 3. 清除计算机上的程序缓存

这种绕过封禁的方法是前一种方法的后果。

方法的本质

您被封禁的原因可能是在使用该程序或网站时保存在您计算机上的文件。即使卸载了该程序，这些数字残留物仍可能存在。

如何实现

步骤1 — 打开文件夹

转到文件夹：

C:/programfiles

C:/programfiles (x86)

C:/Users/%username%/AppData/Local

步骤 2 — 找到程序

在每个文件夹中输入已使用的程序的名称，并删除这些文件。

步骤 3 — 打开注册表编辑器

使用Windows + R命令，键入“Regedit”以打开注册表编辑器。

步骤 4 — 删除文件

在窗口中，您將看到一個包含程序文件位置的完整文件夹列表。將文件夹的路径复制粘贴到搜索栏中，然后刪除它们。

对于Windows 11用户，您可以观看Help Cloud的这个3分钟教程，链接在这里: 点此观看，其中解释了DNS还用于什么以及如何清除它。尽管，就个人而言，我甚至第一次清除DNS时都没有遇到过任何问题。

优势

免费。您可以手动清理计算机，无需购买特殊程序和服务。

不利因素

有助于绕过简单的封禁。如果您被配有强大的反欺诈保护的服务封禁，则此方法将无效。

可能需要时间。比如，如果程序文件存储在不同文件夹中。

选择这种方法时

与删除程序一样，清除缓存可以是简单类型的禁令的一次性解决方案。对于因错误或轻微违规而被禁止的普通用户可能有帮助。要绕过搜索引擎、社交媒体或邮件服务的禁令，您需要同时使用多种技术。

方法 #4. 使用 VPN 更改您的 IP 地址

VPN可以绕过IP封禁吗？当然。即使在2023年，它仍然是绕过IP封禁的最佳方式之一。

方法的本质

VPN 是一个虚拟私人网络，它在您的设备和您要访问的服务器之间建立加密连接。与代理不同，VPN 不仅会保护您的 IP 地址，还会加密您的在线活动，使任何人都无法追踪它们。VPN 服务可帮助来自世界各地的用户绕过 Discord IP 封禁，在社交媒体和邮件服务中受到的封禁。

如何实现

与代理类似，你的任务是选择一个可靠的VPN服务。为此，请注意以下几点标准：

位置。查看特定服务提供的所有国家。

特定VPN服务在该国是否允许。有些国家积极打击VPN服务器并阻止它们。在购买订阅前，请检查是否针对特定服务实施了任何制裁。

订阅费用。免费VPN可能会窃取您的数据并从中获利，因此选择不同订阅计划的服务非常重要。

连接速度。可靠的VPN服务提供试用期，使用户可以测试连接速度，以及是否存在访问特定服务的问题。

VPN的安装方案将取决于您的设备和操作系统。流行的VPN服务通常会在订阅中提供移动应用程序和个人PC的VPN。

优势

100％模拟您真实的IP地址。只有VPN服务会看到您真实的位置和IP地址。

保护您的数据免受入侵者和服务的侵害。VPN掩盖了您所有的流量，这样除了服务本身，没有人能看到它。

缺点

只有带有订阅的 VPN 才能保证数据安全。免费服务可能会分析和窃取您的数据。没错，他们只在乎钱。

网站和服务可以看到您正在使用 VPN。因此，服务对用户的信任可能会降低。

连接速度可能会更慢。

选择这种方法时

VPN是一种绕过IP封禁的通用方法，被普通用户和数字专家都广泛使用。与此同时，VPN并不总是适合用来绕过网站和社交网络对于严重违规行为的封禁，尤其是在大规模发布广告和多账号操作的情况下。

