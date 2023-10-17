2023年万圣节免费Undetectable许可证和双配置：最大程度地掩盖您的数字身份！

🎃 钱包还是生命：免费Undetectable许可证 & 双倍配置
万圣节特惠：购买配置翻倍
万圣节怎么能没有一个好的伪装呢？指纹商店一直开放，而在节日期间购买将获得50%的优惠！
从10月16日至11月3日之间充值到配置商店的余额，您将获得双倍的金额！适用于所有Undetectable用户。
请注意，配置商店的余额无法购买许可证，也无法将资金退回到主账户。
免费切换到Undetectable
您可以阅读和观看很多评论，选择最好的产品。或者您可以完全免费尝试！如果您在其他反检测浏览器中拥有付费许可证，我们将提供相同功能和剩余有效期的替代许可证！
只需注册并在支持中写下“替换”。在确认诚信后，我们将提供免费访问权限，以便您和团队可以亲自尝试Undetectable浏览器。
为什么值得尝试Undetectable浏览器？
对于专业人士来说，有管理浏览器指纹的能力和简化工作的功能：用于预热配置文件的Cookie机器人、同步器、批量创建和导入配置文件、API、“Paste like a human”等等。
Undetectable的竞争优势是独特的技术：
- 有3种存储浏览器配置文件的方式：本地设备、云端或您自己的服务器。消除与第三方存储的安全风险，特别是涉及账户和加密钱包的问题；
- 无限制的本地配置文件适用于任何付费套餐（从49美元起）。由于它们存储在您的设备上，您不需要花时间与服务器同步，从而获得高可靠性；
- 指纹替换是通过浏览器内核而不是JavaScript实现的，这比市场上许多现有产品更可靠；
- 浏览器指纹商店的价格低至1美元/个。支持所有现有的操作系统和浏览器。免费配置文件每月更新超过2次；
- 定制和深入的访问控制设置。有超过33个权限设置可供团队使用。按照团队结构将云配置文件分组以管理帐户。查看配置文件日志；
- Undetectable基于Chromium实现，支持安装扩展和批量管理！支持与Chrome的开发工具、通知和站点权限以及其他标准工具的交互。还与流行的自动化库Puppeteer、Playwright和Selenium一起工作。API与Chromium标志一起工作；
- 定期且快速地将Chromium内核更新到最新版本。
优化
Undetectable经过优化，可以在不同的操作系统上运行。有3个版本：适用于Windows 10/11、适用于M1/M2处理器的macOS技术和适用于Intel处理器的macOS。
在大型项目中工作将是一种乐趣。Undetectable可以在几秒钟内加载超过5000个配置文件。支持与云配置文件和本地配置文件的批量操作。
便利性
简单快速地创建配置文件。支持热键、通过拖放直观地导入帐户、暗色主题等等：
- 可以从基于Chromium的任何浏览器导入书签。
- 在配置文件列表中有一个快速代理检查。
- 为了方便导航，有文件夹、标签和云配置文件组。标签可以根据您的需求进行自定义。
- 配置文件中的使用频率计数器。配置文件可以设置名称。
- 在配置文件管理器中，有一个更新配置文件中的浏览器版本的功能。
- 有一个合理使用内存的功能，可以在关闭配置文件时自动清除不重要的缓存。
- 在配置文件设置中，有一个复选框可以启用/禁用导入过时的Cookie。
- 有时您可能找不到打开的配置文件的窗口？快速搜索所需窗口的功能专门为此类情况而设计！
- 您可以一键复制配置文件的所有信息。
- 可以实时保存和快速复制配置文件的备注。
替换条件
- 此活动仅适用于以前没有购买过Undetectable许可证的新用户。
- 在10月17日之前在其他反检测浏览器中进行付款。
- 支持将在2023年11月3日之前接受请求。
- 提供的免费访问权限的最长期限为6个月。
注册，联系支持并获得免费许可证！
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