Vergleich der besten Anti-Erkennungs-Browser im Jahr 2024

Einführung

Hey, Leute! Viele von uns haben schon Fälle von Online-Blockaden erlebt. Ich arbeite in der Affiliate-Marketing-Branche, weshalb der Zugriff auf Daten entscheidend ist. Glücklicherweise konnte ich bisher die meisten dieser Probleme mit Hilfe von Anti-Detect-Browsern lösen.

Das ist der Grund, warum ich heute hier bin – um mein Wissen mit all euch zu teilen. Wenn du auf der Suche nach einem Anti-Detect-Browser bist, ist dies die Bewertung für dich!

Ich werde mein Bestes geben, um Ihnen alles zu erzählen, was ich kann, über die praktischsten ADBs. Dieser Artikel behandelt all die folgenden Punkte:

Wie man einen Anti-Detect-Browser auswählt

Preise

Bewertungen

Bewertungskriterien

Dies wird für jeden wertvoll sein, für den es unerlässlich ist, anonym zu arbeiten, während eine große Menge von Daten verarbeitet wird – sei es für SMM-Experten, E-Commerce-Spezialisten, Webmaster oder Partnerprogramme.

Zu Ihrer Bequemlichkeit finden Sie hier eine Inhaltsübersicht:

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Wirksamkeit einer ADB zu bewerten. Ich ziehe es vor, einen umfassenden Ansatz zu wählen, der die wichtigsten Parameter berücksichtigt - das ist es, worüber wir sprechen werden.

Strategie zur Evaluierung von 14 Anti-Erkennungs-Browsern

Es gibt eine Menge anständiger Anti-Detect-Browser da draußen, was es schwierig macht, einen bestimmten auszuwählen. Für diesen Test habe ich 14 Dienste ausgewählt, die alle Anforderungen erfüllen.

Hier ist eine Liste von Parametern, die ich für kritisch halte:

Eigenschaften . Grundlegende Parameter wie Geschwindigkeit, Ad-Block usw. Dies ist oft der bestimmende Faktor bei der Auswahl.

. Grundlegende Parameter wie Geschwindigkeit, Ad-Block usw. Dies ist oft der bestimmende Faktor bei der Auswahl. Preis und Verfügbarkeit . Einige ADBs bieten Testversionen mit eingeschränkten Funktionen oder Tarifplanoptionen an.

. Einige ADBs bieten Testversionen mit eingeschränkten Funktionen oder Tarifplanoptionen an. Integrationsfunktionen . Grundlegende Funktionen allein reichen manchmal nicht aus, aber durch die Integration von Zusatzsoftware können Sie den Prozess optimieren.

. Grundlegende Funktionen allein reichen manchmal nicht aus, aber durch die Integration von Zusatzsoftware können Sie den Prozess optimieren. Ziele . Alle ADBs sind großartig darin, Sie online anonym zu halten. Einige eignen sich jedoch besser für SMM-Zwecke, während andere für Affiliate-Marketing usw. Ich werde mein Bestes geben, um sie zu klassifizieren.

. Alle ADBs sind großartig darin, Sie online anonym zu halten. Einige eignen sich jedoch besser für SMM-Zwecke, während andere für Affiliate-Marketing usw. Ich werde mein Bestes geben, um sie zu klassifizieren. Bewertungen. Ich habe nicht persönlich alle Browser in dieser Liste verwendet. Deshalb werde ich mich auf Benutzerbewertungen verlassen, um die objektivste Bewertung zu geben.

Natürlich ist die Reihe der Funktionen von Anti-Detect-Browsern ziemlich umfangreich. Doch dies sind die Kriterien, die ich nützlich fand, als ich zu diesem Thema recherchiert habe. Ich empfehle dir, anhand dieser als Leitfaden einen Anti-Detect-Browser auszuwählen.

Bevor wir dazu übergehen, jeden Anti-Detect-Browser einzeln zu diskutieren, habe ich zur Vereinfachung eine allgemeine Vergleichstabelle mit den günstigsten Tarifoptionen erstellt. Dabei möchte ich auch auf ihre wichtigsten Merkmale und Positionierungen hinweisen.

Vergleichstabelle mit den wichtigsten Parametern der überprüften ADBs

Name Mindestmonatliche Kosten und kostenloser Test Merkmale 1. Undetectable Browser – ermöglicht die Verwaltung einer unbegrenzten Anzahl von Konten Monatliche Kosten: ab 39 $

Kostenloser Test: verfügbar - Bietet Einstellungen zum Umgehen von Filtern und zur Identifizierung von Bots.

- Gewährleistet ein hohes Maß an Anonymität für heimliche Online-Aktivitäten. 2. GoLogin - ein multifunktionaler Anti-Erkennungsbrowser für Affiliate-Marketing und Multi-Account-Betrieb Monatliche Kosten: ab 24 $

Kostenloser Test: verfügbar - Ermöglicht das Verwalten einer Vielzahl von Browserprofilen für ein ganzes Team.

- Ermöglicht das Erstellen von Browserprofilen mit verschiedenen GEOs und anderen Einstellungen. 3. Incogniton - ein fortschrittlicher ADB für sicheres und anonymes Surfen im Web Monatliche Kosten: ab 21 $

Kostenloser Test: verfügbar - Spezialisiert sich auf Anonymität und Online-Sicherheit mit Funktionen, die beim Umgehen von Sperren helfen.

- Verfügt über einzigartige Browser-Fingerabdrücke und die Möglichkeit, individuelle Profile für jede Aufgabe zu erstellen. 4. Multilogin - die beste Anti-Detect-Lösung für die Skalierung Ihres Unternehmens Monatliche Kosten: ab 75 €

Kostenloser Test: nicht verfügbar - Ermöglicht das Erstellen vieler Profile mit einzigartiger Browser-Historie, Cookies und IP-Adressen. 5. АdsPower - das ideale ADB für Multi-Kontozwecke Monatliche Kosten: ab 5,4 $

Kostenloser Test: verfügbar - Sichert anonymen Zugriff auf Webressourcen für Marktforschungs- und Konkurrenzanalysezwecke. 6. Dolphin Anty - ein Anti-Detect-Browser für Affiliate-Marketing, speziell für Teamarbeit Monatliche Kosten: ab 71 $

Kostenloser Test: verfügbar - Bietet zuverlässige Tools zum Umgehen von CAPTCHA und Sicherheitsmechanismen. 7. Octo Browser - ein universelles ADB für alle Zwecke Monatliche Kosten: ab 21 €

Kostenloser Test: nicht verfügbar - Erstellt anpassbare Browserprofile für eine Vielzahl von Zwecken.

- Unterstützt die Automatisierung von Aktionen für Web-Scraping-Aufgaben. 8. Morelogin - der sicherste Dienst für Multi-Kontozwecke in allen sozialen Medien Monatliche Kosten: ab 9 $

Kostenloser Test: verfügbar - Verfügt über spezielle Funktionen für die Arbeit mit sozialen Medien und Online-Diensten.

- Kann mehrere Browserprofile mit einzigartigen Merkmalen verwalten. 9. Ultimate Orb - ein perfektes Werkzeug für SMM und Affiliate-Marketing-Aktivitäten, das die Spielregeln ändert Monatliche Kosten: ab 3,3 $ (für 1 Benutzer für 30 Tage)

Kostenloser Test: verfügbar - Spezialisiert sich auf die Gewährleistung der Benutzeranonymität bei der Arbeit mit Anzeigennetzwerken und für Affiliate-Marketing.

- Ermöglicht das Erstellen von Browsersitzungen mit unterschiedlichen Merkmalen. 10. Kameleo - eine Plattform, die sich hervorragend zum Verwalten digitaler Vermögenswerte eignet Monatliche Kosten: ab 50 €

Kostenloser Test: nicht verfügbar - Ermöglicht das Emulieren von Browsern und Geräten, um Anti-Bot-Schutzmaßnahmen zu umgehen. 11. SmartProxy - verwendet Proxies, um den Zugriff auf die Geschäftsdaten Ihrer Wettbewerber in allen GEOs zu ermöglichen Monatliche Kosten: ab 8,5 $

Kostenloser Test: nicht verfügbar - Gut integriert mit Proxies, um Anonymität sicherzustellen und Sperrmaßnahmen zu umgehen. 12. Ghost Browser - ein Browser, der sich hervorragend für Online-Unternehmen und Bildungssysteme eignet Monatliche Kosten: ab 21 $

Kostenloser Test: verfügbar - Erstellt mehrere Sitzungen und gruppiert sie nach Tabs.

- Geeignet für Online-Multi-Konten-Aktivitäten. 13. Lalicat - der beste Browser für anonymes Web- und Tor-Surfen Monatliche Kosten: ab 59 $

Kostenloser Test: verfügbar - Bietet Lösungen für die anonyme Nutzung von Online-Ressourcen und privates Web-Surfen.

- Bietet Kontrolle über Parameter, um Erkennung und Web-Scraping zu vermeiden. 14. VMLogin - kann mehrere PCs durch virtuelle Geschäftsprofile ersetzen Monatliche Kosten: ab 99 $

Kostenloser Test: verfügbar - Spezialisiert sich auf den anonymen Zugriff auf Online-Ressourcen mit Schwerpunkt auf der Sitzungsverwaltung.

- Ermöglicht das Erstellen virtueller Browsersitzungen mit einzigartigen Merkmalen.

Du hast wahrscheinlich bereits ein Auge auf eine bestimmte Option oder alle gleichzeitig geworfen - ich bin hier, um dir mehr Details darüber zu erzählen.

1. Undetectable Browser - ermöglicht es Ihnen, eine unbegrenzte Anzahl von Konten zu verwalten

Undetectable Browser-Startbildschirm

Aktuell ist der Undetectable Browser wahrscheinlich der beste Anti-Detect-Browser für Affiliate-Marketing. Er ermöglicht es Ihnen, eine unbegrenzte Anzahl von Konten auf jeder Plattform von einem einzigen Gerät aus zu erstellen und sich keine Gedanken über die Datensicherheit zu machen. Der Browser ist weltweit bekannt und gewinnt auch in Russland zunehmend an Bedeutung.

Desktop-Panel des nicht nachweisbaren Browsers

Schlüsselfunktionen

Mehrere Profile. Der Browser ermöglicht es Ihnen, Tausende von Profilen von einem einzigen Gerät aus zu verwalten, wobei soziale Medien jeden Account als einzigartig behandeln.

Der Browser ermöglicht es Ihnen, Tausende von Profilen von einem einzigen Gerät aus zu verwalten, wobei soziale Medien jeden Account als einzigartig behandeln. Automatisierung und API. Durch die Nutzung von Automatisierungstools wie Puppeteer oder Playwright ermöglicht Ihnen die Software, Routineaktivitäten schneller zu verarbeiten.

Durch die Nutzung von Automatisierungstools wie Puppeteer oder Playwright ermöglicht Ihnen die Software, Routineaktivitäten schneller zu verarbeiten. Fingerabdruckimitation. Lokale Fingerabdrücke sind eine Reihe von Daten, die von echten Browsern und Geräten gesammelt wurden. Wenn Sie mit anpassbaren Einstellungen herumspielen, werden alle Ihre Fingerabdrücke die Änderungen widerspiegeln.

Browser-Fähigkeiten von ihrer offiziellen Website

Integration

Der Undetectable Browser unterstützt praktisch alle gängigen Betriebssysteme und Browser, einschließlich Windows, macOS und Linux. Darüber hinaus können Sie VPNs, Spionage-Tools und Proxies hinzufügen, um Ihre Leistung in einem bestimmten GEO zu steigern. Dieser Browser verfügt auch über eine lokale API, die es Ihnen ermöglicht, Listen von Profilen abzurufen und diese detailliert zu verwalten.

Preise

Der Undetectable Browser bietet mehrere lukrative Tarifpakete. Das einfachste ist kostenlos und es gibt keine zeitliche Begrenzung für die Nutzung. Es enthält die meisten Funktionen nicht, hat aber bis zu 10 Browser-Fingerabdrücke.

Es gibt auch 3 weitere Tarifpläne – Basic für $49, Professional für $99 und Custom für $199 pro Monat, mit unterschiedlichen Funktionen und unterstützter Anzahl von Fingerabdrücken. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, für 3, 6 oder 12 Monate im Voraus zu zahlen und einen Rabatt zu erhalten.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Hohe Vertraulichkeit: Eine der wichtigsten Funktionen des Undetectable Browsers ist der Schutz vor Finanzbetrug und Cyberangriffen. Der Browser stellt auch sicher, dass Sie sicher auf Websites zugreifen können, die in bestimmten Regionen nicht verfügbar sind. Benutzer können wählen, ihre IP-Adresse zu tarnen und nicht nur die benötigten Daten zu sammeln, sondern auch ihre echten Informationen zu schützen.