服务发现用户通过VPN隐藏了数据，因此无法识别该用户。没有数据，就没有信任。

方法 #5. 使用代理服务器来伪装您的 IP 地址

VPN 的最佳替代方案是代理服务。

方法的精髓

代理服务器是您的设备和您连接的服务器之间的中间人。通过使用代理服务器，您可以绕过IP封禁，因为您访问的网站和服务将看到代理的IP地址。

如何实施

关键任务是选择合适的代理服务器。 在选择服务器时，注意以下标准：

IP地址数量和位置。在位置方面，选择那些服务或您需要的网站未受限制的国家的代理。

代理的类型。每种代理类型都适用于不同的任务。例如，移动代理速度更快，适用于联盟营销。住宅代理是真实互联网提供商的独特代理，获得网站最高的信任，但速度可能较慢。

使用试用订阅。如果服务提供测试代理的机会，请务必抓住这个机会。在试用期间，检查连线的质量和速度，以及是否在访问特定网站时遇到问题。

支持服务。支持团队可以为您提供有用的提示和信息。例如，哪些代理对您的任务更好，如何在反检测浏览器中设置代理，如果代理无法使用应该怎么办等。

购买代理后，按以下步骤在您的设备上更改IP地址。

步骤 1 — 转到设置

打开“开始”并单击“设置”（齿轮图标）。

第2步 — 查找代理服务器

点击“网络和互联网”部分，然后在左侧菜单中点击“代理服务器”。

第3步 — 启用代理使用

在“手动代理设置”部分，在“使用代理服务器”中将滑块移动到“启用”状态。

步骤 4 — 输入您的代理数据

输入已购买的代理的地址和端口，然后点击“保存”。

第5步 — 进行快速检查

通过 whatismyip 或 myip 检查 IP 地址更改。

要禁用代理，只需转到“设置” — “网络和Internet” — “代理服务器”，然后在“使用代理服务器”中点击“禁用”。

要在 Mac 上配置代理，请从 calexismedia 观看这个视频。观看此视频。只需几分钟就可以设置新的 IP 地址。

如果您打算使用反检测浏览器，请始终遵循规则：1个代理 = 1个指纹。如果您为不同帐户使用相同的代理，那么可能会有同时封禁所有帐户的风险。

优势

帮助绕过所有类型的IP禁令。

高质量的代理使您看起来像普通用户。由于此，网站不会怀疑用户试图隐藏数据。

快速更换IP地址。即使被封禁，代理更换也只需5分钟。为此，建议随时备有几个代理。

适用于PC程序。连接到程序服务器时，开发人员将看到代理。

缺点

昂贵。 高质量代理的成本从每单位3美元开始，可达一百美元 — 取决于代理的类型。

代理只会欺骗您的IP地址。 这意味着在严重违反服务政策的情况下，您无法规避禁令。

当选择这种方法

代理服务器是绕过 IP 禁令的通用方法。这就是为什么普通用户和数字专业人士都会使用它们。

如果服务因严重违规而禁止您访问，仅仅更改IP地址是不够的。在这种情况下，最好使用代理服务器以及反检测浏览器。

方法 #6. 更改你的 MAC 地址

这种方法并不是最受欢迎的，因为它需要用户花费时间和具备一定的知识。

方法的实质

媒体访问控制或 MAC 地址是设备的唯一标识符，它是在制造设备时分配的。所有具有网页访问权限的设备都有 MAC 地址，包括：个人电脑、路由器和笔记本电脑。

如何实施

更改MAC地址的方式取决于您的操作系统。对于Windows操作系统，有两种更改MAC地址的方法。

方法 1. 通过网络和互联网设置更改 MAC 地址

步骤1 — 转到设置

在“开始”选项卡中打开“设置”。

第二步 — 更改您的适配器选项

选择“网络和Internet”，然后点击“更改适配器选项”。右键单击您的网络连接方法，然后点击“属性”。选择“Microsoft网络客户端”，然后点击“自定义”。

第3步 — 为您的新MAC地址创建一个文件夹

选择“高级”选项卡，然后在窗口中点击“网络地址”。如果没有这样的选项，转到第二种方法。如果有的话 — 则转到第4步。

第4步 — 设置您的新MAC地址

您可以在值字段中设置不同的MAC地址。例如，您可以使用browserling生成MAC地址。生成MAC地址后，将其粘贴到“值”框中，然后单击“确定”。

方法 #2. 通过注册表编辑器更改 MAC 地址

步骤 1 — 打开注册表编辑器

请在键盘上按下Windows + R键，并在注册表编辑器中键入“Regedit”。

步骤2 — 找到包含所有连接数据的文件夹

在窗口中打开以下文件夹 HKEY_LOCAL_MACHINE — SYSTEM — CurrentControlSet — Control — Class — {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

第 3 步 — 为新的 MAC 地址创建一个文件夹

打开0000文件夹。它包含几个带有网络和连接设备的文件夹。 点击“新建”并选择“字符串参数”。 将文件夹命名为“网络地址”。

第4步 — 设置您的新 MAC 地址

将新的Mac地址粘贴到“值”中。与第一种方法一样，您可以使用browserling来创建它。

第5步 — 重新启动您的设备

关闭注册表编辑器并重新启动设备。完成！现在您的设备有一个新的 MAC 地址。

老实说，当我第一次尝试重置我的 MAC 地址时，我花了很多时间。如果您遇到相同的问题，可以查看 High Techy 在 YouTube 上的逐步视频指南。MAC 用户也欢迎在 YouTube 上:)

