在 Undetectable 浏览器中设置 TabProxy 代理

为什么选择TabProxy？

1. 增强机密性和匿名性： 只需配置代理，该服务将隐藏您的真实IP地址，并用来自庞大的住宅代理服务器池的随机IP地址替换它。

2. 绕过地理限制并访问全球内容： 使用 TabProxy，您可以访问受地理位置限制的网站和内容。

3. 保护您的在线帐户免受欺诈和攻击: TabProxy 可帮助保护您的在线帐户免受欺诈和网络攻击。

拥有无限制的同时会话数量，以及无限制的带宽。 具有99.99% 成功连接的几率。 拥有100% 清洁的IP资源池。 有超过2亿个大型IP流量池。 具有优质全天候现场人员支持。

TabProxy 价格的简要信息

住宅代理：每GB起$0.7。

数据中心代理：每IP起价 $2.5。

互联网服务提供商的代理服务器：每IP起价$3美元。

代理连接设置 - 说明

步骤1. 创建TabProxy代理服务器或登录

打开TabProxy网站，点击"登录"进行登录。如果您没有账户，点击"注册"创建一个账户。

步骤 2. 打开 TabProxy 工作页面。

登录您的账户，在主页面上点击“控制面板”按钮，以导航到服务中的代理设置页面。

步骤 3. 提取您的IP代理

如果您不确定如何使用 TabProxy 导出代理，请前往"快速指南"，探索不同选项，并选择最适合您需求的选项！

为什么使用 Undetectable

Undetectable.io 是一款反侦测浏览器，通过更改您设备的数字指纹，如操作系统、Cookies、语言、用户代理和字体等，来保护您的在线身份。它甚至可以更改移动设备的指纹。当与住宅代理一起使用时，它显著增加了保密性，允许您创建和管理多个独特的浏览器配置文件，具有各自的设置和扩展，防止网站识别它们之间的连接。非常适合处理多账户、加密钱包和网络抓取。

服务与竞争对手有何不同？

反检测浏览器的开发人员定期更新Chromium内核，使多个账户配置更好地融入普通互联网用户的数据中。该服务已连续3年保持99.99%的稳定运行时间。该程序已经优化，可加载5000多个账户配置档案。有3个版本：适用于Windows 10/11，适用于搭载M1/M2处理器的macOS设备，以及适用于搭载Intel处理器的macOS设备。

在酷炫功能中：

独特的安全技术使您能够在设备上、云端或自己的服务器上本地存储您的配置文件。适用于团队合作，具有设置超过33个权限设置的能力。

步骤 4. 启动反检测浏览器 Undetectable 并登录。

步骤 5. 选择“代理管理器”工具并配置代理连接。

如何设置代理？

点击“代理”以访问配置页面。

输入“代理人”并按“+”。

在“代理名称”字段中想出并输入您的独特名称。

选择“SOCKS5”类型，并将从TabProxy获取的配置文件粘贴到相应位置。

点击“检查代理”以验证连接的状态和质量。

如果检查成功，这意味着您已正确配置代理连接，并可以使用防检测浏览器更安全和匿名地使用互联网。