Konto-Warm-up: Es ist ziemlich mühsam, Dutzende und Hunderte von Konten manuell aufzuwärmen, besonders wenn du versuchst, zu vermeiden, dass sie als Spam angesehen werden. Aus diesem Grund hat der Undetectable Browser einen separaten Bot, der Konten für die ersten 3-5 Tage aufwärmt.

Ressourcen sparen: Der Undetectable Browser verfügt über Funktionen zur Speichereinsparung und regelmäßigen Bereinigung von Cookies bei Verwendung eines VPN, was die Gerätebelastung erheblich reduziert. Dies ist besonders praktisch bei der Arbeit mit energieintensiven Bereichen wie Finanzen oder Krypto.

Benutzerfreundliche Oberfläche: Der Browser ist einfach zu bedienen und intuitiv einfach zu navigieren. Alle gespeicherten Daten sind bequem auf verschiedene Registerkarten verteilt. Das macht den Undetectable Browser zur perfekten Option für Anfänger, die ihre ersten Werbekampagnen starten möchten.

Nachteile:

Kein Autofill: Autofill ist für viele Formulare nicht verfügbar, was sehr nervig sein kann, wenn Sie mit einer Vielzahl von Konten arbeiten. Wenn Sie jedoch bereit sind, mit den API-Einstellungen herumzuspielen und einige Skripte zu schreiben, können Sie dieses Problem lösen.

Autofill ist für viele Formulare nicht verfügbar, was sehr nervig sein kann, wenn Sie mit einer Vielzahl von Konten arbeiten. Wenn Sie jedoch bereit sind, mit den API-Einstellungen herumzuspielen und einige Skripte zu schreiben, können Sie dieses Problem lösen. Keine mobile Version: Zum jetzigen Zeitpunkt verfügt der Undetectable Browser immer noch über kein mobiles Layout. Sie können jedoch die Desktop-Version verwenden, um mobile Benutzerkonten zu imitieren, falls erforderlich.

Bewertungen und Rezensionen

In den letzten Jahren hat der Undetectable Browser hauptsächlich positive Nutzerbewertungen erhalten und verfügt derzeit über eine beeindruckende Bewertung von 5/5. Benutzer loben durchweg seine durchdachten Funktionen und die benutzerfreundliche Oberfläche, sowie wie einfach es ist, mehrere Konten zu verwalten. Einige Leute bemängeln, dass bestimmte Konfigurationen separat erworben werden müssen. Dies kann eine kostspielige Angelegenheit sein, hängt aber wirklich von Ihren persönlichen Bedürfnissen ab.

Bewertung über Undetectable Browser von der offiziellen Website

Rezension über den Undetectable Browser von der offiziellen Website

Videobewertung

Der Undetectable Browser ist einer der benutzerfreundlichsten und beliebtesten ADBs, der das Online-Surfen erheblich erleichtert und Ihre digitalen Spuren minimiert. Eine schrittweise Benutzerbewertung in diesem Video zeigt seine wichtigsten Vorteile und betont auch, wie effektiv und lukrativ er ist.

So richten Sie einen Proxy im Undetectable-Browser richtig ein

Geeignet für

Die Zielgruppe für den Undetectable Browser ist vielfältig, aber er eignet sich am besten für Personen, die im Finanzbereich arbeiten oder auf blockierten Websites surfen müssen. Insbesondere hilft der Browser Ihnen, Ihre Aktivitäten zu optimieren, wenn Sie in den Bereichen Kryptowährung, Glücksspiel und Wetten tätig sind. Der Undetectable Browser ist auch bei Affiliate-Marketern sowie bei Experten für Social-Media-Marketing, E-Commerce und Dropshipping beliebt.

2. GoLogin – ein multifunktionales ADB für Affiliate-Marketing und Arbeiten mit mehreren Konten

GoLogin Startbildschirm

GoLogin konzentriert sich hauptsächlich auf die Arbeit mit professionellen Geschäftskonten und Marketingkampagnen, die eine hohe Anonymität erfordern. Ursprünglich entwickelt im Staat, um vor Onkel Sam versteckt zu bleiben, wurde der Browser schnell in Ländern beliebt, die ein ähnliches Problem haben.

GoLogin Desktop Panel

Hauptfähigkeiten

Eindeutige Fingerabdruck-Parameter: ermöglicht die Erstellung einer Vielzahl von Browser-Fingerabdrücken mit anpassbaren Parametern wie Browser-Version, Sprache, Plugins und mehr.

Eine Vielzahl von Profilen: Benutzer können Profile in der Cloud erstellen, verwalten und hochladen. Jedes Profil hat seine eigenen Einstellungen und anonymen Dataparameter.

Sitzungsimport und -export: GoLogin ermöglicht es Ihnen, Sitzungen zu importieren und zu exportieren, um das Wechseln zwischen Profilen und Geräten bequemer zu gestalten. Dies bedeutet, dass Sie in einem reibungslosen Ökosystem arbeiten können, was besonders vorteilhaft für Teams ist.

GoLogin-Fähigkeiten von ihrer offiziellen Website

Integration

GoLogin kann problemlos mit verschiedenen Programmen und Plattformen wie Google, Facebook, Amazon, Instagram und LinkedIn integriert werden, was es Ihnen ermöglicht, dort zu agieren, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Sie gesperrt werden. Darüber hinaus verfügt GoLogin auch über einen eigenen Browser, Orbita, der zur Nutzung des Tor-Dunkelnetzwerks verwendet wird.

Preise

GoLogin bietet mehrere Optionen, und jede hat eine kostenlose Testoption. Die Preise lohnen sich, wenn Sie ein großes professionelles Team sind. Es gibt Preispläne im Wert von $24, $49, $99, die unterschiedliche Anzahlen von verfügbaren Profilen und Plätzen für Teammitglieder haben. Es gibt auch einen individuellen Plan, der bei $159 beginnt.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Hochflexible Einstellungen: GoLogin verfügt über eine umfangreiche Liste von Einstellungen, um einzigartige Profile und Szenarien zu erstellen. Das ADB ermöglicht es Ihnen, Ihre Fingerabdrücke zu verbergen und verwalten, und alle Parameter, die Websites sehen, einfach anpassen. Die Profile, die Sie erstellen, überschneiden sich nicht, sodass Websites sie nicht sperren.

GoLogin verfügt über eine umfangreiche Liste von Einstellungen, um einzigartige Profile und Szenarien zu erstellen. Das ADB ermöglicht es Ihnen, Ihre Fingerabdrücke zu verbergen und verwalten, und alle Parameter, die Websites sehen, einfach anpassen. Die Profile, die Sie erstellen, überschneiden sich nicht, sodass Websites sie nicht sperren. Mobile Version: Mit GoLogin müssen Sie sich nicht auf das Arbeiten im Büro beschränken, da es eine separate mobile Benutzeroberfläche hat. Laden Sie einfach die GoLogin Android-App herunter und bearbeiten Sie Ihre Profile von überall auf der Welt.

Nachteile:

Nicht für Anfänger geeignet: GoLogin hat viele Funktionen. Anfänger werden etwas Zeit brauchen, um sie alle herauszufinden und sich mit den Einstellungen vertraut zu machen.

GoLogin hat viele Funktionen. Anfänger werden etwas Zeit brauchen, um sie alle herauszufinden und sich mit den Einstellungen vertraut zu machen. Kosten: Für manche könnten diese Tarifpläne etwas teuer erscheinen. Und der einzige Weg, um einen Rabatt zu erhalten, besteht darin, für 12 Monate im Voraus zu bezahlen.

Bewertung und Bewertungen

Der GoLogin-Browser ist eine beliebte Option, seine Bewertung beträgt 4.8/5. Benutzer erwähnen, dass es einfach ist, Online-Verkäufe und Marketing von Dutzenden von Konten aus zu tätigen. Einige Leute bezweifeln jedoch, dass GoLogin eine 100%ige Datensicherheit garantiert. Außerdem gefällt es den Leuten nicht, dass das ADB mit bestimmten Proxys nicht kompatibel ist.

Videoüberprüfung

GoLogin stellt die Anonymität des Benutzers sicher, wenn sie mehrere Online-Profile verwalten, sogar mit dem günstigsten Tarifplan und dem minimalen Toolkit. Dieses Video-Review geht kurz über alle Preisoptionen, was Ihnen helfen kann, eine Wahl zugunsten einer davon zu treffen.

Erstellen eines neuen GoLogin-Profils

Geeignet für

GoLogin ist ideal für Fachleute im Bereich Online-Internetmarketing, Datenauswertung und anderen Bereichen, in denen Anonymität und die Möglichkeit, schnell mit mehreren Profilen gleichzeitig zu arbeiten, entscheidend sind.

3. Incogniton – ein fortschrittlicher ADB für sicheres und anonymes Surfen im Web

Incogniton Homescreen

Incogniton ist ein leistungsfähiger Anti-Detect-Browser, der in mehreren Ländern verwendet wird und viele GEOs und Proxys unterstützt. Mit seiner Hilfe können Sie Ihre Social-Media-Profile effektiv verwalten, indem Sie schnell Ihre Geolocation ändern. Dieser Service ist perfekt für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet – vom regelmäßigen anonymen Websurfen bis hin zu globalen E-Commerce-Operationen.

Incogniton Desktop Panel

Hauptfunktionen

Datenabgleich: Incogniton ermöglicht es Ihnen, umfangreiche Datenmengen zu speichern und diese auf mehreren Geräten und Plattformen zu synchronisieren.

Incogniton ermöglicht es Ihnen, umfangreiche Datenmengen zu speichern und diese auf mehreren Geräten und Plattformen zu synchronisieren. Generierung von qualitativ hochwertigem Verkehr: Incogniton ermöglicht es Ihnen, mehrere einzigartige virtuelle Browserprofile zu verwalten, die den saubersten Verkehr erzeugen.

Incogniton ermöglicht es Ihnen, mehrere einzigartige virtuelle Browserprofile zu verwalten, die den saubersten Verkehr erzeugen. Nachahmung menschlicher Handlungen: Incogniton bietet die Möglichkeit, realistische Textgenerierung nachzuahmen, um Website-Formulare schnell auszufüllen.

Incogniton capabilities from its official website

Integration

Incogniton kann nahtlos mit vielen VPNs und Antivirenprogrammen integriert werden, ohne dabei die Leistungsgeschwindigkeit und Stabilität zu beeinträchtigen. Es verbraucht auch nicht viel RAM. Darüber hinaus arbeitet Incogniton schnell und sicher mit vielen bekannten Kryptowährungs- und NFT-Plattformen zusammen, wie z.B. der OpenSea-Börse.

Preise

Der Browser bietet sowohl eine kostenlose Testversion als auch kostenpflichtige Vollversionen mit erweitertem Funktionsumfang. Bei Zahlung für jeden Plan im Voraus für 6 Monate, erhalten Sie einen Rabatt von 30%. In diesem Fall kostet die günstigste Option 21 $ pro Monat und die teuerste (auch ohne Rabatt) 150 $.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Schnelles Skalieren: Wenn Sie mehrere Inkognitoprofile haben, können Sie das Angebot an Diensten erweitern und den generierten Datenverkehr auf andere Marktsegmente umverteilen.

Wenn Sie mehrere Inkognitoprofile haben, können Sie das Angebot an Diensten erweitern und den generierten Datenverkehr auf andere Marktsegmente umverteilen. Effektive Partnerschaft: Neben dem Datenverkehr können Sie auch die Arbeitsbelastung reduzieren, indem Sie Konten für Ihre Teammitglieder mit verschiedenen Anmeldungen erstellen und ihnen spezifische Rollen und Aufgaben zuweisen.

Nachteile:

Nicht alle Betriebssysteme unterstützt: Incogniton kann auf Windows und Mac betrieben werden, während Nutzer von Linux und anderen spezialisierten Betriebssystemen möglicherweise auf Probleme stoßen.

Incogniton kann auf Windows und Mac betrieben werden, während Nutzer von Linux und anderen spezialisierten Betriebssystemen möglicherweise auf Probleme stoßen. Schwierige Einrichtung: Einige Incogniton-Funktionen müssen manuell konfiguriert werden, was möglicherweise umständlich ist. Hierfür gibt es jedoch eine separate Anleitung auf der Website.

