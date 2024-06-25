Как настроить прокси от GoProxy в антидетект браузере Undetectable?

Как настроить GoProxy в браузере Undetectable: Пошаговое руководство по безопасному и анонимному серфингу

Раскройте весь потенциал антидетект браузера Undetectable с помощью лучших прокси от сервиса GoProxy.

Что такое GoProxy?

Компания GoProxy, штаб-квартира которой находится в Гонконге, предоставляет премиальные сервисы. Их обширная сеть включает более 90 миллионов IP-адресов серверных-, резидентских-, мобильных- прокси, тщательно собранных у ведущих интернет-провайдеров. Эта мощная инфраструктура позволяет пользователям получать доступ к контенту по всему миру, легко обходя географические ограничения и максимально используя возможности интернета.

Почему выбирают GoProxy?

Обширная сеть, непревзойденная свобода

Получайте доступ к контенту более чем из 200 стран, используя сеть лучших прокси, включающую 90 МИЛЛИОНОВ IP-адресов от ведущих провайдеров, таких как AT&T, Verizon и Cogent. Попрощайтесь с надоедливыми ограничениями!

Бесплатный пробный период

Попробуйте перед тем, как принять решение! GoProxy предлагает щедрый 7-ДНЕВНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОБНЫЙ ПЕРИОД с полным доступом ко всем функциям.

Всесторонняя поддержка

Как настроить прокси? Нет ничего проще! Обширный справочный центр GoProxy — ваш основной ресурс для начала работы. В нем представлены статьи, часто задаваемые вопросы и руководства, которые помогут вам стать экспертом в этой области.

Персональное управление аккаунтом

Чувствуете себя перегруженным? Не беспокойтесь! Каждому пользователю GoProxy назначается персональный менеджер по аккаунту. Эти специалисты готовы справиться с любыми проблемами, связанными с покупкой и настройкой прокси.

Настройка прокси соединения в антидетект браузере Undetectable.

Шаг 1: Создайте новый браузерный профиль

Создайте новый профиль нажав на кнопку “New Profile” в главном окне программы.

Настройка прокси в Undetectable - создаем новый браузерный профиль

Шаг 2: В разделе “main” задайте значение “New Proxy”

Дайте название новому профилю.. Перейдите на вкладку "Main" (иконка с изображением человека и шестеренки), затем выберите "New Proxy".

Undetectable.io - добавляем новый прокси в профиле

Шаг 3: Проведите настройку прокси

Добавьте информацию о прокси-сервере в следующем формате: Host : Port : Login : Password.

Undetectable.io - добавляем информацию о прокси-сервере

Независимо от того, являетесь ли вы пробным пользователем или платным клиентом, ваши уникальные учетные данные для прокси будут доступны на странице панели управления GoProxy.

  • Пример: proxy.goproxy.com:30000:customer-nums123456:ABCDEFG

Шаг 4: Проверьте прокси

После заполнения всех обязательных полей нажмите кнопку "Проверить прокси", чтобы проверить функциональность прокси-сервера. Если тест прошел успешно, ваш IP-адрес и местоположение будут отображены. После подтверждения корректной работы нажмите кнопку "Создать".

Undetectable.io - проверка работы прокси-сервера

Шаг 5: Откройте браузерный профиль

После настройки прокси просто нажмите кнопку "Open", чтобы начать безопасный и анонимный просмотр.

Настройка прокси с помощью менеджера прокси

Шаг 1: Откройте главное окно программы Undetectable

Откройте главное окно программы и нажмите на кнопку “proxy” слева.

Undetectable.io - настройка прокси адреса через инструмент ProxyManager

Шаг 2: Начните настройку прокси-серверов

В верхней части окна менеджера прокси нажмите на иконку «+».

Undetectable.io > ProxyManager - добавление нового прокси-сервера

Шаг 3: Добавьте информацию и выполните настройку прокси соединения

В появившемся окне заполните всю информацию о новом прокси-сервере.

Undetectable.io > ProxyManager - настройка прокси соединения

Шаг 4: Проверьте прокси

После завершения настройки прокси нажмите на кнопку «Check», чтобы убедиться, что прокси-сервер работает исправно.

Undetectable.io > ProxyManager - проверка настройки прокси

Шаг 5: Сохраните прокси

После выполнения всех вышеперечисленных шагов и убедившись, что сервер работает, нажмите кнопку «Save Proxy», чтобы сохранить его.

Undetectable.io > ProxyManager - новый прокси добавлен и сохранен

Вуаля! Настройка прокси прошла успешно! Вы также можете импортировать несколько серверов одновременно из файла, нажав кнопку «импорт».

Заключение

Оцените лучшие прокси от GoProxy с помощью бесплатного пробного периода. Почувствуйте непревзойденную гибкость, надежность и производительность, чтобы улучшить свою онлайн-активность. Используйте серверные, резидентские, мобильные прокси и комбинируйте их под свои задачи! GoProxy предлагает индивидуальные решения, прозрачную коммуникацию и даже полный возврат средств при необходимости. Начните свой бесплатный пробный период GoProxy сегодня - Вы не разочаруетесь!

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