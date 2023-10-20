如何在Undetectable浏览器中使用档案同步器：一步一步指南

如何使用Undetectable浏览器中的配置文件同步器
使用同步器的逐步指南
同步器功能允许在多个配置文件中同时执行相同的操作。从启动同步开始，您在主窗口中的操作将自动在其他窗口中重现或同步。例如，输入文本、打开新标签、滚动社交媒体、管理扩展等。
同步器对所有付费套餐的Undetectable浏览器用户都可用。要使用它，请按照以下步骤操作：
- 打开要执行同步操作的配置文件。为了快速启动，您可以使用配置文件管理器。打开配置文件管理器，选择所需的配置文件并启动它们。如果还没有配置文件，可以使用批量创建功能。
- 在主菜单中选择“同步”。
- 选择要同步的配置文件。您可以使用特殊复选框一次选择所有打开的配置文件。在此阶段，您还可以确定哪个窗口将成为主窗口，哪些窗口将成为从属窗口。只需在表格中选择要设置为主窗口的配置文件，然后点击旁边的三个点，选择“设为主窗口”。
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然后点击“启动同步”。
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现在可以调整窗口的位置。您可以自动将它们层叠、排成一行或两行，或将主配置文件窗口置于前台。
可选地，在工作过程中可以更改主窗口、重新启动同步（如果有任何问题）、打开与主配置文件相同的标签页，或关闭所有配置文件中的标签页并打开插入的链接。
❗目前同步器仅适用于Windows。如果在使用过程中出现错误，请联系技术支持。
如何使用从属配置文件
如果您需要在一个从属窗口中执行某个操作，而不影响其他从属窗口，只需执行该操作即可。这些操作不会停止同步，当您返回到主配置文件时，同步将继续以正常模式工作。因此，您可以输入密码、进行授权等操作。总之，在任何操作不需要完全相同的情况下，都可以这样做。
同步器的用途
这是一个理想的解决方案，适用于希望自动化工作流程但不具备编写脚本和使用API的特殊技能的人。
- 适用于空投和任何与加密货币挖矿相关的活动。
- 有助于高质量地推广社交媒体账户。
- 可用于在多个广告板上同时快速发布广告、宣传、商品和服务等。
- 在数据收集中非常有用。
总之，功能仅受您的想象力限制。
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