Bewertung und Bewertungen

Seltsamerweise können Online-Benutzer scheinbar keinen gemeinsamen Nenner finden, was sie von Incogniton halten. Zum Beispiel bewertet Sitejabber.com dieses ADB mit 5 von 5 und lobt es für seine schnelle Leistungsgeschwindigkeit und Stabilität, selbst bei der Verwendung vieler Proxies und FB-Konten.

Gleichzeitig finden Sie auf Trustpilot jedoch auch Beschwerden über Probleme beim Kündigen von Abonnements und beim Einloggen sowie über einen schlechten Kundensupport. Dieses Portal bewertet Incogniton mit 3,4/5, was zusammen mit der vorherigen Bewertung einen Durchschnitt von 4,2/5 ergibt.

Videoüberprüfung

Insgesamt ist Incogniton ein gut konzipierter Anti-Detect-Browser, der für seine Zuverlässigkeit und relative Benutzerfreundlichkeit bekannt ist. Zum Beispiel zeigt Ihnen dieses Video, wie Sie schnell und einfach mehrere Social-Media-Profile starten können, einschließlich für Discord, Facebook, Google Adwords, Instagram usw.

Einrichten eines Benutzeragenten und der Navigation in einem neuen Incogniton-Profil

Geeignet für

Incogniton ist ideal für Affiliate-Marketing. Dies ist ein hervorragendes Tool für alle, die auf blockierte Webressourcen zugreifen möchten. Es ist auch eine gute Wahl für diejenigen, die ihr Angebot an Marketing-Services erweitern und den Traffic, den sie generieren, auf andere Marktsegmente umleiten möchten.

4. Multilogin – beste Anti-Detect-App für die Skalierung Ihres Unternehmens

Multilogin-Startbildschirm

Multilogin bietet vollständig anpassbare Konten, Automatisierungsfunktionen, Teammanagement und rund um die Uhr Unterstützung, um selbst in den härtesten Branchen wachsen zu können. Tausende von Unternehmen haben bereits Multilogin mit ihrem Geschäftserfolg betraut. Vergessen Sie Verbote und nutzen Sie stabile virtuelle Profile und echte Fingerabdrücke.

Multilogin Desktop-Panel

Schlüsselkompetenzen

Automatisierung zur Steigerung Ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Da dieser Browser auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten ist, hilft er Benutzern, mit Branchenriesen zu konkurrieren. Diese ADB minimiert die lästige Arbeit, die Sie dank Automatisierungsfunktionen für die Erstellung von Konten, den Vertrieb und vieles mehr erledigen müssen.

Da dieser Browser auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten ist, hilft er Benutzern, mit Branchenriesen zu konkurrieren. Diese ADB minimiert die lästige Arbeit, die Sie dank Automatisierungsfunktionen für die Erstellung von Konten, den Vertrieb und vieles mehr erledigen müssen. Sichere Teamarbeit. Durch die Verwendung des Teamwork 2.0-Dienstes können Sie Ihre Teamarbeit verbessern, um sicherzustellen, dass Sie schnell und effizient miteinander interagieren, unabhängig von der Unternehmensgröße oder dem tatsächlichen Standort Ihrer Kollegen.

Durch die Verwendung des Teamwork 2.0-Dienstes können Sie Ihre Teamarbeit verbessern, um sicherzustellen, dass Sie schnell und effizient miteinander interagieren, unabhängig von der Unternehmensgröße oder dem tatsächlichen Standort Ihrer Kollegen. Zuverlässige Datenspeicherung. Multilogin verschlüsselt und speichert Daten sicher in der AWS-Cloud mit geringer Fehlertoleranz. Sie brauchen sich also keine Gedanken über die Datensicherheit oder die Betriebsstabilität zu machen.

Multilogin-Fähigkeiten von ihrer offiziellen Website

Integration

Multilogin kann mit einer Vielzahl von Betriebssystemen integriert werden. Für eine bessere Import-/Exportfunktion ermöglicht es Ihnen, Cookies zu verwenden, auch das Einrichten von WebRTC-Modi und JSNavigator-Parametern ist möglich. Multilogin kann auch die Leistung jeder Werbekampagne mit Multicores optimieren, Texteingabe nachahmen und die volle Kompatibilität mit M1/M2-Chips bieten.

Preise

Multilogin hat keine Testversion, da es von Anfang an für den langfristigen Gebrauch konzipiert ist. Es gibt 3 Hauptplanoptionen – SOLO für 891 €/Jahr oder 99 €/Monat, TEAM für 1.791 €/Jahr oder 199 €/Monat und SCALE für 3.591 €/Jahr oder 399 €/Monat. Der Hauptunterschied zwischen ihnen besteht hauptsächlich in der Liste der verfügbaren Funktionen für Teamaktivitäten. Deshalb ist der Kauf von Multilogin für einen längeren Zeitraum die lukrativere Option, besonders für Teams.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Kind-Browser: Multilogin verfügt über 2 Kind-Browser – Mimic (läuft auf der Google Chromium-Engine) und Stealthfox (Firefox-Engine) – mit zusätzlichen Funktionen zur Fingerprint-Verwaltung. Im Gegensatz zu den Originalbrowsern übertragen sie keine Daten an Google und sind zuverlässiger als die integrierten Mozilla-Optionen.

Multilogin verfügt über 2 Kind-Browser – Mimic (läuft auf der Google Chromium-Engine) und Stealthfox (Firefox-Engine) – mit zusätzlichen Funktionen zur Fingerprint-Verwaltung. Im Gegensatz zu den Originalbrowsern übertragen sie keine Daten an Google und sind zuverlässiger als die integrierten Mozilla-Optionen. Umfassende Abdeckung: Mit Multilogin können Sie Ihren Aktionsradius erweitern und die Verkäufe über mehrere Kanäle und Werbekampagnen gleichzeitig steigern, indem Sie gleichzeitig die Strategien Ihrer Konkurrenten analysieren und Aufgaben auf mehreren Plattformen automatisieren. All dies wird Ihnen helfen, eine Menge Zeit und Geld zu sparen.

Nachteile:

Preispolitik: Anders als viele ADBs berechnet Multilogin in EUR statt in Dollar. Das allein macht es zu einem der teuersten Browser seiner Art.

Anders als viele ADBs berechnet Multilogin in EUR statt in Dollar. Das allein macht es zu einem der teuersten Browser seiner Art. Instabilität: Benutzer finden gelegentlich ihre Konten blockiert, wenn sie mit der Notwendigkeit konfrontiert sind, ihre Version von Multilogin zu aktualisieren. Leider verfügt dieser ADB nicht über eine Auto-Update-Funktion.

Bewertung und Kundenrezensionen

Multilogin kann sich über sehr gute Nutzerbewertungen mit 4,8/5 freuen. Zu den Vorteilen gehören die schnelle Profilfreigabe-Funktion und die Tatsache, dass die Entwickler kontinuierlich neue Möglichkeiten finden, den Service zu verbessern und die Nutzung zu erleichtern.

Dennoch beklagen sich einige Benutzer darüber, dass sie gelegentlich Profile verlieren, wenn sie die automatische Multi-Stream-Funktion nutzen, ebenso wie Cookies und Passwörter. Aber niemand ist sicher, ob es an Multilogins Fehler liegt oder nicht.

Videoüberprüfung

Heutzutage ist Multilogin einer der beliebtesten ADBs, wenn es um Multi-Account-Operationen geht. Es bietet mehrere Preispläne mit unterschiedlichen Toolkits. Deshalb sollte deine oder die Entscheidung deines Teams darüber, welchen Plan du wählen solltest, auf den Erfahrungen anderer Benutzer basieren. Diese Bewertung umfasst einen Testlauf von Multilogin und leicht verständliche Beispiele zur Verwendung der angebotenen Funktionen.

Einrichten von neu erstellten Multilogin-Konten mit Mimic und Stealthfox

Geeignet für

Ob Sie Ihre Reichweite und Verkäufe steigern möchten oder Tausende von Affiliate-Marketing-Anzeigenkonten verwalten müssen, bietet Multilogin Lösungen für jeden Bereich. Es kann problemlos sicherstellen, dass Ihre Wett- und Ticketkonten geschützt bleiben. Was Krypto-Nutzer betrifft, garantiert Multilogin Anonymität, Datensicherheit und die Sicherheit von Geldmitteln.

5. AdsPower - der perfekte Anti-Detect-Browser für Multi-Accounting-Zwecke

AdsPower-Homescreen

AdsPower ist ein benutzerfreundlicher Anti-Detect-Browser, der einzigartige Möglichkeiten für nahtlose Interaktion mit Werbeplattformen und Marketing-Tools eröffnet. Seine spezialisierten Fingerprint-Einstellungen ermöglichen es Ihnen, effizient umfangreiche Kontrollsysteme in verschiedenen Bereichen zu überwachen. AdsPower wird weitgehend als ein Experten-gemachtes Multi-Konto-Verwaltungstool anerkannt und ist hoch angesehen für sein robustes und effizientes Toolkit.

AdsPower Desktop-Panel

Schlüsselkompetenzen

Automatisierung täglicher Aufgaben. Mit AdsPower können Sie routine Aufgaben mühelos über die lokale API und den universellen RPA-Bot automatisieren.

Mit AdsPower können Sie routine Aufgaben mühelos über die lokale API und den universellen RPA-Bot automatisieren. Teamarbeit. Die Algorithmen von AdsPower verbessern Ihre betrieblichen Abläufe und gewährleisten reibungslose und problemlose Teamarbeit. Die Leistungskennzahlen des Teams werden steigen, ohne jedoch ihre Arbeitslast zu erhöhen.

Die Algorithmen von AdsPower verbessern Ihre betrieblichen Abläufe und gewährleisten reibungslose und problemlose Teamarbeit. Die Leistungskennzahlen des Teams werden steigen, ohne jedoch ihre Arbeitslast zu erhöhen. Datenschutz. Alle Daten (sowohl im Transit als auch in der Speicherung) sind zuverlässig geschützt und gewährleisten vollständige Vertraulichkeit. Jedes Mitglied des Teams hat Zugriff auf seinen jeweiligen Datenanteil.

AdsPower capabilities from their official website

Integration

AdsPower integriert nahtlos mit weit verbreiteten Web-Analyse-Tools wie Google Analytics und ähnlichen Plattformen. Darüber hinaus bietet AdsPower zwei Kindbrowser-Optionen, Sun Browser und Flower Browser, beide basierend auf Chromium bzw. Firefox. Diese Tochterbrowser verbessern nicht nur Ihre Geschwindigkeit, sondern stärken auch die Datensicherheit für ein insgesamt verbessertes Nutzererlebnis.

Preise

AdsPower bietet einen kostenlosen Basis-Tarifplan mit einer geringen Anzahl von Nutzern, aber einem umfangreichen Toolkit. Es gibt mehrere teurere Pläne, wobei der konkrete Preis je nach Anzahl der Haupt- und zusätzlichen Nutzer, Profile und bevorzugten Funktionen bestimmt wird. Der Preis variiert auch je nachdem, ob Sie für 1 Monat oder 12 Monate zahlen, wobei die letztere Option Ihnen einen Rabatt von 40% einbringt. Es gibt auch einen individuellen Plan. Ein Jahresabonnement des teuersten Plans kostet ein Team $30 pro Monat.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Eine große Auswahl an Tools: AdsPower erleichtert die Optimierung Ihrer Anzeigenkampagnen ungemein. Sie können ganz einfach Informationen über Ihren Traffic, Konversionen, ROI und andere Metriken verfolgen und analysieren.

AdsPower erleichtert die Optimierung Ihrer Anzeigenkampagnen ungemein. Sie können ganz einfach Informationen über Ihren Traffic, Konversionen, ROI und andere Metriken verfolgen und analysieren. Technischer Support: Das AdsPower-Entwicklerteam bietet ausgezeichneten Benutzersupport. Zudem werden regelmäßig Updates und Verbesserungen auf Basis des Nutzerfeedbacks veröffentlicht.

Nachteile:

Synchronisierung: Das Synchronisieren bestimmter Einstellungen für einzelne Konten und Profile innerhalb eines Teams kann gelegentlich Herausforderungen darstellen.

Das Synchronisieren bestimmter Einstellungen für einzelne Konten und Profile innerhalb eines Teams kann gelegentlich Herausforderungen darstellen. Keine Klassifizierung von Elementen: Das App Center des Browsers kann schwierig sein, um die notwendige Funktion und/oder das passende Symbol zu finden.

