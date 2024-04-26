Настройка прокси TabProxy в антидетект браузере Undetectable.io

Как настроить прокси от сервиса TabProxy в антидетект браузере Undetectable?
Почему стоит выбрать TabProxy?
1. Повысьте конфиденциальность и анонимность: достаточно провести настройку прокси и сервис спрячет ваш реальный IP-адрес и заменит его случайным IP-адресом из обширного пула резидентских прокси серверов.
2. Обходите географические ограничения и получайте доступ к глобальному контенту: С помощью TabProxy вы можете получить доступ к веб-сайтам и контенту, доступ к которому ограничен из-за географического местоположения.
3. Защитите свои онлайн-аккаунты от мошенничества и атак: TabProxy может помочь защитить ваши онлайн-аккаунты от мошенничества и кибератак.
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С неограниченным количеством одновременных сеансов, а также неограниченной пропускной способностью.
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С вероятностью успешного подключения 99,99%.
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Со 100% чистыми пулами IP-ресурсов.
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С более чем 200 млн больших пулов IP-трафика
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С отличной круглосуточной человеческой поддержкой на месте.
Краткие сведения о ценах на TabProxy
Резидентские прокси: от 0,7 доллара США за ГБ.
Прокси для центров обработки данных: от 2,5 долларов США за IP.
Прокси-серверы интернет-провайдеров: от 3 долларов США за IP.
Настройка прокси соединения - инструкция
Шаг 1. Создайте прокси-сервер TabProxy или войдите в него
Откройте сайт TabProxy и нажмите «Войти», чтобы войти в систему. Если у вас нет учетной записи, нажмите кнопку «Зарегистрироваться», чтобы создать учетную запись.
Шаг 2. Откройте страницу работы TabProxy.
Войдите в свою учетную запись, нажмите кнопку «Панель управления» на главной странице, чтобы перейти на страницу настройки прокси в сервисе.
Шаг 3. Извлеките свой IP-прокси
Если вы не знаете, как экспортировать прокси с помощью TabProxy, перейдите к "Краткому руководству", чтобы изучить различные варианты и подобрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям!
Зачем использовать Undetectable
Undetectable.io - это антидект браузер, который защищает вашу личность в интернете, изменяя цифровые отпечатки устройства, такие как ОС, cookies, языки, User-Agent, шрифты и т.д. Есть фингерпринты даже мобильных устройств. При использовании с резидентскими прокси, значительно увеличивает конфиденциальность, позволяет создавать и управлять множеством уникальных браузерных профилей со своими настройками и расширениями, не давая сайтам идентифицировать связь между ними. Идеально для работы с мультиаккаунтингом, крипто-кошельками и веб-скрейпингом.
Что выделяет сервис на фоне конкурентов?
Разработчики антидетект браузера регулярно обновляют ядро Chromium, что позволяет мультиаккаунт профилям лучше сливаться с данными среднестатистических интернет-пользователей. Сервис демонстрирует стабильный аптайм 99,99% уже 3 года. Программа оптимизирована для прогрузки более 5000 профилей. Существуют 3 версии: для Windows 10/11, для техники с macOS на процессорах M1/M2, для macOS на процессорах Intel.
Среди крутых функций:
- Массовое создание профилей;
- Автоматический фарм cookies;
- Менеджеры для массовой работы с прокси и расширениями;
- Автоматизация действий через API;
- Интересная функция "Paste like a human" эмулирует человеческое поведение при вставке текста, что снижает риск обнаружения автоматизации;
- Синхронизатор, позволяющий одновременно управлять несколькими браузерными профилями. Ваши действия в главном окне будут повторяться в других окнах. Например, набор текста, открытие новых вкладок и т.д.
Уникальные технологии безопасности позволяют хранить ваши профили локально на устройстве, в облаке, или на вашем собственном сервере. Подходит для командной работы, с возможностью задать более 33 настроек прав.
Шаг 4. Запустите антидетект браузер Undetectable и авторизуйтесь.
Шаг 5. Выберите инструмент “Менеджер прокси” и проведите настройку прокси соединения.
Как настроить прокси?
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Нажмите «Proxy», чтобы перейти на страницу конфигурации.
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Введите «Агент» и нажмите «+».
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Придумайте и укажите свое уникальное название в поле «Имя прокси».
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Выберите тип «SOCKS5» и вставьте конфигурационный файл, полученный из TabProxy, в соответствующее место.
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Нажмите «Проверить прокси», чтобы проверить статус и качество подключения.
Если проверка прошла успешно, значит вы правильно настроили прокси соединение и можете использовать антидетект браузер для более защищенного и анонимного использования сети Интернет.