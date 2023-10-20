Как использовать синхронизатор профилей в браузере Undetectable: пошаговое руководство

Как использовать Синхронизатор профилей в браузере Undetectable
Функция Синхронизации профилей позволяет выполнять одни и те же действия одновременно в нескольких профилях. С момента запуска синхронизации, ваши действия в основном окне будут автоматически воспроизводиться или синхронизироваться в других окнах. Например, ввод текста, открытие новых вкладок, прокрутка социальных сетей, управление расширениями и прочее.
Пошаговое руководство по использованию Синхронизатора
Синхронизатор доступен всем пользователям Undetectable browser на любом платном тарифе. Чтобы им воспользоваться, нужно:
- Открыть профили, в которых будут выполнять синхронные действия. Для быстрого запуска, можно воспользоваться менеджером профилей. Откройте менеджер профилей, выделите нужные профили и запустите их. Предварительно, можно использовать массовое создание, если профилей нет вовсе.
- Выберите пункт “Синхронизация” в главном меню.
- Выберите профили, которые необходимо синхронизировать. Можно разом выбрать все открытые профили, воспользовавшись специальным чекбоксом. На данном этапе также можно определить, какое окно будет являться главным, а какие подчиненными. Просто выберите в таблице тот профиль, который хотите сделать главным, нажмите напротив него три точки и выберите “Make the main”.
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Далее нажмите “Запустить Синхронизацию”.
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Теперь можно настроить расположение окон. Их можно автоматически разместить каскадом, в одну или две линии, или вынести окно главного профиля на передний план.
Опционально, можно изменить в процессе работы главное окно, перезапустить синхронизацию, если что-то идет не по плану, открыть вкладку, идентичную той, что в главном профиле, или закрыть все вкладки во всех профилях и открыть вставленную ссылку.
❗Сейчас Синхронизатор доступен только на Windows. Если в процессе работы появятся ошибки, обратитесь в техническую поддержку.
Как работать с подчиненным профилем
Если вам потребуется выполнить какое-то действие в одном подчиненном окне, без влияние на другие подчиненные окна, просто сделайте это. Такие действия не остановят синхронизацию, и вернувшись к управлению главным профилем, синхронизация продолжит работать в обычном режиме. Таким образом можно вводить пароли, проводить авторизации и т.д. В общем, в любой ситуации, когда действия не должны быть совсем идентичными.
Для чего нужен Синхронизатор
Это идеальное решение для тех, кто хочет автоматизировать рабочий процесс, без особых навыков в написании скриптов и использовании API.
- Подходит для airdrops, и любой активности с фармом криптовалюты.
- Поможет качественно прогреть аккаунты в социальных сетях.
- Может использоваться для быстрого размещения объявлений, рекламы, товаров и услуг одновременно на нескольких досках объявлений и т.д.
- Пригодится в сборе данных.
В общем, функционал ограничен только вашей фантазией.