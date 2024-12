Tudo sobre a Lixeira de Reciclagem do Perfil em Undetectable

No mundo da segurança digital, é crucial não só proteger seus dados, mas também ser capaz de restaurá-los em caso de circunstâncias imprevistas. A lixeira de reciclagem de perfil no navegador anti-detecção é uma ferramenta única que permite aos usuários ter confiança na segurança de seus dados de trabalho.

Informações Gerais

A lixeira de reciclagem no navegador anti-detect funciona localmente. Isso significa que todos os perfis excluidos sao armazenados no seu computador, permitindo restaura-los a qualquer momento se forem excluidos acidentalmente. No entanto, e importante notar que a recuperacao so e possivel no PC onde os perfis foram anteriormente excluidos. Se os perfis forem excluidos atraves do painel de controle na nuvem, a recuperacao se torna impossivel.

Configurações do Bin

Uma das principais vantagens da lixeira é a capacidade de personalizá-la de acordo com as necessidades individuais do usuário. Você pode desativar a lixeira se achar desnecessária, ou alterar o número de dias em que os perfis são armazenados. Por padrão, os perfis são armazenados na lixeira por 7 dias.

Passo 1: Abrir as configurações do programa

Passo 2: Na seção "Avançado", desmarque a opção "Salvar perfis excluídos na lixeira por" para desativar a lixeira, ou defina o número de dias que os perfis serão armazenados após a exclusão no campo numérico.

Recuperação de Perfil

O processo de recuperação de perfis excluídos é simples e conveniente. Siga estes passos para concluir o processo.

Passo 1: Abrir o gerenciador de perfil e selecionar o filtro por Estado - Deletado

ou clique no botão da lixeira.

Passo 2: Clique com o botão direito do mouse no perfil e clique em "restaurar"