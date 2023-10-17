Бесплатная лицензия Undetectable и двойные конфигурации на Хэллоуин 2023 года: Максимально использовать ваш цифровой маскировочный костюм!

Хэллоуин - это не только время тыквенных фонарей и костюмов ведьм, но и возможность сменить свой цифровой облик в виртуальном мире. Undetectable приглашаем всех в великолепное путешествие по миру онлайн-маскировки и безграничных возможностей!

Умножаем на 2 приобретение конфигураций

Разве можно праздновать Halloween без хорошей маскировки? Магазин отпечатков всегда открыт, а в праздничный период покупки в нем становятся на 50% выгоднее!

Зачисляя средства на баланс магазина конфигураций с 16 октября по 3 ноября, вы получите в два раза больше! Актуально для всех пользователей Undetectable.

Помните, что с баланса магазина конфигураций невозможно приобрести лицензии, а также вернуть средства на основной счет.

Бесплатный переход в Undetectable

Можно много читать и смотреть обзоры, выбирая лучший продукт. А можно совершенно бесплатно попробовать! Если у тебя есть оплаченная лицензия в другом антидетект-браузере, мы выдадим аналогичную по функционалу и оставшейся длительности!

Просто зарегистрируйся и напиши в саппорт “Замена”. Удостоверившись в честности, мы выдадим бесплатный доступ, чтобы ты и команда смогли попробовать Undetectable browser в деле.

Почему стоит попробовать Undetectable browser?

Для профи есть возможность управления браузерным отпечатком и функционал для упрощения работы: cookies-бот для прогрева профилей, синхронизатор, массовое создание и импорт профилей, API, “Paste like a human” и многое другое.

Конкурентные преимущества Undetectable – это уникальные технологии:

3 способа хранить браузерные профили: локально на вашем устройстве, в облаке или на вашем собственном сервере . Исключите риски связанные с безопасностью сторонних хранилищ, особенно если вопрос касается аккаунтов и крипто-кошельков;

. Исключите риски связанные с безопасностью сторонних хранилищ, особенно если вопрос касается аккаунтов и крипто-кошельков; Безлимитные локальные профили на любом платном тарифе (от $49). Поскольку они хранятся на вашем устройстве, вы не тратите время на синхронизацию с серверами, получая высокую отказоустойчивость в работе;

на любом платном тарифе (от $49). Поскольку они хранятся на вашем устройстве, вы не тратите время на синхронизацию с серверами, получая высокую отказоустойчивость в работе; Подмена отпечатков осуществляется внутри ядра браузера, а не с помощью javascript, что обеспечивает большую надежность , чем многие существующие продукты на рынке.

а не с помощью javascript, что обеспечивает , чем многие существующие продукты на рынке. Магазин браузерных отпечатков до $1/шт. Доступны все существующие операционные системы и браузеры . Бесплатные конфигурации регулярно обновляются более 2х раз в месяц.

. Бесплатные конфигурации регулярно обновляются более 2х раз в месяц. Кастомные и глубокие настройки доступов . Более 33 настроек прав для работы в команде. Разделяйте облачные профили по группам для управления аккаунтами в соответствии со структурой команды. Просматривайте логи профилей.

. Более для работы в команде. Разделяйте облачные профили по группам для управления аккаунтами в соответствии со структурой команды. Просматривайте логи профилей. Undetectable реализован на основе Chromium с возможностью **установки расширений **и их массовым управлением! Поддерживает работу с devtools, уведомлениями и разрешениями на сайтах и другими стандартными инструментами Chrome. А также работает с популярными библиотеками **для автоматизации **Puppeteer, Playwright, Selenium. API работает с флагами Chromium.

с возможностью **установки расширений **и их массовым управлением! Поддерживает работу с devtools, уведомлениями и разрешениями на сайтах и другими стандартными инструментами Chrome. А также работает с популярными библиотеками **для автоматизации **Puppeteer, Playwright, Selenium. API работает с флагами Chromium. Регулярные и быстрые обновления ядра Chromium до последних версий.

Оптимизация

Undetectable оптимизирован для работы на различных операционных системах. Существуют 3 версии: для Windows 10/11, для техники с macOS на процессорах M1/M2, для macOS на процессорах Intel.

Работа в больших проектах будет в удовольствие. Undetectable может за пару секунд подгружать более 5000 профилей. Поддерживает массовую работу с облачными и локальными профилями.

И удобства

Простое и быстрое создание профиля. Поддержка горячих клавиш, интуитивный импорт аккаунтов с помощью Drag&Drop, темная тема и многое другое:

Можно импортировать закладки из любых браузеров на базе Chromium.

Есть быстрая проверка прокси в общем списке профилей.

в общем списке профилей. Для удобной навигации существуют папки, теги и группы облачных профилей. Теги можно кастомизировать под свои нужды.

под свои нужды. Есть счетчик частоты использования конфигурации в профилях. Конфигурациям можно задавать имена.

в профилях. Конфигурациям можно задавать имена. В менеджер профилей существует функция актуализации версии браузера в профиле.

в профиле. Функция рационального использование памяти, позволяющая автоматически очищать не важный кэш профилей при их закрытии.

профилей при их закрытии. В настройки профиля есть чекбокс, позволяющий включать/отключать импорт устаревших cookies .

. Бывала ситуация, что вы не можете найти нужное окно открытого профиля? Функция быстрого поиска нужного окна создана специально для таких ситуаций!

Можно одной кнопкой кнопкой копировать всю информацию о профиле.

Сохранение заметок о профиле на лету и их быстрое копирование.

Условия замены

Акция действительна только для новых пользователей, которые ранее не имели оплаченных лицензий Undetectable. Оплата в другом антидетект-браузере должна быть совершена до 17 октября. Саппорт принимает обращения до 3 ноября 2023 года включительно. Максимальный срок, на который выдаем бонусный доступ — 6 месяцев.

Регистрируйся, пиши в саппорт и получи бесплатную лицензию!