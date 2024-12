Configurer le proxy TabProxy dans le navigateur antidétection Undetectable.io

Pourquoi choisir TabProxy?

1. Renforcer la confidentialité et l'anonymat : il vous suffit de configurer un proxy et le service masquera votre véritable adresse IP en la remplaçant par une adresse IP aléatoire provenant d'un large pool de serveurs proxy résidentiels.

2. Contournez les Restrictions Géographiques et Accédez au Contenu Mondial : Avec TabProxy, vous pouvez accéder à des sites web et du contenu qui sont restreints en raison de la localisation géographique.

3. Protégez vos comptes en ligne contre la fraude et les attaques : TabProxy peut aider à protéger vos comptes en ligne contre la fraude et les cyberattaques.

Avec des sessions simultanées illimitées et une bande passante illimitée. Avec une chance de connexion réussie de 99,99%. Avec des piscines de ressources IP 100% propres. Avec plus de 200 millions de grands bassins de trafic IP. Avec un excellent support humain sur site disponible 24h/24 et 7j/7.

Informations brèves sur les prix de TabProxy

Proxies résidentiels : à partir de 0,7 $ par Go.

Proxy pour les centres de données : à partir de 2,5 $ par adresse IP.

Serveurs proxy des fournisseurs de services Internet : à partir de 3 USD par IP.

Configuration de la connexion proxy - Instructions

Étape 1. Créez un serveur proxy TabProxy ou connectez-vous

Ouvrez le site TabProxy et cliquez sur "Connexion" pour vous connecter. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur "S'inscrire" pour en créer un.

Étape 2. Ouvrez la page de travail TabProxy.

Connectez-vous à votre compte, cliquez sur le bouton "Panneau de contrôle" sur la page principale pour accéder à la page des paramètres de proxy dans le service.

Étape 3. Extraire votre proxy IP

Si vous ne savez pas comment exporter des proxies en utilisant TabProxy, rendez-vous sur le "Guide rapide" pour explorer différentes options et choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins !

Pourquoi utiliser Undetectable

Undetectable.io est un navigateur anti-détection qui protège votre identité en ligne en modifiant les empreintes digitales de votre appareil, telles que le système d'exploitation, les cookies, les langues, l'User-Agent, les polices, etc. Il modifie même les empreintes digitales des appareils mobiles. Lorsqu'il est utilisé avec des proxys résidentiels, il augmente considérablement la confidentialité, vous permettant de créer et de gérer plusieurs profils de navigateur uniques avec leurs propres paramètres et extensions, empêchant les sites web d'identifier la connexion entre eux. Idéal pour travailler avec le multi-comptes, les portefeuilles cryptographiques et le web scraping.

Qu'est-ce qui distingue le service de ses concurrents ?

Les développeurs du navigateur anti-détection mettent régulièrement à jour le noyau Chromium, permettant aux profils multi-comptes de mieux se fondre dans les données des utilisateurs moyens d'Internet. Le service affiche un temps de disponibilité stable de 99,99% depuis déjà 3 ans. Le programme est optimisé pour charger plus de 5000 profils. Il existe 3 versions : pour Windows 10/11, pour les appareils avec macOS sur les processeurs M1/M2, et pour macOS sur les processeurs Intel.

Parmi les fonctions sympas :

Création de profils en masse ;

Récolte automatique de cookies ;

Gestionnaires pour le travail en masse de proxy et d'extensions ;

Automatisation des actions via API ;

Fonction intéressante "Coller comme un humain" qui imite le comportement humain lors du collage de texte, réduisant ainsi le risque de détection de l'automatisation ;

Synchronisateur de profils permettant de contrôler simultanément plusieurs profils de navigateur. Vos actions dans la fenêtre principale seront reproduites dans les autres fenêtres. Par exemple, la saisie de texte, l'ouverture de nouveaux onglets, et ainsi de suite.

Des technologies de sécurité uniques vous permettent de stocker vos profils localement sur l'appareil, dans le cloud ou sur votre propre serveur. Convient pour le travail d'équipe, avec la possibilité de configurer plus de 33 paramètres d'autorisation.

Étape 4. Lancez le navigateur anti-détection Undetectable et connectez-vous.

Étape 5. Sélectionnez l'outil "Gestionnaire de proxy" et configurez la connexion proxy.

Comment configurer un proxy?

Cliquez sur "Proxy" pour accéder à la page de configuration.

Entrez "Agent" et appuyez sur "+".

Inventez et saisissez votre nom unique dans le champ "Nom du proxy".

Choisissez le type "SOCKS5" et collez le fichier de configuration obtenu de TabProxy à l'endroit approprié.

Appuyez sur "Vérifier le proxy" pour vérifier l'état et la qualité de la connexion.

Si la vérification a réussi, cela signifie que vous avez configuré correctement la connexion proxy et pouvez utiliser un navigateur anti-détection pour une utilisation plus sécurisée et anonyme d'Internet.