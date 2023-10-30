2024年最佳反检测浏览器比较

2024年市场上的14款最佳反检测浏览器
简介
大家好！我们许多人都曾遇到过在线封锁的情况。我在从事联属营销行业，能够访问数据至关重要。幸运的是，到目前为止，我已经能够通过使用反检测浏览器来解决大部分这类问题。
这就是为什么今天我在这里 - 要与大家分享我所知道的。如果你正在寻找一款反检测浏览器，那么这篇评论适合你！
我会尽力告诉您关于最方便的ADB的所有信息。本文涵盖以下所有内容：
- 如何选择一款反检测浏览器
- 价格
- 评论
- 评估标准
对于那些在处理大量数据时必须匿名操作的人来说，这将证明是非常有价值的 - 从社交媒体营销和电子商务专家到网站管理员和会员计划。
为了方便起见，这里是目录列表：
- 评估14种反检测浏览器的策略
- 评论
- Undetectable
- GoLogin
- Incogniton
- Multilogin
- AdsPower
- Dolphin {Anty}
- Octo Browser
- Morelogin
- Ultimate Orb
- Kameleo
- Smartproxy
- GhostBrowser
- Lalicat
- Vmlogin
- 常见问题解答
- 结论
评估ADB的效果有多种不同的方式。 我更喜欢采取一种综合的方法，考虑主要参数； 这就是我们将要讨论的内容。
评估14个反检测浏览器的策略
有很多体面的防检测浏览器可供选择，这让选择一个特定的变得困难。针对本次评价，我选择了14个符合所有要求的服务。
这是我认为至关重要的参数列表：
- 特点。诸如速度、广告拦截等基本参数。这通常是做出选择时的决定性因素。
- 价格和可用性。一些ADB提供带有有限功能或套餐选项的试用版本。
- 集成功能。然而，基本功能可能并不总是足够，但您可以通过集成补充软件来简化流程。
- 目标。所有ADB都擅长让您在网上保持匿名。但有些更适合SMM目的，而其他一些则适合联盟营销等。我将尽力对其进行分类。
- 评论。我没有亲自使用此列表中的每个浏览器。因此，我将依靠用户评论以提供最客观的评估。
当然，反检测浏览器的特性集相当广泛。但在研究这个主题时，我发现以下标准很有用。我建议您根据这些标准挑选一个ADB。
在我们继续讨论每个反检测浏览器之前，为了让事情更简单，我已经制作了一个包含最便宜的套餐选项的一般比较表。我还特别注意了它们的主要特点和定位。
已审阅的 ADB 的关键参数的比较表
|名称
|最低月费和免费试用
|特点
|1. Undetectable – 允许您管理无限数量的账户
|月费：起价$39
免费试用：可用
|- 提供绕过过滤器和识别机器人的设置。
- 确保秘密在线活动的高度匿名。
|2. GoLogin – 用于附属营销和多账户操作的多功能反检测浏览器
|月费：起价$24
免费试用：可用
|- 可以为整个团队管理大量的浏览器配置文件。
- 允许您创建带有不同GEO和其他设置的浏览器配置文件。
|3. 隐身 - 用于安全和匿名网上冲浪的高级ADB
|月费：起价$21
免费试用：可用
|- 专门用于匿名和在线安全，具有帮助绕过封锁的功能。
- 具有独特的浏览器指纹和创建任何任务的单独配置文件的能力。
|4. Multilogin - 用于扩大业务规模的最佳反检测解决方案
|月费：起价€75
免费试用：不可用
|- 允许您创建大量带有独特浏览器历史记录、cookies和IP地址的配置文件。
|5. АdsPower - 用于多账户目的的理想ADB
|月费：起价$5.4
免费试用：可用
|- 确保匿名访问网络资源以进行营销研究和竞争对手分析。
|6. Dolphin Anty - 用于附属营销的反检测浏览器，专为团队定制
|月费：起价$71
免费试用：可用
|- 提供可靠的工具以绕过CAPTCHA和安全机制。
|7. 章鱼浏览器 - 用于各种目的的通用ADB
|月费：起价€21
免费试用：不可用
|- 为各种目的创建可定制的浏览器配置文件。
- 支持自动化操作，用于网络抓取任务。
|8. Morelogin - 用于所有社交媒体多账户目的的最安全服务
|月费：起价$9
免费试用：可用
|- 具有专门用于社交媒体和在线服务的功能。
- 能够管理具有独特特征的多个浏览器配置文件。
|9. 终极宝珠 - 用于SMM和附属营销活动的完美工具，改变游戏规则
|月费：起价$3.3（1用户30天）
免费试用：可用
|- 专门用于确保用户在广告网络和附属营销中的匿名性。
- 允许您创建具有不同特征的浏览器会话。
|10. Kameleo - 用于管理数字资产的平台
|月费：起价€50
免费试用：不可用
|- 允许您模拟浏览器和设备以绕过反机器人保护措施。
|11. SmartProxy - 使用代理访问竞争对手的任何地理位置的业务数据
|月费：起价$8.5
免费试用：不可用
|- 与代理完美集成，确保匿名性并绕过封锁措施。
|12. 幽灵浏览器 - 适用于在线企业和教育系统的浏览器
|月费：起价$21
免费试用：可用
|- 创建多个会话，并将它们按标签分组。
- 适用于在线多账户活动。
|13. Lalicat - 最佳匿名网络和Tor冲浪浏览器
|月费：起价$59
免费试用：可用
|- 提供用于匿名使用在线资源和私密网上冲浪的解决方案。
- 提供控制参数以避免被检测和网络抓取。
|14. VM登录 - 能够使用虚拟业务配置文件取代多台PC的实用工具
|月费：起价$99
免费试用：可用
|- 专门用于匿名访问在线资源，强调会话管理。
- 允许您创建具有独特特征的虚拟浏览器会话。
你可能已经有自己的选择，可能是特定的一个选项，或者一次选择了所有的选项 - 我来告诉你更详细的信息。
1. Undetectable Browser - 允许您管理无限数量的帐户
目前来看，Undetectable Browser 可能是用于联盟营销的最佳防检测浏览器。它可以让您从单个设备上创建无限数量的帐户，而无需担心数据安全问题。这款浏览器在全球范围内广受赞誉，并最近也开始在俄罗斯崭露头角。
主要功能
- 多个档案。 该浏览器允许您在单个设备上管理成千上万个档案，使社交媒体将每个帐户视为独立帐户。
- 自动化与 API。 通过利用自动化工具如 Puppeteer 或 Playwright，该软件使您能够更快地处理例行活动。
- 指纹模拟。 本地指纹是从真实浏览器和设备收集的数据集。如果您尝试各种可自定义的设置，所有指纹都将反映这些更改。
