2024年最佳反检测浏览器比较

简介

大家好！我们许多人都曾遇到过在线封锁的情况。我在从事联属营销行业，能够访问数据至关重要。幸运的是，到目前为止，我已经能够通过使用反检测浏览器来解决大部分这类问题。

这就是为什么今天我在这里 - 要与大家分享我所知道的。如果你正在寻找一款反检测浏览器，那么这篇评论适合你！

我会尽力告诉您关于最方便的ADB的所有信息。本文涵盖以下所有内容：

如何选择一款反检测浏览器

价格

评论

评估标准

对于那些在处理大量数据时必须匿名操作的人来说，这将证明是非常有价值的 - 从社交媒体营销和电子商务专家到网站管理员和会员计划。

为了方便起见，这里是目录列表：

评估ADB的效果有多种不同的方式。 我更喜欢采取一种综合的方法，考虑主要参数； 这就是我们将要讨论的内容。

评估14个反检测浏览器的策略

有很多体面的防检测浏览器可供选择，这让选择一个特定的变得困难。针对本次评价，我选择了14个符合所有要求的服务。

这是我认为至关重要的参数列表：

特点 。诸如速度、广告拦截等基本参数。这通常是做出选择时的决定性因素。

。诸如速度、广告拦截等基本参数。这通常是做出选择时的决定性因素。 价格和可用性 。一些ADB提供带有有限功能或套餐选项的试用版本。

。一些ADB提供带有有限功能或套餐选项的试用版本。 集成功能 。然而，基本功能可能并不总是足够，但您可以通过集成补充软件来简化流程。

。然而，基本功能可能并不总是足够，但您可以通过集成补充软件来简化流程。 目标 。所有ADB都擅长让您在网上保持匿名。但有些更适合SMM目的，而其他一些则适合联盟营销等。我将尽力对其进行分类。

。所有ADB都擅长让您在网上保持匿名。但有些更适合SMM目的，而其他一些则适合联盟营销等。我将尽力对其进行分类。 评论。我没有亲自使用此列表中的每个浏览器。因此，我将依靠用户评论以提供最客观的评估。

当然，反检测浏览器的特性集相当广泛。但在研究这个主题时，我发现以下标准很有用。我建议您根据这些标准挑选一个ADB。

在我们继续讨论每个反检测浏览器之前，为了让事情更简单，我已经制作了一个包含最便宜的套餐选项的一般比较表。我还特别注意了它们的主要特点和定位。

已审阅的 ADB 的关键参数的比较表

名称 最低月费和免费试用 特点 1. Undetectable – 允许您管理无限数量的账户 月费：起价$39

免费试用：可用 - 提供绕过过滤器和识别机器人的设置。

- 确保秘密在线活动的高度匿名。 2. GoLogin – 用于附属营销和多账户操作的多功能反检测浏览器 月费：起价$24

免费试用：可用 - 可以为整个团队管理大量的浏览器配置文件。

- 允许您创建带有不同GEO和其他设置的浏览器配置文件。 3. 隐身 - 用于安全和匿名网上冲浪的高级ADB 月费：起价$21

免费试用：可用 - 专门用于匿名和在线安全，具有帮助绕过封锁的功能。

- 具有独特的浏览器指纹和创建任何任务的单独配置文件的能力。 4. Multilogin - 用于扩大业务规模的最佳反检测解决方案 月费：起价€75

免费试用：不可用 - 允许您创建大量带有独特浏览器历史记录、cookies和IP地址的配置文件。 5. АdsPower - 用于多账户目的的理想ADB 月费：起价$5.4

免费试用：可用 - 确保匿名访问网络资源以进行营销研究和竞争对手分析。 6. Dolphin Anty - 用于附属营销的反检测浏览器，专为团队定制 月费：起价$71