Bewertung und Bewertungen

AdsPower erzielt durch seine Zuverlässigkeit und Funktionalität durchschnittlich 4,7/5 Punkte. Benutzer heben insbesondere die hervorragende Leistung der Sun- und Flower-Minibrowser hervor.

Dennoch denken einige Leute, dass die tatsächliche AdsPower-Benutzeroberfläche verbessert werden könnte – sie wirkt langweilig und verbraucht manchmal bis zu 2 GB RAM.

Videoüberprüfung

AdsPower ist bekannt für seine einzigartigen Anti-Tracking-Algorithmen, was es zu einem hervorragenden Tool für Marketingprofis macht. In diesem Video wird genau gezeigt, wie man auf Facebook, TikTok und anderen sozialen Netzwerken agiert, während man 100% anonym bleibt.

Die Hauptsteps zur Erstellung mehrerer Profile in AdsPower

Geeignet für

AdsPower wäre perfekt für Vermarkter, Marktforscher und alle, die sich mit Online-Geschäftsaktivitäten beschäftigen. AdsPower ist auch die erste Wahl unter Agenturen und Online-Werbe Gruppen. Es kann eine große Hilfe sein, um Ihre Marken und Werbekampagnen in einem stark umkämpften Umfeld zu fördern.

6. Dolphin {anty} – ein ADB speziell für Affiliate-Marketing-Teams

Dolphin {Anty} Homepage

Dolphin ist ein fortschrittlicher Anti-Erkennungs-Browser, der eine Vielzahl von modernen Funktionen bietet, die auf die Bedürfnisse des SMM, Online- und Affiliate-Marketings zugeschnitten sind. Seine ausgeklügelten Algorithmen und anpassbaren Einstellungen ermöglichen es Ihnen, nahtlos zu arbeiten, auch wenn Sie eine große Anzahl von Konten verwalten. Als Ergebnis hat Dolphin in den letzten Jahren einen Anstieg der Beliebtheit unter Webmastern und Marketing-Profis verzeichnet, insbesondere in Russland, China und in der englischsprachigen Welt.

Dolphin {Anty} Desktop-Panel

Schlüssel-Funktionalitäten

Flexible Fingerabdruck-Einstellungen. Dolphin ermöglicht es seinen Benutzern, verschiedene Browser- und Geräteeinstellungen zu emulieren. Es sammelt Fingerabdrücke von realen Benutzern und Geräten und verwendet sie bei der Erstellung neuer Profile.

Dolphin ermöglicht es seinen Benutzern, verschiedene Browser- und Geräteeinstellungen zu emulieren. Es sammelt Fingerabdrücke von realen Benutzern und Geräten und verwendet sie bei der Erstellung neuer Profile. Verwaltung von Cookies und Sitzungen. Dolphin ermöglicht es Ihnen, Cookies einfach zu verarbeiten und Sitzungen zu speichern, um so den Zugriff auf Profile und Einstellungen jederzeit zu gewährleisten. Dadurch können Sie nahtlos zwischen verschiedenen Profilen wechseln.

Dolphin ermöglicht es Ihnen, Cookies einfach zu verarbeiten und Sitzungen zu speichern, um so den Zugriff auf Profile und Einstellungen jederzeit zu gewährleisten. Dadurch können Sie nahtlos zwischen verschiedenen Profilen wechseln. Benutzerfreundlichkeit. Der Browser ermöglicht es Ihnen, bequem Notizen zu machen und einige Parameter zu bearbeiten, wie z.B. Proxys, ohne Ihr Profil zugreifen zu müssen. Sie können ihn auch verwenden, um Dinge in einem Ordner zu bookmarken und zwischen Browsern zu verschieben, ohne sich auszuloggen oder Gefahr zu laufen gesperrt zu werden.

Dolphin {Anty} Fähigkeiten von ihrer offiziellen Website

Integration

Dolphin verfügt über spezielle Software, die speziell für Facebook und TikTok entwickelt wurde. Dolphin Cloud ist bereits seit einiger Zeit auf dem Markt. Dolphin TT befindet sich noch im Beta-Test, ist aber bereits zum Kauf verfügbar. Jede Version verfügt über separate anpassbare Preispläne.

Preise

Dolphin bietet einen kostenlosen Plan mit einer ziemlich umfangreichen Auswahl an Funktionen sowie verschiedene kostenpflichtige Abonnementoptionen basierend auf der Anzahl der Profile, die du erstellen möchtest. Darüber hinaus hast du in allen Abonnementstufen die Möglichkeit, mehrere Profile hinzuzufügen, wobei jede zusätzliche Option 10 $ kostet. Darüber hinaus erhält jeder, der ein sechsmonatiges Abonnement erwirbt, einen Rabatt von 20%. Das bedeutet, dass sich Die Preise bei Dolphin variieren zwischen $70 und $240, je nach dem gewählten Plan und ob du zusätzliche Profile benötigst.

Was Dolphin Cloud und Dolphin TT betrifft, bieten sie beide eine 3-tägige kostenlose Testversion an. Der Basic-Plan kostet $29 und der Professional-Plan $99. Dolphin Cloud bietet außerdem die Möglichkeit, zusätzlich für zusätzliche Profile zu zahlen.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Flexible Einstellungen: Dolphin bietet ein vollständiges Set von Tools zur Analyse und Optimierung Ihrer Werbekampagnen. Dieser Browser hilft Ihnen dabei, Daten zu Traffic, Konversionen, ROI und anderen wichtigen Parametern zu verfolgen und zu analysieren.

Dolphin bietet ein vollständiges Set von Tools zur Analyse und Optimierung Ihrer Werbekampagnen. Dieser Browser hilft Ihnen dabei, Daten zu Traffic, Konversionen, ROI und anderen wichtigen Parametern zu verfolgen und zu analysieren. Web-API: Dolphin ermöglicht es Ihnen, anstelle der lokalen API die Web-API zu verwenden. Dadurch können Sie auf Anti-Detect-Funktionen und Daten von jedem Netzwerkzugriffspunkt sowie von jedem Gerät mit Internetverbindung aus zugreifen.

Nachteile:

Begrenzte Funktionen: Wenn es um Dolphin Cloud und Dolphin TT geht, sind einige Benutzer der Meinung, dass die angebotene Funktionsliste den Preis nicht rechtfertigt.

Wenn es um Dolphin Cloud und Dolphin TT geht, sind einige Benutzer der Meinung, dass die angebotene Funktionsliste den Preis nicht rechtfertigt. Offene Fragen: Dolphin TT befindet sich immer noch in der Betaversion. Darüber hinaus werden immer noch einige Funktionen zur Haupt-ADB-Version hinzugefügt.

Bewertung und Bewertungen

In verschiedenen Teilen des Internets erhält der Dolphin hauptsächlich gute Bewertungen von Benutzern aufgrund seines Fokus auf Affiliate-Marketing und soziale Medien; seine Bewertung auf antidetect-browser.com liegt bei 4,6/5 (oder genau 9,5/10).

Die Bewertungen auf der offiziellen Website der ADB weisen darauf hin, dass es eine praktische Option für Mac-Benutzer ist und sie loben im Allgemeinen die schnelle Geschwindigkeit, auch wenn mehrere Profile gleichzeitig geöffnet sind. Bei der Arbeit mit Dolphin Cloud klagten einige Benutzer jedoch über kleinere Bugs und Mängel, die jedoch schnell vom Support-Team behoben wurden.

Eine Bewertung von der offiziellen Dolphin-Website

Eine Bewertung von der offiziellen Dolphin-Website

Videoüberprüfung

Der Dolphin {Anty} bietet eine Vielzahl von Optionen für diejenigen, die ihre Anonymität schätzen, insbesondere wenn es um Affiliate-Marketing und die Arbeit mit Krypto geht. Diese Video-Review eines Benutzers spiegelt perfekt die Flexibilität und Bequemlichkeit wider, die sich aus der Nutzung der Hauptfunktionen des ADBs ergeben.

Die Hauptschritte und Prinzipien zum Starten neuer Dolphin {Anty}-Konten

Geeignet für

Dolphin ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie mit Mainstream-Social-Networks für Affiliate-Marketing-Zwecke arbeiten. Es kann Ihnen helfen, Ihre Anzeigenkampagnen schnell zu skalieren und ständig Kreativmaterial in mehreren Konten gleichzeitig auszutauschen. Insbesondere wenn Sie hauptsächlich oder ausschließlich auf Facebook oder TikTok setzen, ist das passende Dolphin-Produkt für Sie geeignet.

7. Octo Browser – eine einzige ADB für alle Zwecke

Octo Browser-Startbildschirm

Der Octo Browser ist ein umfassender und funktionsreicher Webbrowser, der es Ihnen ermöglicht, das Internet ohne Einschränkungen zu durchstöbern. Trotz der umfangreichen Funktionen, die er bietet, müssen keine Profile eingerichtet werden – sie können mit nur einem Klick erstellt werden, sodass Sie sofort beginnen können. Darüber hinaus ist der Octo Browser bekannt für seinen schnellen und professionellen technischen Support, der immer bereit ist, Ihre Fragen zu beantworten und sogar Fernhilfe anzubieten, wenn nötig.

Octo Browser Desktop-Panel

Schlüsselkompetenzen

Mehrere Konten. Jedes Octo Browser-Profil verfügt über einen Browser-Fingerabdruck mit eigenen Parametern, was es ermöglicht, Tausende von Konten von einem Gerät aus zu verwalten.

Jedes Octo Browser-Profil verfügt über einen Browser-Fingerabdruck mit eigenen Parametern, was es ermöglicht, Tausende von Konten von einem Gerät aus zu verwalten. Verwaltung von Fingerabdrücken. Die Verwaltung von Fingerabdrücken im Octo Browser erfolgt im Chromium-Motor, was es Ihnen ermöglicht, Ihr Gerät vor zusätzlichen Prüfungen auf Fälschung zu schützen.

Die Verwaltung von Fingerabdrücken im Octo Browser erfolgt im Chromium-Motor, was es Ihnen ermöglicht, Ihr Gerät vor zusätzlichen Prüfungen auf Fälschung zu schützen. Cookies. Jedes Profil verfügt über eigene Cookies, die von den Websites, die sie überprüfen, nicht als verdächtig angesehen werden, da sie im Json- und Netscape-Format importiert werden.

Fähigkeiten des Octo Browsers von seiner offiziellen Website

Integration

Octo Browser ist eine ausgezeichnete Multi-Account-Option für jeden Dienst - Amazon, CoinList, Facebook, TikTok, Google, Winline. Octo Browser läuft auch auf Windows, Intel/Apple MacOS und Linux und unterstützt alle beliebten und zuverlässigen Proxys. Darüber hinaus besteht eine nahtlose und mühelose Verbindung zu populären Überprüfungsdiensten wie Pixelscan, BrowserLeaks, Whoer, CreepJS und IP-API.

Preise

Octo Browser bietet keine kostenlose Testversion an, sondern verfügt über verschiedene Tarifpläne, darunter eine benutzerdefinierte Option, die an die Größe Ihres Teams angepasst werden kann. Sie können auch Rabatte basierend auf der Länge des von Ihnen erworbenen Plans erhalten - 1, 3, 6 oder 12 Monate. Je länger der Zeitraum, desto größer der Rabatt. Im Grunde genommen kann Octo Browser zwischen $21 und $300+ kosten.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Account-Farming: Account-Farming ist eine entscheidende Einkommensstrategie im Affiliate-Marketing. Der Octo Browser ermöglicht es Ihnen, Registrierungshürden zu überwinden und die Aufwärmphase eigenständig zu bewältigen, indem er das Verhalten echter Benutzer nachahmt und sicherstellt, dass die Moderationsalgorithmen keinen Verdacht schöpfen.

Account-Farming ist eine entscheidende Einkommensstrategie im Affiliate-Marketing. Der Octo Browser ermöglicht es Ihnen, Registrierungshürden zu überwinden und die Aufwärmphase eigenständig zu bewältigen, indem er das Verhalten echter Benutzer nachahmt und sicherstellt, dass die Moderationsalgorithmen keinen Verdacht schöpfen. Verlängern der Account-Lebensdauer: Um die Lebensdauer der gekauften Accounts zu verlängern, ermöglicht es der Octo Browser, einen Fingerabdruck auszuwählen, der so ähnlich wie möglich demjenigen ist, der zur Erstellung der Accounts verwendet wurde.

