Licence gratuite Undetectable & Double configurations pour Halloween 2023 : Maximisez votre déguisement numérique!

(language: fr) Halloween n'est pas seulement le temps des lanternes en citrouille et des costumes de sorcières, c'est aussi l'occasion de changer votre apparence numérique dans le monde virtuel. Undetectable vous invite à un merveilleux voyage dans le monde du camouflage en ligne et des possibilités illimitées !

Doublez vos achats de configurations

Peut-on célébrer Halloween sans un bon camouflage ? La boutique de configurations est toujours ouverte, et pendant la période festive, les achats y sont 50% plus avantageux !

En rechargeant votre solde dans la boutique de configurations du 16 octobre au 3 novembre, vous obtiendrez le double ! Cette offre est valable pour tous les utilisateurs d'Undetectable.

Veuillez noter que vous ne pouvez pas utiliser le solde de la boutique de configurations pour acheter des licences ou pour récupérer des fonds sur votre compte principal.

Passage gratuit à Undetectable

Vous pouvez lire et regarder de nombreuses critiques pour choisir le meilleur produit. Ou vous pouvez l'essayer gratuitement ! Si vous avez une licence payée dans un autre navigateur anti-détection, nous vous fournirons une licence équivalente en termes de fonctionnalités et de durée restante !

Il vous suffit de vous inscrire et d'écrire au support "Remplacement". Après avoir vérifié votre honnêteté, nous vous fournirons un accès gratuit pour que vous et votre équipe puissiez essayer le navigateur Undetectable en action.

Pourquoi essayer le navigateur Undetectable ?

Pour les professionnels, il existe des fonctionnalités de gestion d'empreintes de navigateur et des fonctionnalités pour faciliter le travail : un bot de cookies pour préchauffer les profils, un synchroniseur, la création et l'importation massives de profils, une API, "Coller comme un humain" et bien plus encore.

Les avantages concurrentiels d'Undetectable sont les suivants :

3 façons de stocker les profils de navigateur : localement sur votre appareil, dans le cloud ou sur votre propre serveur . Éliminez les risques liés à la sécurité des stockages tiers, en particulier lorsqu'il s'agit de comptes et de portefeuilles de crypto-monnaie.

. Éliminez les risques liés à la sécurité des stockages tiers, en particulier lorsqu'il s'agit de comptes et de portefeuilles de crypto-monnaie. Profils locaux illimités sur tous les forfaits payants (à partir de 49 $). Comme ils sont stockés sur votre appareil, vous n'avez pas besoin de synchroniser avec les serveurs, ce qui vous offre une grande résilience.

sur tous les forfaits payants (à partir de 49 $). Comme ils sont stockés sur votre appareil, vous n'avez pas besoin de synchroniser avec les serveurs, ce qui vous offre une grande résilience. Le remplacement des empreintes digitales se fait à l'intérieur du noyau du navigateur , et non via JavaScript, ce qui garantit une plus grande fiabilité que de nombreux produits existants sur le marché.

, et non via JavaScript, ce qui garantit une que de nombreux produits existants sur le marché. La boutique d'empreintes de navigateur propose des configurations à partir de 1 $/pièce. Tous les systèmes d'exploitation et navigateurs existants sont pris en charge. Les configurations gratuites sont régulièrement mises à jour plus de 2 fois par mois.

Des paramètres d'accès personnalisés et approfondis . Plus de 33 paramètres de droits pour travailler en équipe. Divisez les profils cloud en groupes pour gérer les comptes en fonction de la structure de l'équipe. Consultez les journaux des profils.

. Plus de pour travailler en équipe. Divisez les profils cloud en groupes pour gérer les comptes en fonction de la structure de l'équipe. Consultez les journaux des profils. Undetectable est basé sur Chromium avec la possibilité d' installer des extensions et de les gérer en masse ! Il prend en charge les outils de développement, les notifications, les autorisations sur les sites et d'autres outils standard de Chrome. Il fonctionne également avec les bibliothèques d'automatisation populaires telles que Puppeteer, Playwright, Selenium. L'API fonctionne avec les drapeaux Chromium.

avec la possibilité d' et de les gérer en masse ! Il prend en charge les outils de développement, les notifications, les autorisations sur les sites et d'autres outils standard de Chrome. Il fonctionne également avec les bibliothèques d'automatisation populaires telles que Puppeteer, Playwright, Selenium. L'API fonctionne avec les drapeaux Chromium. Mises à jour régulières et rapides du noyau Chromium vers les dernières versions.

Optimisation

Undetectable est optimisé pour fonctionner sur différentes plates-formes. Il existe 3 versions : pour Windows 10/11, pour les appareils macOS avec processeurs M1/M2, pour macOS avec processeurs Intel.

Travailler sur de grands projets sera un plaisir. Undetectable peut charger plus de 5000 profils en quelques secondes. Il prend en charge le travail en masse avec des profils cloud et locaux.

Et les fonctionnalités pratiques

Création de profil simple et rapide. Prise en charge des raccourcis clavier, importation intuitive des comptes par glisser-déposer, thème sombre et bien plus encore :

Vous pouvez importer des favoris à partir de n'importe quel navigateur basé sur Chromium.

Il y a une vérification rapide des proxys dans la liste générale des profils.

dans la liste générale des profils. Pour une navigation pratique, il existe des dossiers, des balises et des groupes de profils cloud. Les balises peuvent être personnalisées selon vos besoins.

selon vos besoins. Il y a un compteur de fréquence d'utilisation de la configuration dans les profils. Les configurations peuvent être nommées.

dans les profils. Les configurations peuvent être nommées. Dans le gestionnaire de profils, il y a une fonction pour mettre à jour la version du navigateur dans le profil.

dans le profil. Une fonction d'utilisation efficace de la mémoire qui permet de nettoyer automatiquement le cache non important des profils lors de leur fermeture.

des profils lors de leur fermeture. Dans les paramètres du profil, il y a une case à cocher pour activer/désactiver l'importation des cookies obsolètes .

. Il arrive parfois que vous ne puissiez pas trouver la fenêtre souhaitée d'un profil ouvert ? La fonction de recherche rapide de fenêtre est spécialement conçue pour de telles situations !

Vous pouvez copier toutes les informations sur le profil en un seul clic.

Enregistrement des notes sur le profil en temps réel et copie rapide de celles-ci.

Conditions de remplacement

L'offre est valable uniquement pour les nouveaux utilisateurs qui n'ont jamais eu de licences payées pour Undetectable. Le paiement dans un autre navigateur anti-détection doit être effectué avant le 17 octobre. Le support accepte les demandes jusqu'au 3 novembre 2023 inclus. La durée maximale pendant laquelle nous accordons un accès bonus est de 6 mois.

Inscrivez-vous, contactez le support et obtenez une licence gratuite !