免费试用：可用 - 提供可靠的工具以绕过CAPTCHA和安全机制。 7. 章鱼浏览器 - 用于各种目的的通用ADB 月费：起价€21

免费试用：不可用 - 为各种目的创建可定制的浏览器配置文件。

- 支持自动化操作，用于网络抓取任务。 8. Morelogin - 用于所有社交媒体多账户目的的最安全服务 月费：起价$9

免费试用：可用 - 具有专门用于社交媒体和在线服务的功能。

- 能够管理具有独特特征的多个浏览器配置文件。 9. 终极宝珠 - 用于SMM和附属营销活动的完美工具，改变游戏规则 月费：起价$3.3（1用户30天）

免费试用：可用 - 专门用于确保用户在广告网络和附属营销中的匿名性。

- 允许您创建具有不同特征的浏览器会话。 10. Kameleo - 用于管理数字资产的平台 月费：起价€50

免费试用：不可用 - 允许您模拟浏览器和设备以绕过反机器人保护措施。 11. SmartProxy - 使用代理访问竞争对手的任何地理位置的业务数据 月费：起价$8.5

免费试用：不可用 - 与代理完美集成，确保匿名性并绕过封锁措施。 12. 幽灵浏览器 - 适用于在线企业和教育系统的浏览器 月费：起价$21

免费试用：可用 - 创建多个会话，并将它们按标签分组。

- 适用于在线多账户活动。 13. Lalicat - 最佳匿名网络和Tor冲浪浏览器 月费：起价$59

免费试用：可用 - 提供用于匿名使用在线资源和私密网上冲浪的解决方案。

- 提供控制参数以避免被检测和网络抓取。 14. VM登录 - 能够使用虚拟业务配置文件取代多台PC的实用工具 月费：起价$99

免费试用：可用 - 专门用于匿名访问在线资源，强调会话管理。

- 允许您创建具有独特特征的虚拟浏览器会话。

你可能已经有自己的选择，可能是特定的一个选项，或者一次选择了所有的选项 - 我来告诉你更详细的信息。

Undetectable Browser 主屏幕

目前来看，Undetectable Browser 可能是用于联盟营销的最佳防检测浏览器。它可以让您从单个设备上创建无限数量的帐户，而无需担心数据安全问题。这款浏览器在全球范围内广受赞誉，并最近也开始在俄罗斯崭露头角。

不可检测浏览器桌面面板

主要功能

多个档案。 该浏览器允许您在单个设备上管理成千上万个档案，使社交媒体将每个帐户视为独立帐户。

该浏览器允许您在单个设备上管理成千上万个档案，使社交媒体将每个帐户视为独立帐户。 自动化与 API。 通过利用自动化工具如 Puppeteer 或 Playwright，该软件使您能够更快地处理例行活动。

通过利用自动化工具如 Puppeteer 或 Playwright，该软件使您能够更快地处理例行活动。 指纹模拟。 本地指纹是从真实浏览器和设备收集的数据集。如果您尝试各种可自定义的设置，所有指纹都将反映这些更改。

来自官方网站的Undetectable浏览器功能

集成

Undetectable Browser 支持几乎所有主要操作系统和浏览器，包括 Windows、macOS 和 Linux。此外，您还可以添加 VPN、间谍工具和代理来提高您在特定地理位置的性能。该浏览器还具有本地 API，允许您获取配置文件列表并对其进行微观管理。

价格

Undetectable Browser 提供几种有利可图的资费计划。最简单的计划是免费的，使用没有时间限制。它缺少大多数功能，但最多有 10 个浏览器指纹。

还有另外3个套餐 - 基础套餐每月$49，专业套餐每月$99和定制套餐每月$199，具有不同的功能设置和支持的指纹数量。您也可以选择提前支付3、6或12个月，并享受折扣。

优点和缺点

优点：

高度保密性： Undetectable Browser 的一个关键特点是其提供的保护，可防范金融诈骗和网络攻击。该浏览器还确保您可以安全访问在某些地区无法访问的网站。用户可以选择伪装自己的 IP 地址，不仅收集所需的数据，还可以保护他们的真实信息。

账户热身： 手动热身你所创建的几十个甚至上百个账户，特别是如果你想避免它们被视为垃圾邮件，是一件相当麻烦的事情。为此，不可检测的浏览器配备了一个独立的机器人，专门用于为新账户热身3-5天。

