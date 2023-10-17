Бесплатная лицензия Undetectable и двойные конфигурации на Хэллоуин 2023 года: Максимально использовать ваш цифровой маскировочный костюм!

🎃 Кошелек или жизнь: бесплатная лицензия Undetectable & Конфигурации Х2
Хэллоуин - это не только время тыквенных фонарей и костюмов ведьм, но и возможность сменить свой цифровой облик в виртуальном мире. Undetectable приглашаем всех в великолепное путешествие по миру онлайн-маскировки и безграничных возможностей!
Умножаем на 2 приобретение конфигураций
Разве можно праздновать Halloween без хорошей маскировки? Магазин отпечатков всегда открыт, а в праздничный период покупки в нем становятся на 50% выгоднее!
Зачисляя средства на баланс магазина конфигураций с 16 октября по 3 ноября, вы получите в два раза больше! Актуально для всех пользователей Undetectable.
Помните, что с баланса магазина конфигураций невозможно приобрести лицензии, а также вернуть средства на основной счет.
Бесплатный переход в Undetectable
Можно много читать и смотреть обзоры, выбирая лучший продукт. А можно совершенно бесплатно попробовать! Если у тебя есть оплаченная лицензия в другом антидетект-браузере, мы выдадим аналогичную по функционалу и оставшейся длительности!
Просто зарегистрируйся и напиши в саппорт “Замена”. Удостоверившись в честности, мы выдадим бесплатный доступ, чтобы ты и команда смогли попробовать Undetectable browser в деле.
Почему стоит попробовать Undetectable browser?
Для профи есть возможность управления браузерным отпечатком и функционал для упрощения работы: cookies-бот для прогрева профилей, синхронизатор, массовое создание и импорт профилей, API, “Paste like a human” и многое другое.
Конкурентные преимущества Undetectable – это уникальные технологии:
- 3 способа хранить браузерные профили: локально на вашем устройстве, в облаке или на вашем собственном сервере. Исключите риски связанные с безопасностью сторонних хранилищ, особенно если вопрос касается аккаунтов и крипто-кошельков;
- Безлимитные локальные профили на любом платном тарифе (от $49). Поскольку они хранятся на вашем устройстве, вы не тратите время на синхронизацию с серверами, получая высокую отказоустойчивость в работе;
- Подмена отпечатков осуществляется внутри ядра браузера, а не с помощью javascript, что обеспечивает большую надежность, чем многие существующие продукты на рынке.
- Магазин браузерных отпечатков до $1/шт. Доступны все существующие операционные системы и браузеры. Бесплатные конфигурации регулярно обновляются более 2х раз в месяц.
- Кастомные и глубокие настройки доступов. Более 33 настроек прав для работы в команде. Разделяйте облачные профили по группам для управления аккаунтами в соответствии со структурой команды. Просматривайте логи профилей.
- Undetectable реализован на основе Chromium с возможностью **установки расширений **и их массовым управлением! Поддерживает работу с devtools, уведомлениями и разрешениями на сайтах и другими стандартными инструментами Chrome. А также работает с популярными библиотеками **для автоматизации **Puppeteer, Playwright, Selenium. API работает с флагами Chromium.
- Регулярные и быстрые обновления ядра Chromium до последних версий.
Оптимизация
Undetectable оптимизирован для работы на различных операционных системах. Существуют 3 версии: для Windows 10/11, для техники с macOS на процессорах M1/M2, для macOS на процессорах Intel.
Работа в больших проектах будет в удовольствие. Undetectable может за пару секунд подгружать более 5000 профилей. Поддерживает массовую работу с облачными и локальными профилями.
И удобства
Простое и быстрое создание профиля. Поддержка горячих клавиш, интуитивный импорт аккаунтов с помощью Drag&Drop, темная тема и многое другое:
- Можно импортировать закладки из любых браузеров на базе Chromium.
- Есть быстрая проверка прокси в общем списке профилей.
- Для удобной навигации существуют папки, теги и группы облачных профилей. Теги можно кастомизировать под свои нужды.
- Есть счетчик частоты использования конфигурации в профилях. Конфигурациям можно задавать имена.
- В менеджер профилей существует функция актуализации версии браузера в профиле.
- Функция рационального использование памяти, позволяющая автоматически очищать не важный кэш профилей при их закрытии.
- В настройки профиля есть чекбокс, позволяющий включать/отключать импорт устаревших cookies.
- Бывала ситуация, что вы не можете найти нужное окно открытого профиля? Функция быстрого поиска нужного окна создана специально для таких ситуаций!
- Можно одной кнопкой кнопкой копировать всю информацию о профиле.
- Сохранение заметок о профиле на лету и их быстрое копирование.
Условия замены
- Акция действительна только для новых пользователей, которые ранее не имели оплаченных лицензий Undetectable.
- Оплата в другом антидетект-браузере должна быть совершена до 17 октября.
- Саппорт принимает обращения до 3 ноября 2023 года включительно.
- Максимальный срок, на который выдаем бонусный доступ — 6 месяцев.
Регистрируйся, пиши в саппорт и получи бесплатную лицензию!