Um die Lebensdauer der gekauften Accounts zu verlängern, ermöglicht es der Octo Browser, einen Fingerabdruck auszuwählen, der so ähnlich wie möglich demjenigen ist, der zur Erstellung der Accounts verwendet wurde. Regionale Beschränkungen umgehen: Der Octo Browser ermöglicht es Ihnen auch, regionale Beschränkungen mithilfe von Proxies leicht zu umgehen. Darüber hinaus haben Octo Browser-Benutzer Anspruch auf einen Rabatt beim Kauf von Partnerproxies.

Nachteile:

Redundanz: Der Octo Browser bietet eine Vielzahl von Funktionen, die jedoch nicht jeder nutzen wird, was ihn zu einer fragwürdigen Investition in Bezug auf Geld und RAM macht.

Der Octo Browser bietet eine Vielzahl von Funktionen, die jedoch nicht jeder nutzen wird, was ihn zu einer fragwürdigen Investition in Bezug auf Geld und RAM macht. Kostenpflichtige Software: Octo Browser bietet keine kostenlose Testversion an, was Benutzer mit begrenztem Budget abschrecken könnte oder solche, die sich einfach noch nicht für ein ADB entschieden haben.

Bewertungen und Rezensionen

Der Octo Browser erhält durchschnittliche Bewertungen und liegt bei 4,4/5. Einerseits schätzen die Benutzer das umfangreiche Toolkit dieses ADB und die Tatsache, dass es sich für alle Arten von Aufgaben, Branchen und Werbekampagnen anpassen lässt. Andererseits behaupten einige Benutzer, dass der Octo Browser auf ihren Geräten langsam arbeitet und gelegentlich abstürzt. Es fehlen möglicherweise auch einige Plugins und Optionen, wie z.B. zum Lesen von PDF-Dateien.

Videoüberprüfung

Der umfangreiche und mehrstufige Toolkit von Octo Browser kann auf einer unbegrenzten Anzahl von Geräten verwendet werden, unabhängig davon, für welchen Tarifplan Sie sich entscheiden. Dieses Produkt erfordert keine zusätzliche Einrichtung und funktioniert in der Regel sofort mit maximaler Geschwindigkeit. Diese Bewertung zeigt deutlich diese Fähigkeiten und die Vorteile, die der Service seinen Benutzern bietet.

Auswahl und Einrichtung von Profilen für verschiedene Plattformen in Aufgaben im Octo Browser

Geeignet für

Octo Browser eignet sich für fortgeschrittene Benutzer wie Webdesigner, Vermarkter und Forscher, die nach einem hohen Maß an Anonymität und automatisierten Webprozessen suchen. Dieser ADB bietet leistungsstarke Tools zur Bewältigung komplizierter Aufgaben. Insgesamt ist Octo Browser eine gute Wahl zur Lösung einer Vielzahl von Zielen und zum Arbeiten in verschiedenen Branchen, da er speziell entwickelt wurde, um universell einsetzbar zu sein.

8. MoreLogin - der sicherste Service für Multi-Account-Aktivitäten auf allen sozialen Medien

MoreLogin Homescreen

Der MoreLogin ADB wird aktiv in mehreren Ländern genutzt, um seinen Benutzern ein sicheres und anonymes Surfen im Internet zu ermöglichen. Dies ist eine ideale Option für regelmäßige Benutzer. Im Allgemeinen ist dieser ADB jedoch für Benutzer konzipiert, die mehrere Konten in sozialen Medien, Online-Marktplätzen und anderen Plattformen nutzen wollen.

MoreLogin Desktop-Panel

Hauptfunktionen

Hohe Leistung: MoreLogin arbeitet mit hoher Geschwindigkeit und benötigt nur sehr wenig RAM, was Ihr Erlebnis stabil und komfortabel macht.

MoreLogin arbeitet mit hoher Geschwindigkeit und benötigt nur sehr wenig RAM, was Ihr Erlebnis stabil und komfortabel macht. Sicherheit: MoreLogin bietet ein hohes Maß an Sicherheit dank seiner einzigartigen Datenverschlüsselungsmechanismen. Seine Fingerabdrücke sind nicht zu 100 % einzigartig, aber nah dran, wodurch Plattformalgorithmen sie als vertrauenswürdiger betrachten.

MoreLogin bietet ein hohes Maß an Sicherheit dank seiner einzigartigen Datenverschlüsselungsmechanismen. Seine Fingerabdrücke sind nicht zu 100 % einzigartig, aber nah dran, wodurch Plattformalgorithmen sie als vertrauenswürdiger betrachten. Bequemlichkeit: MoreLogin bietet eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, die selbst Anfänger oder Nicht-Profis schnell verstehen können.

MoreLogin capabilities from their official website

Integration

MoreLogin kann mit einer unbegrenzten Anzahl von VPNs und Anti-Viren-Programmen integriert werden. Auf diese Weise können Sie alle Ihre Geräte schützen und für alle Personen, die denselben Browser verwenden, kopieren. Darüber hinaus ermöglicht es MoreLogin, durch Konten auf sozialen Netzwerken wie Facebook, TikTok usw. zu arbeiten, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, gesperrt zu werden oder Ihre Daten zu verlieren.

Preise

MoreLogin bietet einen sehr erschwinglichen Preismodell an. Diese ADB bietet eine unbegrenzte kostenlose Testversion mit 2 Profilen. Es gibt auch einen erweiterten Plan für nur $9 im Monat. Die Hauptoption mit den meisten Funktionen ist die Custom-Option. Der Preis dafür hängt von der Anzahl der benötigten Konten und Personen ab, die den Browser nutzen werden.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Bequeme Möglichkeit, Ihr Unternehmen zu verwalten: Der Browser hilft, den Umsatz auf derselben Plattform in verschiedenen Regionen zu steigern und in andere Produktkategorien zu expandieren.

Der Browser hilft, den Umsatz auf derselben Plattform in verschiedenen Regionen zu steigern und in andere Produktkategorien zu expandieren. Partnerprogramm: Dank MoreLogin können Sie Ihren Anzeigenbereich durch eine unbegrenzte Anzahl von Profilen erweitern, Markenverwässerung vermeiden und den Ruf aufbauen, indem Sie jeden Segmentieren.

Nachteile:

Ersteinrichtung: Das Einrichten der IP-Adressen und des Proxy-Servers kann für einige Benutzer beim ersten Mal eine echte Herausforderung darstellen.

Das Einrichten der IP-Adressen und des Proxy-Servers kann für einige Benutzer beim ersten Mal eine echte Herausforderung darstellen. Ähnliche Tarifpläne: Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern in dieser Liste bietet MoreLogin nur wenige Tarifoptionen und Rabatte an, was möglicherweise nicht die kostengünstigste Lösung darstellt.

Bewertung und Kundenbewertungen

Basierend auf Benutzerbewertungen erhält MoreLogin eine Bewertung von 4,8/5. Die Leute bemerken hauptsächlich, dass die Zusammenarbeit mit diesem ADB dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und intuitiv einfachen Parametern einfach ist.

Gleichzeitig beschweren sich andere, dass es nur eine Android-Version des Browsers gibt. Derzeit steht keine iOS-Version zur Verfügung, wodurch die Verwendung von MoreLogin von einem iPhone aus unmöglich ist.

Videoüberprüfung

MoreLogin ist eine großartige Option für eine Vielzahl von Zielen und verfügt über sehr flexible und detaillierte Einstellungen. Schau dir diese Überprüfung an, um ein klares Verständnis dafür zu bekommen, wie MoreLogin (+ Proxy) genutzt werden kann, um Unternehmensziele zu verfolgen.

Einmalige IP-Adresse zu einem MoreLogin-Profil hinzufügen

Geeignet für

MoreLogin ist die perfekte Wahl für Personen, die ihr Geschäft in neue unerforschte Bereiche bringen möchten: von Affiliate-Marketing bis hin zu Ticketverkäufen. Insbesondere für Letzteres kann MoreLogin nicht nur den Online-Ticketverkäufern, sondern auch den Käufern helfen. Dieses ADB spart Ihnen viel Zeit und ermöglicht es Ihnen, das Risiko so zu managen, dass Ihre Gewinne erhalten bleiben.

9. Ultimate Orb – ein perfektes Werkzeug für SMM und Affiliate-Marketing, das die Regeln des Spiels verändert

Ultimate Orb-Homescreen

Ultimate Orb hebt sich von anderen Produkten ab, indem es sich nicht auf Lärm verlässt, um Bot-Tracking-Systeme zu täuschen. Stattdessen verwendet es echte Fingerabdrücke in jeder Konfiguration, dank seiner innovativen Spoofing-Technologie. Laut den Entwicklern ist dieser Ansatz derzeit der beste Weg, um das Verhalten echter Benutzer nachzuahmen.

Ultimate Orb Desktop-Panel

Hauptfunktionen

Ein-Fenster-Verwaltung. Durch das Klonen von Fenstern ist es unmöglich, komfortabel mit einer großen Anzahl von Profilen zu arbeiten. Deshalb ermöglicht es Ultimate Orb, Hunderte von aktiven Profilen gleichzeitig innerhalb eines einzigen Fensters zu verwalten.

Durch das Klonen von Fenstern ist es unmöglich, komfortabel mit einer großen Anzahl von Profilen zu arbeiten. Deshalb ermöglicht es Ultimate Orb, Hunderte von aktiven Profilen gleichzeitig innerhalb eines einzigen Fensters zu verwalten. Mehr als nur ein ADB. Ultimate Orb verwendet nur echte Fingerabdrücke ohne Einschränkungen und unabhängig vom Website-Typ. Außerdem hat es keine Probleme, alle gängigen Überprüfungsdienste zu passieren - etwas, womit nicht alle Einträge auf dieser Liste prahlen können.

Ultimate Orb verwendet nur echte Fingerabdrücke ohne Einschränkungen und unabhängig vom Website-Typ. Außerdem hat es keine Probleme, alle gängigen Überprüfungsdienste zu passieren - etwas, womit nicht alle Einträge auf dieser Liste prahlen können. Automatischer Import. Es ist nicht nötig, Zeit damit zu verschwenden, Profile manuell zu erstellen und Daten zu importieren. Der Browser kann die besten Einstellungen auswählen und Cookies automatisch in neue fertige Profile hochladen.

Integration

Ultimate Orb hat viele eigene Features und Software entwickelt. Dazu gehören SPACES (virtuelle Desktops), SMART TABS (eine praktische Möglichkeit, mit Tabs zu arbeiten), HUBS (Einrichtung und Verbindungsverwaltung) und Data Center (ein detailliertes System zur Datenverwaltung). Ultimate Orb ermöglicht es auch, mit vielen Profilen zu arbeiten und diese automatisch mit dem Magic Import-Service zu erstellen.

Preise

Der Browser bietet eine temporäre kostenlose Version an, und danach besteht die Möglichkeit, auf ein umfassenderes PRO-Abonnement zu aktualisieren. Es gibt drei Abonnementstufen zur Auswahl: Anfänger für sechs Monate, Mittel für ein Jahr und Experte für über ein Jahr. Die Unterschiede in ihren Funktionen sind relativ gering. Sowohl Mittel als auch Experte beinhalten einen privaten Chat mit dem Entwickler, wobei Letzterer außerdem einen frühen Zugang zu Updates gewährt.

Aber Ultimate Orb konzentriert sich hauptsächlich auf die Anpassung des Tarifplans - es ermöglicht Ihnen, die Anzahl der Tage und Benutzer auszuwählen. Je mehr von beidem, desto lukrativer und kosteneffizienter ist Ihr Preis. Sie haben auch 24 Stunden Zeit, um eine Rückerstattung zu beantragen, falls etwas schief geht.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Hub-Unterstützung: Hubs ermöglichen es Ihnen, alle Daten, die Sie zur produktiven Arbeit benötigen – Proxies, Downloads und Profilverläufe – an einem Ort zu sammeln und zu speichern. Dies erleichtert den Datenverwaltungsprozess erheblich.

Hubs ermöglichen es Ihnen, alle Daten, die Sie zur produktiven Arbeit benötigen – Proxies, Downloads und Profilverläufe – an einem Ort zu sammeln und zu speichern. Dies erleichtert den Datenverwaltungsprozess erheblich. Kostenlose Proxies: Ultimate Orb bietet Ihnen kostenlosen, unbegrenzten Zugriff auf Tausende von Proxies aus dem integrierten Pool und ermöglicht es Ihnen, schnell Profile damit zu starten.

Nachteile:

Kompatibilität: Der Ultimate Orb ist möglicherweise nicht vollständig kompatibel mit bestimmten Betriebssystemen und Diensten, da er relativ neu ist. Dies könnte Probleme verursachen, wenn Sie versuchen, auf spezifische Ressourcen zuzugreifen.

