Как использовать Синхронизатор профилей в браузере Undetectable

Как использовать синхронизатор профилей в браузере Undetectable: пошаговое руководство

Функция Синхронизации профилей позволяет выполнять одни и те же действия одновременно в нескольких профилях. С момента запуска синхронизации, ваши действия в основном окне будут автоматически воспроизводиться или синхронизироваться в других окнах. Например, ввод текста, открытие новых вкладок, прокрутка социальных сетей, управление расширениями и прочее.

Пошаговое руководство по использованию Синхронизатора

Синхронизатор доступен всем пользователям Undetectable browser на любом платном тарифе. Чтобы им воспользоваться, нужно:

  1. Открыть профили, в которых будут выполнять синхронные действия. Для быстрого запуска, можно воспользоваться менеджером профилей. Откройте менеджер профилей, выделите нужные профили и запустите их. Предварительно, можно использовать массовое создание, если профилей нет вовсе.
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  1. Выберите пункт “Синхронизация” в главном меню.
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  1. Выберите профили, которые необходимо синхронизировать. Можно разом выбрать все открытые профили, воспользовавшись специальным чекбоксом. На данном этапе также можно определить, какое окно будет являться главным, а какие подчиненными. Просто выберите в таблице тот профиль, который хотите сделать главным, нажмите напротив него три точки и выберите “Make the main”.
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  1. Далее нажмите “Запустить Синхронизацию”.

  2. Теперь можно настроить расположение окон. Их можно автоматически разместить каскадом, в одну или две линии, или вынести окно главного профиля на передний план.

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Опционально, можно изменить в процессе работы главное окно, перезапустить синхронизацию, если что-то идет не по плану, открыть вкладку, идентичную той, что в главном профиле, или закрыть все вкладки во всех профилях и открыть вставленную ссылку.

❗Сейчас Синхронизатор доступен только на Windows. Если в процессе работы появятся ошибки, обратитесь в техническую поддержку.

Как работать с подчиненным профилем

Если вам потребуется выполнить какое-то действие в одном подчиненном окне, без влияние на другие подчиненные окна, просто сделайте это. Такие действия не остановят синхронизацию, и вернувшись к управлению главным профилем, синхронизация продолжит работать в обычном режиме. Таким образом можно вводить пароли, проводить авторизации и т.д. В общем, в любой ситуации, когда действия не должны быть совсем идентичными.

Для чего нужен Синхронизатор

Это идеальное решение для тех, кто хочет автоматизировать рабочий процесс, без особых навыков в написании скриптов и использовании API.

  • Подходит для airdrops, и любой активности с фармом криптовалюты.
  • Поможет качественно прогреть аккаунты в социальных сетях.
  • Может использоваться для быстрого размещения объявлений, рекламы, товаров и услуг одновременно на нескольких досках объявлений и т.д.
  • Пригодится в сборе данных.

В общем, функционал ограничен только вашей фантазией.

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