集成
Undetectable Browser 支持几乎所有主要操作系统和浏览器，包括 Windows、macOS 和 Linux。此外，您还可以添加 VPN、间谍工具和代理来提高您在特定地理位置的性能。该浏览器还具有本地 API，允许您获取配置文件列表并对其进行微观管理。
价格
Undetectable Browser 提供几种有利可图的资费计划。最简单的计划是免费的，使用没有时间限制。它缺少大多数功能，但最多有 10 个浏览器指纹。
还有另外3个套餐 - 基础套餐每月$49，专业套餐每月$99和定制套餐每月$199，具有不同的功能设置和支持的指纹数量。您也可以选择提前支付3、6或12个月，并享受折扣。
优点和缺点
优点：
-
高度保密性： Undetectable Browser 的一个关键特点是其提供的保护，可防范金融诈骗和网络攻击。该浏览器还确保您可以安全访问在某些地区无法访问的网站。用户可以选择伪装自己的 IP 地址，不仅收集所需的数据，还可以保护他们的真实信息。
-
账户热身： 手动热身你所创建的几十个甚至上百个账户，特别是如果你想避免它们被视为垃圾邮件，是一件相当麻烦的事情。为此，不可检测的浏览器配备了一个独立的机器人，专门用于为新账户热身3-5天。
-
节约资源： 未检测到的浏览器具有节省内存和在使用 VPN 时定期清理 cookie 的功能，这可以显著减轻设备的负担。在处理能源密集型垂直领域（如金融或加密货币）时尤为方便。
-
用户友好界面： 浏览器的使用非常简单，并且在导航方面直观而简单。所有存储的数据都方便地分布在不同的标签页中。这就是使得Undetectable浏览器成为新手启动第一个广告系列的完美选择的原因。
缺点:
- 无自动填充： 对于许多表格，无法使用自动填充功能，如果您需要处理大量帐户，这可能会非常烦人。但是，如果您愿意尝试调整 API 设置并编写一些脚本，您可以解决这个问题。
- 没有移动版本： 目前为止，无法检测到的浏览器仍然缺乏移动版的布局。不过，如果需要，您可以使用桌面版本来模拟移动用户帐户。
评级和评论
近年来，Undetectable Browser一直收到大多数积极的用户评论，目前的评分高达5/5。用户们一致称赞它深思熟虑的功能以及方便易用的界面，以及管理多个账户的便利性。尽管有些人指出需要单独购买某些配置。这可能是一项昂贵的投资，但实际取决于您的个人需求。
视频评价
难以检测的浏览器是最用户友好且最受欢迎的ADB之一，可极大简化在线浏览体验，并最小化您的数字足迹。这段视频中的逐步用户评论展示了它的关键优势，同时强调了它的效果和盈利性。
适合人群
虽然Undetectable Browser的目标受众广泛，但最适合与财务或被封锁网站相关工作的人。特别是当您与加密货币、赌博和投注垂直领域合作时，该浏览器可以帮助您简化操作。Undetectable Browser也是推广营销人员以及社交媒体营销、电子商务和电子批发专家的首选。
2. GoLogin – 用于联盟营销和多账户操作的多功能ADB
GoLogin 主要致力于处理专业商业账户和需要高度匿名性的营销活动。最初在州市开发，用于隐瞒不为人知的，该浏览器很快就在面对类似问题的国家中流行起来。
主要功能
独特指纹参数： 提供了创建各种浏览器指纹的能力，可自定义参数包括浏览器版本、语言、插件等。
众多的配置文件：用户可以创建、管理和上传配置文件到云端。每个配置文件都有自己的设置和匿名数据参数。
会话导入和导出： GoLogin允许您导入和导出会话，使在不同配置文件和设备之间切换变得更加方便。这意味着您可以在一个流畅的生态系统中操作，这对团队尤其有益。
集成
GoLogin 可轻松与各种程序和平台集成，如 Google、Facebook、Amazon、Instagram 和 LinkedIn，使您能够在这些平台上操作而无需担心被封禁。此外，GoLogin 还配备了自己的浏览器 Orbita，用于访问 Tor 暗网网络。
价格
GoLogin提供多种选择，每种选择都有免费试用选项。如果你是一个大型专业团队，这些价格是物有所值的。价格计划分别为$24、$49和$99，包含不同数量的可用配置文件和团队成员。还有一种自定义计划，价格从$159起。
优点和缺点
优点:
- 高度灵活的设置： GoLogin拥有广泛的设置列表，可创建独特的配置文件和场景。ADB功能使您可以隐藏和管理指纹，轻松调整网站所见的所有参数。您创建的配置文件不会重叠，因此网站不会对其进行封禁。
- 移动版本： 有了GoLogin，您无需局限于在办公室工作，因为它还具有独立的移动界面。只需下载GoLogin Android应用程序，就可以在世界各地的任何地方编辑您的配置文件。
缺点：
- **不适合初学者：**GoLogin具有许多功能。新手将需要一些时间来弄清楚它们并学会正确使用设置。
- **成本：**对于一些人来说，这些资费计划可能有点昂贵。而获得折扣的唯一途径是提前支付12个月的费用。
评分和评论
GoLogin 浏览器是一个受欢迎的选择，其评分为4.8/5。用户提到它使得可以轻松地使用多个账户进行在线销售和营销。尽管一些人怀疑 GoLogin 能够保证 100% 的数据安全。人们也不喜欢 ADB 与某些代理不兼容的情况。
视频评审
GoLogin 确保用户在管理多个在线个人资料时保持匿名性，即使是最便宜的套餐计划也有最基本的工具包。 这段视频评论简要介绍了所有价格选项，这可以帮助您选择其中一种。
适用于
GoLogin非常适合从事在线互联网营销、数据分析和其他需要匿名以及能够快速同时使用多个配置文件的专业人士。
3. Incogniton - 用于安全和匿名网上冲浪的先进ADB
Incogniton 是一个在多个国家使用的功能强大的反检测浏览器，支持多个地理位置和代理。借助它，您可以通过快速更改地理位置有效地管理您的社交媒体资料。这项服务非常适合各种任务 - 从常规匿名网络冲浪到全球电子商务操作。
关键功能
- 数据同步: Incogniton 允许您保存大量数据。它还可以在多个设备和平台之间同步数据。
- 高质量流量生成: Incogniton 能够管理多个独特的虚拟浏览器配置文件，生成最干净的流量。
- 模拟人类操作: Incogniton 支持模拟实际文本生成，快速填写网站表单。
集成
Incogniton 可与许多 VPN 和防病毒软件集成，同时不会牺牲性能速度和稳定性。 它也不会耗尽大量的 RAM。此外，Incogniton 与许多知名加密货币和 NFT 平台（如OpenSea交易所）快速、安全地协作。
价格
