Undetectable 2.12: Bessere Fingerabdrücke & Verbesserte Bequemlichkeit

Begrüßen Sie das frische Update des Undetectable Browsers 2.12, bei dem einige wichtige Tarnungen verbessert und kleine Funktionen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit hinzugefügt wurden.

Verbesserungen bei Fingerabdrücken

Im Update 2.12 wurden sowohl geringfügige Tarnungen wie Header verbessert, deren Reihenfolge nun der eines herkömmlichen Browsers entspricht, als auch wichtigere Verbesserungen vorgenommen:

Verbesserte Tarnung von MediaDevices

Eine wichtige Änderung in der neuen Version des Browsers ist die Verbesserung der Tarnung von Informationen über angeschlossene Mediengeräte wie Kamera und Mikrofon. Diese Informationen, bekannt als MediaDevices, werden nun aus unseren Konfigurationen übernommen, um Ihre Online-Spuren noch realistischer zu gestalten.

Achtung! Sicherheit Ihrer Kamera und Ihres Mikrofons

Es ist jedoch wichtig, die Sicherheit im Auge zu behalten. Geben Sie niemals Websites die Erlaubnis, auf Ihre Kamera oder Ihr Mikrofon zuzugreifen. Andernfalls kann die Tarnung Ihrer Geräteinformationen im Profil beeinträchtigt werden, was potenziell Ihre Online-Privatsphäre gefährden könnte. Wir arbeiten daran, diese Einschränkung zu umgehen.

Deaktivierung der Tarnung von WebGPU und SpeechSynthesis im Advanced-Tab

Um Ihr Online-Profil flexibler zu verwalten, haben wir die Möglichkeit hinzugefügt, die Tarnung von Informationen über Ihre Grafikkarte und installierte Sprachpakete im System im Advanced-Tab zu deaktivieren.

Einige Websites können auf diese Tarnungen als Bedrohung reagieren, was zu Einschränkungen des Zugriffs führen kann.

Realistischere Konfigurationen für Android

Für Profile mit Konfigurationen, die mobile Geräte mit Android imitieren, haben wir den Parameter "navigator.contacts" hinzugefügt. Dadurch werden die Konfigurationen für mobile Geräte noch realistischer und ermöglichen es Ihnen, das Verhalten echter Geräte zu imitieren.

Benutzerfreundlicher

Noch realistischer: Paste like human

Die Funktion "Paste like human", die das Einfügen von Text imitiert, ist etwas langsamer geworden, um Ihre Aktivitäten im Internet natürlicher zu gestalten.

Profilinformationen in der Taskleiste

In der Windows-Taskleiste wird nun beim Hovern über das Profil-Symbol der Profilname und der Name der Website angezeigt. Dies erleichtert die Navigation und ermöglicht eine bessere Orientierung in Ihrer Online-Aktivität.

Zusätzlich wird der Profilname nun auch kurz auf dem Symbol in der Taskleiste angezeigt.

Fehlerbehebungen und Unterstützung für spezielle Sprachsymbole

Wir haben auch einige Fehler behoben, einschließlich der Unterstützung für spezielle Sprachsymbole in Proxy-Passwörtern, um die allgemeine Stabilität und Funktionalität des Browsers zu verbessern. Darüber hinaus wurde die Tarnung von WebRTC mit IPv6 behoben.

Nächste Pläne

Und zu guter Letzt: Das Update auf Chrome-Version 118 ist in naher Zukunft geplant, was bedeutet, dass Sie immer einen Schritt voraus in Bezug auf Online-Sicherheit und -Funktionalität sein werden.