关于配置文件回收站的一切 Undetectable

如何在 Undetectable 中设置文件回收站？
在数字安全领域，关键不仅是保护数据，还需要在发生意外情况时能够恢复数据。防检测浏览器中的个人资料回收站是一种独特的工具，可以让用户对其工作数据的安全性充满信心。
一般信息
反检测浏览器中的回收站是在本地操作的。这意味着所有已删除的个人资料都存储在您的计算机上，使您能够在任何时候恢复它们，如果它们被意外删除的话。但需要注意的是，只有在之前删除个人资料的计算机上才可能进行恢复。如果通过云控制板删除了个人资料，恢复将成为不可能。
存储桶设置
回收站的一个关键优点是可以根据用户的个人需求进行定制。如果您认为它不必要，您可以禁用垃圾筒，或者更改存储文件的天数。默认情况下，文件会在回收站中保存7天。
步骤1：打开程序设置
步骤2：在“高级”部分，取消选中“保存已删除配置文件到回收站”选项以禁用回收站，或在数字字段中设置配置文件删除后将存储的天数。
档案恢复
恢复被删除档案的过程简单方便。请按照以下步骤完成该过程。
步骤1：打开配置文件管理器，选择按州进行过滤 - 已删除
或者点击回收站按钮。
步骤 2：右键单击配置文件，然后单击“恢复”
Jul 26, 2024 1 min
Undetectable Team Anti-detection Experts
指南 Dec 16, 2024 2 minCloudflare：解析挑战与解决方案
指南 Dec 10, 2024 2 min利用多个帐户和反检测工具提高 Avito 销售
指南 Dec 5, 2024 1 minTikTok交通套利：最大化收入指南