优势

不收费。您可以免费为设备创建一个新的MAC地址，并手动设置。

缺点

重置MAC地址需要时间。

只有在简单的IP封禁情况下才有可能有所帮助。MAC地址只是服务分析的数据的一部分。在复杂的封禁情况下，更换MAC地址并不能解决问题。

选择这种方法的时机

MAC地址更换既适用于普通用户，也适用于专业人士。但是，数字专业人士另外还会使用其他方法。如果您被社交网络、邮件服务或搜索引擎封禁，您还应删除程序、清除缓存，并使用反检测程序。

方法 #7. 使用Tor浏览器

Tor浏览器是绕过IP封锁和服务限制的最古老免费方法之一。截至2023年，它仍然有效。

方法的本质

Tor 是一款免费的网络浏览器，允许您匿名访问站点和服务。为了实现这一点，Tor 使用三个随机服务器，通过这些服务器进行流量加密，并连接到您需要的服务器。

如何实施

步骤1 — 下载 Tor

访问Tor浏览器官方网站，选择您的操作系统并进行下载。如果您所在的国家屏蔽了该网站，请使用VPN或代理。不要尝试在其他网站下载该浏览器，因为这可能对您的设备造成危险。

步骤2 — 禁用JavaScript

为了增加匿名性，在安装浏览器后禁用 JavaScript。

优势

可绕过IP封禁并访问在特定地区被阻止的服务。

增加匿名性。Tor使得服务难以分析您的数据。

不利之处

服务和网站可以看到一个人正在使用 Tor。这意味着具有高级防欺诈保护的服务会对您的信任度较低。

连接速度较慢。由于顺序连接到随机服务器，因此站点和服务的下载速度会变慢。

在一些国家，整个 TOR 网络都被完全封锁。要绕过这些地点的封锁，您需要测试浏览器的不同设置或尝试另一种方法。

当选择这种方法时

Tor 是绕过访问网站限制的流行方式。然而，这种方法不太适用于专业合作伙伴和营销人员，因为那些具有高级保护水平的复杂服务已经学会识别 Tor 的使用。因此，他们要么阻止所有用户通过 Tor 访问，要么直接阻止用户本身。

方法 #8. 清除您的 DNS

DNS 是一种域名系统，它允许浏览器通过域名找到用户请求的网站。

方法的本质

每次您在搜索框中输入网站的名称时，DNS 将其转换为特定网站的 IP 地址。DNS 被称为互联网的电话簿，因为该系统存储有关所有 IP 地址及其字母值的信息。

如何实施

要在Windows上清除DNS，请按照以下步骤操作：

步骤 1 — 打开命令提示符

输入“cmd”并点击结果中的“命令提示符”。

步骤 2 — 重置您的 DNS

在命令提示符中键入组合ipconfig/flushdns。

第三步 — 确保 DNS 已重置

要检查 DNS 重置，请在命令提示符中键入 ipconfig/displaydns

优势

免费。您可以在没有特殊软件的情况下手动重置您的DNS。

DNS重置需要1-2分钟。

缺点

可能无法解决封禁问题。这个提示只对简单的一次性IP封禁有效。

通常作为单独方法效果不佳。擅长的用户会重置DNS，更改MAC地址，并使用代理或VPN来欺骗IP地址。

当选择这个方法时

总的来说，DNS 重置是对所有在网上花时间的用户来说都是一个有用的操作。就个人而言，这个解决方案曾两次帮助我解决了轻微的封禁问题，但在社交媒体和邮件服务被封禁时则没有产生任何效果。

方法 9： 使用云计算机

这是一种相当罕见的方法，通常被专家和初创企业使用。

方法的本质

云计算机是一台虚拟机器，它允许您通过位于其他地方的计算机执行网络上的任何操作。连接到云计算机时，您使用其全部功能：RAM、硬盘等。通常，云计算机用于扩大您设备的性能。例如，为了避免购买新的顶级个人电脑，用户甚至整个公司都租用云计算机。