节约资源： 未检测到的浏览器具有节省内存和在使用 VPN 时定期清理 cookie 的功能，这可以显著减轻设备的负担。在处理能源密集型垂直领域（如金融或加密货币）时尤为方便。

用户友好界面： 浏览器的使用非常简单，并且在导航方面直观而简单。所有存储的数据都方便地分布在不同的标签页中。这就是使得Undetectable浏览器成为新手启动第一个广告系列的完美选择的原因。

缺点:

无自动填充： 对于许多表格，无法使用自动填充功能，如果您需要处理大量帐户，这可能会非常烦人。但是，如果您愿意尝试调整 API 设置并编写一些脚本，您可以解决这个问题。

对于许多表格，无法使用自动填充功能，如果您需要处理大量帐户，这可能会非常烦人。但是，如果您愿意尝试调整 API 设置并编写一些脚本，您可以解决这个问题。 没有移动版本： 目前为止，无法检测到的浏览器仍然缺乏移动版的布局。不过，如果需要，您可以使用桌面版本来模拟移动用户帐户。

评级和评论

近年来，Undetectable Browser一直收到大多数积极的用户评论，目前的评分高达5/5。用户们一致称赞它深思熟虑的功能以及方便易用的界面，以及管理多个账户的便利性。尽管有些人指出需要单独购买某些配置。这可能是一项昂贵的投资，但实际取决于您的个人需求。

来自官方网站有关Undetectable浏览器的评论

Undetectable 浏览器的官方网站评论

视频评价

难以检测的浏览器是最用户友好且最受欢迎的ADB之一，可极大简化在线浏览体验，并最小化您的数字足迹。这段视频中的逐步用户评论展示了它的关键优势，同时强调了它的效果和盈利性。

如何在不可检测浏览器中正确设置代理

适合人群

虽然Undetectable Browser的目标受众广泛，但最适合与财务或被封锁网站相关工作的人。特别是当您与加密货币、赌博和投注垂直领域合作时，该浏览器可以帮助您简化操作。Undetectable Browser也是推广营销人员以及社交媒体营销、电子商务和电子批发专家的首选。

GoLogin主屏幕

GoLogin 主要致力于处理专业商业账户和需要高度匿名性的营销活动。最初在州市开发，用于隐瞒不为人知的，该浏览器很快就在面对类似问题的国家中流行起来。

GoLogin 桌面面板

主要功能

独特指纹参数： 提供了创建各种浏览器指纹的能力，可自定义参数包括浏览器版本、语言、插件等。

众多的配置文件：用户可以创建、管理和上传配置文件到云端。每个配置文件都有自己的设置和匿名数据参数。

会话导入和导出： GoLogin允许您导入和导出会话，使在不同配置文件和设备之间切换变得更加方便。这意味着您可以在一个流畅的生态系统中操作，这对团队尤其有益。

GoLogin capabilities from their official website

集成

GoLogin 可轻松与各种程序和平台集成，如 Google、Facebook、Amazon、Instagram 和 LinkedIn，使您能够在这些平台上操作而无需担心被封禁。此外，GoLogin 还配备了自己的浏览器 Orbita，用于访问 Tor 暗网网络。

价格

GoLogin提供多种选择，每种选择都有免费试用选项。如果你是一个大型专业团队，这些价格是物有所值的。价格计划分别为$24、$49和$99，包含不同数量的可用配置文件和团队成员。还有一种自定义计划，价格从$159起。

优点和缺点

优点:

高度灵活的设置： GoLogin拥有广泛的设置列表，可创建独特的配置文件和场景。ADB功能使您可以隐藏和管理指纹，轻松调整网站所见的所有参数。您创建的配置文件不会重叠，因此网站不会对其进行封禁。

GoLogin拥有广泛的设置列表，可创建独特的配置文件和场景。ADB功能使您可以隐藏和管理指纹，轻松调整网站所见的所有参数。您创建的配置文件不会重叠，因此网站不会对其进行封禁。 移动版本： 有了GoLogin，您无需局限于在办公室工作，因为它还具有独立的移动界面。只需下载GoLogin Android应用程序，就可以在世界各地的任何地方编辑您的配置文件。