浏览器有免费试用版和功能齐全的付费版本，具有更多功能。如果提前6个月支付任何套餐，您可以获得30%的折扣，这样最便宜的选项每月需支付21美元，而最昂贵的选项（即使没有折扣） - 150美元。
优点和缺点
优点:
- 快速扩展: 当您拥有多个隐身模式配置文件时，您可以扩展提供的服务范围，并将生成的流量重新分配给其他市场部门。
- 有效的合作关系: 除了流量之外，您还可以通过为您的团队成员创建具有不同登录名的帐户并分配给他们特定角色和任务来减少工作量。
缺点:
- 不支持所有操作系统: Incogniton可以在Windows和Mac上运行，而Linux和其他专门定制的操作系统用户可能会遇到问题。
- 设置困难: 一些Incogniton功能需要手动设置，可能会令人困扰。 不过这就是为什么网站有一个单独的指南。
评分和评论
有趣的是，网上用户似乎无法就对Incogniton的看法达成共识。例如，Sitejabber.com给这款ADB评出5/5分，并赞扬它在使用大量代理和FB账户时的快速性能和稳定性。
与此同时，如果您前往Trustpilot，您会发现一些人抱怨取消订阅和登录问题，以及客服支持质量不佳。该门户给了Incogniton 3.4/5 的评分，加上之前的评分，我们的平均得分是4.2/5。
Sitejabber 网站上的 Incogniton 评级 Sitejabber 网站上的 Incogniton 评级
视频评论
总的来说，Incogniton是一个设计良好的反检测浏览器，以其可靠性和相对易用性而闻名。例如，这个视频教你如何快速轻松地启动多个社交媒体配置文件，包括Discord、Facebook、Google Adwords、Instagram等。
适用于
Incogniton非常适合联盟营销。 对于任何希望访问受阻网络资源的人来说，这是一个绝佳的工具。 它还是一个绝佳选择，对于任何希望扩大他们参与的营销服务列表并重新分配所产生流量至其他市场部分的人来说。
4. Multilogin – 用于扩展您的业务的最佳反检测应用
Multilogin提供全面可定制的帐户、自动化功能、团队管理以及全天候支持，让您在最激烈的行业中也能实现增长。成千上万家公司已经将他们的业务成功交给Multilogin。忘掉封禁，利用稳定的虚拟配置文件和真实指纹。
主要功能
- 自动化以提升竞争力。 由于该浏览器专门针对商业需求定制，它可以帮助用户与行业巨头竞争。该ADB减少了您需要进行的机械劳动，多亏了自动化功能，包括创建账户、进行销售等。
- 安全的团队协作。 通过使用团队合作2.0服务，您可以改善团队合作，确保您可以与同事快速高效地互动，无论公司规模或同事实际位置如何。
- 可靠的数据存储。 Multilogin 将数据安全加密存储在 AWS 云中，具有较低的错误容忍率。因此，您不必担心数据安全或运营稳定性。
集成
Multilogin可以与大量操作系统集成。为了更好地导入/导出，它允许您使用Cookies，并且可以设置WebRTC模式和JSNavigator参数。Multilogin还可以通过Multicores来优化任何广告活动的性能，并模拟文本输入，提供与M1/M2芯片的完全兼容性。
价格
Multilogin没有试用版本，因为它从一开始就设计用于长期使用。它有3个主要的方案选择 - SOLO每年€891或每月€99，TEAM每年€1,791或每月€199，SCALE每年€3,591或每月€399。它们之间的区别主要是团队活动可用功能清单。这就是为什么为长期购买Multilogin是更具有吸引力的选择，尤其对于团队。
优缺点
优点:
- 子浏览器: Multilogin有2个子浏览器 – Mimic（运行在Google的Chromium引擎上）和Stealthfox（Firefox引擎）– 具有额外的指纹管理功能。与原始浏览器不同，它们不会将数据传输给Google，并且比内置的Mozilla选项更可靠。
- 全面覆盖: Multilogin让您扩大范围，同时跨多个渠道和广告系列增加销量，同时分析竞争对手的策略，并同时在多个平台上自动化任务。所有这些将帮助您节省大量时间和金钱。
缺点：
- 定价政策： 与许多ADB不同，Multilogin以欧元计价而非美元计价。这一点使得它成为同类产品中最昂贵的浏览器之一。
- 不稳定性： 用户有时会发现当需要更新Multilogin版本时，他们的帐户被屏蔽。不幸的是，这个ADB没有自动更新功能。
评分和评论
Multilogin 以极高的用户评价4.8/5而闻名。它的优势包括快速的配置文件共享功能，开发人员不断寻找改进服务并使其更易于使用。
然而，一些用户抱怨在使用自动多流功能时偶尔会丢失配置文件，以及cookies和密码。但没有人确定这是Multilogin的问题还是其他原因。
视频评价
今天，Multilogin 是在多账户操作方面最受欢迎的ADB之一。它提供了多种价格计划，每种计划都有独特的工具包。所以你应该根据其他用户的经验来决定你或你的团队应该选择哪种。这篇评论包括对Multilogin的测试以及如何使用其提供的功能的易于理解的示例。
适用于
无论您是想要扩大影响力和销售，还是管理数千个联盟营销广告账户，Multilogin为每个领域提供解决方案。它可以轻松确保您的投注和购票账户保持安全。至于加密用户，Multilogin保证他们的匿名性、数据和资金的安全。
5. AdsPower – 适用于多账号用途的完美反检测浏览器
AdsPower 是一款用户友好的反检测浏览器，为与广告平台和营销工具无缝互动开启了独特的可能性。其专门的指纹设置使您能够高效地监督跨多个领域的广泛控制系统。AdsPower 被广泛认可为专业制作的多账户管理工具，并因其强大而高效的工具集而备受推崇。
主要功能
- 自动化日常任务。 AdsPower让您可以轻松地使用本地API和通用的RPA机器人自动化例行工作。
- 团队合作。 AdsPower算法将改善您的业务运营，确保您的团队合作顺畅无阻。团队的关键绩效指标将飙升，但工作量不会增加。
- 数据保护。 所有数据（包括传输和存储）都得到可靠保护，确保绝对机密性。团队的每个成员将能访问到其相应的信息共享区。
集成
AdsPower与广泛使用的网络分析工具（如Google Analytics等平台）实现无缝集成。此外，AdsPower还提供两种子浏览器选项，Sun Browser和Flower Browser，分别基于Chromium和Firefox。这些附属浏览器不仅可以提高您的速度，还可以增强数据安全性，从而改善用户体验。
价格