Der Ultimate Orb ist möglicherweise nicht vollständig kompatibel mit bestimmten Betriebssystemen und Diensten, da er relativ neu ist. Dies könnte Probleme verursachen, wenn Sie versuchen, auf spezifische Ressourcen zuzugreifen. Aktualisierungen: Darüber hinaus wird der Service ständig aktualisiert, da die Entwickler damit beschäftigt sind, ihn von Fehlern zu befreien. Dies kann die Leistung bei Downloads neuer Funktionen und Versionen beeinträchtigen.

Bewertung und Bewertungen

Trotz des erst kürzlich erfolgten Markteintritts hat Ultimate Orb bereits eine sehr positive Resonanz von Benutzern erhalten und eine Bewertung von 4,6/5. Benutzer loben im Allgemeinen die Tatsache, dass der Browser ihnen Zugang zu unbegrenzten kostenlosen Proxies gewährt, sowie sein flexibles Zahlungssystem, das es Ihnen ermöglicht, den Zeitraum zu wählen, für den Sie bezahlen möchten. Es gibt einige Nachteile – kleinere Fehler, aber ihre Anzahl nimmt mit jedem kommenden Update ab.

Videoüberprüfung

Dieses Video enthält eine ausführliche Überprüfung des Ultimate Orb, die von den Entwicklern selbst durchgeführt wurde. Dabei testen sie die Funktionen des Dienstes, gehen auf dessen Vor- und Nachteile ein und sprechen auch über die Funktion "magischer Import". Da dieser ADB von russischen Experten entworfen wurde, wurde auch diese (und die meisten anderen) Bewertungen dafür auf Russisch durchgeführt.

Synchronisierung von Profildaten über verschiedene Plattformen in Ultimate Orb

Geeignet für

Ultimate Orb wurde ursprünglich für Affiliate-Marketing konzipiert und ist daher perfekt für Webmaster und SMM-Spezialisten, die neue Strategien für ihre Werbekampagnen entwickeln möchten. Dennoch kann es auch ein nützliches Werkzeug für jeden sein, der Möglichkeiten sucht, mehrere Konten auf einer Plattform oder sogar in einem Browser-Tab zu verwalten. Mit seinen leistungsstarken technischen Lösungen und der benutzerfreundlichen Oberfläche ist Ultimate Orb einen Versuch wert für jeden, der seine professionelle Leistung verbessern und seine KPIs steigern möchte.

10. Kameleo - die perfekte Plattform zur Verwaltung digitaler Assets

Kameleo Homescreen

Kameleo ist eine einfache, aber hervorragende Lösung für Online-Privatsphäre-Zwecke. Dieser Anti-Detekt-Browser ermöglicht es Ihnen, Browser-Fingerabdrücke vollständig zu vermeiden, indem stattdessen virtuelle Profile verwendet werden. Der Service richtet sich hauptsächlich an digitale Vermarkter und Menschen, die es vorziehen, sicher und diskret im Netz zu surfen. Dieser ADB wurde in Ungarn entwickelt und ist in anderen Ländern nicht allzu bekannt, gewinnt aber unter spezialisierten Nutzergruppen an Bedeutung.

Kameleo Desktop Panel

Schlüsselqualifikationen

Profilverwaltung. Kameleo ermöglicht es Ihnen, den Browser-Fingerabdruck für jedes virtuelle Profil anzupassen. Dank der Intelligent Canvas Spoofing-Technologie können Benutzer selbst die modernsten Bot-Erkennungssysteme umgehen.

Kameleo ermöglicht es Ihnen, den Browser-Fingerabdruck für jedes virtuelle Profil anzupassen. Dank der Intelligent Canvas Spoofing-Technologie können Benutzer selbst die modernsten Bot-Erkennungssysteme umgehen. Mobile Profile. Kameleo Mobile funktioniert gleichermaßen gut auf Android und iOS mit nur 2 Klicks. Websites betrachten den Zugriff von mobilen Geräten als sicherer, weshalb Kameleo Mobile-Benutzer nicht so viele CAPTCHAs und Sicherheitsüberprüfungen erhalten.

Kameleo Mobile funktioniert gleichermaßen gut auf Android und iOS mit nur 2 Klicks. Websites betrachten den Zugriff von mobilen Geräten als sicherer, weshalb Kameleo Mobile-Benutzer nicht so viele CAPTCHAs und Sicherheitsüberprüfungen erhalten. Webbrowser-Automatisierung. Der Browser ermöglicht es Ihnen, mit Hilfe der Kameleo Local API Hunderte von virtuellen Browserprofilen mit nur wenigen Codezeilen zu starten. Sie können sie leicht mit Automatisierungs-Frameworks wie Selenium, Puppeteer oder Playwright verwalten.

Kameleo-Fähigkeiten von ihrer offiziellen Website

Integration

Kameleo verfügt über integrierte Tools für anonyme Verbindungen, einschließlich VPNs und SOCKS5-Proxys. Darüber hinaus funktioniert der Browser problemlos mit Chrome, Firefox, Safari und Edge und unterstützt sogar mobile Geräte. Kameleo kann auch Selenium und sogar Python ausführen.

Preise

Kameleo bietet keine kostenlose Testversion an. Sie sind gezwungen, zwischen 3 Preisplänen zu wählen - 59 €, 89 € und 199 € mit unterschiedlichen Funktionssätzen. Sie erhalten einen 15% Rabatt, wenn Sie im Voraus für 6 Monate zahlen, was bedeutet, dass die günstigste Option Sie 50 € pro Monat kostet.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Einfaches Web-Scraping. Kameleo kann mit nur wenigen Codezeilen über die Kameleo Local API Hunderte von virtuellen Browserprofilen ausführen. Jeder Browser speichert Daten separat, um Bot-Tracking-Algorithmen zu vermeiden.

Kameleo kann mit nur wenigen Codezeilen über die Kameleo Local API Hunderte von virtuellen Browserprofilen ausführen. Jeder Browser speichert Daten separat, um Bot-Tracking-Algorithmen zu vermeiden. Automatisierungsintegration. Kameleo ermöglicht nicht nur die automatische Erstellung von Hunderten von Profilen, sondern auch die Verwaltung von Browsern über beliebte Automatisierungsplattformen wie Selenium, Puppeteer oder Playwright.

Nachteile:

Nicht sehr bekannt: Kameleo ist immer noch hauptsächlich eine ungarische Lösung, weshalb es an vielen Sprachen und bestimmten Diensten fehlt. Zudem kann das Toolkit, obwohl ausreichend, nicht wirklich als umfangreich bezeichnet werden.

Kameleo ist immer noch hauptsächlich eine ungarische Lösung, weshalb es an vielen Sprachen und bestimmten Diensten fehlt. Zudem kann das Toolkit, obwohl ausreichend, nicht wirklich als umfangreich bezeichnet werden. Überhöhte Preise: Kameleo bietet keine kostenlose Testversion an und selbst der günstigste Tarifplan kostet 50-59 € pro Monat, was vielleicht etwas teuer ist.

Bewertung und Bewertungen

Obwohl Kameleo nicht sehr bekannt ist, erhält es hauptsächlich positive Nutzerbewertungen dank seiner Flexibilität und fortgeschrittenen Fingerabdruckverwaltungsfunktionen. Seine Bewertung liegt derzeit bei 4,2/5. Nutzer schätzen die Geschwindigkeit und Flexibilität bei der Erstellung von Browserprofilen mit verschiedenen GEO-Parametern und einer Vielzahl von Sprachlayouts. Einige Nutzer haben jedoch darauf hingewiesen, dass die Täuschung von Kameleo manchmal etwas fragwürdig ist und nicht immer erfolgreich am Pixelscan vorbeikommt.

Videoüberprüfung

Einer der Hauptvorteile von Kameleo ist, dass es Ihnen ermöglicht, Ihre digitalen Fußabdrücke einfach zu verwalten, während Sie maximale Anonymität bewahren. Trotz seines umfangreichen Toolsets ist es auch für Anfänger intuitiv zu bedienen, wie aus dieser Rezension deutlich hervorgeht.

Proxies in Kameleo installieren und testen

Geeignet für

Kameleo ist eine ausgezeichnete Wahl zur Verwaltung digitaler Assets. Es bietet den Benutzern eine Vielzahl von Werkzeugen, mit denen sie die Art und Weise optimieren können, wie sie mit Webprojekten wie Websites und Blogs arbeiten. Daher eignet sich Kameleo hervorragend für SMM, Online-Marketing und den Einzelhandel.

11. SmartProxy – ermöglicht den Zugriff auf die Geschäftsdaten Ihrer Wettbewerber in beliebigen GEOs mithilfe von Proxies

SmartProxy Startbildschirm

SmartProxy ist ein Anti-Erkennungs-Browser, der darauf abzielt, Sicherheit und Anonymität beim Analysieren des Marktes zu gewährleisten. Die Liste der Vorteile umfasst eine einzigartige Methode zur Verwaltung von Fingerabdrücken und schnelle Datensynchronisation auf allen Geräten. Wenn Sie ein aktives Abonnement für eine der lokalen Proxies haben, erhalten Sie auch kostenlosen Zugang zu diesem ADB. Wenn Sie also hauptsächlich aus den USA, Deutschland, dem Vereinigten Königreich oder sogar Japan arbeiten, ist SmartProxy definitiv Ihr Werkzeug der Wahl!

SmartProxy Desktop-Panel

Schlüsselfunktionen

Weltweite Reichweite: SmartProxy bietet eine hohe Datenverarbeitung und Anonymität, indem es über 65 Millionen Proxys in mehr als 195 Ländern zur Verfügung stellt. Dadurch wird Ihre GEO getarnt und CAPTCHAs umgangen.

SmartProxy bietet eine hohe Datenverarbeitung und Anonymität, indem es über 65 Millionen Proxys in mehr als 195 Ländern zur Verfügung stellt. Dadurch wird Ihre GEO getarnt und CAPTCHAs umgangen. Intelligente Proxyverwaltung: Der Browser bietet eine Funktion namens "intelligentes" Proxyserver-Management, das mit wenigen Klicks problemlos eingerichtet werden kann. Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, ihre Online-Sitzungen effizient zu verwalten und so ein reibungsloses Browsing-Erlebnis zu gewährleisten.

Der Browser bietet eine Funktion namens "intelligentes" Proxyserver-Management, das mit wenigen Klicks problemlos eingerichtet werden kann. Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, ihre Online-Sitzungen effizient zu verwalten und so ein reibungsloses Browsing-Erlebnis zu gewährleisten. API-Parsing: APIs vereinfachen das Sammeln öffentlicher Daten mithilfe synchrone, asynchrone und Batch-Anfragen. Dadurch bieten sie stabile Unterstützung für Cookies sowie eine granulare Verarbeitung von Websites mit viel JavaScript.

SmartProxy capabilities from their official website

Integration

SmartProxy kann mit Online-Marketing-Services wie Amazon integriert werden. Dies vereinfacht den Workflow erheblich, einschließlich SEO und Web-Scraping. SmartProxy arbeitet auch schnell, wenn es zusammen mit Bing verwendet wird.

Preise

Es gibt keine kostenlose Testversion für SmartProxy direkt. Sie können jedoch eine erhalten, indem Sie ein Abonnement für einen der lokalen Proxies kaufen.

Die günstigste Abonnementoption für dieses ADB und mehrere Proxys kostet $8,50 pro Monat. Für alle, die an umfangreicheren und Premium-Paketen interessiert sind, stehen verschiedene Pläne zur Verfügung, deren Preise von $39 bis $100 reichen.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Anonymität: SmartProxy bietet ein bemerkenswert hohes Maß an Online-Anonymität. Es verringert wirksam das Risiko, gesperrt zu werden, indem es Resident Proxies verwendet und Anfragen über echte Geräte umleitet, was seinen Benutzern ein hohes Maß an Sicherheit und Anonymität gewährleistet.

SmartProxy bietet ein bemerkenswert hohes Maß an Online-Anonymität. Es verringert wirksam das Risiko, gesperrt zu werden, indem es Resident Proxies verwendet und Anfragen über echte Geräte umleitet, was seinen Benutzern ein hohes Maß an Sicherheit und Anonymität gewährleistet. Rückerstattungsrichtlinie: Unabhängig von dem Tarifplan, für den Sie sich letztendlich entscheiden, haben Sie das Recht, innerhalb der ersten 2 Wochen eine vollständige Rückerstattung anzufordern.

