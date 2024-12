Configurando o proxy TabProxy no navegador antidetect Undetectable.io

Por que escolher TabProxy?

1. Aumente a confidencialidade e o anonimato: basta configurar um proxy e o serviço ocultará seu verdadeiro endereço IP e o substituirá por um endereço IP aleatório de uma vasta gama de servidores proxy residenciais.

2. Ultrapassar Restrições Geográficas e Acessar Conteúdo Global: Com o TabProxy, você pode acessar sites e conteúdos que são restritos devido à localização geográfica.

3. Proteja suas contas online contra fraudes e ataques: TabProxy pode ajudar a proteger suas contas online contra fraudes e ataques cibernéticos.

Com sessões simultâneas ilimitadas, bem como largura de banda ilimitada. Com uma chance de conexão bem-sucedida de 99,99%. Com 100% de pools limpas de recursos de IP. Com mais de 200 milhões de grandes pools de tráfego de IP. Com excelente suporte humano no local 24 horas por dia.

Breve informação sobre os preços do TabProxy

Proxy residencial: a partir de $0.7 por GB.

Proxy para data centers: a partir de $2.5 por IP.

Servidores proxy de provedores de serviços de Internet: a partir de US$ 3 por IP.

Configuração da Conexão de Proxy - Instruções

Passo 1. Criar servidor proxy TabProxy ou entrar

Abra o site TabProxy e clique em "Login" para fazer login. Se não tiver uma conta, clique em "Registrar" para criar uma conta.

Passo 2. Abra a página de trabalho TabProxy.

Acesse sua conta, clique no botão "Painel de Controle" na página principal para navegar até a página de configurações de proxy no serviço.

Etapa 3. Extrair seu proxy de IP

Se você não tem certeza de como exportar proxies usando o TabProxy, vá até o "Guia Rápido" para explorar diferentes opções e escolher a que melhor se adequa às suas necessidades!

Por que usar Undetectable

Undetectable.io é um navegador anti-detect que protege sua identidade online alterando as impressões digitais do seu dispositivo, como SO, cookies, idiomas, User-Agent, fontes, entre outros. Ele até altera as impressões digitais de dispositivos móveis. Quando usado com proxies residenciais, aumenta significativamente a confidencialidade, permitindo que você crie e gerencie múltiplos perfis de navegador exclusivos com suas próprias configurações e extensões, impedindo que sites identifiquem a conexão entre eles. Ideal para trabalhar com multi-contas, carteiras de criptomoeda e web scraping.

O que diferencia o serviço dos concorrentes?

Os desenvolvedores do navegador anti-detecção regularmente atualizam o núcleo do Chromium, permitindo que os perfis de várias contas se misturem melhor com os dados dos usuários médios da internet. O serviço demonstra uma disponibilidade estável de 99,99% por 3 anos. O programa é otimizado para carregar mais de 5000 perfis. Existem 3 versões: para Windows 10/11, para dispositivos com macOS em processadores M1/M2 e para macOS em processadores Intel.

Entre funções legais:

Criação em massa de perfis;

Colheita automática de cookies;

Gerentes para trabalho em lote de proxy e extensões;

Automação de ações via API;

O recurso interessante "Colar como humano" emula o comportamento humano ao colar texto, reduzindo o risco de detecção de automação;

Sincronizador de perfil permitindo controlar vários perfis de navegador simultaneamente. Suas ações na janela principal serão replicadas em outras janelas. Por exemplo, digitar texto, abrir novas abas, e assim por diante.

Tecnologias de segurança exclusivas permitem que você armazene seus perfis localmente no dispositivo, na nuvem ou em seu próprio servidor. Adequado para trabalho em equipe, com a capacidade de configurar mais de 33 configurações de permissão.

Passo 4. Inicie o navegador anti-detecção Undetectable e faça login.

Passo 5. Selecione a ferramenta "Gerenciador de Proxy" e configure a conexão de proxy.

Como configurar um proxy?

Clique em "Proxy" para acessar a página de configuração.

Insira "Agente" e pressione "+".

Pense e insira seu nome único no campo "Nome de Proxy".

Escolha o tipo "SOCKS5" e cole o arquivo de configuração obtido do TabProxy no local apropriado.

Pressione "Verificar Proxy" para verificar o status e a qualidade da conexão.

Se o cheque foi bem-sucedido, significa que você configurou a conexão do proxy corretamente e pode usar um navegador anti-detecção para uma utilização mais segura e anônima da internet.