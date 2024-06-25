如何在Undetectable浏览器中设置GoProxy：安全和匿名浏览的逐步指南

释放具有最佳代理的 GoProxy 服务的反检测浏览器 Undetectable 的全部潜力。

什么是 GoProxy？

总部位于香港的公司GoProxy提供优质服务。它们的庞大网络包括来自顶尖互联网提供商的超过9,000万个服务器、居民和移动代理IP地址。这一强大的基础设施使用户能够轻松访问全球内容，轻松绕过地理限制，充分利用互联网的功能。

选择 GoProxy 的理由？

广泛网络，无与伦比的自由

使用一个由 AT&T、Verizon 和 Cogent 等领先供应商提供的主要代理网络，涵盖了来自 200 多个国家的内容，拥有 9000 万个 IP 地址。告别烦人的限制！

免费试用期

在你决定之前先试试看吧！GoProxy 提供慷慨的 7 天免费试用，可以完全访问所有功能。

全面支持

设置代理？很简单！全面的GoProxy帮助中心是您开始的首选资源。它包括文章、常见问题和指南，将帮助您成为这一领域的专家。

个人账户管理

感到不知所措？不用担心！每个GoProxy用户都有一个专属账户经理。这些专家随时准备处理与购买和设置代理有关的任何问题。

在反检测浏览器中设置代理连接Undetectable

步骤 1：创建新的浏览器配置文件。

在主程序窗口中单击"新建配置文件"按钮创建一个新配置文件。

步骤 2: 在 "main" 部分，将值设为 "New Proxy"

给新资料命名。转到“主”选项卡（带有人物和齿轮图标），然后选择“新代理”。

步骤 3: 设置代理

请以以下格式提供有关代理服务器的信息：主机：端口：登录名：密码。

无论您是试用用户还是付费客户，您的唯一代理凭据将在GoProxy控制面板页面上提供。

示例: proxy.goproxy.com:30000:customer-nums123456:ABCDEFG

步骤 4：检查代理

在填写所有必填字段后，点击“检查代理”按钮来验证代理服务器的功能性。如果测试成功，您的IP地址和位置将被显示。在确认它正常工作后，按下“创建”按钮。

Undetectable.io - 代理服务器测试

步骤 5：打开浏览器配置文件

设置代理后，只需单击“打开”按钮即可开始安全和匿名浏览。

使用代理管理器配置代理

步骤 1：打开程序的主窗口 Undetectable

打开程序的主窗口，然后在左侧点击“代理”按钮。

步骤 2：开始配置代理服务器

在代理管理器窗口的顶部，点击“+”图标。

步骤3：添加信息并配置代理连接

在出现的窗口中，填写有关新代理服务器的所有信息。

步骤 4：检查代理

完成代理设置后，单击“检查”按钮以确保代理服务器正常工作。

步骤 5：保存代理

在完成上述列出的所有步骤并确保服务器正在运行后，点击“保存代理”按钮进行保存。

完成了！代理设置成功！ 您还可以通过单击“导入”按钮一次性从文件中导入多个服务器。

结论

使用免费试用期评估最佳的GoProxy代理。体验无与伦比的灵活性，可靠性和性能，以增强您的在线活动。利用服务器、住宅和移动代理，并根据您的需求定制它们！GoProxy提供量身定制的解决方案，清晰的沟通，甚至在需要时全额退款。立即开始您的GoProxy免费试用期 - 您不会失望的！