AdsPower有一个基本免费的套餐计划，用户数量较少，但工具包非常丰富。还有几个更昂贵的套餐，具体价格取决于主要用户数、附加用户数、配置文件和首选功能。价格还根据您选择付款1个月还是12个月而有所不同，选择后者能获得40％的折扣。还有一种自定义计划。年订阅最昂贵的计划每月需要团队花费30美元。
优点和缺点
优点:
- 丰富的工具选择: AdsPower使得优化广告活动变得非常简单。它让您轻松追踪和分析关于流量、转化、投资回报率和其他指标的信息。
- 技术支持: AdsPower的开发团队提供出色的用户支持。他们还定期根据用户反馈发布更新和改进。
缺点:
- 同步： 在团队中对个人账户和配置文件进行某些设置同步有时可能会带来挑战。
- 项目分类不清晰： 浏览器的应用中心可能有点难以理解，找到所需功能和/或图标有一定困难。
评分和评论
由于其可靠性和功能性，AdsPower获得了平均4.7/5分。用户特别注意到 Sun 和 Flower 迷你浏览器的出色性能。
尽管如此，一些人认为实际的AdsPower界面可能需要一些改进——有时看起来很无聊，同时会占用高达2 GB 的RAM。
视频评论
AdsPower 以其独特的反跟踪算法而闻名，这使其成为营销专家的绝佳工具。这段视频将向您展示如何在 Facebook、TikTok 和其他社交网络上进行农场操作，同时保持100% 匿名。
适合对象
AdsPower 对于营销人员、市场分析师以及任何从事在线业务活动的人来说都是完美的选择。AdsPower 也是机构和在线广告团体的常见选择。在激烈竞争的环境中，它可以极大地帮助推广您的品牌和广告活动。
6. Dolphin {anty} – 专为附属营销团队量身定制的ADB
Dolphin 是一款先进的反检测浏览器，拥有广泛的尖端功能，专为 SMM、在线和联盟营销的需求量身定制。其精密算法和可定制的设置使您即使在管理大量帐户时也能无缝操作。因此，Dolphin 在近年来在俄罗斯、中国和讲英语的世界范围内的网络管理员和营销专业人士中变得越来越受欢迎。
主要功能
- 灵活的指纹设置。 Dolphin 为用户提供了模拟各种浏览器和设备设置的能力。它从真实用户和设备那里收集指纹，并在创建新配置文件时使用。
- 管理 cookies 和会话。 Dolphin 允许您轻松处理 cookies 和保存会话，从而确保随时访问配置文件和设置。这使您可以在不同配置文件之间无缝切换。
- 易用性。 该浏览器允许您方便地做笔记，并编辑一些参数，包括代理，而无需访问您的配置文件。您还可以使用它将书签保存在文件夹中，并在各种浏览器之间移动，而无需登出或冒被封号风险。
集成
Dolphin具有专门为Facebook和TikTok设计的特殊软件。 Dolphin Cloud已经在市场上有一段时间了。 Dolphin TT仍在测试阶段，但已经可以购买。 每种产品都有独立的可定制价格计划。
价格
Dolphin提供了一个免费计划，包括一系列功能，同时还有基于您想要创建的概要数目的各种付费订阅选项。此外，在所有订阅层中，您有选项以每个概要10美元的费用添加多个概要。此外，任何购买六个月订阅的人有权获得20%的折扣。这意味着Dolphin的定价变化很大，从70美元到240美元不等，具体取决于您选择的计划以及是否需要额外的概要。
至于Dophin Cloud和Dolphin TT，它们都提供为期3天的免费试用。基本套餐价格为$29，专业套餐则为$99。Dolphin Cloud还允许您额外支付以获取更多配置文件。
优缺点
优势:
- 灵活的设置: Dolphin提供了一套完整的工具，用于分析和优化您的广告活动。这款浏览器可以帮助您跟踪和分析有关流量、转化率、投资回报率等关键参数的数据。
- Web API: Dolphin允许您使用Web API 而不是本地API。这使您可以访问反检测功能和数据，无需限制于任何网络访问点，也可以从任何具有互联网连接的设备上访问。
缺点：
- 功能有限： 对于Dolphin Cloud和Dolphin TT来说，一些用户认为提供的功能列表并不能证明其价格合理。
- 尚未完善： Dolphin TT仍处于测试阶段。此外，一些功能也正在不断地添加到主要的ADB版本中。
评分和评论
在互联网的不同部分，Dolphin 主要因其专注于联盟营销和社交媒体而受到用户的好评；它在 antidetect-browser.com 的评分为 4.6/5（或准确地说是 9.5/10）。
ADB 官方网站上的评论指出，这是 Mac 用户的便利选择，并赞扬其通常快速的速度，即使同时打开了多个个人资料。然而，在使用 Dolphin Cloud 时，一些用户抱怨有一些小错误和不足，但这些问题很快就被支持团队解决了。
视频审查
海豚{Anty}为那些重视匿名性的人提供了一整套选择，特别是在联盟营销和处理加密货币时。这个用户制作的视频评论完美地展示了使用ADB主要功能所带来的灵活性和便利。
适用于
Dolphin对于那些利用主流社交网络进行联盟营销的人来说是一个绝佳选择。它可以帮助您快速扩大广告活动，同时可以一次性在多个账户中不断更换创意。具体来说，如果您主要或专门关注Facebook或TikTok，那么适合您的就是Dolphin产品。
7. Octo Browser – 用于各种目的的单个ADB
Octo浏览器是一款综合而功能丰富的网页浏览器，让您无需任何限制地浏览网页。尽管它提供了广泛的功能，但它的配置文件无需设置 - 只需点击一下即可创建，让您可以立即开始使用。此外，Octo浏览器以其迅速和专业的技术支持而闻名，始终准备好解决您的疑问，甚至在需要时提供远程协助。
关键功能
- 多帐户。 每个 Octo Browser 档案都有一个浏览器指纹和其自己的参数集，让您能够从一个设备管理成千上万个帐户。
- 指纹管理。 Octo Browser 的指纹管理是在 Chromium 引擎中完成的，这样可以保护您的设备免受用于欺骗的额外检查。
- Cookie。 每个档案都有自己的 cookie，这些 cookie 对网站来说并不看起来可疑，因为之前是以 Json 和 Netscape 格式导入的。
集成
Octo Browser 是任何服務的優秀多帳戶選擇 - Amazon、CoinList、Facebook、TikTok、Google、Winline。Octo Browser 也支持 Windows、Intel/Apple MacOS 和 Linux，并支持所有流行和可靠的代理。此外，它可以在 Pixelscan、BrowserLeaks、Whoer、CreepJS 和 IP-API 等流行的檢查服務中無縫地通過檢測，輕鬆應對。
价格