缺点：

**不适合初学者：**GoLogin具有许多功能。新手将需要一些时间来弄清楚它们并学会正确使用设置。

**成本：**对于一些人来说，这些资费计划可能有点昂贵。而获得折扣的唯一途径是提前支付12个月的费用。

评分和评论

GoLogin 浏览器是一个受欢迎的选择，其评分为4.8/5。用户提到它使得可以轻松地使用多个账户进行在线销售和营销。尽管一些人怀疑 GoLogin 能够保证 100% 的数据安全。人们也不喜欢 ADB 与某些代理不兼容的情况。

视频评审

GoLogin 确保用户在管理多个在线个人资料时保持匿名性，即使是最便宜的套餐计划也有最基本的工具包。 这段视频评论简要介绍了所有价格选项，这可以帮助您选择其中一种。

创建新的 GoLogin 档案

适用于

GoLogin非常适合从事在线互联网营销、数据分析和其他需要匿名以及能够快速同时使用多个配置文件的专业人士。

Incogniton 主屏幕

Incogniton 是一个在多个国家使用的功能强大的反检测浏览器，支持多个地理位置和代理。借助它，您可以通过快速更改地理位置有效地管理您的社交媒体资料。这项服务非常适合各种任务 - 从常规匿名网络冲浪到全球电子商务操作。

隐身者桌面面板

关键功能

数据同步: Incogniton 允许您保存大量数据。它还可以在多个设备和平台之间同步数据。

Incogniton 允许您保存大量数据。它还可以在多个设备和平台之间同步数据。 高质量流量生成: Incogniton 能够管理多个独特的虚拟浏览器配置文件，生成最干净的流量。

Incogniton 能够管理多个独特的虚拟浏览器配置文件，生成最干净的流量。 模拟人类操作: Incogniton 支持模拟实际文本生成，快速填写网站表单。

Incogniton capabilities from its official website

集成

Incogniton 可与许多 VPN 和防病毒软件集成，同时不会牺牲性能速度和稳定性。 它也不会耗尽大量的 RAM。此外，Incogniton 与许多知名加密货币和 NFT 平台（如OpenSea交易所）快速、安全地协作。

价格

浏览器有免费试用版和功能齐全的付费版本，具有更多功能。如果提前6个月支付任何套餐，您可以获得30%的折扣，这样最便宜的选项每月需支付21美元，而最昂贵的选项（即使没有折扣） - 150美元。

优点和缺点

优点:

快速扩展: 当您拥有多个隐身模式配置文件时，您可以扩展提供的服务范围，并将生成的流量重新分配给其他市场部门。

当您拥有多个隐身模式配置文件时，您可以扩展提供的服务范围，并将生成的流量重新分配给其他市场部门。 有效的合作关系: 除了流量之外，您还可以通过为您的团队成员创建具有不同登录名的帐户并分配给他们特定角色和任务来减少工作量。

缺点:

不支持所有操作系统: Incogniton可以在Windows和Mac上运行，而Linux和其他专门定制的操作系统用户可能会遇到问题。

Incogniton可以在Windows和Mac上运行，而Linux和其他专门定制的操作系统用户可能会遇到问题。 设置困难: 一些Incogniton功能需要手动设置，可能会令人困扰。 不过这就是为什么网站有一个单独的指南。

评分和评论

有趣的是，网上用户似乎无法就对Incogniton的看法达成共识。例如，Sitejabber.com给这款ADB评出5/5分，并赞扬它在使用大量代理和FB账户时的快速性能和稳定性。

与此同时，如果您前往Trustpilot，您会发现一些人抱怨取消订阅和登录问题，以及客服支持质量不佳。该门户给了Incogniton 3.4/5 的评分，加上之前的评分，我们的平均得分是4.2/5。

