Comment configurer GoProxy dans Navigateur Undetectable : Un guide étape par étape pour une navigation sécurisée et anonyme

Qu'est-ce que GoProxy ?

La société GoProxy, basée à Hong Kong, propose des services Premium. Leur vaste réseau comprend plus de 90 millions d'adresses IP de serveurs, de proxies résidentiels et mobiles soigneusement collectés auprès des principaux fournisseurs d'accès à Internet. Cette infrastructure robuste permet aux utilisateurs d'accéder au contenu dans le monde entier, contournant facilement les restrictions géographiques et tirant pleinement parti des capacités d'Internet.

Pourquoi choisir GoProxy?

Réseau étendu, liberté inégalée

Accédez au contenu de plus de 200 pays en utilisant un réseau de meilleurs proxies comprenant 90 MILLIONS d'adresses IP provenant de fournisseurs principaux comme AT&T, Verizon et Cogent. Dites adieu aux restrictions ennuyeuses !

Période d'essai gratuite

Essayez avant de décider ! GoProxy offre un généreux ESSAI GRATUIT DE 7 JOURS avec un accès complet à toutes les fonctionnalités.

Support complet

Mettre en place un proxy ? C'est simple ! Le centre d'aide complet de GoProxy est votre ressource incontournable pour commencer. Il propose des articles, des questions fréquemment posées et des guides qui vous aideront à devenir un expert dans ce domaine.

Gestion de Compte Personnel

Se sentir dépassé ? Pas de souci ! Chaque utilisateur de GoProxy se voit attribuer un gestionnaire de compte personnel. Ces spécialistes sont prêts à traiter tout problème lié à l'achat et à la configuration de proxies.

Configuration d'une connexion proxy dans le navigateur anti-détection Undetectable

Étape 1 : Créer un nouveau profil de navigateur.

Créez un nouveau profil en cliquant sur le bouton "Nouveau profil" dans la fenêtre principale du programme.

Étape 2 : Dans la section "main", définissez la valeur sur "Nouveau Proxy"

Donnez un nom au nouveau profil. Allez dans l'onglet "Principal" (icône avec une personne et un engrenage), puis choisissez "Nouveau Proxy".

Étape 3 : Configurer un proxy

Veuillez fournir les informations sur le serveur proxy dans le format suivant : Hôte : Port : Identifiant : Mot de passe.

Peu importe que vous soyez un utilisateur d'essai ou un client payant, vos identifiants de proxy uniques seront disponibles sur la page du tableau de bord de GoProxy.

Exemple : proxy.goproxy.com:30000:numéros-clients123456:ABCDEFG

Étape 4 : Vérifier le proxy

Après avoir rempli tous les champs requis, cliquez sur le bouton "Vérifier le proxy" pour vérifier la fonctionnalité du serveur proxy. Si le test est réussi, votre adresse IP et votre emplacement seront affichés. Après avoir confirmé que tout fonctionne correctement, appuyez sur le bouton "Créer".

Undetectable.io - test de serveur proxy

Étape 5 : Ouvrir le profil du navigateur

Après avoir configuré le proxy, cliquez simplement sur le bouton "Ouvrir" pour commencer à naviguer en toute sécurité et de manière anonyme.

Configuration du proxy à l'aide du gestionnaire de proxy

Étape 1 : Ouvrez la fenêtre principale du programme Undetectable

Ouvrez la fenêtre principale du programme et cliquez sur le bouton "proxy" à gauche.

Étape 2 : Commencez à configurer les serveurs proxy

En haut de la fenêtre du gestionnaire de proxy, cliquez sur l'icône "+".

Étape 3 : Ajouter des informations et configurer la connexion proxy

Dans la fenêtre qui s'est ouverte, remplissez toutes les informations sur le nouveau serveur proxy.

Étape 4 : Vérifier le proxy

Après avoir terminé la configuration du proxy, cliquez sur le bouton "Vérifier" pour vous assurer que le serveur proxy fonctionne correctement.

Étape 5 : Enregistrer le proxy

Après avoir suivi toutes les étapes énumérées ci-dessus et vous être assuré que le serveur fonctionne, cliquez sur le bouton "Enregistrer le Proxy" pour le sauvegarder.

Voilà ! Configuration du proxy terminée avec succès ! Vous pouvez également importer plusieurs serveurs à la fois à partir d'un fichier en cliquant sur le bouton "Importer".

Conclusion

Évaluez les meilleurs proxies GoProxy en utilisant une période d'essai gratuite. Expérimentez une flexibilité, une fiabilité et des performances inégalées pour améliorer vos activités en ligne. Utilisez des serveurs, des proxies résidentiels et mobiles et personnalisez-les selon vos besoins! GoProxy offre des solutions sur mesure, une communication claire et même un remboursement complet si nécessaire. Commencez votre période d'essai gratuite GoProxy dès aujourd'hui - Vous ne serez pas déçu!