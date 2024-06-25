Как настроить GoProxy в браузере Undetectable: Пошаговое руководство по безопасному и анонимному серфингу

Раскройте весь потенциал антидетект браузера Undetectable с помощью лучших прокси от сервиса GoProxy.

Что такое GoProxy?

Компания GoProxy, штаб-квартира которой находится в Гонконге, предоставляет премиальные сервисы. Их обширная сеть включает более 90 миллионов IP-адресов серверных-, резидентских-, мобильных- прокси, тщательно собранных у ведущих интернет-провайдеров. Эта мощная инфраструктура позволяет пользователям получать доступ к контенту по всему миру, легко обходя географические ограничения и максимально используя возможности интернета.

Почему выбирают GoProxy?

Обширная сеть, непревзойденная свобода

Получайте доступ к контенту более чем из 200 стран, используя сеть лучших прокси, включающую 90 МИЛЛИОНОВ IP-адресов от ведущих провайдеров, таких как AT&T, Verizon и Cogent. Попрощайтесь с надоедливыми ограничениями!

Бесплатный пробный период

Попробуйте перед тем, как принять решение! GoProxy предлагает щедрый 7-ДНЕВНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОБНЫЙ ПЕРИОД с полным доступом ко всем функциям.

Всесторонняя поддержка

Как настроить прокси? Нет ничего проще! Обширный справочный центр GoProxy — ваш основной ресурс для начала работы. В нем представлены статьи, часто задаваемые вопросы и руководства, которые помогут вам стать экспертом в этой области.

Персональное управление аккаунтом

Чувствуете себя перегруженным? Не беспокойтесь! Каждому пользователю GoProxy назначается персональный менеджер по аккаунту. Эти специалисты готовы справиться с любыми проблемами, связанными с покупкой и настройкой прокси.

Настройка прокси соединения в антидетект браузере Undetectable.

Шаг 1: Создайте новый браузерный профиль

Создайте новый профиль нажав на кнопку “New Profile” в главном окне программы.

Шаг 2: В разделе “main” задайте значение “New Proxy”

Дайте название новому профилю.. Перейдите на вкладку "Main" (иконка с изображением человека и шестеренки), затем выберите "New Proxy".

Шаг 3: Проведите настройку прокси

Добавьте информацию о прокси-сервере в следующем формате: Host : Port : Login : Password.

Независимо от того, являетесь ли вы пробным пользователем или платным клиентом, ваши уникальные учетные данные для прокси будут доступны на странице панели управления GoProxy.

Пример: proxy.goproxy.com:30000:customer-nums123456:ABCDEFG

Шаг 4: Проверьте прокси

После заполнения всех обязательных полей нажмите кнопку "Проверить прокси", чтобы проверить функциональность прокси-сервера. Если тест прошел успешно, ваш IP-адрес и местоположение будут отображены. После подтверждения корректной работы нажмите кнопку "Создать".

Шаг 5: Откройте браузерный профиль

После настройки прокси просто нажмите кнопку "Open", чтобы начать безопасный и анонимный просмотр.

Настройка прокси с помощью менеджера прокси

Шаг 1: Откройте главное окно программы Undetectable

Откройте главное окно программы и нажмите на кнопку “proxy” слева.

Шаг 2: Начните настройку прокси-серверов

В верхней части окна менеджера прокси нажмите на иконку «+».

Шаг 3: Добавьте информацию и выполните настройку прокси соединения

В появившемся окне заполните всю информацию о новом прокси-сервере.

Шаг 4: Проверьте прокси

После завершения настройки прокси нажмите на кнопку «Check», чтобы убедиться, что прокси-сервер работает исправно.

Шаг 5: Сохраните прокси

После выполнения всех вышеперечисленных шагов и убедившись, что сервер работает, нажмите кнопку «Save Proxy», чтобы сохранить его.

Вуаля! Настройка прокси прошла успешно! Вы также можете импортировать несколько серверов одновременно из файла, нажав кнопку «импорт».

Заключение

Оцените лучшие прокси от GoProxy с помощью бесплатного пробного периода. Почувствуйте непревзойденную гибкость, надежность и производительность, чтобы улучшить свою онлайн-активность. Используйте серверные, резидентские, мобильные прокси и комбинируйте их под свои задачи! GoProxy предлагает индивидуальные решения, прозрачную коммуникацию и даже полный возврат средств при необходимости. Начните свой бесплатный пробный период GoProxy сегодня - Вы не разочаруетесь!