Sitejabber 网站上的 Incogniton 评级 Sitejabber 网站上的 Incogniton 评级

来自Sitejabber网站的Incogniton评论

Trustpilot 网站上的 Incogniton 评论

视频评论

总的来说，Incogniton是一个设计良好的反检测浏览器，以其可靠性和相对易用性而闻名。例如，这个视频教你如何快速轻松地启动多个社交媒体配置文件，包括Discord、Facebook、Google Adwords、Instagram等。

在新的隐身模式配置用户代理和导航

适用于

Incogniton非常适合联盟营销。 对于任何希望访问受阻网络资源的人来说，这是一个绝佳的工具。 它还是一个绝佳选择，对于任何希望扩大他们参与的营销服务列表并重新分配所产生流量至其他市场部分的人来说。

Multilogin主屏幕

Multilogin提供全面可定制的帐户、自动化功能、团队管理以及全天候支持，让您在最激烈的行业中也能实现增长。成千上万家公司已经将他们的业务成功交给Multilogin。忘掉封禁，利用稳定的虚拟配置文件和真实指纹。

Multilogin desktop panel

主要功能

自动化以提升竞争力。 由于该浏览器专门针对商业需求定制，它可以帮助用户与行业巨头竞争。该ADB减少了您需要进行的机械劳动，多亏了自动化功能，包括创建账户、进行销售等。

由于该浏览器专门针对商业需求定制，它可以帮助用户与行业巨头竞争。该ADB减少了您需要进行的机械劳动，多亏了自动化功能，包括创建账户、进行销售等。 安全的团队协作。 通过使用团队合作2.0服务，您可以改善团队合作，确保您可以与同事快速高效地互动，无论公司规模或同事实际位置如何。

通过使用团队合作2.0服务，您可以改善团队合作，确保您可以与同事快速高效地互动，无论公司规模或同事实际位置如何。 可靠的数据存储。 Multilogin 将数据安全加密存储在 AWS 云中，具有较低的错误容忍率。因此，您不必担心数据安全或运营稳定性。

官方网站上的多重登录功能

集成

Multilogin可以与大量操作系统集成。为了更好地导入/导出，它允许您使用Cookies，并且可以设置WebRTC模式和JSNavigator参数。Multilogin还可以通过Multicores来优化任何广告活动的性能，并模拟文本输入，提供与M1/M2芯片的完全兼容性。

价格

Multilogin没有试用版本，因为它从一开始就设计用于长期使用。它有3个主要的方案选择 - SOLO每年€891或每月€99，TEAM每年€1,791或每月€199，SCALE每年€3,591或每月€399。它们之间的区别主要是团队活动可用功能清单。这就是为什么为长期购买Multilogin是更具有吸引力的选择，尤其对于团队。

优缺点

优点:

子浏览器: Multilogin有2个子浏览器 – Mimic（运行在Google的Chromium引擎上）和Stealthfox（Firefox引擎）– 具有额外的指纹管理功能。与原始浏览器不同，它们不会将数据传输给Google，并且比内置的Mozilla选项更可靠。

Multilogin有2个子浏览器 – Mimic（运行在Google的Chromium引擎上）和Stealthfox（Firefox引擎）– 具有额外的指纹管理功能。与原始浏览器不同，它们不会将数据传输给Google，并且比内置的Mozilla选项更可靠。 全面覆盖: Multilogin让您扩大范围，同时跨多个渠道和广告系列增加销量，同时分析竞争对手的策略，并同时在多个平台上自动化任务。所有这些将帮助您节省大量时间和金钱。

缺点：

定价政策： 与许多ADB不同，Multilogin以欧元计价而非美元计价。这一点使得它成为同类产品中最昂贵的浏览器之一。

与许多ADB不同，Multilogin以欧元计价而非美元计价。这一点使得它成为同类产品中最昂贵的浏览器之一。 不稳定性： 用户有时会发现当需要更新Multilogin版本时，他们的帐户被屏蔽。不幸的是，这个ADB没有自动更新功能。