Octo Browser没有免费试用版本，而是有几种收费计划，包括可以根据团队规模量身定制的自定义选项。您还可以根据购买计划的时长获得折扣-1、3、6或12个月。购买的计划时间越长，折扣越大。基本上，Octo Browser的费用在$21到$300+之间。
优缺点
优势：
- 账户套现： 账户套现是一项至关重要的联盟营销收入策略。八爪浏览器让您可以跨越注册障碍，并通过模仿真实用户行为和确保模式算法不会起疑的方式自行处理热身阶段。
- 延长账户寿命： 为了延长您购买的账户的寿命，八爪浏览器允许您选择尽可能相似于创建账户时使用的指纹。
- 绕过地区限制： 八爪浏览器还可帮助您通过代理轻松绕过地区限制。此外，购买合作代理时使用八爪浏览器的用户有资格享受折扣。
缺点：
- 冗余性： Octo 浏览器拥有大量功能，但并非每个人都会需要它们，这使得它对于资金和内存的使用令人质疑。
- 付费软件： Octo 浏览器没有免费试用版本，这可能会吓跑那些预算有限或对自己想要的 ADB 还没有决定的用户。
评分和评论
Octo Browser 获得了平均水平的评价，得分为 4.4/5。 一方面，用户非常赞赏这款 ADB 提供的广泛工具包，以及它可以适应各种任务、垂直领域和广告活动的功能。另一方面，一些用户声称 Octo Browser 在他们的设备上运行缓慢，偶尔会崩溃。它也可能缺少一些插件和选项，比如用于阅读 pdf 文件的插件。
视频评论
Octo Browser 的全面多级工具包可在无限数量的设备上使用，无论您选择哪种套餐计划。该产品无需任何额外设置，并通常可以立即以最大速度运行。本评测清晰展示了这些功能及该服务为用户提供的好处。
适合对象
Octo 浏览器适合像网页设计师、营销人员和研究人员这样的高级用户，他们寻找高水平的匿名性和自动化 Web 过程。这个 ADB 提供了处理复杂任务的强大工具。总的来说，Octo 浏览器是解决多种目标和在许多垂直领域工作的不错选择，因为它专门设计为普适性强。
8. MoreLogin - 在所有社交媒体上进行多账户活动的最安全服务
MoreLogin ADB 在许多国家被广泛使用，确保用户可以安全地和匿名地浏览互联网。这对于普通用户来说是一个完美的选择。但总的来说，这个 ADB 是为那些希望在社交媒体、在线市场和其他平台上使用多个账户的用户设计的。
主要功能
- 高性能： MoreLogin 以高速运行，几乎不占用任何 RAM，使您的体验更加稳定和舒适。
- 安全性： 多洛金通过其独特的数据加密机制提供了高水平的安全性。它的指纹不是 100％ 独特，但接近独特，这让平台算法将其视为更加可信赖。
- 便利性： MoreLogin 提供了一个简单直观的界面，即使是新手或非专业人士也能迅速掌握。
集成
MoreLogin 可以与无限数量的 VPN 和防病毒软件集成。这使您可以保护所有设备，并且所有使用同一浏览器副本的人都可以受益。此外，MoreLogin 还可以让您通过社交网络账户如 FaceBook、TikTok 等进行工作，而无需担心被封禁或遗失数据。
价格
MoreLogin有一个非常实惠的定价计划。这款ADB提供一个带有2个配置文件的无限免费试用版本。还有一个每月只需9美元的扩展计划。最具特色的主要选项是定制计划。该计划的价格取决于您需要的账户数量以及将使用浏览器的人数。
优势和劣势
优势：
- 方便管理您的业务： 浏览器有助于增加不同地区在同一平台上的销售额，以及扩展到其他产品类别。
- 联盟计划： MoreLogin 让您能够通过无限数量的资料来扩展广告覆盖范围，并且通过划分每个部分来避免品牌稀释和建立声誉。
缺点:
- 初始设置: 对于一些用户来说, 第一次设置IP地址和代理服务器可能是一个挑战。
- 类似的资费计划: 与此清单上的许多其他条目不同，MoreLogin提供的资费计划选项和折扣较少，可能不是最经济实惠的解决方案。
评分和评论
根据用户评论，MoreLogin获得了4.8/5的评分。人们主要指出，与这个ADB一起工作很容易，这要归功于其用户友好的界面和直观简单的参数。
与此同时，其他人抱怨说浏览器只有安卓手机版本。目前尚无iOS版本，因此无法在iPhone上使用MoreLogin。
来自G2网站对MoreLogin的评论 来自G2网站对MoreLogin的评论
视频评论
MoreLogin 对于各种目标来说都是一个很好的选择，并且具有非常灵活和详细的设置。查看这篇评论，以清楚了解如何使用 MoreLogin（+ 代理）来实现商业目标。
适用于
MoreLogin是那些希望将业务拓展到新领域的人的理想选择：从联盟营销到售票。对于后者来说，MoreLogin不仅可以帮助在线售票商家，还能帮助买家。这个ADB可以为您节省大量时间，并帮助您以风险管理方式保护利润。
9. 终极宝珠 - 一种完美的SMM和联盟营销工具，正在改变游戏规则
Ultimate Orb通过不依赖噪音来欺骗机器人跟踪系统，而是利用每个配置中的真实指纹，借助其创新的欺骗技术使自己脱颖而出，开发人员表示，这种方法目前是模拟真实用户行为的最佳方式。
主要功能
- 一窗口管理。 窗口克隆使得难以舒适地处理大量个人资料。这就是为什么 Ultimate Orb 让您可以在单个窗口内同时管理数百个活跃个人资料。
- 不仅是一个ADB。 Ultimate Orb仅使用真实指纹，没有任何限制，无论网站类型如何。此外，它可以轻松通过所有流行的检查服务-并非这个列表上的所有条目都能夸耀的。
- 自动导入。 无需浪费时间手动创建个人资料和导入数据。浏览器可以自行挑选出最佳设置，并自动上传 Cookie 到新的现成个人资料中。
集成
Ultimate Orb 设计了许多自己的原创功能和软件。这些包括 SPACES（虚拟桌面）、SMART TABS（方便地使用标签页）、HUBS（设置和连接管理）以及 Data Center（一个用于管理数据的详细系统）。Ultimate Orb 还允许您使用许多配置文件，并可以利用 Magic Import 服务自动生成它们。
价格
该浏览器提供临时的免费版本，之后您可以选择升级到更全面的PRO订阅。目前有三种订阅级别可用：Newbie为六个月，Medium为一年，Expert为一年以上。它们的功能差异相对较小。Medium和Expert都包括与开发人员的私人聊天，Expert还提供对更新的提前访问。
但Ultimate Orb主要侧重于关税计划的定制 - 它允许您选择天数和用户数量。 两者都越多，价格越有利可图且成本效益更高。 如果出了什么问题，您还有24小时可以要求退款。
优点和缺点
优势:
- 中心支持: 中心让您可以在一个地方收集并存储所有您需要的数据，以便高效地进行工作 - 如代理、下载和配置文件历史。 这极大地简化了数据管理过程。