通常，云计算机被那些需要性能出色的个人电脑的玩家使用。

如何实现

您需要找到一个提供云计算机服务的服务。通常，订阅费从5美元起。

选择云PC 时，请注意：

PC 的确切位置。如果云 PC 位于不适合您的位置，则将无法帮助您解决 IP 封禁问题。

成本。云 PC 是按使用量收费提供的。不要试图节俭并寻找免费解决方案 — 这对您和您的设备可能是危险的。

确保服务有支持团队。在选择订阅和设置云 PC 时，您可能需要帮助。

优势

扩展设备的功能。您将获得一个强大的设备，可以扩展您的网络能力。

您将能够绕过IP和指纹封禁。

缺点

费用从每月$5起。

如果云PC数据被封禁，您将不得不寻找另一个云PC，这将带来额外的费用。

云PC的数字指纹可能已经在不同网站上被封禁。

选择这种方法时

云PC适用于解决一次性封禁。然而，如果您经常在收集数据或使用多个账户时遭受平台封禁，最好注意其他方法。

方法 #10. 联系管理员

这只适用于您因错误禁止或因轻微违规行为而被禁止的情况。

方法的实质

您可以尝试直接通过网站管理员解除禁令。以这种方式解决问题可能需要很长时间，并且不能保证会取得结果。

如何实现

一般来说，各个平台和服务在被封禁时都有特殊的说明。您需要在网站上找到支持联系方式并准备好您的申诉。

我的经验表明，你需要写得简洁明了。例如，上诉模板可以如下所示：

问候

遇到了什么问题

有动机的回答，说明你被错误地禁止的原因

请求解禁

该方法的优势

免费。您唯一花费的是时间。

缺点

不能保证管理员会将您的IP地址从黑名单中移除。如果IP地址被封禁是因为严重违反了邮件服务政策，这种情况可能发生。

这可能需要很长时间。发送上诉后，管理员可能会从1天到几个月来考虑您的上诉。在某些情况下，您可能根本不会得到任何回应。

选择这种方法时

这种方法可能只适用于您确实没有违规，或者违规不严重的情况。无论如何，网站所有者可能会找到拒绝解除禁令的理由，或者干脆不予回复 — 至少，这是我很多次都遇到的情况。

