Como Configurar o GoProxy no Navegador Undetectable: Um Guia Passo a Passo para Navegação Segura e Anônima

Desbloqueie todo o potencial do navegador antidetecção Undetectable com os melhores proxies do serviço GoProxy.

O que é o GoProxy?

A empresa GoProxy, sediada em Hong Kong, fornece serviços premium. Sua extensa rede inclui mais de 90 milhões de endereços IP de servidores, residenciais e proxies móveis cuidadosamente reunidos dos principais provedores de internet. Essa infraestrutura robusta permite aos usuários acessar conteúdo em todo o mundo, contornando facilmente restrições geográficas e aproveitando ao máximo as capacidades da internet.

Por que escolher o GoProxy?

Rede extensa, liberdade sem igual

Acesse conteúdo de mais de 200 países usando uma rede de proxies de ponta com 90 MILHÕES de endereços IP de principais provedores como AT&T, Verizon e Cogent. Diga adeus às restrições chatas!

Período de teste gratuito

Experimente antes de decidir! GoProxy oferece um generoso PERÍODO DE AVALIAÇÃO GRATUITA DE 7 DIAS com acesso completo a todas as funcionalidades.

Suporte abrangente

Configurar um proxy? É simples! O centro de ajuda abrangente GoProxy é seu recurso principal para começar. Ele apresenta artigos, perguntas frequentes e guias que o ajudarão a se tornar um especialista neste campo.

Gestão de Conta Pessoal

Sentindo-se sobrecarregado? Não se preocupe! Cada usuário do GoProxy é designado a um gerente de conta pessoal. Esses especialistas estão prontos para lidar com quaisquer questões relacionadas à compra e configuração de proxies.

Configurando conexão de proxy no navegador anti-detect Undetectable.

Passo 1: Criar um Novo Perfil de Navegador.

Crie um novo perfil clicando no botão "Novo Perfil" na janela principal do programa.

Passo 2: Na seção "principal", defina o valor como "Novo Proxy"

Dê um nome ao novo perfil. Vá para a guia "Principal" (ícone com uma pessoa e engrenagem), e depois escolha "Novo Proxy".

Passo 3: Configurar um Proxy

Por favor, forneça as informações sobre o servidor proxy no seguinte formato: Host: Porta: Login: Senha.

Independentemente de ser um usuário de teste ou um cliente pago, suas credenciais exclusivas de proxy estarão disponíveis na página do painel de controle do GoProxy.

Exemplo: proxy.goproxy.com:30000:customer-nums123456:ABCDEFG

Passo 4: Verificar o Proxy

Após preencher todos os campos obrigatórios, clique no botão "Verificar Proxy" para verificar a funcionalidade do servidor proxy. Se o teste for bem-sucedido, seu endereço IP e localização serão exibidos. Após confirmar que está funcionando corretamente, pressione o botão "Criar".

Undetectable.io - teste de servidor proxy

Passo 5: Abrir o perfil do navegador

Depois de configurar o proxy, basta clicar no botão "Abrir" para iniciar a navegação segura e anônima.

Configurando Proxy Usando Proxy Manager

Passo 1: Abra a janela principal do programa Undetectable

Abra a janela principal do programa e clique no botão "proxy" à esquerda.

Passo 2: Comece a configurar os servidores proxy

No topo da janela do gerenciador de proxy, clique no ícone "+".

Passo 3: Adicionar informações e configurar conexão de proxy

Na janela que aparecer, preencha todas as informações sobre o novo servidor proxy.

Passo 4: Verificar o proxy

Após concluir a configuração do proxy, clique no botão "Verificar" para garantir que o servidor proxy está funcionando corretamente.

Passo 5: Salvar o proxy

Após concluir todos os passos listados acima e garantir que o servidor está em execução, clique no botão "Salvar Proxy" para salvá-lo.

Pronto! Configuração de proxy concluída com sucesso! Você também pode importar vários servidores de uma vez a partir de um arquivo clicando no botão "Importar".

Conclusão

Avalie os melhores proxies do GoProxy usando um período de teste gratuito. Experimente uma flexibilidade, confiabilidade e desempenho incomparáveis para aprimorar suas atividades online. Utilize proxies server, residenciais e móveis e personalize-os de acordo com suas necessidades!