评分和评论

Multilogin 以极高的用户评价4.8/5而闻名。它的优势包括快速的配置文件共享功能，开发人员不断寻找改进服务并使其更易于使用。

然而，一些用户抱怨在使用自动多流功能时偶尔会丢失配置文件，以及cookies和密码。但没有人确定这是Multilogin的问题还是其他原因。

视频评价

今天，Multilogin 是在多账户操作方面最受欢迎的ADB之一。它提供了多种价格计划，每种计划都有独特的工具包。所以你应该根据其他用户的经验来决定你或你的团队应该选择哪种。这篇评论包括对Multilogin的测试以及如何使用其提供的功能的易于理解的示例。

使用Mimic和Stealthfox设置新创建的Multilogin帐户

适用于

无论您是想要扩大影响力和销售，还是管理数千个联盟营销广告账户，Multilogin为每个领域提供解决方案。它可以轻松确保您的投注和购票账户保持安全。至于加密用户，Multilogin保证他们的匿名性、数据和资金的安全。

AdsPower主屏幕

AdsPower 是一款用户友好的反检测浏览器，为与广告平台和营销工具无缝互动开启了独特的可能性。其专门的指纹设置使您能够高效地监督跨多个领域的广泛控制系统。AdsPower 被广泛认可为专业制作的多账户管理工具，并因其强大而高效的工具集而备受推崇。

AdsPower桌面面板

主要功能

自动化日常任务。 AdsPower让您可以轻松地使用本地API和通用的RPA机器人自动化例行工作。

AdsPower让您可以轻松地使用本地API和通用的RPA机器人自动化例行工作。 团队合作。 AdsPower算法将改善您的业务运营，确保您的团队合作顺畅无阻。团队的关键绩效指标将飙升，但工作量不会增加。

AdsPower算法将改善您的业务运营，确保您的团队合作顺畅无阻。团队的关键绩效指标将飙升，但工作量不会增加。 数据保护。 所有数据（包括传输和存储）都得到可靠保护，确保绝对机密性。团队的每个成员将能访问到其相应的信息共享区。

AdsPower 官方网站上的功能

集成

AdsPower与广泛使用的网络分析工具（如Google Analytics等平台）实现无缝集成。此外，AdsPower还提供两种子浏览器选项，Sun Browser和Flower Browser，分别基于Chromium和Firefox。这些附属浏览器不仅可以提高您的速度，还可以增强数据安全性，从而改善用户体验。

价格

AdsPower有一个基本免费的套餐计划，用户数量较少，但工具包非常丰富。还有几个更昂贵的套餐，具体价格取决于主要用户数、附加用户数、配置文件和首选功能。价格还根据您选择付款1个月还是12个月而有所不同，选择后者能获得40％的折扣。还有一种自定义计划。年订阅最昂贵的计划每月需要团队花费30美元。

优点和缺点

优点:

丰富的工具选择: AdsPower使得优化广告活动变得非常简单。它让您轻松追踪和分析关于流量、转化、投资回报率和其他指标的信息。

AdsPower使得优化广告活动变得非常简单。它让您轻松追踪和分析关于流量、转化、投资回报率和其他指标的信息。 技术支持: AdsPower的开发团队提供出色的用户支持。他们还定期根据用户反馈发布更新和改进。

缺点:

同步： 在团队中对个人账户和配置文件进行某些设置同步有时可能会带来挑战。

在团队中对个人账户和配置文件进行某些设置同步有时可能会带来挑战。 项目分类不清晰： 浏览器的应用中心可能有点难以理解，找到所需功能和/或图标有一定困难。

评分和评论

由于其可靠性和功能性，AdsPower获得了平均4.7/5分。用户特别注意到 Sun 和 Flower 迷你浏览器的出色性能。

尽管如此，一些人认为实际的AdsPower界面可能需要一些改进——有时看起来很无聊，同时会占用高达2 GB 的RAM。

视频评论

AdsPower 以其独特的反跟踪算法而闻名，这使其成为营销专家的绝佳工具。这段视频将向您展示如何在 Facebook、TikTok 和其他社交网络上进行农场操作，同时保持100% 匿名。