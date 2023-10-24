Undetectable 2.12：更好的指纹技术和增强的便利性

欢迎使用全新的Undetectable浏览器2.12版本，此版本改进了一些重要的替代功能，并添加了一些小功能以提升用户体验。

指纹改进

在2.12版本中，我们改进了一些较小的替代功能，例如标题（Headers）的顺序现在与常规浏览器相匹配，并且还改进了一些更重要的功能：

改进的MediaDevices替代

新版本浏览器的一个重要变化是改进了有关连接的媒体设备（如摄像头和麦克风）信息的替代功能。这些信息，也称为MediaDevices，现在是从我们的配置中获取的，使您的在线活动更加真实可信。

重要提示！摄像头和麦克风的安全性

然而，安全性是非常重要的。永远不要允许网站访问您的摄像头或麦克风。否则，您设备配置文件中的信息替代可能会被破坏，这可能会对您的在线隐私构成潜在威胁。我们正在努力绕过这个限制。

在高级选项卡中关闭WebGPU和SpeechSynthesis的替代

为了更灵活地管理您的在线配置文件，我们在高级选项卡中添加了关闭有关您的图形卡和系统中安装的语音包的替代功能的选项。

某些网站可能会将此信息的替代视为威胁，从而导致访问受限。

更真实的Android配置

对于模拟基于Android的移动设备的配置文件，我们添加了navigator.contacts参数。这使得移动设备的配置更加真实，并允许您模拟真实设备的行为。

更便捷

更真实：像人类一样粘贴

“像人类一样粘贴”功能现在稍微慢了一些，使您在互联网上的活动更加自然。

任务栏上的配置文件信息

在Windows任务栏上，当将鼠标悬停在配置文件图标上时，将显示配置文件名称和网站名称。这简化了导航，使您更容易了解自己的在线活动。

此外，任务栏图标上还简要显示配置文件名称。

修复错误和支持特殊语言字符

我们还关注修复了一些错误，包括在代理密码中添加对特殊语言字符的支持，以提高浏览器的整体稳定性和功能性。此外，还修复了IPv6的WebRTC替代。

未来计划

最后但同样重要的是：我们计划在不久的将来将Chrome升级到118版本，这意味着您将始终处于在线安全和功能性的前沿。