Nachteile:

Komplizierte Benutzeroberfläche: SmartProxy bietet einige Funktionen, die es Menschen möglicherweise etwas Zeit kosten, insbesondere Neulinge, die noch nicht gut mit Proxies und anderen Diensten von Drittanbietern vertraut sind, zu verstehen.

SmartProxy bietet einige Funktionen, die es Menschen möglicherweise etwas Zeit kosten, insbesondere Neulinge, die noch nicht gut mit Proxies und anderen Diensten von Drittanbietern vertraut sind, zu verstehen. Eingeschränkte Funktionen in der kostenlosen Version: Die kostenlose Version des Browsers verfügt über ein ziemlich begrenztes Toolkit im Vergleich zu den kostenpflichtigen Optionen. Zudem funktioniert sie über einen Residental Proxy.

Bewertung und Bewertungen

Auf seiner eigenen Website behauptet SmartProxy, dass seine Bewertung 4,8/5 beträgt. Benutzer achten auf das hohe Maß an Anonymität, das es bietet, und wie einfach es ist, Proxys zu verwalten, selbst mit Hilfe von Python. Ein weiterer Vorteil ist sein rund um die Uhr verfügbarer technischer Support-Service.

Allerdings erwähnen andere einige Probleme bezüglich der Zahlung. Wenn Sie die Pay-as-You-Go-Funktion verwenden und Ihr Datenvolumen zu schnell aufgebraucht haben, könnte der Service für kurze Zeit nicht funktionieren.

Videobesprechung

SmartProxy ist ein leistungsstarkes Softwareprogramm, das eine breite Auswahl an Optionen für die Installation von Proxys bietet. Schauen Sie sich diese ausführliche Überprüfung der ersten Arbeitsschritte einer Person damit an, um Ihre Bemühungen zu optimieren und Gewinne zu maximieren, besonders wenn es um Web-Scraping und E-Commerce geht.

Verkehrsanalytik und IP-Adressdaten in einem SmartProxy-Profil

Geeignet für

SmartProxy ist ideal für Web-Analysten und E-Commerce-Spezialisten. Dieses ADB ist auch eine großartige Lösung für Unternehmensinhaber, insbesondere solche, die sich mit Online-Marketing und Datenanalyse befassen. Es hilft dabei, Daten von Ihren Wettbewerbern zu sammeln und eine Strategie zur Steigerung der Leistung Ihrer Werbekampagnen und Geschäftspläne zu entwerfen.

12. GhostBrowser - ein großartiger ADB für Online-Unternehmen und Bildungssysteme

GhostBrowser Hauptbildschirm

GhostBrowser bietet eine Reihe von wirklich innovativen Produkten an, die in verschiedenen Bereichen Anwendung finden, wie z.B. Online-Marketing, Webentwicklung und Geschäftskontoverwaltung. Dieser ADB hat in zahlreichen Ländern an Beliebtheit gewonnen und dient als unverzichtbares Werkzeug für Personen, die während ihres Arbeitstages online anonym bleiben möchten.

GhostBrowser Desktop-Panel

Hauptfähigkeiten

Erweiterungen und zusätzliche Features: GhostBrowser kann mit beliebten Social-Media-Plattformen integriert werden, was es erleichtert, mehrere Konten auf einmal zu verwalten und Inhalte zu posten. Dieser Browser kann auch durch die Verwendung von 30 Google Chrome-basierten Erweiterungen aufgerüstet werden.

GhostBrowser kann mit beliebten Social-Media-Plattformen integriert werden, was es erleichtert, mehrere Konten auf einmal zu verwalten und Inhalte zu posten. Dieser Browser kann auch durch die Verwendung von 30 Google Chrome-basierten Erweiterungen aufgerüstet werden. Sitzungsaufteilung: Mit GhostBrowser können Sie Sitzungen durch Tabs trennen, wodurch es einfacher wird, zwischen Aufgaben zu wechseln, ohne sich jedes Mal erneut in jedes Konto einloggen zu müssen.

GhostBrowser-Funktionen von ihrer offiziellen Webseite

Integration

GhostBrowser integriert nahtlos mit einer Vielzahl von Burosoftware, einschließlich Google Workspace und Microsoft Office. Darüber hinaus bietet es Kompatibilität mit den Betriebssystemen Windows, macOS und Linux. Diese Vielseitigkeit macht es einfach, den Browser in Ihren Arbeitsablauf zu integrieren, und ermöglicht es Ihnen, Ihre KPIs zu verbessern, auch wenn Sie remote arbeiten.

Preise

GhostBrowser bietet eine sehr praktische kostenlose Testversion an, mit der Sie bis zu 4 verschiedene Online-Personalitäten haben können. Es gibt kein Zeitlimit und Sie können die Unterstützung von Ghost Proxy genießen.

Sie haben die Flexibilität, jederzeit auf einen umfangreicheren kostenpflichtigen Plan upzugraden, wenn Sie es möchten. Sie können sich für das Standard-Abo zum Preis von 21 $ pro Monat entscheiden, das Ihnen die Möglichkeit gibt, mit einer unbegrenzten Anzahl von Konten zu arbeiten. Alternativ gibt es ein PRO-Abo für 46 $ pro Monat, mit dem Sie einzelne Proxies mit Ihren Profilen verbinden können, ohne irgendwelche Einschränkungen.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Verwaltung mehrerer Profile: Dieser ADB ermöglicht es Ihnen, gleichzeitig mit mehreren Profilen zu arbeiten, was Online-Marketing- und SMM-Aufgaben deutlich vereinfacht, insbesondere wenn Sie ein Unternehmen sind. Der Browser hilft nicht nur dabei, Bot-Konten zu erstellen, um Statistiken zu sammeln, sondern wärmt sie auch aktiv auf.

Dieser ADB ermöglicht es Ihnen, gleichzeitig mit mehreren Profilen zu arbeiten, was Online-Marketing- und SMM-Aufgaben deutlich vereinfacht, insbesondere wenn Sie ein Unternehmen sind. Der Browser hilft nicht nur dabei, Bot-Konten zu erstellen, um Statistiken zu sammeln, sondern wärmt sie auch aktiv auf. Krypto-Zahlungen: Im Gegensatz zu vielen anderen Diensten akzeptiert GhostBrowser nicht nur Krypto-Zahlungen, sondern ermutigt die Benutzer aktiv, diese Option zu wählen.

Nachteile:

Begrenzte Funktionen: Einige der erweiterten Funktionen sind nur in den teureren Tarifplänen verfügbar.

Einige der erweiterten Funktionen sind nur in den teureren Tarifplänen verfügbar. Optimierung: Nutzer haben festgestellt, dass dieser Browser einen größeren Teil der Ressourcen des Computers benötigt und langsamer arbeitet als seine Konkurrenten.

Bewertung und Bewertungen

Was die Effizienz betrifft, hat GhostBrowser eine durchschnittliche Bewertung von 4,1/5. Benutzer schätzen seine schnelle Leistung und dass es seine Hauptaufgabe, die Steigerung der KPIs durch Multi-Accounting und das Speichern von Sitzungen, effektiv bewältigt. Es gibt jedoch einige, die glauben, dass das Einrichten einiger seiner Erweiterungen im Vergleich zu einfachen Browsern wie Chrome oder Firefox umständlich sein kann.

Videoüberprüfung

Was GhostBrowser zu einer praktischen Option macht, ist, dass es Ihre Privatsphäre über mehrere Sitzungen innerhalb eines Browsers hinweg gewährleistet. Hier finden Sie eine kurze Anleitung dazu, wie Sie Tabs, Proxies und die Synchronisierung persönlicher Daten im Browser einrichten können. In anderen Videos auf dem Kanal werden auch alle anderen Vorteile beschrieben, die der Service bietet.

Einrichten eines Benutzeragenten in GhostBrowser

Geeignet für

GhostBrowser wurde ursprünglich speziell entwickelt, um die Produktivität zu steigern und seinen Benutzern die einfache Verwaltung mehrerer Online-Profile zu ermöglichen. Das macht diesen Browser perfekt für Online-Unternehmen und sogar Bildungssysteme. Auf der Website des Browsers sind sogar Bewertungen von mehreren erfolgreichen Fällen zu finden, die verdeutlichen, wie praktisch GhostBrowser ist, wenn es darum geht, Testsysteme mit Fragen und Antworten zu erstellen.

13. Lalicat – bester Browser zum anonymen Surfen im Web und Tor

Lalicat-Startbildschirm

Lalicat ist ein spezieller Browser, der von Google Chrome inspiriert wurde. Die Liste der Funktionen, die Lalicat zu bieten hat, ist jedoch viel länger, da dieser ADB gut mit Tor funktioniert. Mit Hauptsitz in Hongkong und ziemlich beliebt in Europa bietet dieser Browser solide Lösungen für Benutzer, die ihre persönlichen Daten verbergen möchten.

Lalicat Desktop-Panel

Hauptfunktionen

Einzigartige Gerätefingerabdrücke: Lalicat ermöglicht es Ihnen, einzigartige Gerätefingerabdrücke einzurichten und zu verwalten, was Benutzern hilft, Identifikationsfilter zu umgehen und nicht sowohl von offiziellen Stellen als auch von Betrügern überwacht zu werden.

Lalicat ermöglicht es Ihnen, einzigartige Gerätefingerabdrücke einzurichten und zu verwalten, was Benutzern hilft, Identifikationsfilter zu umgehen und nicht sowohl von offiziellen Stellen als auch von Betrügern überwacht zu werden. Verschiedene Profile: Der Browser ermöglicht es Ihnen, mehrere Profile mit unterschiedlichen Einstellungen zu erstellen. Dies ist nützlich, wenn Sie gleichzeitig mehrere Kampagnen im Detail überwachen und jede ihre eigenen Aufgaben hat.

Der Browser ermöglicht es Ihnen, mehrere Profile mit unterschiedlichen Einstellungen zu erstellen. Dies ist nützlich, wenn Sie gleichzeitig mehrere Kampagnen im Detail überwachen und jede ihre eigenen Aufgaben hat. VPN-Integration: Lalicat wurde speziell für die Zusammenarbeit mit VPNs und Proxies entwickelt, um so ein zusätzliches Maß an Sicherheit und Anonymität beim Surfen im Netz zu gewährleisten.

Lalicat-Fähigkeiten von ihrer offiziellen Website

Integration

Lalicat integriert sich gut mit verschiedenen E-Commerce-Programmen und Marktplatz-Websites wie Amazon, eBay, Shopify und Alibaba. Dies macht Lalicat zu dem idealen Browser, um jedes Online-Marketing-Geschäft zu verbessern.

Preise

Der Preis für Lalicat hängt nicht von den gewünschten Funktionen ab, sondern von der Anzahl der Benutzer. Der Browser hat eine 3-tägige Testphase mit allen Funktionen zur Verfügung. Es gibt auch mehrere monatliche Tarifpläne: Personal ($59), Solo ($99), Team ($209) und sogar Company ($499). Es erlaubt Ihnen auch, die Datenverkehrseinstellungen anzupassen.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Flexible Einstellungen: Sie haben die Möglichkeit, viele Profile mit einzigartigen Gerätefingerabdrücken zu erstellen. Dies macht dieses ADB zu einem nützlichen Werkzeug für jedes Team, da jedes Mitglied seine eigenen Einstellungen und Rollen erhalten kann.

Sie haben die Möglichkeit, viele Profile mit einzigartigen Gerätefingerabdrücken zu erstellen. Dies macht dieses ADB zu einem nützlichen Werkzeug für jedes Team, da jedes Mitglied seine eigenen Einstellungen und Rollen erhalten kann. Proxy-Unterstützung: Lalicat unterstützt viele leistungsstarke Proxies wie 911 s5, YiLu, Luminati, Seller Netnut, Oxylabs und andere.

Nachteile:

Eingeschränkter Fokus: Lalicat wurde ursprünglich entwickelt, um über VPN-Server zu arbeiten, und nicht alle Benutzer sind der Meinung, dass dies eine effektive Strategie ist.

Lalicat wurde ursprünglich entwickelt, um über VPN-Server zu arbeiten, und nicht alle Benutzer sind der Meinung, dass dies eine effektive Strategie ist. Kosten: Die kostenpflichtigen Optionen könnten für einige etwas überteuert erscheinen, insbesondere wenn Sie die ADB für nur 1-2 Personen kaufen.