- 免费代理: Ultimate Orb为您提供免费、无限制地访问数千个内置代理，并允许您快速地使用它们启动配置文件。
缺点：
- 兼容性： 由于Ultimate Orb相对较新，可能与某些操作系统和服务不完全兼容。这可能导致在尝试访问特定资源时出现问题。
- 更新： 此外，由于开发人员正忙于清除服务中的错误，它不断更新，这可能会降低在下载新功能和版本时的性能速度。
评分和评论
尽管最近才上市，Ultimate Orb已经受到用户的高度赞誉，获得了4.6/5的评分。用户普遍赞美浏览器可以免费访问无限代理，并且其灵活的付款系统让您选择支付的时期。存在一些缺点 - 一些小错误，但随着每一次更新，其数量减少。
CPAlenta 网站上的 Ultimate Orb 评分 CPAlenta 网站上的 Ultimate Orb 评分
来自 aff1.ru 网站对 Ultimate Orb 的评论 来自 aff1.ru 网站对 Ultimate Orb 的评论
视频评论
这段视频包含了由开发人员制作的有关Ultimate Orb的详细评论。其中，他们测试了该服务的功能，审查了其优缺点，并谈到了“魔法导入”功能。由于这个ADB是由俄罗斯专家设计的，因此这个(以及大多数其他)评论也是用俄语完成的。
适用对象
Ultimate Orb最初是为联盟营销而设计的，因此非常适合网站管理员和社交媒体专家，他们希望为广告活动设计新策略。但它仍然可以成为任何希望在一个平台上管理多个帐户甚至一个浏览器选项卡的人的有用工具。拥有强大技术解决方案和用户友好的界面，Ultimate Orb值得一试，适合任何希望提升专业表现并提高关键绩效指标的人。
10. Kameleo - 管理数字资产的完美平台
Kameleo是一种简单但出色的解决方案，可用于在线隐私保护。这款反检测浏览器通过使用虚拟配置文件而不留下浏览器指纹，帮助你避免留下任何痕迹。该服务主要针对数字营销人员和那些更喜欢安全、谨慎地上网的人。这款ADB在匈牙利开发， 在其他国家并不太为人所知，但却在狭小的专业群体中越来越受欢迎。
关键功能
- 配置管理。 Kameleo 允许您为每个虚拟配置文件调整浏览器指纹。而且，由于智能画布欺骗技术，用户可以绕过甚至最现代的机器人检测系统。
- 移动配置文件。 Kameleo Mobile 在 Android 和 iOS 上均表现出色，只需 2 次点击即可。网站认为来自移动设备的访问更加安全，这就是为什么 Kameleo Mobile 用户不会遇到太多 CAPTCHA 和安全检查。
- 网络浏览器自动化。 该浏览器允许您使用 Kameleo 本地 API 只需几行代码即可启动数百个虚拟浏览器配置文件。您可以使用包括 Selenium、Puppeteer 或 Playwright 在内的自动化框架轻松管理它们。
集成
Kameleo 包括用于匿名连接的内置工具，包括 VPN 和 SOCKS5 代理。而且，该浏览器可以很好地与 Chrome、Firefox、Safari 和 Edge 等浏览器一起在移动设备上运行。Kameleo 也可以运行 Selenium 甚至 Python。
价格
Kameleo不提供免费试用版本。您被迫在3种价格方案中选择 - €59、€89和€199，具有不同的功能集。提前支付6个月时可获得15%的折扣，这意味着最便宜的选择每月将花费€50。
优点和缺点
优点:
- 简单的网页抓取。 Kameleo 可以使用 Kameleo 本地 API 的几行代码运行数百个虚拟浏览器配置文件。每个浏览器都会单独存储数据，从而避免机器人跟踪算法。
- 自动化集成。 Kameleo 不仅允许您自动创建数百个配置文件，还可以使用流行的自动化平台如 Selenium、Puppeteer 或 Playwright 来管理浏览器。
缺点:
- 知名度不高: Kameleo仍然主要是一个匈牙利的解决方案，因此缺乏许多语言布局和某些服务。此外，它的工具包虽然足够，但并不能真正被称为是广泛的。
- 价格偏高: Kameleo没有提供免费试用，即使是最便宜的套餐计划也会花费每月50-59欧元，可能有点昂贵。
评分与评论
尽管不是很出名，但由于其灵活性和先进的指纹管理功能，Kameleo 获得了主要积极的用户评价。它目前的评分为 4.2/5。用户赞赏它在创建带有各种GEO参数和多种语言布局的浏览器配置文件时的速度和灵活性。然而，一些用户指出 Kameleo 的欺骗功能有点不太靠谱，并不总能成功通过 Pixelscan。
Producthunt 网站上对 Kameleo 的评论 来自 Producthunt 网站的 Kameleo 评论
来自 Producthunt 网站的 Kameleo 评论 来自 Producthunt 网站的 Kameleo 评论
视频审查
Kameleo 的一个主要优势是可以让您轻松管理数字足迹，同时保持最大程度的匿名性。尽管它拥有丰富的工具集，但即使对于初学者来说也很直观易用，正如本评论所清楚展示的那样。
适合对象
Kameleo 是管理数字资产的绝佳选择。它为用户提供了一套强大的工具，使他们能够优化处理网络项目，包括网站和博客的方式。因此，Kameleo非常适合社交媒体营销、在线营销和零售。
11. SmartProxy - 使用代理在任何地理位置访问竞争对手的业务数据
SmartProxy 是一款反检测浏览器，旨在确保您分析市场时的安全性和匿名性。它的优点列表包括独特的指纹管理方式，快速的跨所有设备的数据同步。如果您订阅任何地方代理服务器，则可以免费访问该 ADB。因此，如果您主要在美国、德国、英国甚至日本工作，SmartProxy 绝对是您首选的工具！
主要功能
- 全球覆盖: SmartProxy 提供高水平的数据处理和匿名性，通过在195个以上的国家/地区拥有超过65万个代理，可以伪装您的地理位置并绕过 CAPTCHA 验证。
- 智能代理管理: 该浏览器提供了一个被称为“智能”代理服务器管理的功能，可以在几次点击中轻松设置。此功能使用户能够有效管理在线会话，获得更流畅的浏览体验。
- API 解析: API 可以使用同步、异步和批量请求轻松收集公共数据。通过这样做，它们提供了对 cookies 的稳定支持，以及对具有大量 JavaScript 的网站的细粒度处理。
集成
SmartProxy 可以与像亚马逊等在线营销服务集成。这显著简化了工作流程，包括 SEO 和网页抓取。与 Bing 结合使用时，SmartProxy 也可以快速运行。
价格
SmartProxy 没有直接提供免费试用版本。然而，通过购买本地代理之一的订阅，您可以获得一个。
