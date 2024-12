Wie man den Profilsynchronisierer in Undetectable Browser verwendet: Ein Schritt-für-Schritt-Anleitung

Anleitung zur Verwendung des Synchronisators

Der Synchronisator steht allen Benutzern des Undetectable Browsers auf jeder kostenpflichtigen Tarifstufe zur Verfügung. Um ihn zu nutzen, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

Öffnen Sie die Profile, in denen synchronisierte Aktionen ausgeführt werden sollen. Sie können den Profil-Manager verwenden, um schnell zu starten. Öffnen Sie den Profil-Manager, markieren Sie die gewünschten Profile und starten Sie sie. Sie können auch die Massenerstellung verwenden, wenn noch keine Profile vorhanden sind.

Wählen Sie "Synchronisierung" im Hauptmenü aus.

Wählen Sie die Profile aus, die synchronisiert werden sollen. Sie können alle geöffneten Profile auf einmal auswählen, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen verwenden. Sie können auch festlegen, welches Fenster das Hauptfenster sein soll und welche Fenster untergeordnet sind. Wählen Sie einfach das Profil in der Tabelle aus, das Sie zum Hauptprofil machen möchten, klicken Sie auf die drei Punkte daneben und wählen Sie "Als Hauptprofil festlegen".

Klicken Sie dann auf "Synchronisierung starten". Sie können nun die Anordnung der Fenster anpassen. Sie können sie automatisch kaskadierend, in einer oder zwei Zeilen anordnen oder das Hauptprofilfenster in den Vordergrund bringen.

Optional können Sie während des Betriebs das Hauptfenster ändern, die Synchronisierung neu starten, wenn etwas schief läuft, eine Registerkarte öffnen, die der im Hauptprofil entspricht, oder alle Registerkarten in allen Profilen schließen und einen eingefügten Link öffnen.

❗Der Synchronisator ist derzeit nur unter Windows verfügbar. Wenn während des Betriebs Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an den technischen Support.

Arbeiten mit einem untergeordneten Profil

Wenn Sie eine Aktion in einem untergeordneten Fenster ausführen möchten, ohne die anderen untergeordneten Fenster zu beeinflussen, können Sie dies einfach tun. Solche Aktionen unterbrechen die Synchronisierung nicht, und wenn Sie zur Steuerung des Hauptprofils zurückkehren, wird die Synchronisierung wie gewohnt fortgesetzt. Auf diese Weise können Sie Passwörter eingeben, sich anmelden usw. In jeder Situation, in der die Aktionen nicht identisch sein sollten.

Wofür wird der Synchronisator benötigt?

Dies ist die ideale Lösung für diejenigen, die ihren Arbeitsablauf automatisieren möchten, ohne besondere Kenntnisse im Schreiben von Skripten und der Verwendung von APIs.

Geeignet für Airdrops und jede Aktivität im Zusammenhang mit dem Kryptowährungs-Farming.

Hilft dabei, Social-Media-Konten qualitativ zu erwärmen.

Kann für das schnelle Platzieren von Anzeigen, Werbung, Produkten und Dienstleistungen auf mehreren Anzeigenbrettern gleichzeitig usw. verwendet werden.

Nützlich bei der Datensammlung.

Im Allgemeinen ist der Funktionsumfang nur durch Ihre Fantasie begrenzt.