Bewertung und Bewertungen

Lalicat erhält hauptsächlich positive Bewertungen dank seiner Zuverlässigkeit; seine Bewertung beträgt 4,5/5. Benutzer beachten die Wirksamkeit bei der Sicherung ihrer Anonymität und der Fähigkeit, sich gegen Online-Überwachungsmaßnahmen zu wehren. Einige Benutzer würden jedoch lieber sehen, dass Lalicat die Plug-In-Optionen anbietet, die von anderen führenden Browsern angeboten werden.

Videoüberprüfung

Lalicat ist großartig darin, deine Online-Präsenz zu tarnen, da es eine Vielzahl verschiedener Proxies unterstützt. Dieser Service hat einen offiziellen Youtube-Kanal, auf dem du dir eine detaillierte Anleitung zur ordnungsgemäßen Installation und Nutzung der Proxies ansehen kannst. Es gibt außerdem eine Menge anderer instruktiver Videos, die die weiteren Funktionen abdecken.

Lalicat Proxy Integration

Geeignet für

Lalicat wird hauptsächlich für privates, anonymes Surfen im Web und Online-Marketing verwendet. Es ist auch ein Favorit von Werbeagenturen, die es nutzen, um Social-Media-Konten einzurichten und effektiv zu verwalten. Lalicat ist auch eine großartige Wahl für Affiliate-Marketer, die sich auf die Glücksspiel- und Wettbereiche konzentrieren.

14. VMLogin - in der Lage, mehrere Computer durch virtuelle Unternehmensprofile aus einem Browser zu ersetzen

VMLogin-Startbildschirm

VMLogin, der Anti-Detect-Browser, wurde speziell in China entwickelt, um Anonymität bei der Zusammenarbeit im Team zur Steigerung Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Dieser Dienst bietet individuelle Lösungen, die darauf abzielen, nicht nur die persönlichen Informationen der Benutzer, sondern auch ganze Marken zu schützen. VMLogin erfreut sich weltweiter Unterstützung und ist besonders in Regionen wie Europa, China, Indonesien und Russland bekannt.

VMLogin Desktop Panel

Schlüsselkompetenzen

Separate Umgebung: Mit Hilfe eines VMLogin-Profils können Sie eine völlig unabhängige virtuelle Umgebung für Ihre Arbeitsaktivitäten erstellen. Cookies, lokaler Speicher und Zwischenspeicherdateien werden vollständig isoliert und somit geschützt.

Mit Hilfe eines VMLogin-Profils können Sie eine völlig unabhängige virtuelle Umgebung für Ihre Arbeitsaktivitäten erstellen. Cookies, lokaler Speicher und Zwischenspeicherdateien werden vollständig isoliert und somit geschützt. Einfache Automatisierung: Jede Routineaufgabe kann in VMLogin mithilfe von Webtreibern wie Selenium oder Browser Automation Studio automatisiert werden.

Jede Routineaufgabe kann in VMLogin mithilfe von Webtreibern wie Selenium oder Browser Automation Studio automatisiert werden. Verwaltung von Geschäftsaktivitäten: Dank seiner Funktionen zur Kontoteilung und -übertragung können Sie die Fähigkeit Ihres Teams zum Zugriff auf die geschäftlichen Konten des Browsers verwalten und spezifische Rollen und Aufgaben verteilen.

VMLogin capabilities from their official website

Integration

VMLogin integriert nahtlos eine Vielzahl von Software, einschließlich Webanwendungen, Automatisierungsbot für Online-Aufgaben und verschiedene Anonymitäts-verbessernde Tools. Darüber hinaus bietet der Browser Unterstützung für mehrere Zahlungssysteme wie Bitcoin, FPX, Alipay und mehr und bietet den Benutzern Flexibilität und Bequemlichkeit bei ihren Transaktionen und Operationen.

Preise

VMLogin bietet eine 3-tägige kostenlose Testversion mit eingeschränkter Funktionalität. Es gibt auch mehrere Gruppenpläne mit erweiterten Funktionen - für 99 $, 209 $ oder 499 $ pro Monat, je nach Anzahl der Teammitglieder. Wenn Sie für das gesamte Jahr bezahlen oder einen individuellen Plan mit einem QR-Code wählen, erhalten Sie einen Rabatt von 25%.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Unterstützung für Affiliate-Marketing. Vmlogin erweist sich als wertvolles Werkzeug zur Durchführung von Werbekampagnen über mehrere Werbekonten hinweg. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Risikominderung und der Überprüfung gesperrter Ressourcen, um die unbefugte Nutzung einer Marke zu verhindern.

Vmlogin erweist sich als wertvolles Werkzeug zur Durchführung von Werbekampagnen über mehrere Werbekonten hinweg. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Risikominderung und der Überprüfung gesperrter Ressourcen, um die unbefugte Nutzung einer Marke zu verhindern. Zielgruppenüberprüfung. Der Browser kann beurteilen, wie effizient Ihre Anzeigenplatzierungen sind, indem er Benutzer aus verschiedenen Geräten und GEOs emuliert. Er kann auch unnütze oder tote Links einfach und schnell bereinigen.

Der Browser kann beurteilen, wie effizient Ihre Anzeigenplatzierungen sind, indem er Benutzer aus verschiedenen Geräten und GEOs emuliert. Er kann auch unnütze oder tote Links einfach und schnell bereinigen. Web-Scraping. Die Algorithmen von VMLogin sind in der Lage, komplette Büros durch weniger ressourcenintensive Profile in Form eines einzelnen virtuellen Browsers zu ersetzen. Er kann schnell eingerichtet werden, da er bereits alle erforderlichen Tools enthält, was RAM und Energie spart.

Nachteile:

Enger Fokus: Dieser Browser ist hauptsachlich auf Unternehmensprozesse großer Unternehmen zugeschnitten und eignet sich nicht wirklich, um andere Ziele und Aufgaben zu bewältigen, insbesondere wenn es um Einzelkämpfer-Spezialisten geht.

Dieser Browser ist hauptsachlich auf Unternehmensprozesse großer Unternehmen zugeschnitten und eignet sich nicht wirklich, um andere Ziele und Aufgaben zu bewältigen, insbesondere wenn es um Einzelkämpfer-Spezialisten geht. Nicht genug Integrationen: Trotz der Integration mit einer Reihe von Plattformen (hauptsächlich Kryptowährungen) hat VMLogin nicht allzu viele Partnerschaften mit Drittplattformen und kann daher weniger Funktionen bieten als andere Einträge in dieser Liste.

Bewertung und Bewertungen

VMlogin wird online gelobt, weil es einen umfassenden Ansatz bietet, der Funktionen wie eine benutzerdefinierte DNS-Serverkonfiguration, die Emulation eines mobilen Browsers und sogar die Technologie zur Fingerabdruckerkennung umfasst. Nach Meinung der Benutzer wird der Service jedoch dadurch beeinträchtigt, dass er keine unbegrenzte Testversion bietet und keine Unterstützung für macOS-Geräte bietet.

Video-Überprüfung

VMLogin überzeugt durch seine umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten, insbesondere wenn es darum geht, gleichzeitig mit mehreren Profilen zu arbeiten. Und das gilt nicht nur für soziale Netzwerke wie Facebook, sondern auch für Online-Märkte wie Amazon und Ebay. Eine kurze und prägnante Bewertung seiner Hauptvorteile finden Sie hier.

Die ersten Schritte zur Installation von VMLogin

Geeignet für

VMLogin ist besonders geeignet für Benutzer, die Wert auf Zeiteffizienz und Sicherheit legen, wenn es um das Management umfangreicher unternehmerischer Aktivitäten geht. Diese Anti-Detect-Lösung geht über die Ressourcenschonung und die Verbesserung des SMM-Kontomanagements hinaus; sie unterstützt auch bei der Aufgabenverteilung und der Überwachung der Aufgabenausführung innerhalb eines Teams, indem sie verschiedene Aspekte des Geschäftsprozesses optimiert und sichert.

Es sieht so aus, als wäre das der letzte relevante Hinweis bezüglich der Anti-Detect-Browser, über die wir gesprochen haben. Ich hoffe, dass du nach dem Lesen des Hauptteils des Artikels ein klares Bild von all ihren Hauptvorteilen hast.

Wie man einen Anti-Detect-Browser auswählt

Trotzdem weiß ich genau, dass die Auswahl einer Anti-Detect-Lösung eine einschüchternde Aufgabe sein kann, selbst wenn Sie verstehen, welche Optionen Ihnen zur Verfügung stehen. Deshalb habe ich beschlossen, einige Tipps dazu zu geben, auf welche Funktionen Sie sich bei der Auswahl eines ADB konzentrieren sollten:

Basierend auf meiner eigenen Erfahrung möchte ich bestimmte Merkmale herausstellen, die entscheidend sind:

1. API-Integration. Um effektiv mit mehreren Konten zu arbeiten, ist es oft unerlässlich, dass Ihr Browser Daten von Websites sammelt, ohne deren Richtlinien zu verletzen. Dies kann nützlich sein, um Preise zu überwachen, Informationen über Ihre Mitbewerber zu sammeln und Daten zu analysieren. Hier kommt die API-Integration ins Spiel, da sie Ihre Privatsphäre beim Testen von Werbekampagnen gewährleistet.

2. Selenium/Puppeteer/Spiegel. Diese Tools automatisieren routinemäßige Aufgaben auf Websites, wie das Ausfüllen von Formularen, das Navigieren auf Webseiten usw. Skripte können an verschiedene Szenarien angepasst werden und somit Ihre Leistung verbessern. All dies spart Zeit und Kraft, selbst bei der Verarbeitung großer Datenmengen und Tonnen von Aufgaben.

3. Cookie Import/Export. Diese Funktionen ermöglichen es Ihnen, Sitzungen zu speichern und wiederherzustellen - eine sehr nützliche Funktion, wenn eine Website Sie dazu zwingt, angemeldet zu bleiben oder wenn Sie Einstellungen zwischen Sitzungen speichern müssen, insbesondere wenn Sie über mehrere Konten oder Plattformen arbeiten.

4. Kostenlose/Günstige Proxys. Proxy-Server sorgen dafür, dass deine IP-Adresse verborgen bleibt und du anonym bleibst. Sie helfen auch dabei, Sperren und Filter in dem jeweiligen geografischen Gebiet zu umgehen, in dem du dich befindest. Bei der Auswahl von Proxys, insbesondere kostenlosen, empfehle ich jedoch zunächst, ihre Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit genau zu überprüfen.

5. Cloud-Speicher. Das Synchronisieren von Profilen über die Cloud ist der Schlüssel zur Stabilität und Zuverlässigkeit. Auf diese Weise können Ihre Daten schnell wiederhergestellt werden, falls der Browser oder das Gerät abstürzt. Dies verringert das Risiko, wichtige Informationen zu verlieren, was manchmal ein entscheidender Faktor ist, insbesondere wenn es um Überwachung, Tests oder andere Aufgaben geht, bei denen Sie ständig zwischen Profilen und Sitzungen wechseln müssen.

6. Allgemeine Benutzerfreundlichkeit und UI/UX-Qualität. Wenn das UI/UX des ADBs das Navigieren durch die Benutzeroberfläche einfach macht, wird letztere auch für unerfahrene Benutzer zugänglich. Ebenso wichtig ist, dass eine gut gestaltete und angenehm anzusehende Benutzeroberfläche auch für reibungsloses Arbeiten entscheidend ist und Ihre Augen nicht überlastet.

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass eine ansehnliche englischsprachige Community und technischer Support ein gutes Merkmal für jeden ADB sind. Erstens bietet die Community Zugang zu einer großen Datenbank kollektiven Wissens und fördert den Austausch von Erfahrungen unter den Benutzern. Außerdem ist ein englischsprachiges Support-Team bereit, schnell auf alle Arten von Benutzeranliegen zu reagieren und diese zu bearbeiten.

Vielleicht suchst du beim Aussuchen eines ADB nach einigen anderen Funktionen. Aber ich empfehle dir dringend, sicherzustellen, dass die oben aufgeführten vorhanden sind. Sie ermöglichen es dir, die besten Ergebnisse zu erzielen.

Fazit

Letztendlich, unabhängig von den Vorteilen eines Dienstes, hängt die Wahl des besten Anti-Detect-Browsers hauptsächlich von Ihren individuellen Vorlieben ab. Entscheidend ist, welche Funktionen für Ihre Aktivitäten entscheidend sind.

Ich hoffe, dass diese Bewertung Ihnen helfen wird, die richtige Entscheidung zu treffen, unabhängig von dem spezifischen Bereich, in dem Sie tätig sind, und den Zielen, die Sie sich setzen!

Mögen Ihre Konversionsraten in die Höhe schießen!