对于这个ADB和几个代理的最便宜的订阅选项将每月费用为$8.5。对于任何对更广泛和高级套餐感兴趣的人，都有各种计划可供选择，价格从$39到$100不等。
优点和缺点
优点:
- 匿名性: SmartProxy 提供了非常高级别的在线匿名性。它通过使用居民代理和将请求重定向通过真实设备来有效地减少被封禁的风险，确保了用户高水平的安全和匿名性。
- 退款政策: 无论您选择哪种资费计划，您都有权在最初的2周内请求全额退款。
缺点：
- 复杂的界面： SmartProxy提供了一些功能，可能需要一段时间才能弄清楚，特别是那些对代理和其他第三方服务不太熟悉的新手。
- 免费版本功能有限： 与付费选项相比，浏览器的免费版本工具包相当有限。而且它也通过一个住宅代理工作。
评分和评论
在其官方网站上，SmartProxy 声称其评分为4.8/5。用户注意到它提供了高水平的匿名性，并且即使在使用 Python 的情况下管理代理也非常容易。另一个优点是它提供的全天候技术支持服务。
然而，其他人提到了有关付款的一些问题。当使用按使用量付费功能时，如果流量用完得太快，服务可能会停止工作一段时间。
!G2 网站上的SmartProxy评分 G2 网站上的SmartProxy评分
来自G2网站对SmartProxy的评论 来自G2网站对SmartProxy的评论
视频审查
SmartProxy 是一个强大的软件，提供了多种安装代理的选项。查看这份详细审查，了解一个人初步使用它的工作流程，以优化您的努力并最大化利润，特别是在网页抓取和电子商务领域。
适用对象
SmartProxy非常适合网络分析师和电子商务专家。这款ADB也是业务所有者的绝佳选择，特别是那些涉及在线营销和数据分析的业务所有者。它有助于收集来自竞争对手的数据，并设计策略，以提升广告活动和业务计划的表现。
12. GhostBrowser - 一个适用于在线企业和教育系统的出色ADB
GhostBrowser提供一系列真正创新的产品，适用于各个领域，如在线营销、网站开发和企业账户管理。这款ADB在许多国家广受欢迎，并成为那些希望在工作日保持在线匿名的个人的重要工具。
主要能力
- 扩展和附加功能： GhostBrowser可以集成到流行的社交媒体平台中，使管理多个帐户和同时发布内容变得更加容易。此浏览器还可以通过使用30个基于Google Chrome的扩展进行升级。
- 会话分割： GhostBrowser允许您通过标签将会话分隔开，这样就可以更轻松地在任务之间切换，而无需重复登录每个帐户。
集成
GhostBrowser 与各种办公软件无缝集成，包括 Google Workspace 和 Microsoft Office。此外，它还与Windows、macOS 和 Linux 操作系统兼容。这种多功能性使得将浏览器整合到您的工作流程中变得轻而易举，即使在远程工作时，也可以帮助您提升关键绩效指标。
价格
GhostBrowser 提供非常方便的免费试用版本，让您拥有最多4个在线身份。没有时间限制，您可以享受Ghost Proxy支持。
您有灵活性随时升级到功能更丰富的付费计划。您可以选择标准订阅，每月定价为21美元，这将使您能够使用无限数量的帐户。或者，您可以选择每月46美元的PRO订阅，允许您将个人代理连接到您的配置文件，没有任何限制。
优点和缺点
优势：
- 管理多个配置文件： 这款 ADB 允许您同时处理多个配置文件，这让在线营销和SMM任务变得更容易，尤其对于企业而言。该浏览器不仅帮助创建机器人账户来积累统计数据，还主动对其进行预热。
- 加密货币支付： 与许多服务不同，GhostBrowser 不仅接受加密货币支付，还积极鼓励用户选择这个选项。
缺点:
- 功能有限: 一些扩展功能仅在更昂贵的套餐中提供。
- 优化不足: 有人指出这款浏览器占用了计算机资源的较大部分，并且比竞争对手运行速度慢。
评分和评论
就效率而言，GhostBrowser 的平均评分为 4.1/5。用户赞赏它快速的性能，并认为它有效地处理了它的主要任务 - 通过多账户和会话保存来提高关键绩效指标。然而，一些人认为设置一些它的扩展可能比简单的浏览器如 Chrome 或 Firefox 更麻烦。
视频审查
GhostBrowser 之所以是一个方便的选择，是因为它确保了在一个浏览器内多个会话中的隐私。 请查看如何在浏览器中设置标签、代理和个人数据同步的简要指南。 该频道上的其他视频也介绍了该服务提供的所有其他优势。
适用于
GhostBrowser 最初是专门设计用来提高生产力，让用户能够轻松管理多个在线配置文件。这使得这款浏览器非常适合在线业务甚至教育系统。该浏览器的网站甚至展示了一些成功案例的评论，突出了在创建具有问题和答案的测试系统时，GhostBrowser 的便利之处。
13. Lalicat - 匿名浏览网络和 Tor 的最佳浏览器
Lalicat 是一款特殊的浏览器，它的灵感来自于谷歌 Chrome。然而，Lalicat 提供的功能列表要长得多，因为这款 ADB 与 Tor 配合得非常好。总部位于香港，在欧洲颇受欢迎，这款浏览器为希望隐藏个人数据的用户提供了不错的解决方案。
主要能力
- 独特的设备指纹： Lalicat可以帮助您设置和管理独特的设备指纹，有助于用户避免被官方机构和骗子监视和识别过滤器。
- 各种配置文件： 该浏览器允许您创建具有不同设置的多个配置文件。当您需要同时微观管理多个任务时，每个任务都有不同的要求时，这是非常有用的。
- VPN集成： Lalicat专门设计以与VPN和代理一起运行，从而在使用网络时确保额外的安全性和匿名性。
集成
Lalicat 与各种电子商务程序和市场网站（如亚马逊，eBay，Shopify 和阿里巴巴）很好地集成在一起。 这使得Lalicat 成为增强任何在线营销业务的理想浏览器。
价格
您购买Lalicat的价格取决于用 户数量，而不是您想要的功能。该浏览器有一个为期3天的试用期，所有功能都可供测试。还有一些月度资费计划：个人（$59） 、独立使用（$99）、团队（$209），甚至公司（$499）。您还可以自定义流量设置。
优点和缺点
优点：
- 灵活的设置： 您可以创建许多具有独特设备指纹的配置文件。这使得Lalicat成为任何团队的有用工具，因为每个成员都可以拥有自己的设置和角色。
- 代理支持： Lalicat支持许多强大的代理，如911 s5、YiLu、Luminati、Seller Netnut、Oxylabs等。
缺点：
- 焦点狭窄： Lalicat 最初是设计用来通过 VPN 服务器工作的，并不是所有用户都认为这是一种有效的策略。