就我个人而言，我只有一次直接通过管理员解除了封禁，那是因为在我之前已经封禁了该IP地址。

方法 #11. 从黑名单中移除您的 IP 地址

"上诉，上诉，上诉" 或者另一种方法，当你必须写下去然后等待时。

方法的本质

在网络中，你可以找到许多收集关于被封锁 IP 地址的数据的服务。特别是，有一些列出在电子邮件服务中被封锁的 IP 地址。

您的 IP 地址可能已被列入黑名单：

由于您的行为

如果有人在您之前使用过这个IP地址，并违反了特定服务的规则

由于失误。

如何实施

步骤 1 — 查找您的 IP 地址

如果您还不知道自己的IP地址，请通过网络上的专用服务进行检查。例如，whatismyip 或 what is my IP address。

步骤 2 — 检查哪些服务禁止了您的IP地址

在公共服务中检查您的IP地址是否被禁止。例如，您可以在mxtoolbox网站上进行此操作。

第3步 — 查找上诉方式

如果你发现你的 IP 地址被一些服务列入黑名单，请了解如何在特定服务中发送删除请求。

例如，这是您可以在Barracuda central上进行申诉的方式。

要从巴拉库达黑名单中删除您的IP，请填写有关您的IP的信息并解释移除原因

这就是您可以在 Spamhaus 网站上提起申诉的方式。

根据 Spamhaus 删除程序，您可以自动将您的 IP 地址从 PBL 数据库中移除。

上诉内容可能如下：

问候

描述阻止您使用服务的阻止方式

解释您没有违反服务规则

请求将您的IP地址从黑名单中移除

考虑从黑名单中移除您的IP地址所需的时间取决于特定的服务。 这可能需要几天或几周的时间。 与此同时，并不能保证封禁会被解除。

优势

免费。如果某些服务需要收费才能解除封禁，请小心，那可能是骗子。

缺点

需要时间。您需要向每个列入黑名单的IP地址发送上诉。

不能保证您的IP地址会被从黑名单中排除。例如，如果您的IP地址有严重违规行为，可能会被拒绝上诉。

当选择这种方法时

这种方法适用于与邮件服务合作的普通用户和专业人士。只有当您的 IP 地址被误封或之前使用过该 IP 地址的用户的行为导致封禁时，封禁才会被解除。

如何避免IP封禁

结合上述方法可以帮助绕过 IP 封禁并继续使用特定服务。然而，为了避免将来出现新的封禁，请始终牢记以下规则。

规则＃1。遵守供应商的法律和规定

熟悉您所在国家以及特定的ISP的法律、规定和管理制度。

您需要注意在线行为的限制，哪些主题是禁止的，以及哪些资源被屏蔽。

举例来说，在迪拜，即使是在私人讯息中也禁止发送18+内容；而在阿曼和朝鲜，用户不被允许使用VPN服务。

遵循这些规则，您可以避免与服务和法律发生问题。

规则 #2. 使用虚拟专用网络 (VPN)

VPN能帮助您避免受到封禁，保持匿名并保护数据免受入侵者的侵害。选择声誉良好的可靠VPN服务非常重要。在选择免费VPN时，有一个原则可能适用：如果您不知道公司是如何盈利的，那么它很可能是通过您和您的数据来获利的。

作为 VPN 的一种替代方案，您可以使用代理服务器。请注意，优质的代理仅替代您的 IP 地址，并不加密流量，因此使您尽可能地类似于我们普通用户。

规则＃3. 注意网络交流的礼仪

服务和平台不断分析用户的行为。为了不吸引安全系统和网站管理员的注意，遵守沟通和行为规则：

尊重他人的兴趣、意见、观点和宗教

避免批评和侮辱

不要骚扰其他用户

在私聊和用户帖子下避免发送过多的模板消息

规则＃4. 保护您的计算机

只使用经过验证且高质量的订阅许可服务。选择软件时，请从官方网站下载。

如果您经常在社交网络上工作，维护多个账户或从事联盟营销，您必须具备的基础是：

代理。代理应根据特定任务进行选择。对于高质量的多账户操作，需要使用住宅代理；而对于联盟和电子邮件营销，则可以考虑使用动态代理。始终保持5-10个代理备用。

检测防范浏览器。这种软件将帮助您从同一设备同时管理多个服务账户。

规则＃5。避免大规模行动

在站点上表现得像普通用户一样。例如，如果你需要发送消息或在用户的帖子下发布广告，尝试分阶段进行。这样可以帮助你避免网站管理员的注意。

关于内容本身，尽量写出独特且友好的文字，避免看起来像垃圾帖子。这将有助于避免网站不必要的关注，并增加用户采取有针对性的行动的可能性。

规则#6. 学习各种服务和网站的规则和政策

每个网站都有自己的规则和禁令。然而，有时候服务使用普遍措辞，这使得理解允许范围的界限变得困难。

在这些情况下，最好花时间阅读来自独立专家的对这些规则的评论。例如，联盟会员和营销人员经常面临网络封禁，并公开分享原因。

规则 #7. 遵守速度和交通限制

在网页抓取时，限制对站点服务器的请求数量，并逐渐收集数据。这将有助于避免因请求次数超过而被禁止 IP 地址。

如果您需要紧急收集数据，最好将任务分配给多台设备。这样可以降低设备和账户被封禁的风险。

规则 #8. 使用种子文件时要遵守法律

Torrents 包含很多有用的程序和信息，这些信息在官方网站上需要付费才能获得。

然而，从种子下载软件可能违反法律。在世界上大多数国家，下载和分发未经许可的内容都会导致行政甚至刑事责任。

种子文件可能包含恶意程序，这些程序可能感染您的设备并导致数据丢失。近年来，黑客越来越倾向于使用种子文件来传播病毒。一旦进入设备，恶意代码可能窃取用户的个人数据或利用受害者的设备进行非法用途。

规则 #9. 在使用公共无线网络时要小心

如果您需要在公共位置工作，请在开始工作之前检查位置的IP地址。例如，可以通过browserleaks。之后，再检查该IP地址是否被其他资源阻止。

如果IP地址被列入黑名单或被禁止访问，可通过使用代理服务器和VPN来访问您需要的网站和服务。

我建议永远不要通过公共Wi-Fi网络进行金钱交易或个人数据交易。否则，你可能会既没有数据，也没有钱。

就我个人而言，在我数字化事业初期，我的个人账户数据就是被这种方法盗取的。

结论

希望本文中收集的方法和技巧能帮助您找到如何绕过IP封禁并在网上高效工作的最佳方法。

如果您有任何问题，或者想要就特定技术提供反馈意见，我很乐意在评论区见到您。