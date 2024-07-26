Как пользоваться корзиной профилей в Undetectable

Все о корзине профилей в Undetectable
В мире цифровой безопасности важно не только защитить свои данные, но и иметь возможность их восстановить в случае непредвиденной ситуации. Корзина профилей в антидетект браузере - это уникальный инструмент, который позволяет пользователям быть уверенными в сохранности своих рабочих данных.
Общая информация
Корзина в антидетект браузере работает локально. Это означает, что все удаленные профили хранятся на вашем компьютере, что позволяет вам восстановить их в любое время, если они были случайно удалены. Однако стоит учитывать, что восстановление возможно только на том ПК, на котором профили были ранее удалены. Если же профили удаляются через cloud dashboard, восстановление становится невозможным.
Настройка корзины
Одним из ключевых преимуществ корзины является возможность ее настройки под индивидуальные нужды пользователя. Вы можете отключить корзину, если считаете ее ненужной, или изменить количество дней хранения профилей. По умолчанию профили хранятся в корзине 7 дней.
Шаг 1: Откройте настройки программы
Шаг 2: В разделе “advanced”. Убери галку с опции “save deleted profiles in recycle bin for” чтобы отключить корзину, или настрой количество дней хранения профилей после удаления в поле с цифрами.
Восстановление профилей
Процесс восстановления удаленных профилей прост и удобен. Следуйте этим простым шагам для его выполнения.
Шаг 1: Открой менеджер профилей и выбери фильтр по State - Deleted
или кликни на кнопку корзины.
Шаг 2: Кликните правой кнопкой мыши по профилю и нажмите на “restore”