- 成本： 对一些用户来说，付费选项可能有些价格过高，特别是如果你只为1-2人购买 ADB。
评分和评论
Lalicat获得主要积极的评论，这要归功于它的可靠性；它的评分为**4.5/5。**用户注意到它在确保他们匿名性方面的有效性以及它对抗在线监视措施的能力。尽管如此，一些用户希望Lalicat提供其他主要浏览器提供的插件选项。
视频评论
Lalicat 在支持大量不同代理的同时，在伪装您的在线存在方面做得非常出色。这项服务有一个官方的 Youtube 频道，您可以在那里查看如何正确安装和使用代理的详细介绍。频道还有许多其他教育视频，涵盖了其他功能。
适用于
Lalicat 主要用于私人匿名网页浏览和在线营销。它也是广告代理公司的首选，他们使用它来设置和有效管理社交媒体账户。Lalicat 对于专注于赌博和投注竖向市场的联盟营销人员来说也是一个很好的选择。
14. VMLogin - 能够通过一个浏览器从虚拟业务概要资料替代多台计算机
VMLogin，这个反检测浏览器，是在中国特别定制的，旨在确保团队合作时保持匿名，从而推动您的业务。该服务提供独特的解决方案，旨在保护用户个人信息和整个品牌。VMLogin受到全球支持，在欧洲、中国、印度尼西亚和俄罗斯等地区特别受欢迎。
主要功能
- 独立环境: 通过使用 VMLogin 配置文件, 您可以为工作活动创建完全独立的虚拟环境。Cookies、本地存储和缓存文件将被完全隔离，因此受到保护。
- 简单自动化: 任何例行任务均可通过类似 Selenium 或浏览器自动化工作室的网络驱动程序在 VMLogin 中自动执行。
- 管理业务活动: 由于其账户共享和转移功能，您可以管理团队访问浏览器业务账户的权限，并分配特定的角色和任务。
集成
VMLogin 与广泛的软件实现了无缝集成，包括网络应用程序、在线任务的自动化机器人和各种增强匿名性的工具。此外，该浏览器支持多种支付系统，包括比特币、FPX、支付宝等，为用户在交易和操作中提供了灵活性和便利性。
价格
VMLogin有一个为期3天的免费试用版本，功能有限。它还有几个团队计划，具有先进功能 - 每月收费为$99、$209或$499，具体视团队人数而定。而且，如果您选择一整年支付或使用QR码选择自定义计划，您将获得25%的折扣。
优点和缺点
优势:
- 联盟营销支持。 Vmlogin被证明是进行多个广告账户的广告活动的有价值工具。它在风险缓解和验证受阻资源方面发挥关键作用，以防止未经授权使用品牌。
- 定位检查。 该浏览器可以通过模拟来自不同设备和地理位置的用户来评估您的广告位置的效率。它还可以轻松快速地清理任何无用或已失效的链接。
- 网页抓取。 VMLogin算法能够用少量资源密集型配置中的单个虚拟浏览器替换整个办公室。它可以快速设置，因为它已经具备您所需的所有工具，为您节省了RAM和功率。
缺点:
- 狭窄的焦点: 这款浏览器基本上是为大型公司的业务流程量身定制的，并不适合处理其他目标和任务，尤其是孤狼专家。
- 集成不足: 尽管它与许多平台（主要是加密货币平台）集成了，但VMLogin并没有太多第三方平台的合作伙伴关系，因此提供的功能比名单上的其他条目要少。
评分和评论
VMlogin 在网上备受赞誉，因为它提供了一个综合性的解决方案，其中包括诸如自定义 DNS 服务器配置、移动浏览器仿真，甚至指纹识别技术等功能。然而，根据用户的说法，该服务的缺点在于没有无限试用版本，并且不支持 macOS 设备。
来自topsov网站的VMLogin评分 来自topsov网站的VMLogin评分
视频审查
VMLogin因其丰富的定制功能而脱颖而出，特别是在同时处理多个档案时。而这不仅仅适用于像Facebook这样的社交网络，也适用于在线市场如亚马逊和Ebay。可以在这里找到对其主要优势的简明扼要的评论。
适用于
VMLogin 特别适用于注重时间效率和安全性的用户，当涉及管理大量业务活动时。该反检测解决方案不仅超越资源保存和增强 SMM 账户管理；它还协助任务分配和团队内任务执行监控，简化和保障业务流程的各个方面。
看起来这是我们提到的有关反检测浏览器的相关信息的最后一部分。希望在阅读了文章的主体部分之后，您对它们所有的关键优势有了清晰的了解。
如何选择反侦测浏览器
尽管如此，我深知选择反检测方案是一项艰巨的任务，即使你了解手头有哪些选择。因此，我决定提供一些建议，指出选择反检测解决方案时应该关注哪些功能：
根据我的经验，我想要突出一些关键特征：
1. API整合。 为了有效地处理多个帐户，通常需要让您的浏览器从网站中收集数据，而不违反其政策。当监控价格、收集竞争对手信息和分析数据时，这可能非常有用。在测试广告活动时，API整合就变得至关重要，因为它确保了您的隐私。
2. Selenium/Puppeteer/镜像。 这些工具可以自动化网站上的常规任务，如填写表单、浏览网页等。脚本可以根据各种情况进行调整，提升您的表现。所有这些都可以节省您的时间和精力，即使在处理大量信息和大量任务时也是如此。
3. Cookie 导入/导出。 这些功能允许您保存和恢复会话 - 这是一个非常有用的功能，特别是当一个网站强制您保持登录状态，或者需要在会话之间保存设置，尤其是在跨多个账户或平台工作时。
4. 免费/低成本代理。 代理服务器确保您的IP地址被隐藏，使您保持匿名。它们还有助于绕过在您所在的GEO中设置的阻止和过滤器。然而，在选择代理时，特别是免费代理时，我建议首先审查它们的可靠性和速度。
5. 云存储。 通过云同步配置文件是确保稳定性和可靠性的关键。这样，如果浏览器或设备崩溃，您的数据可以很快恢复。这降低了丢失重要信息的风险，有时这是一个关键因素，特别是在需要不断切换配置文件和会话的监控、测试或其他任务中。
6. 通用可用性和UI/UX质量。 当ADB的UI/UX使界面导航变得简单时，后者甚至对经验不丰富的用户也变得可访问。另一个重要的因素是设计良好、令人愉快的界面对于流畅工作和减轻眼部负担也至关重要。
- 我还想指出，具有良好的英语社区和技术支持是任何ADB的一个优点。首先，社区提供了访问庞大集体知识数据库的途径，并促进了用户间经验交流。此外，具备英语支持团队可以迅速响应和处理任何类型的用户问题。
也许在选择ADB时，您可能正在寻找其他功能。但我强烈建议您先确保我上面列出的功能存在。它们可以帮助您获得最佳结果。
结论
最终，无论一个服务有什么优势，选择最佳的反检测浏览器主要取决于您个人的喜好。关键是要确定哪些功能对您的活动至关重要。
希望這個評論對您做出正確的選擇有所幫助，不論您所在的具體領域和設定的目標是什麼！
愿您的转换率飙升！