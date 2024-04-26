Настройка прокси TabProxy в антидетект браузере Undetectable.io

Почему стоит выбрать TabProxy?

1. Повысьте конфиденциальность и анонимность: достаточно провести настройку прокси и сервис спрячет ваш реальный IP-адрес и заменит его случайным IP-адресом из обширного пула резидентских прокси серверов.

2. Обходите географические ограничения и получайте доступ к глобальному контенту: С помощью TabProxy вы можете получить доступ к веб-сайтам и контенту, доступ к которому ограничен из-за географического местоположения.

3. Защитите свои онлайн-аккаунты от мошенничества и атак: TabProxy может помочь защитить ваши онлайн-аккаунты от мошенничества и кибератак.

С неограниченным количеством одновременных сеансов, а также неограниченной пропускной способностью. С вероятностью успешного подключения 99,99%. Со 100% чистыми пулами IP-ресурсов. С более чем 200 млн больших пулов IP-трафика С отличной круглосуточной человеческой поддержкой на месте.

Краткие сведения о ценах на TabProxy

Резидентские прокси: от 0,7 доллара США за ГБ.

Прокси для центров обработки данных: от 2,5 долларов США за IP.

Прокси-серверы интернет-провайдеров: от 3 долларов США за IP.

Настройка прокси соединения - инструкция

Шаг 1. Создайте прокси-сервер TabProxy или войдите в него

Откройте сайт TabProxy и нажмите «Войти», чтобы войти в систему. Если у вас нет учетной записи, нажмите кнопку «Зарегистрироваться», чтобы создать учетную запись.

Шаг 2. Откройте страницу работы TabProxy.

Войдите в свою учетную запись, нажмите кнопку «Панель управления» на главной странице, чтобы перейти на страницу настройки прокси в сервисе.

Шаг 3. Извлеките свой IP-прокси

Если вы не знаете, как экспортировать прокси с помощью TabProxy, перейдите к "Краткому руководству", чтобы изучить различные варианты и подобрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям!

Зачем использовать Undetectable

Undetectable.io - это антидект браузер, который защищает вашу личность в интернете, изменяя цифровые отпечатки устройства, такие как ОС, cookies, языки, User-Agent, шрифты и т.д. Есть фингерпринты даже мобильных устройств. При использовании с резидентскими прокси, значительно увеличивает конфиденциальность, позволяет создавать и управлять множеством уникальных браузерных профилей со своими настройками и расширениями, не давая сайтам идентифицировать связь между ними. Идеально для работы с мультиаккаунтингом, крипто-кошельками и веб-скрейпингом.

Что выделяет сервис на фоне конкурентов?

Разработчики антидетект браузера регулярно обновляют ядро Chromium, что позволяет мультиаккаунт профилям лучше сливаться с данными среднестатистических интернет-пользователей. Сервис демонстрирует стабильный аптайм 99,99% уже 3 года. Программа оптимизирована для прогрузки более 5000 профилей. Существуют 3 версии: для Windows 10/11, для техники с macOS на процессорах M1/M2, для macOS на процессорах Intel.

Среди крутых функций:

Массовое создание профилей;

Автоматический фарм cookies;

Менеджеры для массовой работы с прокси и расширениями;

Автоматизация действий через API;

Интересная функция "Paste like a human" эмулирует человеческое поведение при вставке текста, что снижает риск обнаружения автоматизации;

Синхронизатор, позволяющий одновременно управлять несколькими браузерными профилями. Ваши действия в главном окне будут повторяться в других окнах. Например, набор текста, открытие новых вкладок и т.д.

Уникальные технологии безопасности позволяют хранить ваши профили локально на устройстве, в облаке, или на вашем собственном сервере. Подходит для командной работы, с возможностью задать более 33 настроек прав.

Шаг 4. Запустите антидетект браузер Undetectable и авторизуйтесь.

Шаг 5. Выберите инструмент “Менеджер прокси” и проведите настройку прокси соединения.

Как настроить прокси?

Нажмите «Proxy», чтобы перейти на страницу конфигурации.

Введите «Агент» и нажмите «+».

Придумайте и укажите свое уникальное название в поле «Имя прокси».

Выберите тип «SOCKS5» и вставьте конфигурационный файл, полученный из TabProxy, в соответствующее место.

Нажмите «Проверить прокси», чтобы проверить статус и качество подключения.

Если проверка прошла успешно, значит вы правильно настроили прокси соединение и можете использовать антидетект браузер для более защищенного и анонимного использования сети Интернет.